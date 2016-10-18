Новости по итогам отчетности за сентябрь 2016 г.

Финансовый капитал (Н3 — 28 дней), ПФС Банк (=Банк Промышленно-финансовое сотрудничество)
(Н10.1 — 1 день).
К банкам, не раскрывающим отчетность, добавился Росэнергобанк. Можно отметить, что Финпромбанк перестал раскрывать отчетность по 135 форме (нормативы) с 1 июня 2016, а Айманибанк - с 1 августа 2016. Первый из них лишился лицензии в сентябре, а второй в октябре.
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В сентябре Айманибанк допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений, однако лицензия у него недавно уже отозвана, http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В сентябре Айманибанк (лицензия уже отозвана), Росбанк и МСП Банк допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
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Банки, капитал которых на 1 октября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Тайдон, Камский Горизонт, Энтузиастбанк, Москва, Олма
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 25 сентября, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Центркомбанк, Военно-промышленный банк (ВПБ), Айманибанк, Развитие. Аннулирована лицензия СМБ Банка (в связи с ликвидацией, присоединён к КБ Александровский).
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. Кадровые изменения в руководстве ЦБ, в надзоре и дкп https://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=03102016_175805if2016-10-03T17_57_48.htm
2. Вместо Дарины Соловьёвой из Беларуси владельцем сайта МБКцентр стал Анатолий Фёдоров из Киргизии http://mbkcentre.pro/main_post/142289
3. Совкомбанк приобрел 100% акций череповецкого Меткомбанка у «Севергрупп» Алексея Мордашова http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9279147 Совкомбанк покупает Гаранти Банк, дочку турецкого банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9280208 Коммент. Смотрим на СКИБ, который Совкомбанк купил в 2015 году http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=skib-3329&BankMenu=nadezhnost
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Интересная информация о банках в открытой печати после 25.9.2016 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. Банк «Финансовый Капитал» отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9272454
2. Вестинтербанк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9275284
(банк упоминался на предыдущей странице блога в связи с прекращением приёма вкладов
http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php N5 )
3. КБ "Кубанский Универсальный Банк" (КУБ) отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9293147
4. Отделения банка «Камский Горизонт» закрыты до 15 октября http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9281308 Коммент. Банк упоминался на предыдущей странице блога в связи с отзывом рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php N6)
5. В НР пишут, что единственный в Москве офис Форус банка закрыт с 13 октября 2016 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10024021/
6. Северо-Западный 1 Альянс Банк хочет присоединиться к банку Форус http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9263906 Коммент. Оба банка в зоне риска, см. итоги отчетности за октябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php
7. Fitch подтвердила международный рейтинг В+ банка Пересвет, указав, что часть кредитов (объемом в половину капитала банка) выдана структурам, не имеющим реальных активов http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9271491 Исчез предправ банка «Пересвет» https://tvrain.ru/articles/v_glavnom_banke-418974/ Коммент. Незадолго до этого банк на форуме обсуждали, с этого сообщения и ниже http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=5107907#message5107907 Исчезновение предправа вводит банк в зону риска. Вспоминается исчезновение предправа Первого Городского Банка в 2002 http://www.compromat.ru/page_15208.htm
Банк «Пересвет» ограничил выдачу вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9296634 В НР пишут, что ограниченную сумму со своих счетов физик может снять один раз в 3 дня http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10024196/
8. Сумма исков к исчезнувшему в марте 2016 предправу банка Наш Дом (см. http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php N 22) превышает $ 20 млн http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/10/13/1558133.html
9. ПИР Банк ( Проминвестрасчет ) прекратил прием и пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9245568 Банк упоминался в блоге в отчетности за февраль 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (N 10) в связи с отзывом рейтингов и в отчетности за июнь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7897.php (N 14) в связи с обысками.
10. Росэнергобанк прекратил исполнение своих обязательств по субординированным займам от акционеров на 1,51 млрд рублей для поддержания норматива достаточности базового капитала Н1.1 на уровне свыше 5,125%.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9276624 Банк не раскрыл отчетность на 1.10.2016. НРА де-факто отказалось от своего ретинга А+ Росэнергобанку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9284668
11. RAEX понизило рейтинг банка «Нефтяной Альянс» до «В» с негативным прогнозом
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9247646 RAEX отозвало рейтинг «В» с негативным прогнозом банка «Нефтяной Альянс» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9292739
12. RAEX понизило рейтинг КБ «Невастройинвест» до В+ с негативным прогнозом и отозвало его http://www.raexpert.ru/releases/2016/Sep12a/ Банк упоминался в блоге в итогах отчетности за апрель 2016 в связи с обысками http://www.banki.ru/blog/day2/7724.php (N 26)
13. RAEX понизило до «В+» и отозвало рейтинг Нового Промышленного Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9274724
14. НРА отозвало рейтинг ВВ банка Московский Вексельный Банк http://www.ra-national.ru/ru/node/52949?field=field_rat_cred_bank_ind
15. RAEX отозвало рейтинг «А» КБ «Союзный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9247670 Коммент. В июле произошёл скачок в обеспечении по кредитам недвижимостью на 50% за месяц, хотя кредиты выросли только на 5%. За 3 последних месяца кредиты юрикам выросли на 15%, хотя активы не выросли, а ликвидные активы сократились на 30%. http://kuap.ru/banks/3236/balances/
16. RAEX снизило рейтинг Банка «Прайм Финанс» до уровня B+, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Oct06/
17. RAEX понизило рейтинг банка ИнтехБанк до В+, прогноз негативный http://www.raexpert.ru/releases/2016/Oct10/
18. RAEX понизило рейтинг Банка «Первомайский» до В+, прогноз негативный http://www.raexpert.ru/releases/2016/Oct10b/
19. RAEX понизило рейтинг банка «Агросоюз» до «B++», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9292824
20. RAEX понизило рейтинг Радиотехбанка до «В++», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9294786
21. RAEX понизило рейтинг Банка «Северный Кредит» до В++ http://www.raexpert.ru/releases/2016/Oct10c/
22. RAEX понизило рейтинг УМ Банка (бывш. ООО «КБ «Уральский межрегиональный
банк») до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9295054
23. Банк «Образование» попросил у акционеров финансовую помощь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9254293 Moody's отозвало международный рейтинг В3 банка «Образование» по причинам делового характера http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9263878 Коммент здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5098192#message5098192
24. Moody's отозвало международный рейтинг В3 МТС Банка по причинам делового характера http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9263878
25. ЦБ не согласовал слияние банков Восточный Экспресс и Юниаструм из-за низкого качества их активов. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9244162
26. Банк Арсенал связан с Маст банком (лицензия отозвана) через руководство http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9247793
27. Пишут, что Интерпрогрессбанк участвовал в схемах по выводу средств за рубеж https://www.gazeta.ru/social/2016/09/22/10209887.shtml
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно
посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2016&mon=10
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации не обсуждаем): Уральский Банк Реконструкции и Развития ( УБРиР ), Камский горизонт, Глобэкс, Центрально Европейский Банк, Солидарность (Москва), МТС Банк, Тайдон, Сириус (бывш. Единый Строительный банк), РИТЦ Банк, Татфондбанк, Анелик Ру, Рублев, Башкомснаббанк, Вестинтербанк, НКО РП СВМБ, Росгосстрахбанк (=РГС банк), Резерв, Энтузиастбанк, ПИР банк (=Проминвестрасчет), Металлург.
Бросилось в глаза, что Айви банк, РЕСО Кредит лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2016&mon=10
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1
Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Новикомбанк, Глобэкс, Югра.
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музыкальная пауза. Песня истинного патриота: "Фиалковый букет" (другие названия: Чечетка, Парижанка) https://www.youtube.com/watch?v=XsPdV6ZBaMg (М. Щербаков)
....Поэтому, ребятки, не еду я в Париж!
Пою красивым басом и дергаю струну,
Все крепче с каждым часом любя свою страну.
Хожу по Конотопу среди родимых стен
И не стремлюсь в Европу. На кой она мне хрен!...
Комментарии 24
В отделениях самого банка в Москве принимаются.
Агросоюз приостановил прием доп. взносов через МБО (Межбанковские отделения Геобанка). http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=274917&MID=5155928#message5155928
В отделениях самого банка в Москве принимаются.
Не вижу в этом ничего страшного.
Банк отдал/продал/передал свои отделения.
Временно, дабы не было паники обслуживал по договору с другим Банков своих клиентов (хотя пока не понял как).
Офис на Таганке без проблем принимает вклады.
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И не стремлюсь в Европу. На кой она мне хрен!..."
Потому, что Конотоп - цэ Европа!
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1. ЦБ оценил «дыру» в Финпромбанке ( ФПБ, лицензия отозвана ) в 23,5 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9302139 Коммент здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=5110314#message5110314 (N 2)
2. S&P понизило рейтинг банка «Пересвет» с В+ до преддефолтного уровня «ССС-» с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9303720 http://tass.ru/ekonomika/3721863 Коммент. Наконец-то S&P проснулась, а то уже и ограничения по выдаче вкладов в банке ввели!
3. S&P отозвало рейтинг В- с «негативным» прогнозом банка «Образование» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9303715 У банка не осталось рейтингов от международных агентств, AK&M тоже отозвало рейтинг А банка Образование http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=80436
4. Арестован предсовдира РИТЦ Банка http://www.kommersant.ru/doc/3121177
5. Пересвет не проводит платежи с 14 октября http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/21/661857-rpts-bank-problemi
Для вкладчиков наступил страховой случай. Банк упоминался на этой странице блога, см. N 7, и в комментах к предыдущей странице, см. комменты N 1 от 5.10 и N 8 от 10.10 http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php ну и на форуме банк обсуждался за 2 недели до остановки: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5162896#message5162896
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1. НРА присвоило банку «Союзный» рейтинг «ВВВ+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9305518 Коммент. Для НРА рейтинг весьма низкий.
2. На ММВБ почти одновременно могут разместить акции МКБ, «Европлан» и НПФ «Будущее» http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/21/661874-moskovskoi-birzhe-aktsii Коммент. Ожидается перекрестное опыление.
3. Московский Индустриальный Банк ( МИнБ ) связан с СК Инвестиции и финансы (лицензия отозвана) через акционеров, см. http://www.banki.ru/insurance/companies/investitssiiifinansyi/ и http://www.banki.ru/banks/bank/minbank/ Коммент. Банк упоминался в блоге в отчетности за декабрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (N 11) и на форуме в зоне риска в марте 2016 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (N 10)
4. Уральский банк реконструкции и развития ( УБРиР ) включаем в зону риска: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5170476#message5170476
5. Международный банк Санкт Петербурга ( МБСП ) включаем в зону риска http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=5105787#message5105787
6. Энтузиастбанк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9306621 Коммент. Банк упоминался в отчетности за ноябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php и на форуме в зоне риска в январе 2016 в связи с обысками http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4313901#message4313901 (N 16) Банк упоминался на этой странице блога среди банков, чей капитал снизился ниже разрешенного минимума в 300 млн руб
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По идее судя по ф.101 в сентябре у них прошла цессия по кредитам физиков примерно на 40 миллионов рублей. Для банка регионального уровня это не совсем маленькие объемы.
Про нормативы ничего не могу сказать, так как не очень силен пока в этой сфере. А вот с просрочкой у них беда. Есть большой риск, что съест она его [банк].
Бе Ри (дай), если не сложно можете разложить по полочкам жизнь №518? Хочется уметь видеть в цифрах в отчетности еще больше, чем план счетов. Либо может подскажите какую литературу почитать для этого. Буду очень признателен.
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1. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9315071
Банк Первомайский. Скажу только, что там сейчас кредиты физикам недорезервированы примерно на 1 млрд руб. http://kuap.ru/banks/518/balances/ а дорезервирование приведёт к нарушению нормативов достаточности капитала, см. напр. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum (N4 )
А можете если не сложно расшифровать? Прошел по ссылке на kuap. Вижу, что на 01.10.2016 расчетным путем резервы по просрочке физиков составляют 1,5 млрд. руб. Если провалиться в ячейку, то выводится остаток по 45515 в 0,3 млрд. руб. Я правильно понимаю, что Вы имели ввиду недорезерв в 1 млрд. руб. по этой схеме? Но здесь же нет 45818, а там у банка на 01.10.2016 есть 1,1 млрд. руб. То есть грубо говоря недорезерв все-таки на 100 млн. руб. получается. Если я Вас не правильно понял, то подскажите пожалуйста из каких цифр Вы видите, что недорезерв на 1 млрд. руб.? Заранее спасибо
1. Кубанский универсальный банк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=27102016_082946ik2016-10-27T08_28_11.htm Банк упоминался на этой странице блога N3, 99% акций в нем принадлежало муниципальным властям (мэрии) Краснодара. Это 1-ый банк с отозванной лицензией, в котором местные власти имели контроль. В некотором смысле госбанк, но не федерального уровня и не регионального, а местного уровня.
2. Энтузиастбанк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=27102016_084325ik2016-10-27T08_42_09.htm Банк упоминался на этой странице блога среди банков, капитал которых опустился ниже разрешенного уровня в 300 млн. Банк упоминался в отчетности за ноябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php и на форуме в зоне риска в январе 2016 в связи с обысками http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4313901#message4313901 (N 16)
3. Вестинтербанк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=27102016_081625ik2016-10-27T08_15_03.htm Банк упоминался на этой странице блога как отключенный от БЭСП (N2). Банк упоминался на предыдущей странице блога в связи с прекращением приёма вкладов
http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php (N5)
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DefKorn, резервы на потери должны перекрывать просрочку, просроченных кредитов физиков 2,2 млрд, резервов 1,4 млрд, а должно быть более 2,2 млрд, нехватка резерва минимум 0,8 млрд, а реально больше.
Разве не так?