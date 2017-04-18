Вход
Профиль Блог Лента Активность

Новости по итогам отчетности за март 2017 г.

18.04.2017 20:00 30 5 673 просмотра
Нарушители нормативов ЦБ в марте (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2017&mon=4

Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.2 - 10 дней)

Банк Образование не раскрыл отчетность на 1.4.2017, можно предположить, что у банка имеются нарушения нормативов. Ранее Уралтрансбанк нарушал нормативы в декабре 2014 г. (см. http://www.banki.ru/blog/day2/6143.php ) При этом банк имеет международный рейтинг В- от Fitch с негативным прогнозом. Это снова к вопросу об адекватности рейтингов Фичи, см. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5559267#message5559267

ЦБ ввёл ВА и мораторий в Темпбанк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05042017_091427ik2017-04-05T09_13_40.htm Ком. Банк был в зоне риска, и последний раз упоминался в блоге в отчетности за декабрь 2016
http://www.banki.ru/blog/day2/8348.php (N18 ) там же можно прочесть о более ранних упоминаниях.

Мораторий в банке Пересвет заканчивается 24 апреля (см. http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=23012017_085017ik2017-01-23T08_54_12.htm ), ждём решения ЦБ.

В Тимер банке работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_29.htm
В банке Советский работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_20.htm
=========================================================
В марте Росэнергобанк (лицензия уже отозвана) и Темпбанк (введена ВА) допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
================================================
В марте Росэнергобанк (лицензия уже отозвана) и Темпбанк (введена ВА), Росбанк, Союз, МСП банк допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
Предположу, что задержка у последних 3х банков носит технический характер.
==================================================
Банки, капитал которых на 1 апреля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Информпрогресс, Сталь банк, Алтайбизнесбанк, Рунэтбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
======================================================
После предыдущей записи в блоге 17.3.2017, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Татагропромбанк, Росэнергобанк. Ликвидированы: Меткомбанк (Череповец, присоединён к Совкомбанку), Бинбанк Столица (бывш. Европлан, присоединён к Бинбанку).
======================================================
Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам,
новости ЦБ:

1. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на апрель http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9635382
2. Рейтинг банков от Forbes на 2017 http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/341229-reyting-100-krupneyshih-bankov-2017 Коменты по рейтингам Форбс в предыдущие годы http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5558824#message5558824
и по новому рейтингу http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5559267#message5559267 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5559393#message5559393
3. RAEX меняет шкалу по кредитным рейтингам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9646328
Таблица соответствия старых и новых рейтингов от RAEX http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/ratingscale/ , будем считать, что зона риска начинается с уровня ruB+ по новой шкале.
=======================================================
Интересная информация о банках в открытой печати после 17.3.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

1. Международный Строительный банк ( МСБ ) отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9634188 МСБ в зоне риска с августа 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php (N 9)
2. В НР пишут, что банк Спурт перестал выдавать вклады http://www.banki.ru/services/responses/bank/spurtbank/ Ком. Спурт в зоне риска уже год, на форуме: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (N 20), в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (N 15). Спасибо Fitch, что предупредила заранее. Недавний анализ на форуме: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5546293#message5546293
3. Банк Образование прекратил выдачу вкладов http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5568539#message5568539 https://rns.online/finance/Bank-Obrazovanie-fiksiruet-azhiotazh-sredi-klientov-2017-03-27/ Ком. Банк был в зоне риска с октября http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (N8 ) и на форуме обсуждали осенью http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=320053&MID=5098192#message5098192
4. Банк Ноосфера был связан с банком Образование http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5570330#message5570330
5. В банке Союзный введены ограничения на операции по вкладам http://bankir.ru/novosti/20170411/v-banke-soyuznyi-vvedeny-vremennye-ogranicheniya-na-operatsii-po-vkladam-10126405/ Ком. Банк упоминался в отчетности за сентябрь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N15) и за октябрь http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (N20) Банк остался без рейтингов, т.к. с 13.1.2017 НРА больше не отслеживает свои рейтинги.
6. Кемсоцинбанк и Тагилбанк требуют отмены предписаний ЦБ в суде https://kad.arbitr.ru/Card/ca026144-dc8b-42b1-b2b4-819f6ff97a3e https://kad.arbitr.ru/Card/6a90cab9-0aed-4dc9-9878-99a690cee01e
7. RAEX изменило прогноз по рейтингу В Азиатско Тихоокеанского Банка ( АТБ ) на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9636370 Ком. Обычно новости об изменении прогноза не фиксирую, но здесь исключение, т.к. банк очень большой и следующий рейтинг уже преддефолтный.
8. RAEX отозвало рейтинг В+ с негативным прогнозом банка РТБК (Русский Торговый Банк) http://raexpert.ru/releases/2017/Apr14j/
9. RAEX понизило рейтинг Нэклис Банка до «B+» (ruCCC), прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9647919
10. RAEX понизило рейтинг банка «Северный Кредит» до «В+» (ruCCC), прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9647899
11. RAEX понизило рейтинг Невского банка до В+ (ruB-) с В++, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2017/Apr14b/1
12. RAEX отозвало рейтинг «В++» Донкомбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9636493
13. RAEX отозвало рейтинг В++ с негативным прогнозом ГТ Банка (=Газтрансбанк, Майкоп, Сев. Кавказ) http://raexpert.ru/releases/2017/Mar23c/
14. RAEX отозвало рейтинг «A(III)» с негативным прогнозом Муниципального Камчатпрофитбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9636406
15. RAEX присвоило рейтинг банку Сельмашбанк на уровне B++, прогноз стабильный http://raexpert.ru/releases/2017/Mar20b/
16. S&P отозвало международный рейтинг В- с «негативным» прогнозом Межтопэнергобанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9622247 Ком. У банка не осталось никаких рейтингов (рейтинги от НРА заморожены на 13.1.2017)
17. Обыски в банке Приморье http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9633657
18. Банк «Восточный» после объединения с «Юниаструмом» нуждается в капитале http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9666370 «Восточный» не уверен, что сможет продолжать свою деятельность http://bankir.ru/novosti/20170410/vostochnyi-predupredil-o-sushchestvennoi-neopredelennosti-v-otnoshenii-nepreryvnosti-svoei-deyatelnosti-10126342/
19. В банке «Югра» признали 28% кредитного портфеля безнадежными http://bankir.ru/novosti/20170403/v-yugre-priznali-28-kreditnogo-portfelya-beznadezhnymi-10126160/ и http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5585121#message5585121
На форуме про Югру http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5574734#message5574734 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5571964#message5571964
20. Аудитор EY наконец обратил внимание на то, что более 50% активов Бинбанка вложено в санируемый банк Рост через МБК, http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9655440 а в Росте, которому можно нарушать нормативы, эти средства вложены в низкокачественные кредиты http://kuap.ru/banks/2888/balances/ Т.о. более 50% активов Бинбанка вложено в низкокачественные кредиты через банк Рост; ранее на форуме обсуждали: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=320053&MID=5375358#message5375358
21. Русский Элитарный Банк переименовался в банк Агора http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9642022
============================================================­====
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2017&mon=4
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Информпрогресс, Глобэкс, Спурт, ОФК банк, Регионфинансбанк, Уральский банк Реконструкции и Развития (УБРиР), Солидарность (Москва), Промтрансбанк.
Бросилось в глаза, что Столичный Кредит, Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП), Ресо Кредит, Гарант Инвест лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2017&mon=4
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Альфа Банк, Югра, Абсолют банк, Восточный.
============================================================­====
музыкальная пауза. В связи с участившимися ограблениями банков (Роскап http://bankir.ru/novosti/20170418/rossiiskii-kapital-ograblen-na-1-4-mln-rublei-cherez-dyru-v-polu-10126574/ , РГС http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9496658 , и др. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=47&TID=53749&PAGEN_1=6#forum-message-list )
вспоминается песня "Овощное танго" (=Вчера была среда, сегодня - понедельник...) с клипом про ограбления банков: https://www.youtube.com/watch?v=_eYhFJiFIII , исполнение: https://www.youtube.com/watch?v=LjrApP3uXYg ,
пародия: https://www.youtube.com/watch?v=cwJSOfD5b54 smile:)

Комментарии 30

renaissanceman  (renaissanceman)
#
smile:) Ознакомился!
N N  (lantana.131)
#
Спасибо!
елена ракова  (astok)
#
доброго дня - извините за оффтопик - раньше читала александра /super но с 2015 года почему то не публикуется здесь а жаль - поэтому осталось только вам задать назревший вопрос - если не затруднит ваше мнение по поводу альфа банка - непонятно что за компания сейчас против него в сми повелась.. чего ждать стоит?
Бе Ри  (дай)
#
Про кампанию в СМИ я не знаю, но с Альфа банком ничего не будет, т.к. он признан ЦБ системно значимым http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=20102015_100129ik2015-10-20t10_01_03.htm
------------------------
Уточнение. Из банков не на санации и без ВА, помимо Образования (N3) полностью отчетность не раскрыл Айви банк (нарушал нормативы в декабре и январе http://www.banki.ru/blog/day2/8410.php ), Центр международных расчетов и ряд инодочек. Скорее всего, у Айви банка есть нарушения нормативов. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5625191#message5625191
denezku  (denezku)
#
Опять я через вас узнаю что с моим банком беда - ТемпБанк.
Сейчас осталось родственников из помоек вытащить.
с уральским БРИР всё так плохо ?
Бе Ри  (дай)
#
На мой взгляд, да, риски очень высокие, но временные прогнозы давать не берусь.
---------------------------------
1. ЦБ объявил о санации банка Пересвет http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=19042017_133539ik2017-04-19T13_35_04.htm
2. Русский международный банк ( РМБ ) включаем в зону риска http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5626981#message5626981
3. Обыски филиала Южного регионального банка ( ЮРБ ) в Петербурге http://www.fontanka.ru/2017/04/19/084/
4. RAEX понизило рейтинг Кранбанка до В+ (ruB-) с В++, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2017/Apr20e/
Бе Ри  (дай)
#
ЦБ отозвал лицензии у 2х банков:
1. Образование http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=21042017_083539ik2017-04-21T08_40_46.htm Банк упоминался на этой странице блога, N3, был в зоне риска с октября 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (N8 ).
2. Финарс http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=21042017_084339ik2017-04-21T08_49_02.htm Банк был небольшим (активы около 1 млрд) без рейтингов, не входил в ССВ.
Павел  (гривенник)
#
дай!
Отдельное спасибо за таблицу соответствия старых и новых рейтингов от RAEX и пояснение с какого уровня рейтинга начинается зона риска smile:)
5lexxx  (5lexxx)
#
RAEX сегодня понизило рейтинг УМ-банка до В+ (ruB-) с В++, прогноз изменен со стабильного на негативный http://raexpert.ru/releases/2017/Apr21c/
Эль Федорова  (Ell-8)
#
Спасибо огромное за аналитику!
Каковы ваши прогнозы по Межтопэнергобанку? (Вклад до октября 19 года и думаю, пополнять его из отозванного или лучше не рисковать и в системнозначимый до ноября этого переложиться)

Каковы ваши предположения по системе страхования вкладов после марта 2018г ?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения