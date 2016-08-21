Новости по итогам отчетности за июль 2016 г.

Центркомбанк (Н1 — 7 дней; Н12 — 27 дней), РНКО Вест (Н16.1 — 21 день).
РНКО Вест нарушает Нормативы много месяцев подряд. Центркомбанк нарушает нормативы 5-й месяц подряд. В отчетности за июль 135-ю форму (нормативы) на сайте ЦБ не раскрыли «Русский Стандарт», Финпромбанк, «Балтийский» (на санации), МФК, «Уралсиб» (на санации) и Айманибанк. Из них Айманибанк не раскрывает форму 1ый месяц, Финпромбанк - 3ий месяц поряд, а остальные уже давно. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9158242
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В июле Промэнергобанк допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений, однако лицензия у него недавно уже отозвана, http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В июле Промэнергобанк (лицензия уже отозвана) и СКИБ ( Современный Коммерческий Инновационный Банк ) допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
==================================================
Банки, капитал которых на 1 августа был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Олма, Гринкомбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
======================================================
После предыдущей записи в блоге 20 июля, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Стратегия, АББ, Кредит Москва, БФГ Кредит, Терра, Кредо Финанс, Констанс банк, Промэнергобанк, Грис, БайкалБанк, Русский Трастовый Банк, Газстройбанк. Ликвидированы: НКО Приполярком, Экспо Финанс.
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Финансово-экономические новости, новости по крупным банкам, новости ЦБ:
1. «Ромир»: личная инфляция вдвое обогнала официальную http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9164811
2. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9164483
3. О структуре расходов бюджета 2016 г.: Национальная оборона 19,2 %, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 12,7 %, Образование 3,6 %, Здравоохранение 3,0% https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0
4. Минфин предупредил об истощении резервов для выплаты зарплаты к концу следующего года http://www.rbc.ru/economics/30/07/2016/579c6ede9a794749236f1d81?from=main
5. ЦБ сообщил о критической неустойчивости внешнего долга России http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-soobshchil-o-kriticheskoy-neustoychivosti-vneshnego-dolga-rossii-1001330761
6. Доля госбанков превысила 60% рынка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9117865
7. ЦБ: новая схема санации банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9100470 Законопроект ЦБ по изменению механизма санаций вызвал недовольство чиновников http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9165729
8. ЦБ разрабатывает новые требования к банкам, где размещаются госсредства
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9101016
9. ЦБ разрабатывает новые требования к капиталу банков, чтобы усложнить им надувание капитала (в частности, с помощьювключения в капитал недвижимости) http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9072534
10. Полиция Испании подозревает зампреда ЦБ Торшина в связях с преступной группировкой http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9129583 ЦБ опровергает http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9129916
11. МКБ закрыл сделку по приобретению СКС Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?i=9126437
12. «Роснефть» размещает валюту в капитал МКБ, РСХБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9133495
13. Совет директоров «Восточного» 24 августа обсудит присоединение Юниаструм Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9160893
14. Банк БФА присоединят к санируемому «Уралсибу» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9153827 Коммент. Афера века. БФА выдал гарантии под кредиты АСВ на санацию Уралсиба. Если БФА присоединить к Уралсибу и санация будет неудачной, то по гарантиям АСВ ничего не получит. (см. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8663138 )
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Интересная информация о банках в открытой печати после 20.7.2016 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. РУБанк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9153684
РУБанк приостановил проведение кассовых операций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9167308
Рубанк связан с Инвестбанком (лицензия отозвана) через акционеров/руководство http://www.banki.ru/banks/bank/rostov-universal/
2. 17.08.2016 Витабанк не выполнил 2ую часть РЕПО на 41,8 млн руб http://moex.com/a144
3. RAEX понизило до «В» и отозвало рейтинг банка «Развитие» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9167628
4. Финпромбанк надеется на санацию в сентябре http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9164978
В НР пишут о задержках платежей http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10011689/
Коммент. Банк часто упоминался на последних страницах блога http://www.banki.ru/blog/day2/7897.php (N 4)
http://www.banki.ru/blog/day2/7804.php (N 3)
5. RAEX подтвердило на уровне «В++» и отозвало рейтинг Заубер Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9127930
6. RAEX отозвало рейтинг В++ с негативным прогнозом банка «Славия» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9115847
7. RAEX подтвердило на уровне «А» и отозвало рейтинг Земкомбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9152285
8. НРА понизило рейтинг Солид Банка до «ВВВ+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9115860
9. Обыски и проблемы с обслуживанием клиентов в ТЭМБР Банке http://www.1prime.ru/finance/20160804/826337646.html ТЭМБР банк связан с банком БФГ Кредит (лицензия отозвана) через акционеров http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/173689/ Коммент. Банк упоминался в блоге в отчетности за январь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7435.php (N 4)
10. Банк Миръ не пополняет вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9117585
11. Банк «Югра» конвертирует в акции суборды собственников на 550 млн долларов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9135631 Коммент. Видимо, последствия начисления резервов после последней проверки.
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2016&mon=8 В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Финпромбанк, ББР Банк, РостФинанс, Металлург, Уральский Банк Реконструкции и Развития ( УБРиР ), «Анелик РУ», Башкомснаббанк, Олма, Татфондбанк.
Бросилось в глаза, что СМБ Банк ( Содействие развитию малого бизнеса, присоединяется к банку Александровский ), МБСП, банк РМП ( Развития и модернизации промышленности, бывш. Фьючер ), Металлургический Коммерческий Банк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2016&mon=8 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации лидирует, как обычно, Югра.
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музыкальная пауза. Фрагмент из фильма "День Выборов" (Россия, 2007), в котором Шнуров исполняет песню "Выбора" https://www.youtube.com/watch?v=1CLBANCVHTw
(просмотр разрешен только для детей старше 18 лет, что типично для песен Шнурова ).
Википедия о фильме: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D
Комментарии 14
Курсы ЦБ на 22.8.2016 (для валютных вкладчиков): 1$=63,9391 руб, 1 Euro= 72,4558 руб
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Айманибанк идёт в связке с Финпромбанком, а у него уже задержки платежей начались, так что ЦБ уже совсем скоро должен будет что-то решать по обоим. Положение УБРиР ухудшается (особенно по Н1.2, Н7, по ликвидности), но банк большой, месяц-то простоит, но надо теперь ежемесячно мониторить, как и МБСП и Татфондбанк (хотя они и получили ОФЗ от АСВ через госпрограмму докапы). РИБ в зоне риска с апреля http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php (N 6), сроки трудно прогнозировать, ликвидность там пока есть, но лицензии не только из-за потери ликвидности отзывают.
Позволю себе отметить вот что. А почему Вы думаете что 90904 содержит платежи, не исполненные из-за отсутствия средств на ЛОРО-счетах?
По этой логике ЛОРО-счета это клиентские счета, по сути, и к ликвидности банка, у которого есть остатки на 90904 не имеют отношения.
На 90904 висят клиентские платежи, не проведенные банком вследствие отсутствия средств на его к/с в ЦБ.
Кстати, поясните в чем сейчас разница между 90904 и 47418? они не эквивалентны.
PS здесь есть инфа о счетах http://www.mosbuhuslugi.ru/material/uchet-raschetnyh-operaciy-kreditnye-organizacii
Касательно 90904 получается, что он содержит сумму остатков по счетам 317, 318, 47418, 476
Или вот на анализбанков есть отдельная таблица с суммой по всем счетам http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6471&DESC=1&Date=2016-08-01 и там есть сбер, а в отдельной таблице по 90904 его нет http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 И 47418 не обязательно входит в 90904, вот на 1 июля можно построить таблицы по 47418 http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 (есть ситибанк и инвестторг, нет росбанка)
и 90904 http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 (нет ни сити ни инвестторга, зато есть росбанк).
карочи, нужно все эти счета смотреть
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1. Открытие объединилось http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9175604
2. Единый Строительный Банк сменил название на «Сириус» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9175093 Коммент. Помним, что банк в зоне риска как нарушитель нормативов в мае 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7804.php
3. СКИБ задерживавший платежи в июле (см. выше на странице) подконтролен Совкомбанку (55% акций), хотя Совкомбанк и сокращал в нём свою долю за прошедший год со 100%, но ниже контрольной сократить не успел http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8802274 Анализ банков даёт разгромный отзыв http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=skib-3329&BankMenu=nadezhnost Будем следить за развитием событий.
4. Пишут, что НКО Транзит (Дагестан) отключено от БЭСП http://mbkcentre.pro/main_post/132915
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Поясню базовые принципы включения новостей по банкам в блог. Они включаются в соответствии с определёнными стандартами.
1. Если, на мой взгляд, новость не несёт существенных рисков для банка, она не включается. Если новость несёт риски, существенно меньшие тех, которые уже есть у банка, она не включается, чтобы не загромождать блог несущественными новостями. Например, Айманибанк. После события годовой давности http://www.banki.ru/blog/day2/6723.php (N 8 ) многие текущие новости по нему уже несущественны.
2. Движения рейтингов выше В++ от RAEX, ВВВ+ от НРА, В3 от Мудис, В- от S&P и Fitch не отслеживаются, за исключением отзыва рейтинга, особенно если он последний (предпоследний) из приличных, чтобы не загромождать блог лишней инфой. Движения рейтингов выше пограничной зоны особых рисков не несут.
3. Изменение прогноза по рейтингу не отслеживается, исключения могут быть для крупнейших банков (из топ 100-120), если рейтинг последний из приличных и пограничный (см. пункт 2). Изменение прогноза в текущих условиях несущественно, учитывая, что агентства часто снижают рейтинг сразу на 2 ступени при любом прогнозе. Например, новости по Форусу и Идее несущественны, т.к. они в зоне риска уже давно http://www.banki.ru/blog/day2/7724.php (NN 18-19) и http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php (5я новость с конца).
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1. НРА понизило до «ВВВ+» и де-факто отозвало рейтинг М2М Прайвет Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9179720 Коммент. В июле все 100% акций банка получил АТБ, ещё инфа http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5008970#message5008970
2. Ситуация в Военно Промышленном Банке ( ВПБ ) резко ухудшилась. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5009706#message5009706
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5012070#message5012070
Коммент. Банк упоминался в блоге в отчетности за январь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7435.php (N 5)
3. Татфондбанк нарушал непубличный норматив Н6 в апреле 2016 http://www.kommersant.ru/doc/3072368
4. О результатах оценки активов банка Югра в марте (ещё до последней проверки, проходившей с начала апреля до 27 июля) http://hotin.org/index.php/2016-07-25-07-16-01/28-uzhe-v-oktyabre-u-banka-yugra-mogut-otozvat-litsenziyu
5. RAEX понизило рейтинг Газтрансбанка до «В++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9184310
6. Тендер банк прекратил открытие/пополнение вкладов физлиц http://www.tenderbank.ru/
7. Банк Премьер Кредит связан с КБ Финансовый Стандарт (лицензия отозвана) через руководство http://premcred.ru/o_banke/organy-upravleniya/ispolnitelnye-organy/
8. RAEX отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом Международного Строительного Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9186385
9. RAEX понизило рейтинг банка «Камский Горизонт» до «B» с негативным прогнозом и отозвало его http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9190720
10. НРА де-факто отозвало рейтинг А- с негативным прогнозом Башкомснаббанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9195047
11. Банк «Тетраполис» и Выборг Банк отключены от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9198391 Коммент. Банк Выборг связан с банком ИТБ (лицензия отозвана) через акционеров/руководство. http://www.banki.ru/banks/bank/vyborg-bank/ и задерживал платежи в апреле http://www.banki.ru/blog/day2/7724.php
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1. «Тетраполис» привлекал «тетрадочные» вклады вместе с РУБанком и Арксбанком http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9201858
2. РТ хочет докапитализировать Татфондбанк через передачу ему земли на 40 млрд руб http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9195368 Коммент. Из интервью зам. главы АСВ о санации банка Эллипс в 2014 г., значительную часть активов которого составляла земля: "Вот последняя ситуация в Эллипс Банке, который мы санируем: у банка порядка 25% активов — паи ПИФа, в который упакована земля в Нижнем Новгороде. При этом 80—85% пассивов — это вкладчики, которым они платили 10% годовых. Скажите, где логика? Что я с землей могу сделать? Надеяться, что она в цене вырастет? За счет чего? Вот они придумали такую схему и регулярно переоценивали эту землю. Вначале она стоила миллиард рублей. Постепенно, чтобы подрисовывать баланс, ее переоценили с 1 до 5 млрд. Но возможно, и первоначальная цена была завышена. Зато банк показывал прибыль. Потому что у них по начисленным процентам расходы большие, а по активам ничего нет. И вот эта схема используется просто для рисования как бы дохода. Но это же абсурд." http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6255572
3. Московский Индустриальный Банк ( МИнБ ) выкупает на баланс компании своих теневых бенефициаров/членов совета директоров http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/02/655392-fabrika-svoboda-sobstvennika Коммент. Банк в зоне риска с марта, хотя и получил докапу госденьгами через ОФЗ http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4526776#message4526776 (N 10) в блоге тоже упоминался в итогах отчетности за декабрь http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (N 7)
4. Выборг Банк приостановил прием вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9202416
5. Вестинтербанк хочет присоединить к себе банк «Камский Горизонт» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9202676
6. ВЭБ разместил в дочернем банке «Глобэкс» безвозмездный депозит на 19,8 млрд руб. (позитив) https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/16/653337-vkrattse
7. Новикомбанк получил в капитал 12,8 млрд рублей, получит еще 15 млн долларов через допэмиссию (позитив) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9202739
8. RAEX отозвало рейтинг «В+» с негативным прогнозом К2 Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9206134 Коммент. Банк упоминался в блоге в итогах отчетности за март 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php (N 10 ) при понижении рейтинга.
9. Военно промышленный банк ( ВПБ ) не выдаёт вклады http://www.kommersant.ru/doc/3082757 Банк упоминался в комментах выше.
2. Аннулирована лицензия Азия банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=07092016_095527ik2016-09-07T09_54_26.htm в связи с ликвидацией. При ликвидации все обязательства перед кредиторами банка должны быть выполнены.
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1. Около 65% активов Бинбанка, или 466 млрд руб., приходится на МБК, выданные банку «Рост», находящемуся на санации у Шишханова, при этом убыток «Роста» за первое полугодие 2016 г. составил 4,7 млрд руб., что увеличило его отрицательный капитал до 49 млрд руб., а чистая прибыль Бинбанка составила 3 млрд руб. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9203443 Коммент. Прибыль Бинбанка виртуальная (схемная).
2. Менеджер Промсвязьбанка арестован за обналичку более 5 млрд руб http://www.kommersant.ru/doc/3083296?utm_source=kommersant&utm_medium=strana&utm_campaign=four
2. АйМаниБанк прекратил платежи. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9214272 Коммент. Банк упоминался в блоге в итогах отчетности за июнь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/6723.php (N 8 ), и на этой странице блога, в частности, в 1ом комменте к этой странице.
3. Минфин хочет сократить военные расходы на 6% в следующем году. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9213812
1. Финпромбанк (ФПБ Банк) http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=9228741
Банк упоминался на этой странице блога (N 4). В зоне риска банк был с января 2016: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4313901#message4313901 (N 23)
см. также новости по итогам отчетности за ноябрь 2015 в блоге
http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
2. РосинтерБанк http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=9228748
Банк упоминался в блоге в итогах отчетости за август 2015
http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php
и был в зоне риска с сентября 2015
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4015579#message4015579 (N 4)
3. Региональный Коммерческий Банк http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=9228755
Банк упоминался в блоге в 2016 в итогах отчетности за апрель http://www.banki.ru/blog/day2/7724.php (N 8 ) и за март http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php (N 11) Банк был в зоне риска с апреля 2016 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4629149#message4629149 (N 15)
4. Роспромбанк http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=9218734 Банк упоминался в блоге в итогах отчетности за апрель 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7724.php (N 10)
Кроме того, ЦБ ввел временную администрацию в Военно Промышленный Банк
( ВПБ ) на полгода с 16 сентября http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9225907
Банк упоминался на этой странице блога в комментах. Банк в зоне риска с марта 2016 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (N 16), см. также новости по итогам отчетности за январь 2016 в блоге
http://www.banki.ru/blog/day2/7435.php (N 5)
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Интересные события с 9 по 25 сентября 2016 г.
1. на 1 сентября резервы Югры составляют порядка 60 млрд рублей, из которых
около 50 млрд — по кредитам юрлицам. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9239851
2. АйМаниБанк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9239754
АйМаниБанк просит ЦБ отозвать у него лицензию http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9237323
3. RAEX понизило рейтинг банка «Премьер Кредит» до «В+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9232234
4. Синко Банк приостановил прием и пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9230435
5. Банк «Сибэс» прекратил пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9237137
6. Вестинтербанк приостановил прием вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9217717
7. Банк России снизил ключевую ставку на 0,5% до 10% https://www.banki.ru/news/lenta/?id=9226261
8. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на октябрь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9243452
9. Нормативы ЦБ в августе нарушили 16 кредитных организаций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9231439