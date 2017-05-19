Новости по итогам отчетности за апрель 2017 г.

Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2 - 8 дней), Яр банк (Н3 - 11 дней), ОФК банк (Н2, Н3 - 2 дня)
Айви банк снова не раскрыл отчетность на 1 мая 2017, он не раскрывает отчетность 2ой месяц подряд, можно предположить, что у банка имеются нарушения нормативов, тем более, что банк нарушал нормативы в январе и декабре. Уралтрансбанк нарушал нормативы и в прошлом месяце. При этом банк имеет международный рейтинг В- от Fitch с негативным прогнозом. Это снова к вопросу об адекватности рейтингов Фичи, см. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5559267#message5559267
ЦБ ввёл ВА АСВ и мораторий в АКБ «Спурт» http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=28042017_091635ik2017-04-28T09_15_14.htm
ЦБ объявил о санации банка Пересвет http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=19042017_133539ik2017-04-19T13_35_04.htm
В Темпбанке работает ВА http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05042017_091427ik2017-04-05T09_13_40.htm
В Тимер банке работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за
изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_29.htm
В банке Советский работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за
изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_20.htm
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В апреле Спурт (введена ВА) и Темпбанк (введена ВА) допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В апреле Спурт (введена ВА), Темпбанк (введена ВА) и Росбанк, допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка у последнего носит технический характер.
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Банки, капитал которых на 1 мая был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Сталь банк, Алтайбизнесбанк, Рунэтбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 18.4.2017, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Образование, Финарс, Владпромбанк, СИБЭС, Международный сторительный банк,
Информпрогресс, Интеркоопбанк. Ликвидированы: БФА, Башпромбанк (присоединены к Уралсибу на санации), НКО Рапида (присоединена к Киви Банку, оператором Контакта стал сам Киви Банк), Гаранти Банк (присоединён к Совкомбанку).
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. Банк России 28.04.2017 г. снизил ключевую ставку на 0,5%, до 9,25%. http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=28042017_132959keyrate2017-04-28T13_17_20.htm
2. Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 7,89% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9727050
3. «Ренессанс кредит» передал в залог 86% своего уставного капитала Альфа-банку. "Акции заложены в рамках сделки по финансированию группы "Онэксим". Срок сделки - один год". http://1prime.ru/finance/20170426/827407166.html В "Ведомостях" пишут, что «Онэксим» Прохорова уже несколько лет ищет покупателя на «Ренессанс кредит». http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/26/687579-mihail-prohorov-zalozhit
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Интересная информация о банках в открытой печати после 18.4.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. Банк МБА-Москва - дочка МБА, а МБА объявил себя банкротом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9736362 Ком. Про обыски в МБА-Москва год назад: в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (24) на форуме http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4313901#message4313901 (17) Интересно, что у МБА-Москва рейтинг В2 от Мудис и N61 в рейтинге Форбс на 2017. Moody's поместило рейтинги банка «МБА-Москва» на пересмотр с возможностью понижения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9750314
2. Русский международный банк ( РМБ ) включаем в зону риска http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5626981#message5626981
3. Солидарность (Москва) включаем в зону риска, см. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5675553#message5675553
4. Обыски филиала Южного регионального банка ( ЮРБ ) в Петербурге http://www.fontanka.ru/2017/04/19/084/
5. RAEX обновляет рейтинги банков по новой шкале. Обратим внимание на такие обновления:
Премьер Кредит (ruCC, негативный) http://raexpert.ru/releases/2017/May16e/ ,
Первомайский (ruCCC, негативный) http://raexpert.ru/releases/2017/Apr28e/ ,
Проинвестбанк (отозван с уровня ruB (В++) с негативным прогнозом) http://raexpert.ru/releases/2017/Apr26b/
Резерв (отозван без подтверждения с уровня В++, стабильный) http://raexpert.ru/releases/2017/May15d/ ,
Кольцо Урала (отозван без подтверждения с уровня В++, стабильный) http://raexpert.ru/releases/2017/May15e/
Банк Казани (отозван без подтверждения с уровня В++, негативный; у банка остался рейтиг АКРА,
но у АКРА мало опыта присвоения банковских рейтингов) http://raexpert.ru/releases/2017/May15a/ ,
Банк Саратов (отозван без подтверждения с уровня В++, стабильный) http://raexpert.ru/releases/2017/May17c/
RAEX понизило рейтинг УМ-банка (Уральский Межрегиональный Банк) до В+ (ruB-) с В++, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2017/Apr21c/
RAEX понизило рейтинг Кранбанка до В+ (ruB-) с В++, прогноз негативный (это хит, Кранбанк - санатор,
см. http://www.asv.org.ru/sanation/news/371113/?sphrase_id=108987 не везёт Солидарности из Самары!) http://raexpert.ru/releases/2017/Apr20e/
Прайм финанс (ruB, негативный) http://raexpert.ru/releases/2017/May04a/ ,
Агросоюз (ruB, негативный) http://raexpert.ru/releases/2017/May18d/
Эксперт банк (ruB+, негативный) http://raexpert.ru/releases/2017/May3e/ ,
Ставропольпромстройбанк (ruB+, стабильный) http://raexpert.ru/releases/2017/May05/ ,
Аспект (ruB+, негативный) http://raexpert.ru/releases/2017/May10f/ ,
Жилфинанс ( БЖФ, Банк жилищного финансирования (ruB+, стабильный)) http://raexpert.ru/releases/2017/May18/ ,
6. Уголовник стал акционером Тройка-Д Банка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=9721320 Ком. Это хит, Тройка Д - санатор Вокбанка http://www.asv.org.ru/sanation/news/367412/ Банк упоминался в блоге в отчетности за июль 2016 из-за отзыва последнего рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/7897.php (6) (рейтинги НРА и Рус-рейтинга не отслеживаются с января 2017).
7. Югра: "Банк в марте получил предписание по акту проверки, в котором был перечислен ряд компаний и написано, что доформирование по этим заемщикам резервов может привести к возникновению признаков банкротства банка" http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9725463
8. "ЦБ предписал Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) доначислить в течение 45 дней резервы на потери по ссудам на 5,1 млрд руб." http://kommersant.ru/doc/3294190 Аудиторы выразили сомнение в способности Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) непрерывно продолжать свою деятельность. АТБ выдал кредиты в значительном объеме не только лишившемуся лицензии М2М-банку, но и своему крупнейшему акционеру — совладельцу "Азбуки вкуса" Андрею Вдовину — и перспективы их погашения под большим http://kommersant.ru/doc/3288155
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2017&mon=5
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): ОФК банк, Яр банк, Уральский банк Реконструкции и Развития ( УБРиР ), Уралтрансбанк, Промтрансбанк, К2 банк, Металлург, Финам, Солидарность (Москва), Глобэкс.
Бросилось в глаза, что Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП), ОФК банк, ЧБРР, Донхлеббанк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2017&mon=5 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Абсолют банк, Восточный, РМБ.
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музыкальная пауза. Патриот (для детей старше 18 лет) https://www.youtube.com/watch?v=KNlS4YwlUEQ
Комментарии 14
2. Кудрин назвал пять мифов экономического роста http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9752804
2. Fitch понизило рейтинг азербайджанской мамы МБА-Москва - банка МБА - с 'CCC' до 'RD' (ограниченный дефолт). https://www.fitchratings.com/site/pr/1024142
3. Продолжение к N8. СМИ: Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) ищет инвесторов. Рассматриваются как допэмиссия, так и продажа всего банка. http://www.rbc.ru/finances/26/05/2017/59278ef69a7947a670d3a98a https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/26/691597-aziatsko-tihookeanskii-investorov
4. Продолжение по Айви Банку: в профильных ветках http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=253513&MID=5696142#message5696142 пишут http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=293985&MID=5696843#message5696843 , что банк не открывает новые вклады. Возможно, действует предписание ЦБ. ЦБ завершил внеплановую тематическую проверку Айви Банка 21.04.17. http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=1745130298&giko=y В конце апреля СМИ сообщали о следственных действиях в Айви Банке. http://www.rbc.ru/finances/26/04/2017/5900401f9a794772c9b12939
«Югра» увеличит капитал на 500 млн долларов (т.е. около 28,5 млрд руб): докапитализация произойдет за счет средств акционеров. https://www.bfm.ru/news/355609
1. Айви http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=29052017_082458ik2017-05-29T08_30_32.htm Некролог. Банк упоминался на этой странице блога вверху, как нераскрывающий отчетность 2 месяца подряд, кроме того, банк нарушал нормативы в декабре и январе http://www.banki.ru/blog/day2/8410.php http://www.banki.ru/blog/day2/8348.php
2. РИТЦ банк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=29052017_083532ik2017-05-29T08_41_41.htm Некролог. Банк был в зоне риска из-за ареста предсовдира в октябре http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (N9)
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Кроме того, аннулирована лицензия у НКО ИР-кредит в связи с его добровольной ликвидацией http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=29052017_084520ik2017-05-29T08_51_30.htm
2. RAEX понизило рейтинг АКБ «СВА» до ruB- ( B+), прогноз негативный. http://raexpert.ru/releases/2017/May29j/
3. RAEX отозвало рейтинг АктивКапитал Банка без подтверждения. Ранее у банка был очень низкий рейтинг В, с негативным прогнозом. http://raexpert.ru/releases/2017/May31/
4. Банк России одобрил методологию RAEX («Эксперт РА») по присвоению рейтингов кредитоспособности банкам. http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/14381/20170530_in_06-51_24.pdf
5. RAEX пересмотрело рейтинг Земского банка, присвоило ruВ+ (В++) и отозвало его. http://raexpert.ru/releases/2017/Jun02a/
6. Fitch понизило рейтинги Уралтрансбанка с 'B-' до 'CCC', установив статус прогноза "под наблюдением, с негативными ожиданиями". https://www.fitchratings.com/site/pr/1024606
7. RAEX пересмотрело рейтинг Кредпромбанка, присвоило ruBВ- (В++) и отозвало его. http://raexpert.ru/releases/2017/Jun05/
8. RAEX пересмотрело рейтинг Международного коммерческого банка, присвоило ruВВ А(III) и отозвало его. http://raexpert.ru/releases/2017/Jun05e/
9. Fitch анализирует данные отчетности на 1 мая: СКС-Банк (дочка МКБ), УБРИР, Московский Индустриальный Банк и Уралтрансбанк могли покрыть потенциальные потери на уровне менее 1% кредитов. https://www.fitchratings.com/site/pr/1024668
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1. RAEX отозвало рейтинг В++ Чувашкредитпромбанка без подтверждения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9794555
2. RAEX подтвердило рейтинг ruA Банка «Санкт-Петербург» и отозвало его "по просьбе банка". http://raexpert.ru/releases/2017/Jun09m/
3. Дополнение к № 1 - Банк МБА-Москва. МБА начал процесс реорганизации в своей дочерней структуре в России - МБА-Москва, в рамках которого расформированы два комитета: Стратегический комитет и Комитет по проблемным активам. http://www.trend.az/business/economy/2766056.html http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P8BU-Ae26D0SKqT-AK5rPKlg-B-B Полномочия МБА-Москва ограничены. http://www.trend.az/business/economy/2766088.html
2. RAEX обновило рейтинг банка МФК (Международный финансовый клуб) на уровне ruB+ (B++), прогноз стабильный http://raexpert.ru/releases/2017/Jun09g/
3. RAEX отозвало рейтинг «ruBВ-» (В++, стабильный) банка Евразийский Банк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9806336
4. ФРС США повысила ставку рефинансирования на 0,25%, до диапазона 1—1,25%. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9805773
5. Рейтинг отраслей экономики по доле просроченной задолженности на 1 января 2017 года http://vid1.rian.ru/ig/ratings/promdebt_012017.pdf
ЗЫ У банка остался единственный рейтинг: B2 от Moody's, прогноз - стабильный. Последуют ли в ближайшее время какие-либо действия в отношении данного банка со стороны этого агентства?
2. Банк России снизил ключевую ставку с 9,25% до 9,00%. http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16062017_133001keyrate2017-06-16T13_21_27.htm
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1. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг В++ с негативным прогнозом Плюс Банка (это дочка казахстанского Цеснабанка). http://raexpert.ru/releases/2017/Jun15c/
ЗЫ У Плюс Банка не осталось никаких рейтингов.
1. НКО «Расчетный Финансовый Дом» http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=19062017_085231ik2017-06-19T08_47_29.htm
2. РНКО «Фидбэк» http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=19062017_084238ik2017-06-19T08_39_57.htm
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RAEX отозвало рейтинг В++ с негативным прогнозом Гута Банка без подтверждения. http://raexpert.ru/releases/2017/Jun19c/
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АКРА Присвоила СКИБу рейтинг ВВВ, см. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5738508#message5738508 Ком. АКРА, как и ожидалось, начала выдавать завышенные рейтинги банкам из-за своего недостаточного опыта рейтингования. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5738745#message5738745