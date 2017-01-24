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Новости по итогам отчетности за декабрь 2016 г.

24.01.2017 23:19 13 4 640 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2017&mon=1

НКО Вест (Н16.1 - 23 дня), Айви Банк (Н1.0, Н1.2, Н7 - 3дня, Н1.1 - 1день).

Плюс Банк не нарушал норматив Н1.1, но 6 дней имел его менее 5,125, что отмечается в отчетности. Плюс банк нарушал нормативы в октябре.

ЦБ ввел временную администрацию и мораторий в Интехбанк, для вкладчиков и ИП наступил страховой случай http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=23122016_092323ik2016-12-23T09_22_36.htm

ЦБ продлил мораторий в банке Пересвет ещё на 3 месяца http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=23012017_085017ik2017-01-23T08_54_12.htm

В Татфондбанк введена временная администрация АСВ и мораторий на требования кредиторов, для физиков и ИП наступил страховой случай: http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=15122016_093450ik2016-12-15T09_37_56.htm
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В декабре БНП Париба, Морган Стенли и Интехбанк (введена ВА и мораторий) допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
================================================
В декабре Морган Стенли, Интехбанк (введена ВА и мораторий), МСП Банк, МВС Банк, Сити Инвест Банк, Росбанк допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
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Банки, капитал которых на 1 января был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Айви Банк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 16.12.2016, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Вологдабанк, Миръ, Форус, Идея, Межрегиональный Клиринговый Банк, НКО Столичная расчетная палата, НКБ, БНКВ, Булгар Банк, Новация, Сириус, Тальменка Банк.
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:

1. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на январь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9447315
2. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на февраль http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9503215
3. ЦБ: в Финпромбанке выявлены факты вывода активов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9445375 http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20122016_170000ik2016-12-20T16_43_10.htm Комм. А Русская Платина прекрасно себя чувствует.
4. ЦБ отказался внести RusRating и НРА в реестр кредитных рейтинговых агентств http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9462867
=======================================================
Интересная информация о банках в открытой печати после 17.11.2016 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

1. Тимер Банк (на санации у Татфондбанка) ограничил выдачу вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9443402
2. Татагропромбанк ограничил выдачу вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9444472
RAEX понизило рейтинг Татагропромбанка до «C», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9484838
3. НРА отозвало рейтинг ВВВ- с негативным прогнозом Анкор Банка без подтверждения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9468873 У банка не осталось никаких рейтингов.
4. RAEX отозвало рейтинг В+ с негативным прогнозом Радиотехбанка http://raexpert.ru/releases/2016/Dec28f/
5. RAEX отозвало рейтинг «B+» с негативным прогнозом Мосуралбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9487673
6. RAEX отозвало рейтинг В++ Юниаструм Банка без подтверждения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9490342 Пишут, что Юниаструм присоединился к банку Восточный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9498714 при этом возникли проблемы у клиентов http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9496025
7. RAEX отозвало рейтинг В++ с негативным прогнозом банка НБТ (= Народный Банк Тувы) http://raexpert.ru/releases/2017/Jan12c/
8. RAEX понизило рейтинг Липецккомбанка (дочка банка Зенит) до «В++» с А http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9448888 и отозвало его http://raexpert.ru/releases/2017/Jan24d/
9. RAEX понизило рейтинг Азиатско Тихоокеанского Банка ( АТБ ) до «В» с В+, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9465481
10. RAEX понизило рейтинг Банка Премьер Кредит до В с В+, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/Dec26c/ Ком. Банк упоминался в зоне риска в отчетности за август 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php (N8 )
11. RAEX понизило рейтинг МФБанка ( Международный Фондовый Банк ) до «B» с В++, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9482171
12. RAEX понизило рейтинг банка МФК (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ) до В++ http://raexpert.ru/releases/2016/Dec23e/ Ком. МФК санирует Таврический http://www.asv.org.ru/sanation/news/341266/
13. RAEX понизило рейтинг Международного Коммерческого Банка (Москва) до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9465481
14. RAEX понизило рейтинг банка «Новое Время» до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9464899 и отозвало его http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9467005
15. RAEX понизило рейтинг Кредпромбанка до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9466991
16. RAEX присвоило Углеметбанку рейтинг «В++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9477483
17. Fitch: УБРиР ( Уральский банк реконструкции и развития ) и МИнБ ( Московский Индустриальный Банк ) могут абсорбировать менее 1% потерь по кредитам, банкам надо срочно увеличить норматив Н1.2 (достаточность основного капитала), т.е. нужна докапитализация. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9481308 Коммент 1. Автоматический анализатор сигнализирует о том же уже 3ий месяц подряд: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6604&DESC=1 (таблица банков, возможно, прячущих плохие активы) Коммент 2. Оба банка в зоне риска, упоминались в блоге в отчетности за октябрь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (N11,N13), ссылки на предыдущие упоминания там же. НРА отозвало без подтверждения рейтинг УБРиР http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9450618
18. США ввели санкции в отношении топ-менеджеров Темпбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9450637 Ком. Сам Темпбанк давно под санкциями http://www.banki.ru/blog/day2/5141.php и в зоне риска http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php кроме того, банк - один из участников молдавского ландромата http://www.banki.ru/blog/day2/5641.php
19. Северо Западный 1 Альянс банк принадлежит банку Форус (лицензия отозвана), см. отчетность за сентябрь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N6)
20. Банк Арсенал не принимает допвзносы во вклады из-за предписания ЦБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9494989 Банк упоминался в отчетности за сентябрь 2016 из-за связи с Маст банком (лицензия отозвана) http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N26)
21. Агросоюз ограничил пополнение вкладов (скорее всего, предписание от ЦБ на объём вкладов) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9494633
22. Обыски в банке «Европейский Стандарт» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9494421
23. Автоградбанк берёт на работу арестантов, выводивших в офшоры млрды http://bankir.ru/novosti/20161221/anastasiya-tsirenshchikova-arestovannaya-v-svyazi-s-vyvodom-sredstv-cherez-offshory-priglashena-na-rabotu-v-bank-10123783/
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно
посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2017&mon=1
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся
на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Айви банк, Финтрастбанк, Темпбанк, Глобэкс, Солидарность (Москва), Центрально Европейский Банк, УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития), Связь Банк, Канский, Северо Восточный Альянс.
Бросилось в глаза, что Международный расчетный банк, Земельный, СКИБ, Кэб Эйченби Банк, РНКБ, Европейский Стандарт, МСП Банк, МБСП, Тепмбанк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2017&mon=1
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Глобэкс, Югра, как и в прошлой отчетности.
============================================================­====
Музыкальная пауза. Остров невезения https://www.youtube.com/watch?v=z37fLIc6IAo smile:)

Комментарии 13

N N  (lantana.131)
#
Спасибо! )
ncuxuamp  (ncuxuamp)
#
Супер!)
Олег Фомин  (FOVL)
#
Цитата
ncuxuamp пишет:
Супер!)

Пора вам на работу. smile:-p
ЭльдаРР  (PFO)
#
Жду каждый месяц вашей аналитики))) Не подкачали, спасибо!
RuN@L_Sh  (RuN@L_Sh)
#
Спасибо)
Горжусь за Татарстан! smile:D
Бе Ри  (дай)
#
1. Росэнергобанк нуждается в оздоровлении и восстановлении финансовой устойчивости http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5423220#message5423220 Ком. Делаем вывод, что банк нездоров и неустойчив.
2. Банк Енисей ввел очередь на выдачу вкладов http://www.1prime.ru/finance/20170131/827102091.html Банк в зоне риска уже год, упоминался в блоге в отчетности за октябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php и за ноябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php и на форуме в зоне риска:
в ноябре 2015 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4199151 (N 20),
в январе 2016 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4313901 (N 13)
3. Банк «Енисей» отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9518070
RAEX понизило рейтинг банка «Енисей» до «C+» с В+, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9523830
4. ФТС исключила банк Югра из списка банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов https://legalacts.ru/doc/prikaz-fts-rossii-ot-19012017-n-87-ob-iskliuchenii/ http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9519052 Ком. ФТС не доверяет гарантиям Югры.
5. Ежедневный объем покупки иностранной валюты с 7 февраля по 6 марта составит 6,3 млрд рублей (=$ 100 млн, за месяц, где примерно 20 рабочих дней, скупят примерно $ 2 млрд) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9522509
Бе Ри  (дай)
#
1. Хочется обратить внимание, что народ в сети копирует посты с форума банки.ру без ссылок, что является по определению плагиатом. Например, пост http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=320053&MID=5298643#message5298643 дословно скопирован без ссылки блогером живого журнала http://paidiev.livejournal.com/625202.html а затем на форум мбк центр http://mbkcentre.pro/main_post/161340 Но копирование блогерами и форумчанами без ссылок ещё не так обидно. Обиднее, когда посты копируют без ссылок официально зарегистрированные как СМИ сетевые издания. Пост ув. 1611949 с мнением super про УБРИР http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=320053&MID=5380261#message5380261 скопирован изданием finnews без соответствующей ссылки: http://www.finnews.ru/cur_new.php?idnws=24887 Копирование текстов в СМИ без соответствующих ссылок является плагиатом - уголовно наказуемым деянием. При желании плагиаторов можно привлечь к ответственности через суд. smile:o см. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b683408102681707f2702cff05f0a­3025daab7ab/ Но есть и участники местного форума, демагогически поддерживающие плагиат, видимо, они аффилированны с изданиями, занимающимися плагиатом, например, см. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5436781#message5436781
2. Анкор банк (упоминался выше на этой странице - N3 ) ограничил выдачу вкладов. http://inkazan.ru/2017/02/06/ankor-bank-vvel-ogranicheniya-na-vydachu-vkladov/ Комм. Домино в РТ продолжается. Банк упоминался год назад в зоне риска из-за отзыва очень низкого рейтинга от RAEX в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (N9) и на форуме http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (N 3)
denezku  (denezku)
#
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!
Бе Ри  (дай)
#
1. Банк «Енисей» не исполнил 2ую часть РЕПО на 590 млн руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9526429
2. Пишут, что Татагропромбанк не проводит платежи https://realnoevremya.ru/articles/55646-voznikli-problemy-u-tatagroprombanka-i-ankor-banka Упоминался выше на этой странице, N2. Банк упоминался в блоге в отчетности за ноябрь 2016, когда его рейтинг опустился в зону риска http://www.banki.ru/blog/day2/8265.php (N 20)
3. RAEX отозвало рейтинг «B» с негативным прогнозом банка МФБанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9530464 Банк упоминался на этой странице выше, N 11.
4. Банк Торгового Финансирования не пополняет вклады и не открывает новые http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9532799 Коммент. Скорее всего, банк получил предписание ЦБ. Банк упоминался в блоге в связи с отзывом рейтинга 1,5 года назад http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php и на форуме в зоне риска http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4015579#message4015579 (N 11)
Бе Ри  (дай)
#
Сегодня ЦБ отозвал лицензию у Банка Енисей http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=09022017_045010ik2017-02-09T04_49_19.htm Банк упоминался выше в комментах .Банк в зоне риска уже год, упоминался в блоге в отчетности за октябрь 2015 (снижение рейтинга) http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php и за ноябрь 2015 (связь с банком Балтика, лицензия отозвана ) http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
---------------------------
1. На форуме пишут, что Нефтяной Альянс не выдает вклады http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=15016&MID=5449301#message5449301 Банк упоминался в блоге, попал в зону риска в апреле 2016 из-за снижения рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php (N 12) и снова отметился в зоне риска в сентябре 2016 из-за отзыва низкого рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N11). Банк упоминался в зоне риска на форуме в апреле 2016 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4629149#message4629149 (N16)
2. RAEX отозвало рейтинг «B++» с негативным прогнозом банка НоваховКапиталБанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9533541
3. RAEX отозвало рейтинг «B+» с негативным прогнозом банка Иваново http://raexpert.ru/releases/2017/Feb08a/
4. Moody's отозвало международный рейтинг В2 Хоум Кредит Банка ( ХКФ ) по причинам делового характера. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9536608 Комм. У банка остался ещё международный рейтинг В+ от Fitch.
5. В отношении предправа Банка Экономический Союз возбуждено уголовное дело о мошенничестве. http://www.mskagency.ru/materials/2636416?block_mode=iframe
Бе Ри  (дай)
#
1. Moody's понизило международный рейтинг Росэнергобанка до «Caa2» с В3 (на 2е ступени), прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9542649 Теперь рейтинг пред-преддефолтный. Банк нарушал нормативы в марте 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php и снова отметился в зоне риска в сентябре 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N10 )
2. банк «Нефтяной Альянс» частично отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9543227 Банк упоминался в комментах выше.
3. ЦБ частично отключил Северо Западный 1 Альянс Банк от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9543546 Банк упоминался на этой странице блога выше, N 19.
Бе Ри  (дай)
#
Сегодня ЦБ отозвал лицензию у банка Северо Западный 1 Альянс Банк http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16022017_085015ik2017-02-16T08_47_50.htm
Банк упоминался на этой странице выше, см. N 19.
---------------------------------------------
1. Про Ак Барс. Международный рейтинг банка от Fitch очень высокий, но его базовый рейтинг (не учитывающий поддержку властей РТ) летом был понижен до пред-преддефолтного ССС, см. http://www.rbc.ru/finances/23/06/2016/576becd19a79470c511bdf30 и блог http://www.banki.ru/blog/day2/7897.php (N18 ) Из-за банковского кризиса в РТ возможности поддержки со стороны РТ снижаются. Прибыль банк получает в основном за счет переоценки ценных бумаг на балансе (акции, паи пифов и т.д.) https://kazanfirst.ru/article/329732 при этом ЦБ ловил структуры банка на манипулировании рынком ценных бумаг http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (N21) Пример того, как Ак Барс получает прибыль за счет схематоза. Ак Барс являлся одним из держателей паёв ЗПИФ Ак Барс-Горизонт, наполненного землей. В конце 2015 после оценки стоимости паёв, власти РТ перевели землю из одной категории в другую (из с/х назначения в земли населенных пунктов), после чего земля стала пригодна под жилую застройку и за 3 дня подорожала в 2 раза. Паи фонда на балансе Ак Барса были переоценены в 2 раза и банк показал прибыль, см. https://www.business-gazeta.ru/article/306686 Аналогичные методы рисования прибыли и капитала использовались и в Татфондбанке, из-за чего он и скопытился, см. http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php (N17)
2. Cотрудники МВД по РТ, а также СК по РТ и ФСБ по РТ получили указание перевести свои зарплатные карты из банка Ак Барс в банк «ВТБ». http://mbkcentre.pro/main_post/165685
3. В «Анкор банке» не исключают возможность отзыва лицензии. Об этом Inkazan сообщили в call-центре кредитной организации. http://inkazan.ru/2017/02/16/v-ankor-banke-ne-isklyuchayut-otzyva-litsenzii/
4. У артистов, имеющих счета в Ланта банке, сотрудники банка похитили около 0,5 млрд рублей http://bankir.ru/novosti/20170216/u-artistov-imeyushchikh-scheta-v-lanta-banke-pokhitili-okolo-0-5-mlrd-rublei-10125076/
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