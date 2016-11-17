Новости по итогам отчетности за октябрь 2016 г.

М2М Прайвет банк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н7, Н10.1, Н12 - 4 дня, Н3 - 2 дня), Метрополь (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н7, Н10.1, Н12 - 2 дня), Сириус (бывш. Единый Строительный банк; Н1.1, Н1.2 — 8 дней), Плюс Банк (Н1.1 - 9 дней).
В банк Пересвет введена временная администрация и мораторий на требования кредиторов, для физлиц и ИП наступил страховой случай http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=21102016_094334ik2016-10-21T09_42_24.htm
Росэнергобанк не раскрыл отчетность 2ой месяц подряд.
=====================================================
В октябре БНП Париба допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
================================================
В октябре Росбанк допустил задержку исполнения платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
==================================================
Банки, капитал которых на 1 ноября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Сириус, Тайдон, РИТЦ Банк, Национальный банк сбережений, Олма http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
======================================================
После предыдущей записи в блоге 18.10.2016, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Камский Горизонт (первый банк из Татарстана, у которого при Набиуллиной отозвали лицензию), Кубанский Универсальный банк (КУБ, 99% акций в банке принадлежало мэрии Краснодара.
Это 1-ый банк с отозванной лицензией, в котором местные власти имели контроль. В некотором смысле госбанк, но не федерального уровня и не регионального, а местного уровня.) Финансовый Капитал, Энтузиастбанк, Вестинтербанк, Экспресс-Кредит.
=======================================================
Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9315071
2. В "кубышке Сечина" обнаружилось 1,8 триллиона рублей, они размещаются в Газпромбанке, а бюджет дефицитный... http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-kubyshke-sechina-obnaruzhilos-1-8-trilliona-rubley-1001482069
3. Банк России в 2016 году на треть увеличит эмиссию рублей на покрытие дефицита бюджета. http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-zalozhil-minu-zamedlennogo-deystviya-pod-rublem-1001481239
4. Положительная оценка сделки от минэкономики, позволившая Роснефти купить Башнефть, сфабрикована за
взятку в $ 2 млн http://www.rbc.ru/politics/15/11/2016/582a4c1d9a7947bf0e889941 Ком. 1. Получение "взятки" произошло после завершения сделки по покупке Роснефтью Башнефти, что странно и не похоже на взятку, а тем более на вымогательство. 2. По УК РФ дача взятки - уголовное преступление. Будет ли заведено уголовное дело против руководства Роснефти? 3. Нарушение процедуры сделки через фальсификацию положительного заключения, на основании которого правительство приняло решение разрешить сделку, это повод оспорить сделку по покупке Роснефтью Башнефти в суде. 4. Будут ли какие-то последствия для руководства банка ВТБ, который выступал организатором сделки и всё это "организовывал"?
5. Принадлежащий МКБ (=Московский Кредитный Банк) Ярославский НПЗ им. Менделеева признан банкротом, сумма исков превышает 5,4 млрд руб https://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/31/663083-sud-stareishii-npz-bankrotom
6. ЦБ оценил «дыру» в Финпромбанке ( ФПБ, лицензия отозвана ) в 23,5 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9302139 Коммент здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=5110314#message5110314 (N 2)
7. ЦБ предложит «уставшим собственникам» забрать их банки http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9371741 Коммент. Видимо, за бесплатно? Политика укрупнения банков, которую проводит ЦБ, проистекает из ложного тезиса, что чем крупнее банк, тем он устойчивее. На самом деле, размер банка и его устойчивость напрямую не связаны. Политика ЦБ приводит к росту госсектора в БС (доля госбанков уже давно превышает 50%) и к росту монополизации БС со стороны крупнейших банков, что препятствует здоровой конкуренции в БС. Чем меньше конкуренции, тем менее устойчивые будут банки, в том числе и крупные (нет конкуренции - нет стимула у крупных банков, монополизировавших рынок, быть здоровыми и устойчивыми). В конце концов в БС останутся крупные неустойчивые банки, жизнь которых будет поддерживаться постоянными вливаниями за счет налогоплательщиков.
=======================================================
Интересная информация о банках в открытой печати после 18.10.2016 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. Банк Метрополь отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9373286 Ком. В апреле 2016 банк нарушал нормативы http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4199151#message4199151 и упоминается как нарушитель нормативов и на этой странице блога выше. Кроме того, банк в зоне риска уже год, см. блог http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php и форум http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4199151#message4199151 (N24)
2. Банк Русский Финансовый Альянс (РФА) отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9371368 Ком. В августе 2016 банк задерживал платежи http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php
3. Пишут, что банк Кредит Экспресс отключен от БЭСП http://mbkcentre.pro/main_post/147756 Ком. Банк упоминался в блоге в феврале и апреле 2015 среди банков, задерживавших платежи, см http://www.banki.ru/blog/day2/6315.php и http://www.banki.ru/blog/day2/6508.php
4. Олма Банк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9346098 Комм. Банк упоминался на этой странице блога и на 4х предыдущих среди банков, капитал которых снизился менее разрешенного минимума в 300 млн, т.е капитал банка менее разрешенного минимума уже 4 месяца подряд.
5. Национальный Залоговый Банк (НЗБанк) отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9346881 Банк упоминался в блоге в связи с отзывом рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php и на форуме в январе 2016 в зоне риска http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4313901 (N8 )
6. М2М Прайвет Банк не исполнил 2ую часть РЕПО на 330 млн http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9340011
М2М Прайвет Банк перестал проводить платежи: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9345637
Комм. Банк упоминался в блоге в итогах отчетности за август http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php (N10)
когда НРА отозвало свой и без того низкий рейтинг этого банка. Вероятно, началось домино от остановки Пересвета. Теперь с интересом смотрим на Азиатско Тихоокеанский Банк (АТБ), которому принадлежит 100% акций М2М Прайвет Банка. http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/12545/
7. Азиатско Тихоокеанский Банк ( АТБ ) не может спасти свою дочку М2М Прайвет банк без санации за счет её вкладчиков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9348321 RAEX понизило рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка до
«В+» из-за рисков по М2М Прайвет Банку, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9373093
8. S&P отозвало рейтинг В- с «негативным» прогнозом банка «Образование» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9303715 С 31 октября 2016 из ломбардного списка ЦБ де-факто удалены облигации банка Образование, поскольку банк лишился всех рейтингов от международных агентств. https://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=bankpapers AK&M тоже отозвало рейтинг А банка Образование http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=80436 НРА де-факто отказалось от своего рейтинга на уровне А банку «Образование» http://www.ra-national.ru/ru/press_release/52597/489262
9. Арестован предсовдира РИТЦ Банка http://www.kommersant.ru/doc/3121177
10. Арестован за вымогательство бывший зам. предправа банка Международный банк развития http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/11/01/1563815.html Коммент. Возможно, посредник от чиновников ЦБ.
11. Московский Индустриальный Банк ( МИнБ ) связан с СК Инвестиции и финансы (лицензия отозвана) через
акционеров, см. http://www.banki.ru/insurance/companies/investitssiiifinansyi/ и http://www.banki.ru/banks/bank/minbank/ Коммент. Банк упоминался в блоге в отчетности за декабрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (N 11) и на форуме в зоне риска в марте 2016 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (N 10)
12. «Промтрансбанк» запросил поддержки у региональных властей http://www.kommersant.ru/doc/3144129
13. Уральский банк реконструкции и развития ( УБРиР ) включаем в зону риска: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5170476#message5170476
14. Международный банк Санкт Петербурга ( МБСП ) включаем в зону риска http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=5105787#message5105787
15. СМИ считают положение Татфондбанка нестабильным после того, как он не смог разместить еврооблиги на $ 150 млн под 8,5%, а разместил всего на $ 60 млн http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9334567 Суд взыскал с Татфондбанка более 15 млрд рублей в пользу санируемого им банка «Советский» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9275522
16. ПИР банк ( Проминвестрасчет ) опять прекратил приём и пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9338115
17. Имеются косвенные признаки, что Русский Торговый Банк получил от ЦБ ограничение на вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9371090 Банк упоминался в блоге в итогах отчетности за апрель 2016 в зоне риска http://www.banki.ru/blog/day2/7724.php (N17)
18. Генбанк закрывает более 100 офисов в Крыму http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9338281
19. RAEX отозвало рейтинг В++ с негативным прогнозом ОФК Банка http://raexpert.ru/releases/2016/Nov14c/
20. НРА присвоило банку «Союзный» рейтинг «ВВВ+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9305518 Коммент. Для НРА рейтинг весьма низкий.
21. RAEX понизило рейтинг Банка Казани до В++, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9347614 Ком. 49% банка принадлежит Мэрии Казани, однако после отзыва лицензии у КУБа, где 99% принадлежало мэрии Краснодара, наличие местных властей в акционерах и даже их контроль над банком, не является гарантией неприкосновенности.
22. RAEX понизило рейтинг Ак банка ( Активкапиталбанк ) до В++, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9347614
23. RAEX понизило рейтинг Автоградбанка до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9345497
24. Банк Первомайский. После истории 2014 года http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6358784 суды идут до сих пор, несмотря на решение Конституционного суда http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8515372
============================================================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2016&mon=11
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): М2М Прайвет банк, Идея, Солидарность (Москва), Металлург, РИТЦ Банк, Анкор, НКБ, Интерпромбанк, Татфондбанк, Айви банк, Кольцо Урала, Международный банк развития, Уральский Банк Реконструкции и Развития ( УБРиР ), Резерв, Си Ди Би Банк, Образование, Башкомснаббанк, Канский.
Бросилось в глаза, что Международный банк развития, М2М Прайвет банк, Анкор, Международный банк Санкт Петербурга ( МБСП ), БНКВ ( Банк на Красных воротах ), РИТЦ Банк, СКИБ лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2016&mon=11
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Глобэкс, Новикомбанк, Югра.
============================================================
музыкальная пауза. Песня Жерара http://www.youtube.com/watch?v=A9Gw0K2NFwg (только для детей, старше 18 лет). Оригинал: Joe Dassin - A Toi https://www.youtube.com/watch?v=GP55HII6p9E
Комментарии 19
Joe Dassin - A Toi http://www.youtube.com/watch?v=BH-7HDi58TA
на
Joe Dassin - A Toi https://www.youtube.com/watch?v=GP55HII6p9E
Песенки слушают .
Бе Ри, да никто эти песенки не слушает, забей на них. Главное - та инфа по банкам.
а я слушаю!
Прошу модераторов заменить последнюю ссылку, т.е. заменить
Joe Dassin - A Toi http://www.youtube.com/watch?v=BH-7HDi58TA
на
Joe Dassin - A Toi https://www.youtube.com/watch?v=GP55HII6p9E
Редактирование блога доступно в любой момент, зачем модераторов просить?
Прошу модераторов заменить последнюю ссылку, т.е. заменить
Изменено
1. Метрополь http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=18112016_082813ik2016-11-18T08_27_57.htm Банк упоминался на этой странице блога в числе нарушителей нормативов, ещё см. N1.
2. Национальный Залоговый Банк ( НЗБанк ) http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=18112016_081608ik2016-11-18T08_14_34.htm Банк упоминался на этой странице блога, N5.
3. Олма http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=18112016_084505ik2016-11-18T08_44_30.htm Банк упоминался на этой странице блога, N4.
=====================
1. В банке РМБ (= Русский Международный банк ) пропали деньги вкладчиков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9378036 https://www.bfm.ru/news/339445
2. Обыски в "Интеркоопбанке" https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/933485/skr_p
3. RAEX понизило рейтинг Плюс Банка до уровня В++ и изменило прогноз на негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Nov18f/ Банк нарушал нормативы в октябре 2016, см. выше.
4. Бинбанк и МДМ Банк завершили объединение http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9377164
5. RAEX понизило рейтинг Земского банка до В++ http://raexpert.ru/releases/2016/Nov18g/
6. RAEX понизило рейтинг Банка Жилищного Финансирования (он же БЖФ, он же «ЖилФинанс» ) до В++ http://raexpert.ru/releases/2016/Nov18k/
7. Fitch понизило международный рейтинг Азиатско Тихоокеанского банка ( АТБ ) до CCC с B-http://1prime.ru/Financial_market/20161118/826817241.html
8. Fitch отозвало международный рейтинг В Быстробанка http://1prime.ru/Financial_market/20161118/826817241.html Ком. У банка остается ещё рейтинг В2 от Мудис.
9. Есть косвенные признаки, что банк «Миръ» получил от ЦБ ограничение на вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9382147 Ком. Похожее было в Финансовом стандарте. Миръ уже упоминался в блоге в отчетности за июль 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7978.php (N10)
10. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на декабрь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9382135
11. Идея банк 1 ноября 2016 нарушил норматив Н1.1, который опустился у него ниже разрешенного минимума в 4,5% до уровня в 3,7%, см. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5304&orderby=Sum&DESC=1
12. Пишут, что НКО "Столичная расчетная палата" отключено от БЭСП http://mbkcentre.pro/main_post/148963
13. Пишут, что Международный Банк Развития отключен от БЭСП http://mbkcentre.pro/main_post/149339 Ком. Банк упоминался выше на этой странице среди лидеров антирэнкингов и в криминальных хрониках, см. N10.
14. Об имущественном неравенстве населения в РФ и в мире http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9388241
---------------------------------------
1. В Международном банке развития введена предварительная запись на выдачу вкладов http://bankir.ru/novosti/20161124/v-mezhdunarodnom-banke-razvitiya-vvedena-predvaritelnaya-zapis-na-vydachu-vkladov-10123061/
2. RAEX понизило рейтинг Гута Банка до «В++», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9395085
3. RAEX понизило рейтинг ИДЕЯ Банка до В с негативным прогнозом и отозвало его http://raexpert.ru/releases/2016/Nov25e/
4. НРА отозвало рейтинг «BBB–» КБ «ЯР Банк» http://www.ra-national.ru/ru/press_release/53183/496226
5. «Роснефть» решила занять до 1,07 трлн рублей http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9391153 вспоминаем декабрь 2014.
Спасибо за важный коммент! Чёрный вторник, 16 декабря 2014, сложно забыть - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%82%D
2. RAEX понизило рейтинг банка «ИРС» до уровня «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9400960
3. RAEX понизило рейтинг ФОРУС Банка до В+, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Nov29b/
4. RAEX понизило рейтинг Мосуралбанка до В+, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Nov29a/
5. Вологдабанк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9409312
6. Татфондбанк получил символическую прибыль за счет переоценки земли на балансе банке, в результате чего стоимость земли выросла в 8 раз https://www.business-gazeta.ru/article/330522
(Коммент. см. N17 здесь http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php ) Пишут что РТ получила контроль в Татфондбанке после допэмиссии, теперь это госбанк с контролем у региональных властей http://m.business-gazeta.ru/news/330656/ Комм. Пока что у госбанков с контролем у региональных властей лицензии не отзывали, их отправляли на санацию (последний пример - Крайинвестбанк, в котором был контроль властей Краснодарского края).
7. банк «Миръ» отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9414887
8. Роснефть 5 декабря 2016 за 30 минут разместила облигации на 0,6 трлн руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9415505 Комм. В декабре 2014 времени на размещение потребовалось больше.
9. Рейтинговое агентство RAEX получило аккредитацию Банка России http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9418243
10. Вега Банк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9418454
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5185850#message5185850
2. RAEX понизило рейтинг Невского банка до В++, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Dec07b/ Ком. Год назад в банке были обыски в связи с обналичкой. http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
1. М2М Прайвет банк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=09122016_082459ik2016-12-09T08_24_38.htm Банк находился в зоне риска с августа в связи с тем, что НРА отозвало у него последний и весьма низкий рейтинг http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php (N10) Банк упоминался на этой странице блога, как нарушитель нормативов, и в N6
2. Русский Финансовый Альянс (РФА) http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=09122016_084755ik2016-12-09T08_48_02.htm Упоминался на этой странице, блога, N2.
3. Международный банк развития http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=09122016_083344ik2016-12-09T08_33_34.htm Упоминался на этой странице блога, см. N10, ещё упоминался на этой странице блога и на многих предыдущих в лидерах антирэнкингов.
4. Вега Банк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=09122016_081555ik2016-12-09T08_14_49.htm Упоминался в блоге в отчетности за июль 2016 в связи с отзывом рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/7897.php (N8 )
2. Межрегиональный Клиринговый Банк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9431594 Ком. Банк упоминался в итогах отчетности за май 2016 в связи с отзывом очень низкого рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/7804.php (N4) и на форуме в зоне риска год назад http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=3894034#message3894034 (N16)
2. Пишут, что дыра в Татфондбанке превышает 100 млрд руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9431786 S&P понизило международный рейтинг Татфондбанка до преддефолтного уровня ССС- с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9432024 Ком. S&P опаздывает как всегда, меняет рейтинги постфактум.
3. ИнтехБанк ограничил выдачу вкладов в РТ (дают до 50 тыр в день) https://www.business-gazeta.ru/news/331697 Ком. Банк упоминался в блоге в отчетности за сентябрь 2016 в зоне риска http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N17)
2. Татфондбанк допустил дефолт по облигациям http://inkazan.ru/2016/12/13/tatfondbank-ne-smog-rasplatitsya-po-obligatsiyam-iz-za-tehnicheskogo-defolta/
3. RAEX понизило рейтинг кредитоспособности УралКапиталБанка до В, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Dec13a/
1. Алтынбанк прекратил операции по картам https://www.business-gazeta.ru/news/331800
2. Интехбанк отключил банкоматы и ограничил выдачу наличных до 10 тыр в день http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9435463
3. Проверка ЦБ выявила, что Ак Барс неадекватно оценивал заёмщиков, препятствовал созданию резервов, кредитовал "знакомых юрлиц" по ставкам ниже рыночных и проводил сомнительные операции, за что заплатил штраф http://mbkcentre.pro/main_post/153180
4. Тимер Банк (на санации у ТФБ, бывш. БТА-Казань) ввел ограничения по операциям в банкоматах http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9435463
----------------------------------------
5. Алеф-Банк ограничил перевод средств в другие банки суммой в 50 тыр в день http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9434598
6. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила сегодня (впервые за год) базовую процентную ставку на 25 б.п., до 0,5—0,75%. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9435541
------------------------------------
2. Вексельберг продал Меткомбанк (Каменск-Уральский), среди новых акционеров есть арестанты https://www.znak.com/2016-12-14/pochemu_viktor_vekselberg_sdelal_akcionerom_metkombanka_s
3. RAEX понизило рейтинг Татагропромбанка до уровня «В+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9437195 Бывший предправ Татфондбанка вышел из капитала Татагропромбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9437465
4. RAEX понизило до «В+» с развивающимся прогнозом и отозвало рейтинг банка «Восточный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9437195 "Cнижение рейтинга прежде всего объясняется рисками, связанными с присоединением Юниаструм Банка к «Восточному», с учетом невысокого запаса ликвидности и низкого качества активов двух банков"
5. RAEX понизило до B+ с негативным прогнозом и отозвало рейтинг банка Первый Клиентский Банк http://raexpert.ru/releases/2016/Dec15b/
6. банк «Наш Дом» отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9437562 Ком. Банк упоминался в блоге в отчетности за февраль в связи с исчезновением предправа http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (N22), в отчетности за сентябрь http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N8 ) и на форуме в зоне риска http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4629149 (N6)