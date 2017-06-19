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Новости по итогам отчетности за май 2017 г.

19.06.2017 17:32 16 6 091 просмотр
Нарушители нормативов ЦБ в мае (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2017&mon=6

Уралтрансбанк (Н1.2 - 18 дней), Яр банк (Н3 - 15 дней), Международный расчетный банк (Н2 - 1 день)

Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 3 месяца подряд. Только на 3ем месяце нарушений нормативов
Fitch наконец понизила его рейтинг до пред-преддефолтного ССС с негативным прогнозом https://www.fitchratings.com/site/pr/1024606 Яр банк нарушает нормативы 2ой месяц подряд.

В АКБ «Спурт» работает ВА от АСВ http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=28042017_091635ik2017-04-28T09_15_14.htm В Темпбанке работает ВА http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05042017_091427ik2017-04-05T09_13_40.htm

В Тимер банке работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за
изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_29.htm
В банке Советский работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_20.htm
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В мае Темпбанк (введена ВА) допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В мае Темпбанк (введена ВА), Росбанк, и МСП банк допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка у 2х последних носит технический характер.
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Банки, капитал которых на 1 июня был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Сталь банк, Алтайбизнесбанк, Народный банк Тувы, Рунэтбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 19.5.2017, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: НКО «Расчетный Финансовый Дом», РНКО «Фидбэк», Айви, РИТЦ банк, НКО ИР-кредит (ликвидация)
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:

1 ФРС США повысила ставку рефинансирования на 0,25%, до диапазона 1—1,25%. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9805773
2. Банк России снизил ключевую ставку с 9,25% до 9,00%. http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16062017_133001keyrate2017-06-16T13_21_27.htm
3. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на июнь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9761465
4. Банк России одобрил методологию RAEX («Эксперт РА») по присвоению рейтингов кредитоспособности банкам. http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/14381/20170530_in_06-51_24.pdf
5. Рейтинг отраслей экономики по доле просроченной задолженности на 1 января 2017 года http://vid1.rian.ru/ig/ratings/promdebt_012017.pdf
6. Кудрин назвал пять мифов экономического роста http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9752804
7. АКРА Присвоила банку СКИБ (дочка Совкомбанка ) рейтинг ВВВ, см. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5738508#message5738508 Ком. Т.о. АКРА, как и ожидалось, начала выдавать завышенные рейтинги банкам из-за своего недостаточного опыта рейтингования. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5738745#message5738745
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Интересная информация о банках в открытой печати после 19.5.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

1. В Москве задержан глава и владелец банка Южный Региональный Банк ( ЮРБ ) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9756281
2. Fitch понизило рейтинг азербайджанской мамы банка МБА-Москва - банка МБА - с 'CCC' до 'RD' (ограниченный дефолт). https://www.fitchratings.com/site/pr/1024142
3. СМИ: Азиатско Тихоокеанский банк (АТБ) ищет инвесторов. Рассматриваются как допэмиссия, так и продажа всего банка. http://www.rbc.ru/finances/26/05/2017/59278ef69a7947a670d3a98a https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/26/691597-aziatsko-tihookeanskii-investorov Ком. Про АТБ см. ещё на предыдущей странице N8.
4. ЦБ требует от банка «Югра» досоздать резервы на 46 млрд руб. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/28/691791-tsb-trebuet-ot-yugri-sozdat-rezervi
5. Moody's понизило рейтинг РМБ ( Русский международный банк ) до Caa2 с B3 и ухудшило прогноз до негативного. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9792140
6. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг В с негативным прогнозом банка УралКапиталБанк http://raexpert.ru/releases/2017/May29e/
7. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг В с негативным прогнозом АктивКапитал Банка http://raexpert.ru/releases/2017/May31/
8. RAEX отозвало рейтинг В+ с негативным прогнозом УМ-банка http://raexpert.ru/releases/2017/Jun09c/
Ком. Агентство отмечает высокие темпы роста вкладов ФЛ: "объем средств ФЛ и ИП вырос на 36%
за период с 01.01.17 по 01.05.17".
9. RAEX обновило рейтинг банка Межрегиональный промышленно строительный банк на уровне ruCCC (B+), прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2017/Jun13e/
10. RAEX понизило рейтинг АКБ «СВА» (Северо Восточный Альянс) до ruB- ( B+), прогноз негативный. http://raexpert.ru/releases/2017/May29j/
11.RAEX отозвало без подтверждения рейтинг В++ с негативным прогнозом Плюс Банка (это дочка казахстанского Цеснабанка). http://raexpert.ru/releases/2017/Jun15c/ ЗЫ У Плюс Банка не осталось никаких рейтингов.
12. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг В++ с негативным прогнозом Гута Банка. http://raexpert.ru/releases/2017/Jun19c/
13. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг В++ Чувашкредитпромбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9794555
14. RAEX отозвало рейтинг ruВ+ (В++) Земского банка. http://raexpert.ru/releases/2017/Jun02a/
15. RAEX обновило рейтинг банка МФК (Международный финансовый клуб) на уровне ruB+ (B++), прогноз стабильный http://raexpert.ru/releases/2017/Jun09g/
16. RAEX отозвало рейтинг ruBВ- (В++) Кредпромбанка http://raexpert.ru/releases/2017/Jun05/
17. RAEX отозвало рейтинг «ruBВ-» (В++, стабильный) банка Евразийский Банк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9806336
18. RAEX отозвало рейтинг ruВВ А(III) Международного коммерческого банка http://raexpert.ru/releases/2017/Jun05e/
19. C 1.7.2017 все облиги Бинбанка (на 110 млрд) де-факто будут удалены из ломбардного списка, как и облиги других банков, у которых наибольший международный рейтинг от S&P, Фичи/Мудис равен В/В2 или ниже http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9782378 Риски удаления облигов Бинбанка из Ломбарда обсуждались в январе http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=320053&MID=5375358#message5375358
20. Fitch: СКС Банк (дочка МКБ), УБРИР, Московский Индустриальный Банк ( МИнБ ) и Уралтрансбанк на 1 мая могли покрыть потенциальные потери на уровне менее 1% кредитов. https://www.fitchratings.com/site/pr/1024668
21. Fitch понизило рейтинг РДЭ Банка «Ак Барс» с 'BB-' до 'B' с негативным прогнозом и отозвало его
https://www.fitchratings.com/site/pr/1025233 http://1prime.ru/regions/20170616/827575954.html
Ком1. Фича просто приблизила рейтинг РДЭ Ак Барса к базовому, который был понижен год назад до пред-преддефолтного ССС, см. http://www.banki.ru/blog/day2/8410.php (N10) Мы тут ругаем Фичу, что она неадекватно завышает рейтинги, удовлетворяя запросы клиентов, вот она в ответ на критику немного снизила рейтинг РДЭ Ак Барса, хотя он всё равно на момент его отзыва остался завышенным. Ком2. У Ак Барса остался единственный рейтинг: B2 от Moody's, прогноз - стабильный. Последуют ли в ближайшее время какие-либо действия в отношении данного банка со стороны Мудис?
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2017&mon=6
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и
банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, Металлург, Уральский банк Реконструкции и Развития ( УБРиР ), Новопокровский, Русский Торговый банк, Нейва, К2 банк, Глобэкс, ОФК банк, Яр банк, Промтрансбанк.
Бросилось в глаза, что Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП) лидирует в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2017&mon=6
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Восточный, Абсолют банк, Межтопэнергобанк.
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Музыкальная пауза: "Доктора с учителями" (2013) https://www.youtube.com/watch?v=vYjtb-AHOzU smile:)
(оригинал https://www.youtube.com/watch?v=6Eo_2nVSO2Q )

Комментарии 16

denezku  (denezku)
#
спасибо
Oskar  (OskarPietrzyk)
#
полезная инфа, благодарю!
5lexxx  (5lexxx)
#
1. RAEX понизило рейтинг АКБ «Трансстройбанк» до ruB (B++ ), прогноз негативный. http://raexpert.ru/releases/2017/Jun20f/
2. Банк «ВВБ» (Ярославич) признается в своей финансовой неустойчивости. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zmQvTmc-CuUSil5jNYxbfKA-B-B
3. Санкционный список Минфина США пополнили банк «Таатта», Черноморский Банк Развития и Реконструкции, «Рублев», «Северный Кредит», банк «Центр международных расчетов», ИС Банк и Банк ВВБ из-за их деятельности на территории Крыма. https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/20/n_10203125.shtml https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/20/695233-ssha-rasshirili
Помним, что с декабря 2015 г. в санкционном списке - ВТБ 24, Мособлбанк, Генбанк, Севастопольский Морской Банк, Крайинвестбанк, Сетелем Банк, Новикомбанк, а также ряд дочек ВТБ и Сбербанка. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=8541345
Бе Ри  (дай)
#
Fitch: У МКБ ( Московский Кредитный Банк ) объем потенциально рисковых активов на конец 2016 г. составляет 1,2 капитала или 127 млрд руб. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5744246#message5744246 Интересно, что рейтинг В1 МКБ от Мудис всё равно ниже, чем пониженный рейтинг ВВ- от Фичи.
5lexxx  (5lexxx)
#
1. RAEX понизило рейтинг БайкалИнвестБанка до ruВ- (В+). http://raexpert.ru/releases/2017/Jun23i/
2. Банк «Югра»: «Радамант файненшл АГ», через которую банком владеет А. Хотин, намерена передать 86% акций «Югры» российскому АО «Прямые инвестиции». ФАС удовлетворила ходатайство «Радамант файненшл АГ» (основной акционер банка, владеющий 52,42% акций) о создании АО «Прямые инвестиции» путем оплаты его уставного капитала акциями «Югры». В результате «Прямые инвестиции» получат 86,83% акций «Югры». «Прямые инвестиции» зарегистрирована 5.04.17 г., больше 60% в ее уставном капитале принадлежит «Радамант файненшл АГ». «Похоже, что регулятор хочет убедиться, что «Югра» не докапитализирует сама себя». http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/23/695828-aktsioner-yugri
Роман  (pride4)
#
Насчитал 10 отзывов рейтингов от RAEX. Что-то многовато за месяц... Всё настолько ухудшается в нашей БС?
Бе Ри  (дай)
#
RAEX проводит массовый пересмотр всех рейтингов из-за введения новой рейтинговой шкалы, утверждённой ЦБ. Поэтому происходит так много изменений в рейтингах, в частности, их отзывов. Если бы не срочный массовый пересмотр рейтингов, то текущий объём отзывов рейтингов растянулся бы на несколько месяцев. Не пугайтесь. Когда пересмотр рейтингов завершится, наступит затишье. smile:)
5lexxx  (5lexxx)
#
1. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг ruBBB- Московского кредитного банка (МКБ). http://raexpert.ru/releases/2017/Jun26f/
ЗЫ Помним, что 21.06.2017 Fitch понизило рейтинг МКБ на 1 ступень, с ВВ до ВВ-. https://www.fitchratings.com/site/pr/1025488
ЗЫ ЗЫ 23.06.17 ЦБ завершил плановую тематическую проверку МКБ. http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=174527021&giko=y
2. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг банка «Девон-Кредит». http://raexpert.ru/releases/2017/Jun26g/
3. RAEX понизило рейтинг Евроазиатского Инвестиционного Банка до уровня ruВ- (В+). http://raexpert.ru/releases/2017/Jun26e/
4. S&P ухудшило прогноз по рейтингам (В) казахстанской мамы ПАО «Евразийский банк» до негативного "в связи с давлением на показатели капитализации". http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/press-releases
Бе Ри  (дай)
#
ЦБ велел санаторам докапитализировать спасаемые банки с целью зарезервировать переданные туда после начала санации проблемные ссуды. Если эти меры реализуются, докапитализация может потребоваться уже самим санаторам, предупреждают эксперты. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5752728#message5752728
5lexxx  (5lexxx)
#
1. В Межтопэнергобанке наблюдаются задержки в проведении платежей. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9839056 30.06.17 банк приостановил работу с физлицами и юрлицами. smile:!: https://www.kommersant.ru/doc/3338913
2. Fitch поместило рейтинг МТС Банка на пересмотр в сторону понижения. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9839060
3. Предправ «Российского Капитала» покупает 25% банка «Пойдем!». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9837126
4. RAEX присвоило рейтинг ruB+ АКБ «ИРС» и отозвало его. http://raexpert.ru/releases/2017/Jun30a/
5. RAEX присвоило рейтинг ruBB СКБ-Банку, прогноз стабильный. http://raexpert.ru/releases/2017/Jun30i/
6. Опубликован обзор Fitch "Позиция ЦБ РФ поддерживает восстановление роста в России", в котором отмечается, что "более слабый потенциал роста в России относительно сопоставимых эмитентов в данной рейтинговой категории является неблагоприятным фактором для суверенного рейтинга". https://www.fitchratings.com/site/pr/1025925
7. В банке «Премьер Кредит» ​наблюдаются проблемы с ликвидностью. smile:!: http://bankir.ru/novosti/20170630/v-banke-premer-kredit-nablyudayutsya-problemy-s-likvidnostyu-10128488/
8. Банк «Легион» не проводит платежи и прекратил выдачу наличных. smile:!: http://bankir.ru/novosti/20170630/klienty-banka-legion-ispytyvayut-trudnosti-s-perevodami-i-polucheniem-nalichnykh-10128485/
Бе Ри  (дай)
#
Премьер Кредит упоминался в отчетности за апрель 2017 http://www.banki.ru/blog/day2/8613.php (5) и ранее в отчетности за декабре 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8348.php (10), а попал в зону риска с августа 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php (8 )
Легион лишился последнего рейтинга в январе 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7435.php (8 )
Межтопэнергобанк лишился последнего рейтинга 3 месяца назад http://www.banki.ru/blog/day2/8537.php (16 ) и упомянут на этой странице блога среди самых убыточных банков.
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1. Следственные действия в Аксонбанке http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5761157#message5761157 http://ko44.ru/news/law/item/16683-iz-zdaniya-krupnogo-banka-v-kostrome-sledovateli-vyivozyat-serveryi-i-kompyuteryi.html
5lexxx  (5lexxx)
#
1. Аксонбанк приостановил транзакции из-за следственных действий. smile:!: http://1prime.ru/regions/20170703/827635796.html СК отмечает, что банк располагает возможностью проводить банковские операции, но отказывается от нее. https://rns.online/finance/SK-oproverg-zayavlenie-aksonbanka-o-nevozmozhnosti-provedeniya-bankovskih-operatsii-iz-za-sledstviya-2017-07-04/ Губернатор Костромской области призвал руководство банка не перекладывать ответственность за собственные действия на органы исполнительной власти. smile:pardon: http://smi44.ru/news/governance/glava-regiona-sergey-sitnikov-provel-rabochuyu-vstrechu-s-rukovodstvom-akson-banka/
2. Межтопэнергобанк: затруднения в проведении расчетов вызваны нехваткой ликвидности. Банк так же недвусмысленно намекает на якобы отсутствие тетрадки: "все средства, находящиеся на счетах, в полном объеме отражены в информационных системах, балансе, обязательных реестрах". smile:angel: https://mteb.ru/about/press/258600/
Банк закрыл часть офисов. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=9845562
3. Кабмин установил требование по рейтингу у банков, где размещаются средства бюджета: не ниже уровня A-(RU) по национальной шкале АКРА. http://1prime.ru/finance/20170703/827633117.html
4. По требующей доп. проверки информации (http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5763617#message5763617 ), имеющиеся в МИнБанке зарплатные проекты ряда подразделений ЦБ переводят в Сбербанк и Газпромбанк.
5. АКРА присвоило Банку «ФК Открытие» невысокий рейтинг BBB-(RU), прогноз «стабильный». "...рейтинг Банка также учитывает слабую оценку АКРА кредитоспособности поддерживающей организации («Открытие Холдинг»), в результате чего возможное участие Банка в приобретении новых активов группой «Открытие Холдинг» и оказание ей иной финансовой поддержки способно повлечь за собой ослабление позиции Банка по ликвидности и достаточности капитала". smile:pardon: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/269
6. В омском ИТ Банке прошли обыски по делу махинаций в "Горгазе". http://bk55.ru/news/article/103998/
7. ЦБ снова ввел мораторий в Темпбанке, сроком на 3 месяца, с 05.07.2017. http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=05072017_090108ik2017-07-05T08_50_40.htm
8. ЦБ отозвал 05.07.2017 лицензию у КБ «МНИБ». smile:cry: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=05072017_084540ik2017-07-05T08_43_54.htm
9. ФК проводит внеплановую проверку аудиторской компании «Эрнст энд Янг». С большой долей вероятности их интерес связан с аудитом отчетности Татфондбанка. https://www.kommersant.ru/doc/3343440
10. Fitch в ежемесячном обзоре российских банков на 1.06.17 отмечает: 1) ограниченную ликвидность МИнБанка и Югры, 2) Почта Банк, Банк СКС (дочка МКБ), УБРиР, МИнБанк и Уралтрансбанк могли абсорбировать менее 1% потенциальных потерь по кредитам. https://www.fitchratings.com/site/pr/1026082
11. Не совсем стандартный обзор банковских тенденций во II квартале 2017 от РИА Рейтинг: одни только пассажи о "стимулировании обеления доходов населения для роста сбора НДФЛ" и "не в целях заботы о карманах бизнесменов" дорогого стОят. smile:D http://riarating.ru/banks/20170705/630067184.html
12. ЦБ отозвал 07.07.2017 лицензию у АКБ «Легион». smile:cry: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=07072017_084449ik2017-07-07T08_43_48.htm
13. ЦБ: 1) Об изменении подходов к формированию Ломбардного списка Банка России. http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=07072017_185750if2017-07-07T18_56_47.htm
2) Об использовании кредитных рейтингов при формировании Ломбардного списка Банка России. http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=07072017_185852if2017-07-07T18_58_25.htm
14. Moody's понизило рейтинги МФК с B3 до Caa1, прогноз - развивающийся. smile:!: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9857616 У МФК кроме низких рейтингов от Moody's остается лишь невысокий ruB+ от RAEX (зона риска начинается с уровня ruB+).
15. S&P подтвердило рейтинги АйСиБиСи Банка на уровне «ВВ+/В» и отозвало их. http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/press-releases АйСиБиСи Банк остался совсем без рейтингов. smile:pardon:
16. ЦБ отозвал 10.07.2017 лицензию у 2-х банков: «Банк Премьер Кредит» (http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=10072017_083414ik2017-07-10T08_41_02.htm ) и «Сталь Банк» (http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=10072017_084400ik2017-07-10T08_51_06.htm ). smile:cry:
17. ЦБ ввел 10.07.2017 в банке Югра мораторий сроком на 3 месяца. smile:achtung: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=10072017_093642ik2017-07-10T09_43_48.htm
Введение моратория является страховым случаем.
18. RAEX отозвало рейтинг Московско-Парижского Банка без подтверждения. http://raexpert.ru/releases/2017/Jul11b
19. RAEX понизило рейтинг Банка БКФ до ruCCC (В+), прогноз негативный. smile:!: http://raexpert.ru/releases/2017/Jul11d Максим Осадчий, smile:pardon:!
20. Moody's отозвало рейтинги (Caa2, с негативным прогнозом) АО «Русский Международный Банк». smile:!: https://www.moodys.com/research/Moodys-withdraws-Russian-International-Banks-ratings--PR_369393?lang=ru&cy=easterneur РМБ остался без рейтингов (от неаккредитованного НРА не принимаем в расчет) и располагается в зоне риска. smile:yep: РМБ анонсировал смену собственников. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9870904
Бе Ри  (дай)
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1. По РМБ, N5 на этой стр., в свете отзыва рейтинга от Мудис, ИМХО, пошёл отсчет.
2. Про банк Югра все подписчики были предупреждены, банк мелькал на последних страницах блога постоянно ( см. напр. на предыдущей стр. http://www.banki.ru/blog/day2/8613.php N7, в отчетности за март http://www.banki.ru/blog/day2/8537.php N 19 и т.д. )
и на этой стр. N4. На форуме: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5796940#message5796940
3. Сталь банк упоминался на этой странице блога и на 2х предыдущих среди банков, капитал которых менее разрешенного минимума в 300 млн., т.е. капитал банка менее разрешенного минимума был более 3х месяцев подряд.
4. Легион был в зоне риска уже год http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (18)
Бе Ри  (дай)
#
1. Управляющую компанию (УК) при фонде консолидации банковского сектора ЦБ, которая будет заниматься санациями банков, возглавит выходец из группы БИН Алексей Кузнецов https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/07/17/724093-tsb-sanatsiyu Коммент. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5799269#message5799269
2. ЦБ настаивает на том, чтобы резервы по проблемным ссудам Рост банка (все они де-факто висят на балансе Бинбанка через МБК) были сформированы в течение года. «Однако господин Гуцериев ведет переговоры с регулятором о том, чтобы рассрочить график хотя бы на пять лет http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5777492#message5777492 Ком. За год они ничего зарезервировать не смогут, и надеются, что через 5 лет либо ишак, либо падишах.
3. RAEX отозвало рейтинг Алтайкапиталбанка с уровня ruВВ http://raexpert.ru/releases/2017/Jul18a
4. RAEX отозвало рейтинг НБД-Банка с уровня ruA http://raexpert.ru/releases/2017/Jul04 Ком. У банка остался рейтинг Ва3 от Мудис.
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