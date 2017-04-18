Новости по итогам отчетности за март 2017 г.

Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.2 - 10 дней)
Банк Образование не раскрыл отчетность на 1.4.2017, можно предположить, что у банка имеются нарушения нормативов. Ранее Уралтрансбанк нарушал нормативы в декабре 2014 г. (см. http://www.banki.ru/blog/day2/6143.php ) При этом банк имеет международный рейтинг В- от Fitch с негативным прогнозом. Это снова к вопросу об адекватности рейтингов Фичи, см. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5559267#message5559267
ЦБ ввёл ВА и мораторий в Темпбанк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05042017_091427ik2017-04-05T09_13_40.htm Ком. Банк был в зоне риска, и последний раз упоминался в блоге в отчетности за декабрь 2016
http://www.banki.ru/blog/day2/8348.php (N18 ) там же можно прочесть о более ранних упоминаниях.
Мораторий в банке Пересвет заканчивается 24 апреля (см. http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=23012017_085017ik2017-01-23T08_54_12.htm ), ждём решения ЦБ.
В Тимер банке работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_29.htm
В банке Советский работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_20.htm
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В марте Росэнергобанк (лицензия уже отозвана) и Темпбанк (введена ВА) допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В марте Росэнергобанк (лицензия уже отозвана) и Темпбанк (введена ВА), Росбанк, Союз, МСП банк допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
Предположу, что задержка у последних 3х банков носит технический характер.
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Банки, капитал которых на 1 апреля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Информпрогресс, Сталь банк, Алтайбизнесбанк, Рунэтбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 17.3.2017, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Татагропромбанк, Росэнергобанк. Ликвидированы: Меткомбанк (Череповец, присоединён к Совкомбанку), Бинбанк Столица (бывш. Европлан, присоединён к Бинбанку).
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам,
новости ЦБ:
1. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на апрель http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9635382
2. Рейтинг банков от Forbes на 2017 http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/341229-reyting-100-krupneyshih-bankov-2017 Коменты по рейтингам Форбс в предыдущие годы http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5558824#message5558824
и по новому рейтингу http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5559267#message5559267 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5559393#message5559393
3. RAEX меняет шкалу по кредитным рейтингам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9646328
Таблица соответствия старых и новых рейтингов от RAEX http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/ratingscale/ , будем считать, что зона риска начинается с уровня ruB+ по новой шкале.
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Интересная информация о банках в открытой печати после 17.3.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. Международный Строительный банк ( МСБ ) отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9634188 МСБ в зоне риска с августа 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php (N 9)
2. В НР пишут, что банк Спурт перестал выдавать вклады http://www.banki.ru/services/responses/bank/spurtbank/ Ком. Спурт в зоне риска уже год, на форуме: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (N 20), в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (N 15). Спасибо Fitch, что предупредила заранее. Недавний анализ на форуме: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5546293#message5546293
3. Банк Образование прекратил выдачу вкладов http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5568539#message5568539 https://rns.online/finance/Bank-Obrazovanie-fiksiruet-azhiotazh-sredi-klientov-2017-03-27/ Ком. Банк был в зоне риска с октября http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (N8 ) и на форуме обсуждали осенью http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=320053&MID=5098192#message5098192
4. Банк Ноосфера был связан с банком Образование http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5570330#message5570330
5. В банке Союзный введены ограничения на операции по вкладам http://bankir.ru/novosti/20170411/v-banke-soyuznyi-vvedeny-vremennye-ogranicheniya-na-operatsii-po-vkladam-10126405/ Ком. Банк упоминался в отчетности за сентябрь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (N15) и за октябрь http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (N20) Банк остался без рейтингов, т.к. с 13.1.2017 НРА больше не отслеживает свои рейтинги.
6. Кемсоцинбанк и Тагилбанк требуют отмены предписаний ЦБ в суде https://kad.arbitr.ru/Card/ca026144-dc8b-42b1-b2b4-819f6ff97a3e https://kad.arbitr.ru/Card/6a90cab9-0aed-4dc9-9878-99a690cee01e
7. RAEX изменило прогноз по рейтингу В Азиатско Тихоокеанского Банка ( АТБ ) на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9636370 Ком. Обычно новости об изменении прогноза не фиксирую, но здесь исключение, т.к. банк очень большой и следующий рейтинг уже преддефолтный.
8. RAEX отозвало рейтинг В+ с негативным прогнозом банка РТБК (Русский Торговый Банк) http://raexpert.ru/releases/2017/Apr14j/
9. RAEX понизило рейтинг Нэклис Банка до «B+» (ruCCC), прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9647919
10. RAEX понизило рейтинг банка «Северный Кредит» до «В+» (ruCCC), прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9647899
11. RAEX понизило рейтинг Невского банка до В+ (ruB-) с В++, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2017/Apr14b/1
12. RAEX отозвало рейтинг «В++» Донкомбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9636493
13. RAEX отозвало рейтинг В++ с негативным прогнозом ГТ Банка (=Газтрансбанк, Майкоп, Сев. Кавказ) http://raexpert.ru/releases/2017/Mar23c/
14. RAEX отозвало рейтинг «A(III)» с негативным прогнозом Муниципального Камчатпрофитбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9636406
15. RAEX присвоило рейтинг банку Сельмашбанк на уровне B++, прогноз стабильный http://raexpert.ru/releases/2017/Mar20b/
16. S&P отозвало международный рейтинг В- с «негативным» прогнозом Межтопэнергобанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9622247 Ком. У банка не осталось никаких рейтингов (рейтинги от НРА заморожены на 13.1.2017)
17. Обыски в банке Приморье http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9633657
18. Банк «Восточный» после объединения с «Юниаструмом» нуждается в капитале http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9666370 «Восточный» не уверен, что сможет продолжать свою деятельность http://bankir.ru/novosti/20170410/vostochnyi-predupredil-o-sushchestvennoi-neopredelennosti-v-otnoshenii-nepreryvnosti-svoei-deyatelnosti-10126342/
19. В банке «Югра» признали 28% кредитного портфеля безнадежными http://bankir.ru/novosti/20170403/v-yugre-priznali-28-kreditnogo-portfelya-beznadezhnymi-10126160/ и http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5585121#message5585121
На форуме про Югру http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5574734#message5574734 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5571964#message5571964
20. Аудитор EY наконец обратил внимание на то, что более 50% активов Бинбанка вложено в санируемый банк Рост через МБК, http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9655440 а в Росте, которому можно нарушать нормативы, эти средства вложены в низкокачественные кредиты http://kuap.ru/banks/2888/balances/ Т.о. более 50% активов Бинбанка вложено в низкокачественные кредиты через банк Рост; ранее на форуме обсуждали: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=320053&MID=5375358#message5375358
21. Русский Элитарный Банк переименовался в банк Агора http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9642022
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2017&mon=4
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Информпрогресс, Глобэкс, Спурт, ОФК банк, Регионфинансбанк, Уральский банк Реконструкции и Развития (УБРиР), Солидарность (Москва), Промтрансбанк.
Бросилось в глаза, что Столичный Кредит, Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП), Ресо Кредит, Гарант Инвест лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2017&mon=4
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Альфа Банк, Югра, Абсолют банк, Восточный.
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музыкальная пауза. В связи с участившимися ограблениями банков (Роскап http://bankir.ru/novosti/20170418/rossiiskii-kapital-ograblen-na-1-4-mln-rublei-cherez-dyru-v-polu-10126574/ , РГС http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9496658 , и др. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=47&TID=53749&PAGEN_1=6#forum-message-list )
вспоминается песня "Овощное танго" (=Вчера была среда, сегодня - понедельник...) с клипом про ограбления банков: https://www.youtube.com/watch?v=_eYhFJiFIII , исполнение: https://www.youtube.com/watch?v=LjrApP3uXYg ,
пародия: https://www.youtube.com/watch?v=cwJSOfD5b54
Комментарии 30
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Уточнение. Из банков не на санации и без ВА, помимо Образования (N3) полностью отчетность не раскрыл Айви банк (нарушал нормативы в декабре и январе http://www.banki.ru/blog/day2/8410.php ), Центр международных расчетов и ряд инодочек. Скорее всего, у Айви банка есть нарушения нормативов. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5625191#message5625191
Сейчас осталось родственников из помоек вытащить.
с уральским БРИР всё так плохо ?
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1. ЦБ объявил о санации банка Пересвет http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=19042017_133539ik2017-04-19T13_35_04.htm
2. Русский международный банк ( РМБ ) включаем в зону риска http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5626981#message5626981
3. Обыски филиала Южного регионального банка ( ЮРБ ) в Петербурге http://www.fontanka.ru/2017/04/19/084/
4. RAEX понизило рейтинг Кранбанка до В+ (ruB-) с В++, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2017/Apr20e/
1. Образование http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=21042017_083539ik2017-04-21T08_40_46.htm Банк упоминался на этой странице блога, N3, был в зоне риска с октября 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (N8 ).
2. Финарс http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=21042017_084339ik2017-04-21T08_49_02.htm Банк был небольшим (активы около 1 млрд) без рейтингов, не входил в ССВ.
Отдельное спасибо за таблицу соответствия старых и новых рейтингов от RAEX и пояснение с какого уровня рейтинга начинается зона риска
Каковы ваши прогнозы по Межтопэнергобанку? (Вклад до октября 19 года и думаю, пополнять его из отозванного или лучше не рисковать и в системнозначимый до ноября этого переложиться)
Каковы ваши предположения по системе страхования вкладов после марта 2018г ?