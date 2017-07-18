Новости по итогам отчетности за июнь 2017 г.

Уралтрансбанк (Н1.1 - 13 дней, Н1.2 - 21 день), Яр банк (Н3 - 20 дней)
Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 4 месяца подряд. Яр банк нарушает нормативы 3ий месяц подряд.
В банке Югра введена ВА от АСВ и мораторий, для вкладчиков и ИП наступил страховой случай
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=10072017_093642ik2017-07-10T09_43_48.htm
В АКБ «Спурт» работает ВА от АСВ http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=28042017_091635ik2017-04-28T09_15_14.htm
В Темпбанке работает ВА http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05042017_091427ik2017-04-05T09_13_40.htm
Мораторий в Темпбанке продлили ещё на 3 месяца http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=05072017_090108ik2017-07-05T08_50_40.htm
В Тимер банке работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_29.htm
В банке Советский работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_20.htm
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В июне Морган Стэнли, Межтопэнергобанк и Темпбанк (введена ВА)
допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В июне Межтопэнергобанк, Темпбанк (введена ВА) и Росбанк допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка у последнего носит технический характер.
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Банки, капитал которых на 1 июля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Алтайбизнесбанк, Народный банк Тувы, Национальный банк сбережений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 19.6.2017, лицензии отозваны у следующих
банков и небанковских кредитных организаций: МНИБ, Легион, Сталь банк, Премьер Кредит.
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. ЦБ велел санаторам докапитализировать спасаемые банки с целью зарезервировать переданные туда после
начала санации проблемные ссуды. Если эти меры реализуются, докапитализация может потребоваться уже самим
санаторам, предупреждают эксперты. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5752728#message5752728
2. Кабмин установил требование по рейтингу у банков, где размещаются средства бюджета: не ниже уровня A-(RU) по национальной шкале АКРА. http://1prime.ru/finance/20170703/827633117.html
3. ЦБ: а) Об изменении подходов к формированию Ломбардного списка Банка России. http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=07072017_185750if2017-07-07T18_56_47.htm
б) Об использовании кредитных рейтингов при формировании Ломбардного списка Банка России. http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=07072017_185852if2017-07-07T18_58_25.htm
4. Fitch: У МКБ ( Московский Кредитный Банк ) объем потенциально рисковых активов на конец 2016 г. составляет 1,2 капитала или 127 млрд руб. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5744246#message5744246 Fitch понизило рейтинги МКБ до «BB-». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9823064 Интересно, что рейтинг В1 МКБ от Мудис всё равно ниже, чем пониженный рейтинг ВВ- от Фичи.
5. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг ruBBB- МКБ ( Московский Кредитный Банк ). http://raexpert.ru/releases/2017/Jun26f/ Коммент1. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5752534#message5752534 Думаю, что рейтинг RAEX был более реален, чем завышенный рейтинг А- от АКРА. История начинает напомить Бинбанк, у которого ещё в 2014 Мудис отозвало рейтинг Саа1, и банк стал щеголять сильно завышенным рейтингом В от S&P, который далёк от реальности. ИМХО Коммент2. 23.06.17 ЦБ завершил плановую тематическую проверку МКБ.
http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=174527021&giko=y Совпадение по срокам завершения проверки и движения по рейтингам не случайны. ИМХО
6. Управляющую компанию (УК) при фонде консолидации банковского сектора ЦБ, которая будет заниматься санациями банков, возглавит выходец из группы БИН Алексей Кузнецов https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/07/17/724093-tsb-sanatsiyu Коммент. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5799269#message5799269
7. ЦБ настаивает на том, чтобы резервы по проблемным ссудам Рост банка (все они де-факто висят на балансе Бинбанка через МБК) были сформированы в течение года. «Однако господин Гуцериев ведет переговоры с регулятором о том, чтобы рассрочить график хотя бы на пять лет http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5777492#message5777492 Ком. За год они ничего зарезервировать не смогут, и надеются, что через 5 лет либо ишак, либо падишах.
8. Предправ «Российского Капитала» Кузовлев покупает 25% банка «Пойдем!». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9837126 Ком. Если прогонять ср-ва госбанка через свою частную банку, то часть их наверняка прилипнет к её стенкам.
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Интересная информация о банках в открытой печати после 19.6.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. В Межтопэнергобанке наблюдаются задержки в проведении платежей. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9839056 30.06.17 банк приостановил работу с физлицами и юрлицами. https://www.kommersant.ru/doc/3338913
Межтопэнергобанк: затруднения в проведении расчетов вызваны нехваткой ликвидности.
https://mteb.ru/about/press/258600/ Коммент. Ждём решения ЦБ.
2. Аксонбанк приостановил транзакции из-за следственных действий. http://1prime.ru/regions/20170703/827635796.html
3. Банк «ВВБ» признается в своей финансовой неустойчивости. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zmQvTmc-CuUSil5jNYxbfKA-B-B
4. В Омском ИТ Банке прошли обыски по делу махинаций в "Горгазе". http://bk55.ru/news/article/103998/
5. Moody's отозвало рейтинг Caa2, с негативным прогнозом АО «Русский Международный Банк» ( РМБ ).
https://www.moodys.com/research/Moodys-withdraws-Russian-International-Banks-ratings--PR_369393?lang=ru&cy=easterneur РМБ остался без рейтингов (от неаккредитованного НРА не принимаем в расчет) и
анонсировал смену собственников. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9870904
6. Moody's понизило рейтинг МФК с B3 до Caa1, прогноз - развивающийся. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9857616 У МФК кроме низких рейтингов от Moody's остается лишь невысокий ruB+ от RAEX.
7. RAEX понизило рейтинг Банка БКФ до ruCCC (В+), прогноз негативный. http://raexpert.ru/releases/2017/Jul11d
8. RAEX понизило рейтинг Евроазиатского Инвестиционного Банка до ruВ- (В+). http://raexpert.ru/releases/2017/Jun26e/
9. RAEX понизило рейтинг АКБ «Трансстройбанк» до ruB (B++ ), прогноз негативный. http://raexpert.ru/releases/2017/Jun20f/
10. RAEX отозвало рейтинг ruВ- БайкалИнвестБанка. http://raexpert.ru/releases/2017/Jul17b
11. RAEX отозвало рейтинг ruB+ АКБ «ИРС» http://raexpert.ru/releases/2017/Jun30a/
12. RAEX отозвало рейтинг ruВВ Московско Парижского Банка без подтверждения. http://raexpert.ru/releases/2017/Jul11b
13. RAEX отозвало рейтинг Алтайкапиталбанка с уровня ruВВ http://raexpert.ru/releases/2017/Jul18a
14. RAEX отозвало рейтинг НБД Банка с уровня ruA http://raexpert.ru/releases/2017/Jul04 Ком. У банка остался рейтинг Ва3 от Мудис.
15. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг А+ банка «Девон Кредит». http://raexpert.ru/releases/2017/Jun26g/
16. S&P отозвало рейтинг ВВ+ АйСиБиСи Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9857122
17. Fitch в ежемесячном обзоре российских банков на 1.06.17 отмечает:
1) ограниченную ликвидность банка МИнБ (= Московский Индустриальный банк) и Югры (уже введена ВА),
2) Почта Банк, Банк СКС (дочка МКБ), УБРиР, МИнБ и Уралтрансбанк могли абсорбировать менее 1% потенциальных потерь по кредитам. https://www.fitchratings.com/site/pr/1026082
18. Санкционный список Минфина США пополнили банк «Таатта», Черноморский Банк Развития и Реконструкции, «Рублев», «Северный Кредит», банк «Центр международных расчетов», ИС Банк и Банк ВВБ из-за их деятельности на территории Крыма. https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/20/n_10203125.shtml https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/20/695233-ssha-rasshirili Помним, что с декабря 2015 г. в санкционном списке - ВТБ 24, Мособлбанк, Генбанк, Севастопольский Морской Банк, Крайинвестбанк, Сетелем Банк, Новикомбанк, и ещё ряд дочек ВТБ и Сбербанка. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=8541345
19. Fitch поместило международный рейтинг В+ МТС Банка на пересмотр в сторону понижения, видимо, из-за судебного наезда Роснефти на Систему. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9839060 Ком. Хотя по логике иск по Башнефти Роснефть может подать только к её продавцу, т.е. к Росимуществу, и только оно может подать регрессивный иск к Системе. Иск Роснефти к Системе абсурден. ИМХО Маразм крепчает. (с)
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2017&mon=7
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Северо Восточный Альянс ( СВА ), Башкомснаббанк, ОФК банк, Уралтрансбанк, Межтопэнергобанк, Международный расчетный банк, ПИР банк (=Проминвестрасчет), Металлург, Промтрансбанк, Уральский банк Реконструкции и Развития ( УБРиР ), Яр банк, Солидарность (Москва), Анелик ру, Резерв.
Бросилось в глаза, что Алтынбанк и Солидарность (Москва) лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2017&mon=7
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Интересно, что именно этот показатель сигнализирует о недостатке ликвидности у Межтопэнергобанка, в отличие от обычных нормативов ликвидности Н2, Н3 (этот банк на 1ом месте в антирэнкинге среди банков без ВА).
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Югра (введена ВА), Абсолют банк, Башкомснаббанк, Межтопэнергобанк.
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
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Музыкальная пауза. Песня, которую поёт остановившийся банк требующим вклады вкладчикам: "Я не дам!"
https://www.youtube.com/watch?v=H_pBEE072F4
Комментарии 27
Вопрос: Открыт счет юрлица у Алтынбанка. Не советуете дальше держать деньги там? Риск отзыва лицензии большой?
как обычно огромное спасибо за выкладку по банкам.
Вопрос: Открыт счет юрлица у Алтынбанка. Не советуете дальше держать деньги там? Риск отзыва лицензии большой?
Если юрлицо небольшое, то имеет смысл хранить большую часть средств на счетах физиков-зарплатников а-ля директор, главбух и замглавбуха "под отчет" (в суммах меньших гарантированных АСВ, разумеется).
В случае чего, суммы подпадут под АСВ, насколько я понимаю.
Ежели юрлицо не маленькое, то иметь расчетный счет всего в одном банке ИМХО странно.
Кроме того, из обзоров уважаемого Бе Ри лично я сделал вывод что показатель Н2 "де факто" более значим в оценке рисков банка. То ли его не научились рисовать, то ли это сложнее или не получается сделать при нарисованном Н1 --- точно не скажу. НО если по показателю Н2 ситуация не очень, значит с высокой долей вероятности у банка ощутимые проблемы
2. Русский Ипотечный Банк. Высказывался по нему в начале года, http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=327624&MID=5463031#message5463031 с тех пор мало что изменилось, думаю, банк продержится в ближайшее время, но надо ежемесячно мониторить, отток юриков там есть http://kuap.ru/visual/020201/na/1968-1-1/
Буду признательна за оценку надежности на сегод. день банков "Хоум-Кредит" и "Совкомбанка".
Куда более спокойно можно переложить деньги из рухнувшей "Югры"?
Где меньше вероятность отзыва лицензии?
Вопрос из жадности))) Мораторий в Югре дает понимание, что уже похороны? Или все жк есть у них шанс найти $ и докапитализироваться или сонироваться? Уж очень не хочется терять 16,5% чистыми ((((
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Из Совкомбанка и ХКФ, думаю, ХКФ понадёжнее, он практикует очень устойчивую розничную модель. Хотя и проблемы у Совкомбанка в ближайшие месяцы не жду, но банк быстро мутнеет, писал о нем в начале года, серьёзных изменений с тех пор не произошло http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=327624&MID=5459765#message5459765
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
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Ак Барс в зоне риска, см. http://www.banki.ru/blog/day2/8684.php (21) http://www.banki.ru/blog/day2/8410.php (10) Но если вклады уже есть в пределах АСВ, то, наверно, можно их не забирать до конца срока, в крайнем случае, АСВ выплатит. Не думаю, что в Ак Барсе есть тетрадка, т.к. это банк подконтрольный региональным властям.
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1. Обыски в филиале Морского банка в СПб https://www.kommersant.ru/doc/3361510
2. Чувашкредитпромбанк (см. http://www.banki.ru/blog/day2/8684.php (N13)) требует в суде отмены предписания ЦБ http://kad.arbitr.ru/Card/be65003b-e3a9-4431-b13e-7428efd186db
3. Банк Вятич требует в суде отмены предписания ЦБ http://kad.arbitr.ru/Card/d01da75e-cd63-4164-b4ca-424e9d06c2c7 Ком. Судебные тяжбы с ЦБ говорят о том, что банк не может выполнить предписание, и в 90% случаев ускоряют отзыв лицензии у банка.
2. RAEX отозвало рейтинг «ruBBB-» Московского Нефтехимического Банка без подтверждения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9887170
3. НПФ, включая и родственные Открытию, будут вынуждены забрать из Открытия значительную долю ср-в из-за низкого рейтинга банка (ВВВ- от АКРА). http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9848510 Из банка «ФК Открытие» компании забрали в июне почти 106 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9886794 Ком. Пока не страшно, их недавно туда завели, а теперь вывели. Кредиты юрикам за 3 мес уменьшились примерно на ту же сумму. На ликвидность отток депозитов юриков пока не повлиял. Но если госкомпании будут выводить депозиты из-за низкого рейтинга, а их там ещё на 160 млрд до года, то это может напрячь банк. Надо ежемесячно следить за динамикой ср-в юрлиц. Банк как системно значимый может получить ликвидность в ЦБ под залог части кредитного портфеля.
1. ЦБ запретит санаторам списывать проблемные активы на баланс санируемых http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9889340
2. Минфин отказывается давать Генбанку 10 млрд рублей в капитал http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9889303 5 млрд банку тоже не дают http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9859252 ЦБ недоволен устойчивостью Генбанка уже год http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php (19)
3. ЦБ установил требования к рейтингам банков для размещения средств НПФ и военной ипотеки http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9853138
4. Московская биржа исключает из первого котировального списка 20 выпусков облигаций на 120 млрд руб., из них облигаций Бинбанка на 66 млрд. Исключаются бумаги с кредитными рейтингами ниже ВВ- по шкале Fitch и S&P, В1 от Moody's, BBB+(RU) от АКРА и ruBBB+ от RAEX http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9893611 Ком. Фокус в том, что ранее ЦБ разрешил НПФ держать до 1.1.2018 бумаги не имеющие рейтингов, но входящие в 1ый котировальный список. Теперь биржа закрыла эту лазейку. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9740628 (Высший кот. список = первый, см. http://www.moex.com/s19 )
Шансы на санацию в Югре пока есть, в принципе, можете попробовать пока не забирать вклады в банках-агентах по страховке, а дождаться окончательного решения: санация или отзыв лицензии. Если будет санация, вклады останутся действующими, если будет отзыв, то после отзыва лицензии сможете забрать вклады в банке-агенте по страховке. Но тогда потеряете проценты за несколько месяцев, которые пройдут от объявления моратория до отзыва лицензии. Если готовы потерять проценты за неск-ко месяцев, то можете подождать.
Благодарю за ответ!
Если я ничего не путаю, то при санации банк будет исполнять свои обязательства по ставке % по вкалду как в договоре, но при этом, потеря % за время моратория будет в любом случае?
Передача вкладчиков банка (как это было с Нотой банком и т.п.) ведет к изменению условий договора вклада и ту же потерю % за время моратория?
Есть ли какие-то законодательные ограничения по срокам на решение у ЦБ по санации или отзыв лицензии? Ведь можно продлить мораторий с 3 до 6 месяцев, а тогда смылса ждать не видится(((((
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1. Азиатско Тихоокеанский Банк (АТБ) не нашёл инвесторов. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9896325 Ком. А искал! http://www.banki.ru/blog/day2/8684.php (3)
2. На форуме пишут, что Интерпромбанк прекратил прием вкладов и пополнений. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5818868#message5818868 Ком. Видимо, банк получил предписание из ЦБ.
3. Moody’s снизило рейтинг банка «МБА-Москва» до «В3» с «В2». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9904963 Ком. Слабенько снизили, ведь мамка уже в дефолте.
4. На форуме пишут, что Банк торгового финансирования ( БТФ ) прекратил приём вкладов и чего-то ждёт. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=115558&MID=5824122#message5824122 Ком. И мы ждём. Банк упоминался в отчетности за январь 2017 http://www.banki.ru/blog/day2/8410.php (5)
5. ЦБ запретил банку Крыловский приём вкладов. http://1prime.ru/finance/20170728/827734611.html В НР пишут, что Банк Крыловский прекратил работу с клиентами и работает в консультационном режиме https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10084166/ Ком. Приплыл? На форуме весной: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=327624&MID=5576465#message5576465