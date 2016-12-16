Новости по итогам отчетности за ноябрь 2016 г.

Вологдабанк (Н1.0, Н1.2, Н9.1, Н10.1 - 5 дней; Н4, Н7 - 4 дня; Н2, Н3 - 3 дня; Н1.1 - 7 дней,
ещё 5 дней Н1.1 не нарушал, но имел его ниже 5,125, что отмечается в отчетности), Сириус (бывш. Единый Строительный банк; Н1.1, Н1.2 — 21 день).
Плюс Банк в ноябре не нарушал норматив Н1.1, но 30 дней имел его менее 5,125, что отмечается в отчетности. Плюс банк нарушал нормативы в прошлом месяце, как и Сириус.
На 1 декабря Вологдабанк имел отрицательный капитал: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
В банк Пересвет введена временная администрация и мораторий на требования кредиторов, для вкладов физлиц и ИП наступил страховой случай http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=21102016_094334ik2016-10-21T09_42_24.htm
В Татфондбанк введена временная администрация АСВ и мораторий на требования кредиторов, для физиков и ИП наступил страховой случай: http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=15122016_093450ik2016-12-15T09_37_56.htm
ЦБ не намерен спасать Татфондбанк без участия правительства Татарстана http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9437947 Пишут что РТ получила контроль в Татфондбанке после допэмиссии, незадолго до объявления моратория. Теперь это вроде бы госбанк с контролем у региональных властей http://m.business-gazeta.ru/news/330656/ Комм. Пока что у госбанков с контролем у региональных властей лицензии не отзывали, их отправляли на санацию. Но неясно, успел ли ЦБ согласовать доэмиссию, в результате которой власти РТ получили в банке контроль, т.к. эта допэмиссия произошла совсем недавно.
Росэнергобанк раскрыл отчетность впервые за последние 3 месяца:
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=rosenergobank-2211&BankMenu=nadezhnost Оценка неуд.
Коммент. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5241255#message5241255
=====================================================
В ноябре М2М Прайвет банк (лицензия отозвана) и РФА (лицензия отозвана) допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
================================================
В ноябре М2М Прайвет банк (лицензия отозвана), РФА (лицензия отозвана), Юг Инвестбанк и МВС банк допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
==================================================
Банки, капитал которых на 1 декабря был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Вологдабанк, РИТЦ Банк, Сириус,
Национальный банк сбережений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
======================================================
После предыдущей записи в блоге 17.11.2016, лицензии отозваны у следующих
банков и небанковских кредитных организаций: Метрополь, Национальный Залоговый Банк ( НЗБанк ),
Олма, М2М Прайвет банк, РФА (Русский Финансовый Альянс), Международный банк развития, Вега Банк.
=======================================================
Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. Об имущественном неравенстве населения в РФ и в мире http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9388241
2. Бинбанк и МДМ Банк завершили объединение http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9377164
3. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на декабрь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9382135
4. «Роснефть» опять решила занять до 1,07 трлн рублей http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9391153
Роснефть 5 декабря 2016 за 30 минут разместила облигации на 0,6 трлн руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9415505 Комм. В декабре 2014 времени на размещение потребовалось больше.
5. Рейтинговое агентство RAEX получило аккредитацию Банка России http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9418243
6. Банк России 16.12.2106 сохранил ключевую ставку на уровне 10,00% годовых http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=16122016_133003keyrate2016-12-16T13_16_40.htm
7. Федеральная резервная система (ФРС) США, повысила в декабре (впервые за год) базовую процентную ставку на 25 б.п., до 0,5—0,75%. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9435541
8. Глава ЦБ положительно оценивает результаты программы докапитализации банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9438824 Ком. Уже 2 банка, получившие ОФЗ в этом году по этой программе, легли (Пересвет и ТФБ). Сколько ляжет в будущем?
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Интересная информация о банках в открытой печати после 17.11.2016 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. Вологдабанк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9409312
2. Межрегиональный Клиринговый Банк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9431594 Ком. Банк упоминался в итогах отчетности за май 2016 в связи с отзывом очень низкого рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/7804.php (N4) и на форуме в зоне риска год назад http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=3894034#message3894034 (N16)
3. Банк «Наш Дом» отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9437562 Ком. Банк упоминался в блоге в отчетности за февраль в связи с исчезновением предправа http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (N22), в отчетности за сентябрь http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N8 ) и на форуме в зоне риска http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4629149 (N6)
4. Пишут, что НКО "Столичная расчетная палата" отключено от БЭСП http://mbkcentre.pro/main_post/148963
5. банк «Миръ» отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9414887
Есть косвенные признаки, что банк «Миръ» получил от ЦБ ограничение на вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9382147 Ком. Похожее было в Финансовом стандарте. Миръ уже упоминался в блоге в отчетности за июль 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7978.php (N10)
6. Алтынбанк прекратил операции по картам https://www.business-gazeta.ru/news/331800
7. Интехбанк отключил банкоматы и ограничил выдачу наличных до 10 тыр в день http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9435463 RAEX понизило рейтинг Интехбанка до «С++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9439055
8. Проверка ЦБ выявила, что Ак Барс неадекватно оценивал заёмщиков, препятствовал созданию резервов, кредитовал "знакомых юрлиц" по ставкам ниже рыночных и проводил сомнительные операции, за что заплатил штраф http://mbkcentre.pro/main_post/153180
9. Тимер Банк (на санации у ТФБ, бывш. БТА-Казань) прекратил обслуживание своих платежных карт и отключил банкоматы http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9438651
10. Алеф Банк ограничил перевод средств в другие банки суммой в 50 тыр в день http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9434598
11. Fitch понизило международный рейтинг Азиатско Тихоокеанского банка ( АТБ ) до CCC с B- http://1prime.ru/Financial_market/20161118/826817241.html
12. НРА отозвало рейтинг «BBB–» КБ «ЯР Банк» http://www.ra-national.ru/ru/press_release/53183/496226
13. RAEX понизило рейтинг ИДЕЯ Банка до В с негативным прогнозом и отозвало его http://raexpert.ru/releases/2016/Nov25e/
14. RAEX понизило до B+ с негативным прогнозом и отозвало рейтинг банка Первый Клиентский Банк http://raexpert.ru/releases/2016/Dec15b/
15. RAEX понизило до «В+» с развивающимся прогнозом и отозвало рейтинг банка «Восточный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9437195 "Cнижение рейтинга прежде всего объясняется рисками, связанными с присоединением Юниаструм Банка к «Восточному», с учетом невысокого запаса ликвидности и низкого качества активов двух банков"
16. НРА присвоило рейтинг ВВВ+ банку Югра http://www.ra-national.ru/ru/press_release/53552/496841 Ком. Рейтинг для НРА очень низкий. Только 1 банк у НРА имеет ещё более низкий рейтинг.
17. RAEX отозвало рейтинг «В++» Нефтепромбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9397802 Ком. Из трёх братьев в живых остался один, банк упоминался в блоге в отчетности за август 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php и на форуме в зоне риска в сентябре 2015 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4015579#message4015579 (N20)
18. RAEX понизило рейтинг кредитоспособности УралКапиталБанка до В, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Dec13a/ Банк упоминался в зоне риска в прошлом году http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=3558167#message3558167 (N9 )
19. RAEX понизило рейтинг банка Радиотехбанк до уровня В+ с негативным прогнозом http://raexpert.ru/releases/2016/Dec16g/
20. RAEX понизило рейтинг Татагропромбанка до уровня «В+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9437195 Бывший предправ Татфондбанка вышел из капитала Татагропромбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9437465
21. RAEX понизило рейтинг ФОРУС Банка до В+, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Nov29b/
22. RAEX понизило рейтинг Мосуралбанка до В+, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Nov29a/
23. RAEX понизило рейтинг Плюс Банка до уровня В++ и изменило прогноз на негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Nov18f/ Банк нарушал нормативы в октябре 2016, см. выше.
24. RAEX понизило рейтинг Гута Банка до «В++», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9395085
25. RAEX понизило рейтинг Невского банка до В++, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Dec07b/ Ком. Год назад в банке были обыски в связи с обналичкой. http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
26. RAEX понизило рейтинг Земского банка до В++ http://raexpert.ru/releases/2016/Nov18g/
27. RAEX понизило рейтинг Банка Жилищного Финансирования (он же БЖФ, он же «ЖилФинанс» ) до В++ http://raexpert.ru/releases/2016/Nov18k/
28. RAEX понизило рейтинг банка «ИРС» до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9400960
29. Обыски в "Интеркоопбанке" https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/933485/skr_p
30. Вексельберг продал Меткомбанк (Каменск-Уральский), среди новых акционеров есть арестанты https://www.znak.com/2016-12-14/pochemu_viktor_vekselberg_sdelal_akcionerom_metkombanka_s
31. АСВ продало Национальный Банк Сбережений http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9438483
32. В банке РМБ (= Русский Международный банк ) пропали деньги вкладчиков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9378036 https://www.bfm.ru/news/339445
33. Fitch отозвало международный рейтинг В Быстробанка http://1prime.ru/Financial_market/20161118/826817241.html Ком. У банка остается ещё рейтинг В2 от Мудис.
============================================================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2016&mon=12
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Вологдабанк, Татфондбанк, Сириус (бывш. Единый Строительный банк), Анкор банк, Миръ, БНКВ (Банк на Красных Воротах), РИТЦ банк, Глобэкс, Анелик ру, Промсельхозбанк, Канский, НКБ (Национальный Клиринговый банк), Темпбанк, Северо восточный альянс, Новопокровский, Образование, УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития), Бинбанк, Башкомснаббанк.
Бросилось в глаза, что Вологдабанк, Татфондбанк, Анкор банк, МБСП ( Международный банк Санкт Петербурга ), МИА (Московское Ипотечное Агентство) лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2016&mon=12
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Глобэкс, Новикомбанк, Югра, как и в предыдущей отчетности.
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музыкальная пауза. Странный зверь по имени Зузу (или "Ой, дуба дам") https://ok.ru/video/25360796240
Комментарии 15
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Поправка. В № 15 - ошибочная ссылка, правильная ссылка про Восточный: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9437058
Прошу модераторов заменить ссылку.
Если у банка мораторий, то ему БЭСП не нужен, ему нечего и некуда переводить. Отключение от БЭСП в данном случае логично и уже несущественно.
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Поправка. В № 15 - ошибочная ссылка, правильная ссылка про Восточный: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9437058
Прошу модераторов заменить ссылку.
У Пересвета БЭСП подключен. Если включен - то есть что и куда переводить - недаром же временная администрация в некоторых банках включала БЭСП.
1. Вологдабанк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=19122016_081441ik2016-12-19T08_16_47.htm упоминался на этой странице блога как нарушитель нормативов и N1.
2. Миръ http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=19122016_082418ik2016-12-19T08_27_10.htm упоминался на этой странице блога N5 и в отчетности за июль 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7978.php (N10).
3. Форус http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=19122016_084834ik2016-12-19T08_51_50.htm упоминался на этой странице блога N21
4. Идея, дочка Форуса http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=19122016_083342ik2016-12-19T08_37_05.htm упоминалась на этой странице блога, N13.
Форус с дочкой были в зоне риска уже год, с ноября 2015, см. блог http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php и форум http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4199151#message4199151 (N22), кроме того банки упоминались в блоге в отчетности за апрель http://www.banki.ru/blog/day2/7724.php (N18,19) и за сентябрь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N5)
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1. НКБ отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9440918 банк упоминался на этой странице блога и на предыдущей в лидерах антирэнкингов.
2. Интехбанк прекратил обслуживание клиентов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9440009 банк упоминался на этой странице блога, N7, и в отчетности за сентябрь в зоне риска http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N17)
3. Тимер Банк ограничил на выдачу вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9443402 Банк упоминался выше на этой странице, N9.
2. Татагропромбанк ограничил выдачу вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9444472
3. БНКВ (Банк на Красных Воротах) прекратил операции http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9448499 Банк упоминался в зоне риска в блоге в отчетности за март 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php (N1) и на форуме http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (N7)
4. Северо Западный 1 Альянс банк принадлежит банку Форус (лицензия отозвана), см. отчетность за сентябрь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N6)
5. ЦБ: в Финпромбанке выявлены факты вывода активов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9445375 http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20122016_170000ik2016-12-20T16_43_10.htm
6. Автоградбанк берёт на работу арестантов, выводивших в офшоры млрды http://bankir.ru/novosti/20161221/anastasiya-tsirenshchikova-arestovannaya-v-svyazi-s-vyvodom-sredstv-cherez-offshory-priglashena-na-rabotu-v-bank-10123783/
7. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на январь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9447315
1. Межрегиональный Клиринговый Банк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=22122016_084732ik2016-12-22T08_51_08.htm банк упоминался на этой странице блога, N2.
2. НКО Столичная расчетная палата http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=22122016_083907ik2016-12-22T08_42_08.htm НКО упоминалось на этой странице блога, N4.
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1. AK&M понизило рейтинг Интехбанка до «С++» с А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9447379
2. RAEX понизило рейтинг Липецккомбанка (дочка банка Зенит) до «В++» с А http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9448888
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1. БНКВ (Банк на Красных Воротах) отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9449782
2. RAEX понизило рейтинг банка МФК (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ) до В++ http://raexpert.ru/releases/2016/Dec23e/ Ком. МФК санирует Таврический http://www.asv.org.ru/sanation/news/341266/
3. НРА отозвало без подтверждения рейтинг УБРиР http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9450618
4. США ввели санкции в отношении топ-менеджеров Темпбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9450637 Ком. Сам Темпбанк давно под санкциями http://www.banki.ru/blog/day2/5141.php и в зоне риска http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php кроме того, банк - один из участников молдавского ландромата http://www.banki.ru/blog/day2/5641.php
5. RAEX понизило рейтинг Банка Премьер Кредит до В с В+, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Dec26c/ Ком. Банк упоминался в зоне риска в отчетности за август 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php (N8 )
6. Булгар банк задерживает платежи и вклады не выдаёт http://www.kommersant.ru/doc/3182915 Ком. "Ключевые партнеры и корпоративные клиенты банка сосредоточены в пределах Республики Татарстан." http://www.banki.ru/banks/bank/bulgarbank/ Домино в РТ продолжается.
7. RAEX понизило рейтинг Татагропромбанка до C+ с В+, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Dec28l/
8. RAEX отозвало рейтинг В+ с негативным прогнозом Радиотехбанка http://raexpert.ru/releases/2016/Dec28f/
9. ЦБ отказался внести RusRating и НРА в реестр кредитных рейтинговых агентств http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9462867
1. НКБ http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=29122016_084912ik2016-12-29T08_48_34.htm банк упоминался на этой странице блога и на предыдущей в лидерах антирэнкингов.
2. БНКВ (Банк на Красных Воротах) http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=29122016_084057ik2016-12-29T08_40_50.htm Банк упоминался в зоне риска в блоге в отчетности за март 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php (N1) и на форуме http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (N7)
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1. RAEX понизило рейтинг Азиатско Тихоокеанского Банка ( АТБ ) до «В»
с В+, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9465481
2. RAEX понизило рейтинг Международного Коммерческого Банка (Москва) до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9465481
3. RAEX понизило рейтинг банка «Новое Время» до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9464899 и отозвало его http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9467005
4. RAEX понизило рейтинг Кредпромбанка до уровня «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9466991
5. Булгар Банк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9466061
6. Банк Новация нуждается в финансовом оздоровлении http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ScrEL9DTp0yUG8KY7vt7Bg-B-B
---------------------------------------------------------
1. НРА отозвало рейтинг ВВВ- с негативным прогнозом Анкор Банка без подтверждения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9468873 У банка не осталось никаких рейтингов.
2. У банка Новация проблемы с платежеспособностью http://www.finmarket.ru/currency/news/4448047 Банк упоминался в комментах выше. Чуть более года назад у банка был отозван последний рейтинг. http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=195208
3. RAEX присвоило Углеметбанку рейтинг «В++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9477483
4. RAEX отозвало рейтинг В++ с негативным прогнозом банка НБТ (= Народный Банк Тувы) http://raexpert.ru/releases/2017/Jan12c/
Пишу, потому что заинтересовался, что это за птица, Быстробанк. Слышал как-то это название и подумал, что это что-то из конца третьей - начала четвёртой сотни, а сейчас смотрю - оказывается, он на 130-м месте.
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1. Fitch: УБРиР ( Уральский банк реконструкции и развития ) и МИнБ ( Московский Индустриальный Банк ) могут абсорбировать менее 1% потерь по кредитам, банкам надо срочно увеличить норматив Н1.2 (достаточность основного капитала), т.е. нужна докапитализация. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9481308 Коммент 1. Автоматический анализатор сигнализирует о том же уже 2ой месяц подряд: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6604&DESC=1&Date=2016-12-01 http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6604&DESC=1&Date=2016-11-01 Коммент 2. Оба банка в зоне риска, упоминались в блоге в отчетности за октябрь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (N11,N13), ссылки на предыдущие упоминания там же.
2. RAEX понизило рейтинг МФБанка ( Международный Фондовый Банк ) до «B» с В++, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9482171
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1. RAEX понизило рейтинг Татагропромбанка до «C», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9484838 Упоминался на этой странице (N20) и в комменте от 20.12.2016.
2. RAEX отозвало рейтинг «B+» с негативным прогнозом Мосуралбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9487673 Банк упоминался выше на этой странице, N22.
3. RAEX отозвало рейтинг В++ Юниаструм Банка без подтверждения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9490342 Банк упоминался на этой странице блога, N15.
4. Тальменка банк прекратил операции http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9489662 Банк упоминался год назад в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (N12) и на форуме в зоне риска http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776 (N12)
Тальменка Банк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9491881
5. Банк Арсенал не принимает допвзносы во вклады из-за предписания ЦБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9494989 Банк упоминался в отчетности за сентябрь 2016 из-за связи с Маст банком (лицензия отозвана) http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N26)
6. Агросоюз ограничил пополнение вкладов (скорее всего, предписание от ЦБ на объём вкладов) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9494633
7. Обыски в банке «Европейский Стандарт» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9494421
Кроме того, ЦБ отозвал лицензии у 3х банков:
1. Новация http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=23012017_085248ik2017-01-23T08_56_48.htm Банк упоминался в комментах выше (от 29.12 и 9.01). Чуть более года назад у банка был отозван последний рейтинг. http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=195208
2. Сириус http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=23012017_055409ik2017-01-23T05_58_24.htm Банк упоминался на этой странице блога как нарушитель нормативов и нарушал нормативы в октябре http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php и упоминался на этой и предыдущей странице блога среди банков, капитал которых меньше разрешенного минимума в 300 млн.
3. Тальменка Банк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=23012017_045520ik2017-01-23T04_59_13.htm Банк упоминался год назад в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (N12) и на форуме в зоне риска http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776 (N12)