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Новости по итогам отчетности за август 2016 г.

25.09.2016 11:36 10 5 749 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ в августе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2016&mon=9
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9231439

Центркомбанк (Н1.0, Н12 — 4 дня), РНКО Вест (Н16.1 — 23 дня).

ББР Банк (Балтийский банк развития) не нарушал норматив Н1.1, но 3 дня имел его менее 5,125%, что отмечается в отчетности. РНКО Вест нарушает Нормативы много месяцев подряд. Центркомбанк нарушает нормативы 6-й месяц подряд.

ЦБ ввел временную администрацию в Военно Промышленный Банк ( ВПБ ) на полгода с 16 сентября http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9225907
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В августе Финпромбанк допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений, однако лицензия у него недавно уже отозвана, http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
================================================
В августе Финпромбанк (лицензия уже отозвана), Русский Финансовый Альянс ( РФА ) и МВС Банк
допустили задержку исполнения платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
==================================================
Банки, капитал которых на 1 сентября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Олма, Тайдон, Москва http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 21 августа, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Рубанк, Тетраполис, Выборг Банк, НКО Транзит, Финпромбанк, РосинтерБанк, Региональный Коммерческий Банк, Роспромбанк. Аннулированы лицензии Азия Банка (в связи с ликвидацией) и ХМБ Открытия (присоединен к ФК Открытие).
=======================================================
Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:

1. Банк России снизил ключевую ставку на 0,5% до 10% https://www.banki.ru/news/lenta/?id=9226261
2. Минфин хочет сократить военные расходы на 6% в следующем году. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9213812
3. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на октябрь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9243452
4. Открытие объединилось http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9175604
5. ВЭБ разместил в дочернем банке «Глобэкс» безвозмездный депозит на 19,8 млрд руб. (позитив) https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/16/653337-vkrattse
6. Новикомбанк получил в капитал 12,8 млрд рублей через допэмиссию и получит еще 15 млн долларов через допэмиссию (позитив) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9202739
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Интересная информация о банках в открытой печати после 21.8.2016 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

1. АйМаниБанк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9239754
АйМаниБанк просит ЦБ отозвать у него лицензию http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9237323
2. Синко Банк приостановил прием и пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9230435
3. Банк «Сибэс» прекратил пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9237137
4. Тендер банк прекратил открытие/пополнение вкладов физлиц http://www.tenderbank.ru/
5. Вестинтербанк приостановил прием вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9217717
Вестинтербанк хочет присоединить к себе банк «Камский Горизонт» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9202676
6. RAEX понизило рейтинг банка «Камский Горизонт» до «B» с негативным прогнозом и отозвало его http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9190720
7. RAEX отозвало рейтинг «В+» с негативным прогнозом К2 Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9206134 Коммент. Банк упоминался в блоге в итогах отчетности за март 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php (N 10 ) при понижении рейтинга.
8. RAEX понизило рейтинг банка «Премьер Кредит» до «В+» с негативным прогнозом ttp://www.banki.ru/news/lenta/?id=9232234 Банк Премьер Кредит связан с КБ Финансовый Стандарт (лицензия отозвана) через руководство http://premcred.ru/o_banke/organy-upravleniya/ispolnitelnye-organy/
9. RAEX отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом Международного Строительного Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9186385
10. НРА понизило до «ВВВ+» и де-факто отозвало рейтинг М2М Прайвет Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9179720 Коммент. В июле все 100% акций банка получил АТБ ( Азиатско Тихоокеанский Банк ), ещё инфа http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5008970#message5008970
11. НРА де-факто отозвало рейтинг А- с негативным прогнозом Башкомснаббанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9195047
12. RAEX понизило рейтинг Газтрансбанка до «В++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9184310
13. Единый Строительный Банк сменил название на «Сириус» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9175093 Коммент. Помним, что банк в зоне риска как нарушитель нормативов в мае 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7804.php
14. СКИБ задерживавший платежи в июле подконтролен Совкомбанку (55% акций), хотя Совкомбанк и сокращал в нём свою долю за прошедший год со 100%, но ниже контрольной сократить не успел http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8802274 Анализ банков даёт разгромный отзыв http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=skib-3329&BankMenu=nadezhnost Будем следить за развитием событий.
15. Московский Индустриальный Банк ( МИнБ ) выкупает на баланс компании своих теневых бенефициаров/членов совета директоров http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/02/655392-fabrika-svoboda-sobstvennika Коммент. Банк в зоне риска с марта, хотя и получил докапу госденьгами через ОФЗ http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4526776#message4526776 (N 10), в блоге тоже упоминался в итогах отчетности за декабрь http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (N 7)
16. На 1 сентября резервы Югры составляют порядка 60 млрд рублей, из которых
около 50 млрд — по кредитам юрлицам. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9239851 О результатах оценки активов банка Югра в марте (ещё до последней проверки, проходившей с начала апреля до 27 июля) http://hotin.org/index.php/2016-07-25-07-16-01/28-uzhe-v-oktyabre-u-banka-yugra-mogut-otozvat-litsenziyu
17. Около 65% активов Бинбанка, или 466 млрд руб., приходится на МБК, выданные банку «Рост», находящемуся на санации у Шишханова, при этом убыток «Роста» за первое полугодие 2016 г. составил 4,7 млрд руб., что увеличило его отрицательный капитал до 49 млрд руб., а чистая прибыль Бинбанка составила 3 млрд руб. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9203443 Коммент. Прибыль Бинбанка виртуальная (схемная).
18. Менеджер Промсвязьбанка арестован за обналичку более 5 млрд руб http://www.kommersant.ru/doc/3083296?utm_source=kommersant&utm_medium=strana&utm_campaign=four
17. Татфондбанк нарушал непубличный норматив Н6 в апреле 2016 http://www.kommersant.ru/doc/3072368
РТ хочет докапитализировать Татфондбанк через передачу ему земли на 40 млрд руб http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9195368 Коммент. Из интервью зам. главы АСВ о санации банка Эллипс в 2014 г., значительную часть активов которого составляла земля: "Вот последняя ситуация в Эллипс Банке, который мы санируем: у банка порядка 25% активов — паи ПИФа, в который упакована земля в Нижнем Новгороде. При этом 80—85% пассивов — это вкладчики, которым они платили 10% годовых. Скажите, где логика? Что я с землей могу сделать? Надеяться, что она в цене вырастет? За счет чего? Вот они придумали такую схему и регулярно переоценивали эту землю. Вначале она стоила миллиард рублей. Постепенно, чтобы подрисовывать баланс, ее переоценили с 1 до 5 млрд. Но возможно, и первоначальная цена была завышена. Зато банк показывал прибыль. Потому что у них по начисленным процентам расходы большие, а по активам ничего нет. И вот эта схема используется просто для рисования как бы дохода. Но это же абсурд." http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6255572
============================================================­=====
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2016&mon=9
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Металлург,
Банк Жилищного Финансирования, Вестинтербанк, ББР Банк (Балтийский банк развития), Си Ди Би Банк, Гринкомбанк, АйМаниБанк, Башкомснаббанк, ПФС Банк, Татфондбанк, Уральский Банк Реконструкции и Развития ( УБРиР ), Сириус, Тайдон.
Бросилось в глаза, что Вестинтербанк, Металлургический Коммерческий Банк, Айви Банк, МБСП (Международный банк Санкт Петербурга) лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2016&mon=9
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидирует Югра.
============================================================­====
музыкальная пауза. Вишневое варенье (М. Щербаков) https://www.youtube.com/watch?v=nDhsxFoIwm8 smile:)

Комментарии 10

Бе Ри  (дай)
#
Добавка. 12 сентября RAEX понизило рейтинг КБ «Невастройинвест» до В+ с негативным прогнозом и отозвало его http://www.raexpert.ru/releases/2016/Sep12a/ Банк упоминался в блоге в итогах отчетности за апрель 2016 в связи с обысками http://www.banki.ru/blog/day2/7724.php (N 26)
RuN@L_Sh  (RuN@L_Sh)
#
Какое милое название - "НКО ТРАНЗИТ" smile:))
ВВП  (openid.mail.ru/mail/VVP)
#
Цитата
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности

Следующим крупняком на вылет получается Барсик
Бе Ри  (дай)
#
Сегодня ЦБ отозвал лицензии у 2х банков:
1. Центркомбанк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=26092016_083817ik2016-09-26T08_36_24.htm Банк нарушал нормативы в течение полугода и упоминался в числе нарушителей на этой странице блога и на пяти предыдущих, так что отзыв лицензии был давно ожидаем.
2. Военно промышленный банк ( ВПБ ) http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=26092016_090046ik2016-09-26T09_00_20.htm Банк упоминался на этой странице, в связи с введением в нем временной администрации 16 сентября. Банк упоминался на предыдущей странице блога в комментах за неделю до прекращения им выдачи вкладов и остановки платежей (см. http://www.banki.ru/blog/day2/7978.php , коммент от 23.08, N 2 ). Банк был в зоне риска с марта 2016 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (N16) из-за отзыва его рейтингов, а ранее упоминался в блоге по итогам отчетности за январь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7435.php (N 5) тоже из-за отзыва его рейтингов.
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1. ЦБ не согласовал слияние банков Восточный Экспресс и Юниаструм из-за низкого качества их активов. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9244162
2. ПИР Банк ( Проминвестрасчет ) прекратил прием и пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9245568 Банк упоминался в блоге в отчетности за февраль 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (N 10) в связи с отзывом рейтингов и в отчетности за июнь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7897.php (N 14) в связи с обысками.
3. RAEX понизило рейтинг банка «Нефтяной Альянс» до «В» с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9247646
4. Банк Арсенал связан с Маст банком (лицензия отозвана) через руководство http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9247793
5. RAEX отозвало рейтинг «А» КБ «Союзный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9247670 Коммент. В июле произошёл скачок в обеспечении по кредитам недвижимостью на 50% за месяц, хотя кредиты выросли только на 5%. За 3 последних месяца кредиты юрикам выросли на 15%, хотя активы не выросли, а ликвидные активы сократились на 30%. http://kuap.ru/banks/3236/balances/
6. Банк «Образование» попросил у акционеров финансовую помощь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9254293 Коммент здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5098192#message5098192
7. Пишут, что Интерпрогрессбанк участвовал в схемах по выводу средств за рубеж https://www.gazeta.ru/social/2016/09/22/10209887.shtml
8. Северо-Западный 1 Альянс Банк будет присоединен к банку Форус http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9263906 Коммент. Оба банка в зоне риска, см. итоги отчетности за октябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php
9. Кадровые изменения в руководстве ЦБ, в надзоре и дкп https://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=03102016_175805if2016-10-03T17_57_48.htm
10. Moody's отозвало международные рейтинги В3 МТС Банка и банка «Образование» по причинам делового характера http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9263878
5lexxx  (5lexxx)
#
Цитата
Бе Ри пишет:
10. Moody's отозвало международные рейтинги В3 МТС Банка и банка «Образование» по причинам делового характера http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9263878

На своем сайте АКИБ Образование уточняет: "Рейтинг отозван в связи с окончанием срока действия и расторжением договора." http://www.obrbank.ru/sushhestvennye_fakty/638/download/Sushfact_03_10_2016_1.pdf
Бе Ри  (дай)
#
ЦБ отозвал лицензию у Айманибанка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05102016_090423ik2016-10-05T09_03_40.htm Банк упоминался на этой странице блога N1, в 1ом комменте к предыдущей странице http://www.banki.ru/blog/day2/7978.php , в отчетности за июнь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7897.php (16), в отчетности за июнь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/6723.php (8 ).
======================================================
1. Fitch подтвердила международный рейтинг В+ банка Пересвет, указав, что часть кредитов (объемом в половину капитала банка) выдана структурам, не имеющим реальных активов http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9271491 Коммент. Fitch в своём репертуаре.
2. банки «Финансовый Капитал» и «Развитие» отключены от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9272454 Развитие упоминалось в блоге в отчетности за декабрь 2015 в связи со снижением рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (15) и в отчетности за июль 2016 (на предыдущей странице блога) http://www.banki.ru/blog/day2/7978.php (3) в связи с отзывом рейтинга.
3. RAEX понизило до «В+» и отозвало рейтинг Нового Промышленного Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9274724
Бе Ри  (дай)
#
1. Вестинтербанк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9275284
2. RAEX снизил рейтинг Банка «Прайм Финанс» до уровня B+, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Oct06/
3. Совкомбанк приобрел 100% акций Меткомбанка у «Севергрупп» Алексея Мордашова http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9279147
Бе Ри  (дай)
#
ЦБ отозвал лицензию у банка Развитие http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=10102016_085036ik2016-10-10T08_50_36.htm Развитие упоминалось в блоге в отчетности за декабрь 2015 в связи со снижением рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (15) и в отчетности за июль 2016 (на предыдущей странице блога) http://www.banki.ru/blog/day2/7978.php (3) в связи с отзывом рейтинга.
------------------------------------------------
1. Совкомбанк покупает Гаранти Банк, дочку турецкого банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9280208 Коммент. Смотрим на СКИБ, который Совкомбанк купил в 2015 году http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=skib-3329&BankMenu=nadezhnost
2. Отделения банка «Камский Горизонт» закрыты до 15 октября http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9281308 Коммент. "Мальбрук в поход собрался" (с)
3. RAEX понизило рейтинг банка ИнтехБанк до В+, прогноз негативный http://www.raexpert.ru/releases/2016/Oct10/
4. RAEX понизило рейтинг Банка «Первомайский» до В+, прогноз негативный http://www.raexpert.ru/releases/2016/Oct10b/
5. RAEX понизило рейтинг Банка «Северный Кредит» до В++ http://www.raexpert.ru/releases/2016/Oct10c/
6. НРА отозвало рейтинг ВВ банка Московский Вексельный Банк http://www.ra-national.ru/ru/node/52949?field=field_rat_cred_bank_ind
7. Росэнергобанк прекратил исполнение своих обязательств по субординированным займам от акционеров на 1,51 млрд рублей для поддержания норматива достаточности базового капитала на уровне свыше 5,125%. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9276624 НРА де-факто отказалось от своего ретинга А+ Росэнергобанку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9284668
8. Исчез предправ банка «Пересвет» https://tvrain.ru/articles/v_glavnom_banke-418974/ Коммент. Незадолго до этого банк на форуме обсуждали, с этого сообщения и ниже http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=5107907#message5107907 Исчезновение предправа вводит банк в зону риска. Вспоминается исчезновение предправа Первого Городского Банка в 2002 http://www.compromat.ru/page_15208.htm
9. Сумма исков к исчезнувшему в марте 2016 предправу банка Наш Дом (см. http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php N 22) превышает $ 20 млн http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/10/13/1558133.html
10. RAEX отозвало рейтинг «В» с негативным прогнозом банка «Нефтяной Альянс» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9292739
11. RAEX понизило рейтинг банка «Агросоюз» до «B++», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9292824
12. Пишут, что КБ " Кубанский Универсальный Банк" отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9293147
13. Вместо Дарины Соловьёвой из Беларуси владельцем сайта МБКцентр стал Анатолий Фёдоров из Киргизии http://mbkcentre.pro/main_post/142289
Бе Ри  (дай)
#
1. В НР пишут, что банк Пересвет ограничил выдачу средств со счетов физлиц и ввёл запись на получение средств http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10024196/
2. RAEX понизило рейтинг Радиотехбанка до «В++», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9294786
3. RAEX понизило рейтинг УМ Банка (бывш. ООО «КБ «Уральский межрегиональный банк») до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9295054
4. В НР пишут, что единственный в Москве офис Форус банка закрыт с 13 октября 2016 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10024021/ банк упоминался в комментах выше, см. коммент от 26.09 N 8
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