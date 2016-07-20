Новости по итогам отчетности за июнь 2016 г.

Центркомбанк (Н3 - 13 дней; Н12 - 3 дня), Промэнергобанк (Н1.0, Н7 - 2 дня), РНКО Вест (Н16.1 - 21 день).
В БФГ Кредит введена ВА http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=12042016_094622ik2016-04-12T09_44_08.htm
вместе с мораторием на требования кредиторов. http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=27042016_084421ik2016-04-27T08_36_18.htm Коммент. Мораторий истекает в конце июля, поэтому до конца июля ждём или продления моратория или решения (санация или отзыв лицензии).
РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. Центркомбанк нарушает нормативы 4-ый месяц подряд. В отчетности за июнь 135-ю форму отчетности (нормативы) на сайте ЦБ не раскрыли «Русский Стандарт», Финпромбанк, «Балтийский» (на санации), МФК и «Уралсиб» (на санации). Из них Финпромбанк не раскрывает форму 2ой месяц поряд, а остальные уже давно. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9079748
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В июне Ситибанк, БФГ Кредит (введена ВА) допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений (тех, у кого отозвана лицензия и тех, кто на санации, не обсуждаем) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
================================================
В июне Росбанк, БФГ Кредит (введена ВА) допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро) (тех, у кого отозвана лицензия, не обсуждаем) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
==================================================
Банки, капитал которых на 1 июля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Терра http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
======================================================
После предыдущей записи в блоге 18 июня, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Рускобанк, Приско Капитал Банк, Интеркредит, ПЧРБ, Евроситибанк, Ринвестбанк, Арксбанк.
=======================================================
Финансово-экономические новости, новости по крупным банкам, новости ЦБ:
1. Реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2016 г. снизились на 5% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9083275
2. ЦБ с 1 августа повышает нормативы по обязательным резервам банков в рублях и валюте http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9030578
3. АСВ выиграло в судах у лопнувших банков 1,5 трлн руб, но взыскать удалось лишь 26 млрд. Активы выведены, а часто их реальная стоимость в 8 раз ниже заявленной http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9031691
4. ЦБ сам займется финансовым оздоровлением банков http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9038526
5. ЦБ обещает банкам большие штрафы за нарушения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9074176
6. ЦБ разработал критерии связанности заемщиков с банками http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9061926
7. ЦБ запретил санаторам передавать недорезервированные активы санируемым банкам http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9037597
8. Эксперты признали только треть санаторов соответствующими нормам ЦБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9050922
9. «Роснефть» вернула депозит во Внешпромбанке на $ 200 млн в обход других кредиторов банка. В схематозе участвовал МКБ ( Московский Кредитный банк ) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9052320
10. Рейтинги нашли инвесторов http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/30/647347-natsionalnomu-reitingovomu-agentstvu-nashli-novih-investorov Акционеры НРА: Открытие (9,9%), банк «Образование» (9,9%), банк «Юниаструм»(5%), «Сафмар пенсии» (входит в финансовую группу «Бин» Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева), банк «Объединенный финансовый капитал» (5%), «Анкор банк» (1,5%), концерн «Россиум» (9,9%, принадлежит владельцу Московского кредитного банка Роману Авдееву), а также страховая компания «Росгосстрах» (5%) (РГС банк) и ФГ «Будущее» (9,9%; принадлежит О1 Group Бориса Минца). Акционеры RAEX: «Ингосстрах», подконтрольный «Базэлу» Олега Дерипаски с долей в 9,9% (банк Союз); другие возможные акционеры: Дерипаска вел переговоры с Борисом Йорданом и Микаилом Шишхановым, также предложения получали «Открытие холдинг», Московский кредитный банк, банк «Пересвет». Коммент. Можно предположить, что структуры, связанные с акционерами, получат "завышенные" рейтинги.
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Интересная информация о банках в открытой печати после 18.6.2016 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. Банк «Стратегия» отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9080418
Банк «Стратегия» приостановил пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9071510
2. Банк «Кредит Москва» обнулил лимиты по кредитным картам, идёт проверка ЦБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9083085
3. S&P понизило международный рейтинг Банка Инноваций и Развития до «CCC+» с «B-» с негативным прогнозом, и отозвало его http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9051122
4. Moody's понизило международный рейтинг Финпромбанка до «Caa2» с «B3», прогноз «негативный». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9036445 Финпромбанк не сдал отчетность по 135 форме (нормативы) на 1 июня и на 1 июля, см. http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=finprombank-2157&BankMenu=nadezhnost ,
скорее всего, у него были нарушения нормативов. На 1 мая банк лидировал в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2 (Н2=19.8, см. предыдущую страницу блога), а на 1 июня (за 1 месяц) его ликвидные активы сократились в 3 раза и составили и всего 2% от всех активов http://kuap.ru/banks/2157/balances/ 22 июня Финпромбанк не исполнил 2ю часть репо на 0,6 млрд руб http://moex.com/a144 http://ria.ru/economy/20160623/1449926218.html
5. Русский Трастовый Банк попал в 4ю группу и может утратить капитал из-за начисления резервов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9024189 Коммент. Банк нарушал нормативы 3 месяца подряд.
6. RAEX отозвало рейтинг «А» с негативным прогнозом Тройка Д Банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9042790
7. RAEX отозвало рейтинг А СКБ Банка, предварительно понизив его на 2е ступени http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9083069
8. RAEX отозвало рейтинг В++ Вега Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9083069
9. AK&M понизило рейтинг банка «Приморье» с А до В++, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9074130
10. RAEX присвоило Чувашкредитпромбанку рейтинг «В++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9074080
11. Бинбанк реструктурировал 2 серии облигаций, отсрочив их погашение на 9 лет, но добрая S&P решила рейтинг В- с негативным прогнозом пока не понижать http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9025191
12. S&P понизило международный рейтинг МДМ Банка до В- с В, прогноз стабильный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9044041
13. Fitch отозвало рейтинг "В-" с негативным прогнозом "Новикомбанка" http://www.finmarket.ru/currency/news/4324901 https://www.fitchratings.ru/ru/rws/press-release.html?report_id=1008866
Новикомбанку продлевают господдержку на срок до 50 лет http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9046058
14. ПИР банк заявил о пропаже 90 миллионов рублей после обысков,
прошедших 21.6.2016 https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/423522/pir-bank_zaiavil_o_propazhie_90_millionov_rubliei_poslie_obyskov
15. Обыски в Росинтербанке http://pravo.ru/news/view/130859/
16. АйМаниБанк скупил портфели низкокачественных автокредитов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9029848
17. Компания Roust Trading Limited, объединяющая алкогольные активы Рустама Тарико и банк «Русский Стандарт», допустила дефолт по облигациям на 37 млн долларов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9036353
18. Fitch сохранило международный рейтинг ВВ- банка Ак Барс, прогноз негативный. Международный рейтинг учитывает возможную поддержку акционеров. При этом Fitch снизило рейтинг устойчивости банка Ак Барс до «CCC». Рейтинг устойчивости отражает собственную кредитоспособность банка без поддержки извне (т.е. со стороны акционеров, включая РТ). http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9025344
19. Осенью 2015 Moody's понизило международный рейтинг (с учетом возможной поддержки акционеров) Татфондбанка до В3 с негативным прогнозом. При этом базовый рейтинг (без учета поддержки акционеров) был понижен до Саа1 с негативным прогнозом. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8417342
20. Констанс банк оспаривает предписание ЦБ в суде http://www.dp.ru/a/2016/07/03/Spor_s_reguljatorom/
21. МЭР отказало владельцу Юниаструм Банка в создании опорного банка по малому бизнесу http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9074100
22. Индо Банк пожаловался на одноименный лжебанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9078945
23. Предправа Совкомбанка поймали в подпольном казино
https://life.ru/t/новости/425543/izviestnyi_bankir_stal_fighurantom_diela
============================================================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2016&mon=7
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Промэнергобанк, Татфондбанк, Стратегия, Восточный, Финпромбанк, Байкалбанк, НКО Красноярский краевой расчетный центр, Металлург, Модульбанк, Русский Торговый банк, Газстройбанк, Современные стандарты бизнеса, Единый строительный банк, Международный банк развития, Центркомбанк, Айманибанк, Башкомснаббанк, Тульский расчетный центр. Бросилось в глаза, что Международный банк развития, Конфидэнс банк, Айсибисибанк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2016&mon=7
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Полезная таблица: рэнкинг банков по недосозданным резервам ttp://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5917&orderby=Sum&DESC=1 лидируют ФК Открытие и Русский Трастовый банк.
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации лидирует, как обычно, Югра.
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музыкальная пауза. 9 июля 2016 прошло 20 лет после смерти композитора Курёхина, поэтому слушаем его реквием Донна Анна (на несуществующем языке), а клип из к/ф "Господин оформитель" (СССР, 1988) напоминает о трагических событиях в Ницце http://www.youtube.com/watch?v=KRRaSW-3GMg
Комментарии 10
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1. Банк «Кредит Москва» отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9087633 Коммент. Банк у поминался в блоге в итогах отчетности за ноябрь 2015 в связи с отзывом рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
2. RAEX понизило рейтинг банка «Стратегия» до «C+» (преддефолтный) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9087648 Банк «Стратегия» приостановил работу отделений http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9085934 Коммент. Банк упоминался в блоге по итогам отчетности за август 2014 как участник молдавского ландромата http://www.banki.ru/blog/day2/5641.php и в итогах отчетности за апрель 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7724.php (7)
1. Банк Стратегия http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=21072016_084132ik2016-07-21T08_39_02.htm Коммент. Банк упоминался на этой странице блога (1), а также упоминался в блоге по итогам отчетности за август 2014 как участник молдавского ландромата http://www.banki.ru/blog/day2/5641.php и в итогах отчетности за апрель 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7724.php (7)
2. Банк АББ http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=21072016_085645ik2016-07-21T08_52_35.htm Банк не был участником ССВ, был очень мелким, 621-е место в БС по активам.
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ЦБ установил базовый уровень процентных ставок по вкладам на август http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9090366
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1. RAEX понизило рейтинг Промэнергобанка до преддефолтного уровня С++ http://www.raexpert.ru/releases/2016/Jul25a/ Промэнергобанк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9100971 Банк упоминался на этой странице блога как нарушитель нормативов, и на предыдущей (в итогах отчетности за май) из-за понижения рейтинга (N10). http://www.banki.ru/blog/day2/7804.php
2. ЦБ: новая схема санации банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9100470
3. ЦБ разрабатывает новые требования к банкам, где размещаются госсредства http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9101016
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1. Терра http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=28072016_084053ik2016-07-28T08_38_41.htm Упоминался на этой странице блога как банк, капитал которого менее разрешенного минимума в 300 млн
2. Кредо Финанс http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=28072016_085018ik2016-07-28T08_48_29.htm Банк был зарегистрирован в Дагестане.
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1. ЦБ сообщил о критической неустойчивости внешнего долга России http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-soobshchil-o-kriticheskoy-neustoychivosti-vneshnego-dolga-rossii-1001330761
2. Минфин предупредил об истощении резервов для выплаты зарплаты к концу следующего года http://www.rbc.ru/economics/30/07/2016/579c6ede9a794749236f1d81?from=main
3. О структуре расходов бюджета 2016 г.: Национальная оборона 19,2 %, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 12,7 %, Образование 3,6 %, Здравоохранение 3,0% https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0
4. RAEX отозвало рейтинг В++ с негативным прогнозом банка «Славия» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9115847
5. ТЭМБР банк связан с банком БФГ Кредит (лицензия отозвана) через акционеров http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/173689/
6. Рубанк связан с Инвестбанком (лицензия отозвана) через акционеров/руководство http://www.banki.ru/banks/bank/rostov-universal/
7. Банк Миръ не пополняет вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9117585
8. НРА понизило рейтинг Солид Банка до «ВВВ+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9115860
9. Доля госбанков превысила 60% рынка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9117865
10. В С-Пб не работают отделения «Констанс Банка» http://www.fontanka.ru/2016/08/03/055/
Банк упоминался на этой странице блога (N 20). Банк обсуждался на форуме ещё в 2014 г.: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=220388&MID=3090884#message3090884 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=220388&MID=2674832#message2674832
11. Обыски и проблемы с обслуживанием клиентов в ТЭМБР Банке http://www.1prime.ru/finance/20160804/826337646.html Коммент. Банк упоминался в блоге в отчетности за январь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7435.php (N 4)
1. Констанс банк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05082016_083721ik2016-08-05T08_36_16.htm Банк упоминался на этой странице блога (N 20), ещё коммент здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4958027#message4958027
2. Промэнергобанк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05082016_084808ik2016-08-05T08_45_42.htm Банк упоминался на этой странице блога как нарушитель нормативов, и на предыдущей (в итогах отчетности за май) из-за понижения рейтинга (N10). http://www.banki.ru/blog/day2/7804.php
1. РУБанк отключен от системы БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9153684 РУБанк приостановил проведение кассовых операций
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9167308
2. 17.08 ПАО "Витабанк" не выполнил обязательства по РЕПО (2-ая часть) ( на 41,8 млн ) http://moex.com/a144
3. RAEX понизило до «В» и отозвало рейтинг банка «Развитие»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9167628
4. Финпромбанк надеется на санацию в сентябре
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9164978
5. RAEX подтвердило на уровне «В++» и отозвало рейтинг Заубер Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9127930
6. RAEX подтвердило на уровне «А» и отозвало рейтинг Земкомбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9152285
7. Банк «Югра» конвертирует в акции суборды собственников на 550 млн долларов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9135631 Коммент. Видимо, последствия начисления резервов после последней проверки.
8. Нормативы Центробанка в июле нарушили 16 кредитных организаций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9158242
9. Банк БФА присоединят к санируемому «Уралсибу»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9153827 Коммент. Афера века. БФА выдал гарантии под кредиты АСВ на санацию Уралсиба. Если БФА присоединить к Уралсибу и санация будет неудачной, то по гарантиям АСВ ничего не получит. (см. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8663138 )
10. Совет директоров «Восточного» 24 августа обсудит присоединение Юниаструм Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9160893
11. МКБ закрыл сделку по приобретению СКС Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?i=9126437
12. «Роснефть» размещает валюту в капитал российских банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9133495
13. полиция Испании подозревает зампреда ЦБ Торшина в связях с преступной группировкой http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9129583 ЦБ опровергает http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9129916
14. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9164483
15. «Ромир»: личная инфляция вдвое обогнала официальную
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9164811
16. Законопроект ЦБ по изменению механизма санаций вызвал недовольство чиновников http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9165729
1. Грис http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=9162890
обсуждали на форуме ещё в 2014 г. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=209426&MID=2562252#message2562252 (из перечисленных здесь банков в живых сейчас остаётся 2)
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=220388&MID=2674832#message2674832 (из перечисленных здесь банков в живых сейчас остаётся 3)
2. БайкалБанк http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=9162886 Банк упоминался в блоге в итогах отчетности за апрель 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7724.php (задержки платежей + N 3), а ранее в итогах отчетности за март 2015 в связи с отзывом рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/6416.php
3. Русский Трастовый Банк http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=9153945
Банк нарушал нормативы 3 месяца подряд, в мае 2016: http://www.banki.ru/blog/day2/7804.php
в апреле 2016: http://www.banki.ru/blog/day2/7724.php
в марте 2016: http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php
4. Газстройбанк http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=9135037
Банк упоминался в лидерах антирэнкингов на этой странице блога и на предыдущей, см. http://www.banki.ru/blog/day2/7804.php
5. Кроме того, ликвидировано НКО Приполярком, http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=9136689 При ликвидации все обязательства перед кредиторами НКО должны быть выполнены.
2. 17.08 ПАО "Витабанк" не выполнил обязательства по РЕПО (2-ая часть) ( на 41,8 млн ) http://moex.com/a144
По словам председателя правления Витабанка Александра Бахова, информация о неисполнении сделки возникла в результате технической ошибки. «17 августа при пролонгации сделки РЕПО между двумя клиентами в режиме РЕПО-М на один день трейдер Витабанка по ошибке не указал в торговой заявке срок сделки РЕПО. В результате сделка автоматически была заключена на срок «внутри дня», то есть с исполнением в тот же день — 17 августа. Ошибка не была обнаружена до закрытия торговой сессии, что не позволило отправить на Московскую биржу необходимые отчеты вовремя», — пояснил он.«Поэтому на следующий день появилась информация о неисполнении банком обязательств, которая соответствует случившемуся по форме, но не по сути. Банк исполнил заявки клиентов в полном объеме. По факту случившегося в банке усилен контроль за исполнением обязательств по биржевым сделкам», — резюмировал Бахов. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9172984