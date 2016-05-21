Новости по итогам отчетности за апрель 2016 г.

Рускобанк (Н1.2 - 26 дней, Н1.0 - 21 день, Н1.1 - 17 дней, Н9.1 - 16 дней, Н7 - 14 дней, Н12 - 7 дней), Банк Развития Технологий ( БРТ ) (Н1.2 - 26 дней, Н3 - 25 дней, Н1.1 - 9 дней, ещё 8 дней не нарушал Н1.1, но имел его менее 5,5, что отмечается в отчетности), Евроаксис Банк (Н2, Н3 - 22 дня; Н1.1, Н1.2 - 9 дней; Н1.0 - 4 дня), Русский Трастовый Банк (Н1.1, Н1.2 - 26 дней), Центркомбанк (Н1.0, Н1.2, Н12 - 8 дней, Н7 - 7 дней, Н1.1 - 1 день, ещё 6 дней Н1.1 не нарушал, но имел его менее 5.5, что отмечается в отчетности), МБР Банк ( Межрегиональный банк реконструкции ) (Н10.1 - 21 день), Метрополь (Н1.1, Н1.2, Н10.1 - 2 дня), РНКО Вест (Н16.1 - 22 день), НКО Кредитальянс (Н15 - 2 дня).
На 1 мая ПЧРБ (Первый Чешско Российский Банк, введена ВА) имел отрицательный капитал -6,7 млрд руб.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
В ПЧРБ введена ВА http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24032016_114343pchrb.htm вместе с мораторием на требования кредиторов. http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=01042016_093901ik2016-04-01T09_26_43.htm В БФГ Кредит введена ВА http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=12042016_094622ik2016-04-12T09_44_08.htm вместе с мораторием на требования кредиторов. http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=27042016_084421ik2016-04-27T08_36_18.htm После введения ВА возможно 2 исхода: отзыв лицензии либо санация. Ждём.
РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. БРТ, МБР нарушают нормативы 3-ий месяц подряд. НКО Кредитальянс, Рускобанк, Русский Трастовый Банк, Евроаксис банк, Центркомбанк нарушали нормативы и в прошлом месяце.
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В апреле Евроаксис, Байкалбанк, БФГ Кредит (введена ВА), ПЧРБ (введена ВА), допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В апреле БФГ Кредит (введена ВА), ПЧРБ (введена ВА), Байкалбанк, МСП банк, Евроаксис, Росбанк, Выборг банк, Алмазэргиэнбанк, МВС банк допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
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Банки, капитал которых на 1 мая был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): ПЧРБ (введена ВА), МБР банк, Национальный банк сбережений, Олма банк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 19 апреля, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Интерактивный банк, МБФИ, Мострансбанк, Эл Банк, Динамичные системы, Век.
Инресбанк присоединён к МОБу, http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8883120 а Верхневолжский присоединён к ВВБ (бывший Ярославич, перегистрированный в Крыму). http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8923914
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Финансово-экономические новости, новости по крупным банкам, новости ЦБ:
1. Росстат: доходы россиян сократились с начала года на 4% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8865055
2. Безработица в России в марте выросла до 6% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8864873
3. В марте 2016 г., по данным РАНХиГС, средние расходы россиян на еду впервые превысили остальные расходы. http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/04/20/638388-zamestitelnaya-terapiya
4. «Панамский архив» связал компанию Ролдугина с делом Магнитского http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8884302 Коммент1. Теперь ясно, почему дело Магнитского (и дело против ФНС о возврате из бюджета НДС на много млрд руб) не захотели расследовать в РФ. http://www.novayagazeta.ru/inquests/51924.html Коммент2. Навевает фильм "Слуга" (1988, гос. премия СССР 1991), 1 эпизод: https://www.youtube.com/watch?v=0lznh8yCU5Q , 2 эпизод: https://www.youtube.com/watch?v=13tJsNHhFaY
5. АСВ передало ОФЗ почти на 1,4 млрд рублей Генбанку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8895215 Коммент. Видимо ЦБ и Минфин решили финансировать отмывание госденьгами. Банк упоминался в связи с отмыванием в отчетности за август 2014 http://www.banki.ru/blog/day2/5641.php и в связи с акционерами в отчетности за март 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/6416.php и в отчетности за сентябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php
6. Чистый убыток банка «Российский Капитал» по МСФО составил в 2015 году 12,55 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8895358 Коммент. Находящийся на санации Росийский Капитал в апреле 2016 1 день нарушал норматив Н4, его нет в списке вверху страницы, т.к. банки на санации там исключены. После назначения начальником Роскапа Кузовлева летом 2015, находящийся на санации Роскап начал периодически нарушать нормативы, хотя много лет до этого он нормативы не нарушал.
7. С 2016 г. ЦБ снял мораторий на неприменение мер воздействия к санируемым банкам, если они нарушают нормативы не по причине своих старых проблем, а из-за того, что послаблениями пользуются их санаторы. Регулятору уже приходилось наказывать санируемые банки после снятия моратория https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/18/641394-tsb-ochistit-banki Коммент. Бред. Всё равно как наказывать пациентов больницы, за то, что дохтур им неправильную таблетку прописал, ведь санируемые банки управляются санаторами и зависят от них. Наказывать надо санаторов, но ЦБ, видимо, боится трогать Бинбанк и АСВ (Роскап на санации), и других санаторов (включая сам Роскап).
8. АСВ выставило на продажу доли в 5и банках группы Лайф: Пойдём, Национальный банк сбережений, ВУЗ банк, Газэнергобанк, Экспресс Волга. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8889673 Все банки на санации, кроме Нацинального Банка Сбережений. Видимо АСВ хочет, чтобы санаторы выкупили акции.
9. Оказывается сайтом банковских аналитиков mbkcentre.pro владеет некая Дарина Соловьёва http://www.compromat.ru/page_36904.htm дискурс http://mbkcentre.pro/main_post/119293
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Интересная информация о банках в открытой печати после 19.4.2016 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. ЦБ вводит запрет на открытие счетов физлиц в банке «Финансовый Стандарт» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8884430 RAEX понизило рейтинг банка «Финансовый Стандарт» до «С++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8889120 Банк «Финансовый Стандарт» с 10 мая работает в ограниченном режиме http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8901818 Банк упоминался в блоге в отчетности за декабрь 2015 в связи со снижением рейтинга (N 14) http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php и в отчетности за ноябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
2. RAEX отозвало рейтинг «В» с негативным прогнозом Промрегионбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8899609 Промрегионбанк перестал обслуживать клиентов http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57393dbd9a794748aa6ec0f1?from=newsfeed Банк упоминался в блоге в отчетности за октябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php и за август 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php (в обоих случаях понижение рейтинга)
3. БайкалБанк закрыл офисы и прекратил обслуживание физлиц http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8883153
БайкалБанк не исполнил сделку РЕПО на 22 млн рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8890030
Банк упоминался в блоге год назад в связи с отзывом у него рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/6416.php а также банк упоминался год назад на форуме в зоне риска http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=3558167#message3558167 (7)
4. Ринвестбанк ввёл запись на получение вкладов http://ria.ru/economy/20160512/1432088009.html Банк упоминался в итогах отчетности за октябрь 2015 (задерживал платежи) http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php
5. В Уфе нашли мертвым директора филиала Центркомбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8894626 Банк упоминался выше на этой странице как нарушитель нормативов
6. Банк «Наш Дом» ищет новых инвесторов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8870598 Коммент. Инвесторов ищут не от хорошей жизни. Банк упоминался в блоге 2 месяца назад http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (N 22)
7. Банк «Стратегия» приостановил обслуживание банковских карт во внешних устройствах http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8871223 RAEX понизило рейтинг банка «Стратегия» до «B+» с В++, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8884318 Банк упоминался в блоге по итогам отчетности за август 2014 как участник молдавского ландромата http://www.banki.ru/blog/day2/5641.php
8. Региональный Коммерческий Банк прекратил пополнение и прием вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8877118 Банк упоминался в блоге месяц назад http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php (N 11)
9. ЦБ ограничил РНКО РИБ проведение платежей, Робокасса прекратила проведение платежей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8876297 Раньше Робокасса обслуживалась в банке Океан (лицензия отозвана).
10. Роспромбанк установил лимит на снятие наличных http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8894187
11. НРА отозвало рейтинг «ВВВ-» банка «Оранжевый» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8913740
12. RAEX отозвало рейтинг «B++» Нацинвестпромбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8911104
13. RAEX отозвало рейтинг B++ Кросна Банка http://www.raexpert.ru/releases/2016/May16d/
14. RAEX понизило рейтинг Фора Банка до «В++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8882632 RAEX отозвало рейтинг «В++» Фора Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8889192
15. RAEX отозвало рейтинг «А» с негативным прогнозом Ишбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8891594
16. RAEX отозвало рейтинг «А» банка «Хлынов» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8904737
17. RAEX снизил рейтинг Русского Торгового Банка ( РТБК ) до уровня B+, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/May18g/ Банк упоминался среди классических пылесосов http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3798894#message3798894
18. RAEX понизило рейтинг Идея Банка (бывш. ИДЕА Банк) до «В+», прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8899288
19. RAEX понизило рейтинг Форус Банка до «В++», установив «развивающийся» прогноз http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8896817
20. RAEX присвоило Татагропромбанку рейтинг «B++» с «негативным» прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8896004
21. RAEX понизило рейтинг банка «Иваново» до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8891547
22. RAEX понизило рейтинг Банка Восточный Экспресс до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8910261
23. Moody's отозвало рейтинги НС Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8865198
24. Moody's понизило международный рейтинг АТБ ( Азиатско Тихоокеанского Банка ) до В3 с В2, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8884451 Moody's отозвало рейтинги Азиатско Тихоокеанского Банка ( АТБ ) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8907919
25. Moody's отозвало рейтинги ОТП Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8910310
26. Обыски в офисах банка Невастройинвест http://neva.today/news/125183/
27. Татфондбанк в марте нарушил непубличный норматив Н6, но несмотря на это получил на санацию банк Советский http://www.kommersant.ru/doc/2990295 Коммент. Видимо, если бы Татфонд не получил на санацию банк Советский, то его самого пришлось бы отправить на санацию как нарушителя нормативов.
28. Банк Воронеж и банк БПФ (лицензия отозвана в 2013 г.) связаны через акционеров/руководство http://www.banki.ru/banks/bank/voronezh/ http://bankvrn.ru/images/docs/anketa/anketa_ns_kislyak072015.pdf
29. IFC продает 15% акций Локо-Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8865465
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2016&mon=5
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Евроаксис, Банк Развития Технологий ( БРТ ), Центркомбанк, Татфондбанк, Байкалбанк, Рускобанк, Нефтяной альянс, Металлург, Миръ, Центрально Европейский банк, Финансовый стандарт, Русский Трастовый Банк, Гарант инвест, Ринвестбанк, Солидарность (Москва), Арсенал, Единый строительный банк, Кубанский универсальный банк. Бросилось в глаза, что Евроаксис, Финпромбанк, Айсибисибанк, Международный банк развития, Металлургический коммерческий банк, Интеркредит лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2016&mon=5
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Полезная таблица: рэнкинг банков по недосозданным резервам http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5917&orderby=Sum&DESC=1 лидируют Промсвязьбанк и ХМБ Открытие. Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации лидирует, как и раньше, Югра.
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музыкальная пауза. Свидание с полковником (патриотическая военная песня )
1 вариант http://www.youtube.com/watch?v=-3kjHTinAHE
2 вариант http://www.youtube.com/watch?v=C5gVWP4wEX0
Комментарии 11
Вчера уже до С (дефолт) успели понизить.
http://raexpert.ru/releases/2016/May20a/
"Коммент" по прочитанному: какой же длинный список к воротам АСВ.
А на ленте новостей банков.ру почему-то перестали публиковаться новости о понижении/отзыве рейтингов от RAEX.
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1. RAEX отозвало рейтинг В+ с негативным прогнозом Объединенного Кредитного Банка (ОК банк, бывший Окский) http://www.raexpert.ru/releases/2016/May23a/
2. RAEX присвоил банку Саратов рейтинг В++, прогноз стабильный http://www.raexpert.ru/releases/2016/May19a/
3. НКО «КредитАльянс» отключена от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8942792
4. С 10.5.2016 облигации Финпромбанка де-факто удалены из ломбардного списка ЦБ http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=bankpapers (хотя ближайшая оферта в октябре 2016, а погашение в 2018 http://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=91665 ), сейчас в обращении более 1 ярда облигов, при выпуске было 1,5 ярда. Банк упоминался в блоге в отчетности за ноябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php а в декабре 2014 нарушал нормативы http://www.banki.ru/blog/day2/6143.php На этой странице блога банк упоминается в лидерах антирэнкинга по нормативу Н2. А Мудиз тормозит - всё ещё даёт ФПБ международный рейтинг В3, правда с негативным прогнозом http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=finprombank-2157&BankMenu=nadezhnost
5. Промрегионбанк прекратил обслуживание банковских карт http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8944096
6. Главмосстрой (входит в Базэл Дерипаски) довели до банкротства https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/26/642468-vkrattse
Хочется уже список < ... > где-то посмотреть, таких которые < ... > )
"Есть такая партия!"© http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=20102015_100129ik2015-10-20t10_01_03.htm
1. Банк развития технологий ( БРТ ) http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=27052016_085234ik2016-05-27T08_48_26.htm Банк упоминался на этой странице блога и на 2х предыдущих среди нарушителей нормативов, т.е. нарушал нормативы 3 месяца подряд
2. Евроаксис http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=27052016_090552ik2016-05-27T08_59_20.htm Банк упоминался на этой странице блога и на предыдущей в числе нарушителей нормативов, т.е. нарушал нормативы 2 месяца подряд.
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1. Блокпакет (25%+1 акция) в Рускобанке, который нарушает нормативы 2-ой месяц подряд, принадлежит правительству Ленобласти и оно хочет избавиться от пакета http://www.dp.ru/a/2016/05/26/25_akcij_Ruskobank_u_pra/ Коммент. В Миллениум банке (лицензия отозвана) госдоля РФ (через РЖД) была более блокпакета - 26,1%. http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php
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1. «офшоры Ролдугина» заработали 420 млн рублей на акциях банка «Россия» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8950705
2. RAEX понизило рейтинг Энергомашбанка до В++ и отозвало его http://www.raexpert.ru/releases/2016/May30c/
3. RAEX отозвало рейтинг С банка Финансовый Стандарт http://www.raexpert.ru/releases/2016/May31a/
4. RAEX понизило рейтинг Финпромбанка до В с В++ (на 2е ступени), прогноз развивающийся http://www.raexpert.ru/releases/2016/May31h/ RAEX отозвало рейтинг В Финпромбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8968783
5. RAEX понизило рейтинг Межрегионального Клирингового Банка до B с негативным прогнозом и отозвало его http://www.raexpert.ru/releases/2016/May31f/
6. НРА понизило рейтинг банка СИАБ c А- до «ВВВ+» и отозвало его http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8972151
2. С 1 апреля 2016 Югра полностью попадает под критерии классического пылесоса http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3798894#message3798894 http://kuap.ru/banks/880/balances/
Банк Финансовый Стандарт упоминался на этой странице блога (N 1), а также упоминался в блоге в отчетности за декабрь 2015 в связи со снижением рейтинга (N 14) http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php и в отчетности за ноябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php НКО Кредитальянс упоминалось на этой странице блога и на предыдущей как нарушитель нормативов, нарушало нормативы 2 месяца подряд.
Теперь появилась инфа на ленте новостей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9009541 Пишут, что банк отключен от БЭСП http://mbkcentre.pro/main_post/122608
2. В НР пишут, что Росинтербанк задерживает выдачу вкладов http://www.banki.ru/services/responses/bank/rosinterbank/
3. RAEX понизило рейтинг банка «Прайм Финанс» до «B++» с «А», прогноз на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9001487
4. RAEX отозвало рейтинг В++ Синко Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9009040
5. RAEX понизило рейтинг Межрегионального Промышленно Строительного Банка до «В+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9009586
6. RAEX понизило до «В+» рейтинг Промэнергобанка, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9011676
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1. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума (=9673 руб/мес сейчас) по состоянию на сентябрь 2015 года достигло 20,3 млн человек.
http://www.rbc.ru/economics/10/12/2015/56698dfb9a7947fadcacde76
2. 10.6.2016 ЦБ понизил ключевую ставку на 0,5% до 10,5%. До этого ставка была 11%. http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=10062016_133019dkp2016-06-10T13_22_24.htm