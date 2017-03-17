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Новости по итогам отчетности за февраль 2017 г.

17.03.2017 22:30 15 3 743 просмотра
Нарушители нормативов ЦБ в феврале (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2017&mon=3

Татагропромбанк (Н1.0, Н4, Н7, Н12 - 17 дней)

Банк Солидарность (Москва) не нарушал норматив Н1.1, но 1 день имел его значение менее 5,125,
что отмечается в отчетности. Татагропромбанк нарушает нормативы 2ой месяц подряд.

ЦБ продлил мораторий в Банке Пересвет ещё на 3 месяца http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=23012017_085017ik2017-01-23T08_54_12.htm и заменил ВА на ВА от АСВ http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_124734ik2017-02-20T12_47_13.htm

ЦБ ввёл временную администрацию АСВ в Тимер банк (банк был на санации у Татфондбанка, лицензия отозвана) из-за изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_29.htm
ЦБ ввёл временную администрацию АСВ в Банк Советский (банк был на санации у Татфондбанка, лицензия отозвана) из-за изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_20.htm
Комм. Скорее всего оба банка продолжат санировать с новым санатором. Т.е. правило "у санируемых банков лицензии не отзывают", скорее всего, пока сохранится.
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В феврале Нефтяной Альянс, Анкор, Экономический Союз (у всех лицензия уже отозвана) допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В феврале Нефтяной Альянс, Анкор, Экономический Союз (у всех лицензия уже отозвана)
допустили задержку исполнения платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
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Банки, капитал которых на 1 марта был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Татагропромбанк, Гринкомбанк, Информпрогресс http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 16.2.2017, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Татфондбанк, Интехбанк, Анкор, Экономический Союз, Торговый Городской Банк, Нефтяной Альянс. Аннулированы лицензии у таких банков (банки ликвидируются): ГПБ-Ипотека, Межрегиональный Почтовый Банк.
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:

1. Сотрудники ФСБ могли вывести через Молдавию 22 млрд долларов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9612404
2. ФРС повысила базовую процентную ставку до 0,75—1% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9612355
3. ЦБ вопреки своему правилу выделил дополнительные льготные кредиты двум санаторам - РНКБ и Транскапиталбанку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9609737 Ком. После истории с ТФБ в ЦБ наконец поняли, что санаторов надо постоянно подпитывать, чтобы они сами не упали, т.к. если они упадут, то это выйдет дороже.
4. Началась процедура реорганизации банка Уралсиб (на санации) в форме присоединения к нему Башпромбанка и Банка БФА (эти 2 банка не на санации) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9583246 Ком. Всё смешалось в доме Облонских. (с) Раньше ЦБ не разрешал присоединять здоровые банки к санируемым.
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Интересная информация о банках в открытой печати после 16.2.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

1. Татарстанский Спурт Банк ограничил выдачу вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9604843
Спурт банк не проводит платежи http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9614024 Ком. Домино в РТ продолжается.
2. RAEX понизило рейтинг банка «Заречье» из РТ до уровня В+ с негатитвным прогнозом и отозвало его http://raexpert.ru/releases/2017/Mar17g/
3. RAEX понизило рейтинг АктивКапитал Банка ( АК банк ) до «B» с В++ (на 2 ступени),
прогноз негативный. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9565732 Ком. Ахтунг, RAEX выдало банку билет в один конец http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=293668&MID=3718293#message3718293 Банк упоминался в блоге в отчетности за октябрь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (N 22)
4. RAEX отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом АлтайБизнес Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9607060
5. RAEX отозвало рейтинг А банка «Веста» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9556106
6. Обыски в банке Воронеж http://bankir.ru/novosti/20170303/v-banke-voronezh-v-moskve-nachalis-obyski-10125425/ https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/980764/v_ban­­kie_voroniezh_v_moskvie_prokhodiat_obyski
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2017&mon=3
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Информпрогресс, Уральский банк Реконструкции и Развития (УБРиР), Русский Международный банк, Промтрансбанк, Татагропромбанк, Финтрастбанк, ОФК Банк.
Бросилось в глаза, что Веста, Гарант Инвест, Аресбанк, Спурт лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2017&mon=3
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Восточный, Альфа Банк.
============================================================­====
музыкальная пауза. smile:) Популярная на местном форуме фраза "Кому должна я - всем прощаю!" пришла из народной песни 100-летней давности "Шарабан" http://bibliotekar.ru/encSlov/10/133.htm Слова у разных исполнителей разные, известно, как минимум, 14 вариантов http://a-pesni.org/grvojna/bel-dvor/charaban.php вот некоторые из них:
1. Филина https://www.youtube.com/watch?v=4TxVS52xNt8 (классический вариант)
2. Крылова https://www.youtube.com/watch?v=1L_ed_WeMpE
3. Кабанова https://www.youtube.com/watch?v=lXCoi_ZADaw

Комментарии 15

N N  (lantana.131)
#
Спасибо! )
RuN@L_Sh  (RuN@L_Sh)
#
Привет Татарстану.
Без булдырабыз smile:D
ЭльдаРР  (PFO)
#
Все по делу. Спасибо! Так держать!
renaissanceman  (renaissanceman)
#
Одиссея Капитана Блада перетекает к Хроникам Капитана Блада... smile:) А впереди счастливый конец... smile:D
Ярослав  (Murysya)
#
Уважаемый дай, подскажите пожалуйста по Металлинвестбанк. Собираемся там брать кредит на юр. лицо. Можно ли доверить РКО этому банку на ближайший год? Благодарю!
denezku  (denezku)
#
ОГРОМНОЕ СПАСИБО вам опять! по поводу Алтынбанка нет ли новостей?
Бе Ри  (дай)
#
Цитата
RuNaL_Sh пишет:
Привет Татарстану.
Без булдырабыз smile:D

Нам, татарам, конгруэнтно, чуть война - мы лес айда, белка ловим, шишка бъем, бурундук калхос сдаем (c, источник: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=292386&MID=5404797#message5404797 ) smile:)
Забыл написать в п.1 ( Спурт ), что Спурт в зоне риска уже год, на форуме: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (N 20), в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (N 15). Спасибо Fitch, что предупредила заранее. Недавний анализ на форуме: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5546293#message5546293
Вера Ш  (mcfer)
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Спасибо за проделанную работу
Бе Ри  (дай)
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1. RAEX присвоило рейтинг банку Сельмашбанк на уровне B++, прогноз стабильный http://raexpert.ru/releases/2017/Mar20b/
2. S&P отозвало международный рейтинг В- с «негативным» прогнозом Межтопэнергобанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9622247 Ком. У банка не осталось никаких рейтингов (рейтинги от НРА заморожены на 13.1.2017)
3. Темпбанк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9635364 Ком. Банк в зоне риска давно, последний раз упоминался в блоге в отчетности за декабрь 2016, ссылки на предыдущие упоминания там же http://www.banki.ru/blog/day2/8348.php (N18 ) Банк находится под санкциями, но при этом живёт за счет ср-в банков-нерезов на 2 млрд, ликвидных активов на возвращение этих ср-в у банка нет. http://kuap.ru/banks/55/balances/ Объем плохих кредитов растёт, проценты к получению выросли у банка за 3 мес в 8 раз http://kuap.ru/visual/010303/na/55-1-1/
4. RAEX отозвало рейтинг В++ с негативным прогнозом ГТ Банка (=Газтрансбанк, Майкоп, Сев. Кавказ) http://raexpert.ru/releases/2017/Mar23c/
5. Рейтинг банков от Forbes на 2017 http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/341229-reyting-100-krupneyshih-bankov-2017
6. Обыски в банке Приморье http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9633657
7. Росэнергобанк и Международный Строительный банк ( МСБ ) отключены от БЭСП
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9634188 МСБ в зоне риска с августа 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php (N 9) РЭБ так же в зоне риска http://www.banki.ru/blog/day2/8410.php (N 9)
Бе Ри  (дай)
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1. RAEX отозвало рейтинг «В++» Донкомбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9636493
2. RAEX отозвало рейтинг «A(III)» с негативным прогнозом Муниципального Камчатпрофитбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9636406
3. RAEX изменило прогноз по рейтингу В Азиатско Тихоокеанского Банка ( АТБ ) на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9636370 Ком. Обычно новости об изменении прогноза не фиксирую, но здесь исключение, т.к. банк очень большой и следующий рейтинг уже преддефолтный.
4. Банк Образование прекратил выдачу вкладов http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5568539#message5568539 https://rns.online/finance/Bank-Obrazovanie-fiksiruet-azhiotazh-sredi-klientov-2017-03-27/ Ком. Банк был в зоне риска с октября http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (N8 ) и на форуме обсуждали осенью http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=320053&MID=5098192#message5098192
5. Банк Ноосфера был связан с банком Образование http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5570330#message5570330
6. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на апрель http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9635382
7. Кемсоцинбанк и Тагилбанк требуют отмены предписаний ЦБ в суде https://kad.arbitr.ru/Card/ca026144-dc8b-42b1-b2b4-819f6ff97a3e https://kad.arbitr.ru/Card/6a90cab9-0aed-4dc9-9878-99a690cee01e
8. В НР появилась жалоба, что Югра не выдала вклад вкладчику по окончании срока и вместо денег предложила ему вексель (векселя, как известно, не застрахованы) http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10058672/
9. В НР появились жалобы, что Росэнергобанк не выдаёт вклады и не проводит платежи http://www.banki.ru/services/responses/bank/rosenergobank/
10. Русский Элитарный Банк переименовался в банк Агора http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9642022
11. В НР пишут, что Темпбанк (упоминался выше как отключенный от БЭСП) не выдает вклады и не проводит платежи http://www.banki.ru/services/responses/bank/tempbank/
12. RAEX понизило рейтинг Нэклис Банка до «B+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9647919
13. RAEX понизило рейтинг банка «Северный Кредит» до «В+», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/blog/day2/8464.php
14. RAEX меняет шкалу по кредитным рейтингам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9646328
Бе Ри  (дай)
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Спасибо, исправляюсь, хотел дать ссылку на новость в ленте:
1. RAEX понизило рейтинг банка «Северный Кредит» до «В+», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9647899
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2. В банке «Югра» признали 28% кредитного портфеля безнадежными http://bankir.ru/novosti/20170403/v-yugre-priznali-28-kreditnogo-portfelya-beznadezhnymi-10126160/ и http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5585121#message5585121
Бе Ри  (дай)
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1. ЦБ отозвал лицензию у банка Татагропромбанк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05042017_083708ik2017-04-05T08_34_04.htm Ком. Банк упоминался на этой странице блога и на предыдущей как нарушитель нормативов, до этого упоминался в блоге в отчетности за ноябрь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8265.php (N 20), и за декабрь
затем снова отметился http://www.banki.ru/blog/day2/8348.php (N 2)
2. ЦБ ввёл ВА и мораторий в Темпбанк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05042017_091427ik2017-04-05T09_13_40.htm Ком. Банк был в зоне риска, и последний раз упоминался в блоге в отчетности за декабрь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8348.php (N18 ) там же можно прочесть о более ранних упоминаниях.
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3. Аудитор EY наконец обратил внимание на то, что более 50% активов Бинбанка вложено в санируемый банк Рост через МБК, http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9655440 а Рост, которому можно нарушать нормативы, вложил их в низкокачественные кредиты http://kuap.ru/banks/2888/balances/ Т.о. Бинбанк вкладывает ср-ва в низкокачественные активы руками банка Рост, ранее на форуме обсуждали: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=320053&MID=5375358#message5375358
Бе Ри  (дай)
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Сегодня ЦБ отозвал лицензию у Росэнергобанка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=10042017_083918ik2017-04-10T08_41_15.htm Банк последний раз упоминался в блоге в итогах отчетности за январь http://www.banki.ru/blog/day2/8410.php (N9), там же можно прочесть о предыдущих упоминаниях. Всё началось с нарушения нормативов год назад. На форуме банк также обсуждали в феврале http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5448845#message5448845
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1. Банк «Восточный» после объединения с «Юниаструмом» нуждается в капитале http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9666370 «Восточный» не уверен, что сможет продолжать свою деятельность http://bankir.ru/novosti/20170410/vostochnyi-predupredil-o-sushchestvennoi-neopredelennosti-v-otnoshenii-nepreryvnosti-svoei-deyatelnosti-10126342/
2. В банке Союзный введены ограничения на операции по вкладам http://bankir.ru/novosti/20170411/v-banke-soyuznyi-vvedeny-vremennye-ogranicheniya-na-operatsii-po-vkladam-10126405/ Ком. Банк упоминался в отчетности за сентябрь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N15) и за октябрь http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (N20) Банк остался без рейтингов, т.к. с 13.1.2017 НРА больше не отслеживает свои рейтинги.
Бе Ри  (дай)
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1. В НР пишут, что банк Спурт перестал выдавать вклады http://www.banki.ru/services/responses/bank/spurtbank/
2. RAEX понизило рейтинг Невского банка до В+ (ruB-) с В++, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2017/Apr14b/1
3. RAEX отозвало рейтинг В+ с негативным прогнозом банка РТБК (Русский Торговый Банк) http://raexpert.ru/releases/2017/Apr14j/
4. Таблица соответствия старых и новых рейтингов от RAEX, будем считать, что зона риска начинается с уровня ruB+ по новой шкале. http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/ratingscale/
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