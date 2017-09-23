Новости по итогам отчетности за август 2017 г.

Уралтрансбанк (Н1.2 - 23 дня, ещё 7 дней не нарушал Н1.1, но имел его значение ниже 5,125, что отмечается в отчетности)
Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 6 месяцев подряд. Не раскрыли 123-ю форму отчетности (расчет собственных средств) Уралфинанс, Банк ПТБ (= ПромТрансБанк ) и Русский Торговый Банк (= РТБК ) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10017444
29 августа ЦБ ввёл ВА в банк ФК Открытие, объявил о санации банка и назначил себя его санатором. http://cbr.ru/press/pr/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htm ЦБ, контролирующий теперь Открытие, всё же раскрыл последнюю отчетность, из неё следует, что Открытие в августе имело множественное нарушение нормативов (Н1.0, Н1.2 - 2 дня; Н1.1 - 3 дня; Н9.1, Н12 - 4 дня), однако отчетность Траста ЦБ не раскрыл, поэтому мы не увидим полной картины, как владельцы Открытия выводили ср-ва из санируемого Траста на покупку быстро обесценивающихся акций и облигаций Открытия, вероятно, у своих друзей, увеличивая в Трасте дыру. http://www.banki.ru/news/columnists/?id=9988162 Ожидается списание суборда Открытию от АСВ на 65 млрд, полученного по программе гос. докапы, как и списание других субордов https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/08/732902-podderzhku-otkritie Комменты к падению Открытия на предыдущей странице в комментах.
21 сентября ЦБ ввёл ВА в Бинбанк и в санируемый им до этого момента банк Рост, объявил о санации банков и назначил себя их санатором. http://cbr.ru/press/pr/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htm Ком.
2 месяца назад предполагал такое развитие событий http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5799269#message5799269 S&P со своим рейтингом В Бинбанку село в лужу, как и предполагал ещё в начале года http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5760913#message5760913 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=320053&MID=5375358#message5375358 Там же и о некачественных активах Бинбанка. Плохую ликвидность Бинбанка обсуждали на форуме 3 месяца назад http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5750441#message5750441 Многочисленные кредиты от АСВ на санацию банков и 9 млрд гос. докапы от АСВ ( https://www.asv.org.ru/for_banks/capitalization/news_2015_08_28.php ), видимо, выведены собственниками на безбедную старость.
В Генбанке работает ВА http://www.cbr.ru/press/PR/?file=10082017_090006ik2017-08-10T09_03_41.htm
ЦБ объявил о санации Генбанка, санатором будет Собинбанк из группы банка Россия (все эти банки давно под санкциями). Дыра в Генбанке превышает 4 млрд, http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 гос. докапа, полученная от АСВ, видимо, выведена бывшими владельцами на карманные расходы.
В Темпбанке работает ВА http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05042017_091427ik2017-04-05T09_13_40.htm
Мораторий в Темпбанке продлен на 3 месяца http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=05072017_090108ik2017-07-05T08_50_40.htm
В Тимер банке работа ВА от АСВ продлена ещё на 6 месяцев http://www.cbr.ru/credit/PrBankrot/GetDocument.aspx?DocID=14419
В банке Советский работа ВА от АСВ продлена ещё на 6 месяцев http://www.cbr.ru/credit/PrBankrot/GetDocument.aspx?DocID=14418
=========================================================
В августе Темпбанк (введена ВА) допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
================================================
В августе Темпбанк (введена ВА), РСХБ и Росбанк допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка носит технический характер из-за незначительности сумм.
==================================================
Банки, капитал которых на 1 сентября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Алтайбизнесбанк, Национальный банк сбережений, Рунэтбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
======================================================
После предыдущей записи в блоге 20.8.2017, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: СВА (=Северо восточный альянс), РМБ (=Русский международный банк), Арсенал.
======================================================
Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на октябрь. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10023409
2. ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5%, до 8,5%. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10012281
3. Правительство РФ утвердило правила размещения бюджетных средств в банках. Такие банки должны должны иметь универсальную лицензию и капитал не менее 250 млрд руб., участвовать в ССВ и не иметь просроченные задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в них за счет средств бюджета, либо неисполненные обязательства по заключенным с казначейством договорам репо. Такие банки должны находиться под прямым или косвенным контролем РФ или ЦБ РФ либо одновременно иметь кредитные рейтинги аккредитованных ЦБ агентств: не ниже уровня "A+(RU)" по национальной шкале для АКРА и не ниже уровня "ruA+" по национальной шкале для RAEX. http://static.government.ru/media/files/vuPKItiTytLqTZ777T46qnf9rHOJWabw.pdf
Ком. Из частных банков только Альфа удовлетворяет.
4. ЦБ ввел дополнительный механизм предоставления ликвидности "для банков, испытывающих временные проблемы". В зависимости от заявленного банком обеспечения предоставление ДС может осуществляться в том числе в виде сделки РЕПО и/или обеспеченного кредита. Коммент: на новый инструмент смогут рассчитывать далеко не все банки. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=04092017_090000dkp2017-09-04T08_48_05.htm
5. ЦБ планирует использовать только кредитные рейтинги, а не размер банка, как критерий надежности при предоставлении ликвидности. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59ba330b9a79474ea93a9167
6. ЦБ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, включив в него не 10, как раньше, а 11 банков (+ МКБ). http://www.cbr.ru/press/pr/?file=13092017_194655ik2017-09-13T19_46_25.htm
7. ЦБ проверит все банки с активами больше 0,5 трлн руб. на предмет управления рисками и достаточности капитала. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/14/733752-tsb-proverit
=======================================================
Интересная информация о банках в открытой печати после 20.8.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. RAEX понизило рейтинг Кранбанка до пред-преддефолтного ruССС, прогноз негативный. http://raexpert.ru/releases/2017/Aug22c Ком. Ещё один санатор попал в зону большого риска (Кранбанк санирует Саммарскую Солидарность).
2. RAEX понизило рейтинг Банка «Прайм Финанс» до уровня ruССС и отозвало его. http://raexpert.ru/releases/2017/Sep08
3. RAEX отозвало рейтинг ruCCC с негативным прогнозом банка «Северный Кредит». http://raexpert.ru/releases/2017/Sep11
4. RAEX понизило рейтинг РФИ Банку до ruВ- с негативным прогнозом и отозвало его. http://raexpert.ru/releases/2017/Aug23f РФИ банк не открывает вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9950610
5. RAEX отозвало рейтинг ruВ+ Банка «ЖилФинанс» (он же Банк жилищного финансировани или БЖФ). http://raexpert.ru/releases/2017/Sep20d
6. Тройка-Д банк покупает Алма банк и меняет название на Алма.
С мая 2017 советы директоров Тройка Д Банка и санируемого им Вокбанка возглавляет Жомарт Ертаев.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9949579 Жомарт Ертаев был признан казахским судом виновным по уголовному делу о незаконном использовании ден. ср-в казахского Альянс банка, получив условный срок и штраф. http://www.banki.ru/blog/day2/8613.php (N6). Ком. Навевает историю БТА банка, который возглавлялся казахским бизнесменом Аблязовым и переименовался в АМТ банк незадолго до отзыва лицензии. История движется по кругу.
7. Банки Кемсоцинбанк и Тайдон оспорили предписание ЦБ в суде. http://www.finmarket.ru/news/4591176 Ком. Рано радоваться, пока только 1ая инстанция, потом аппеляция, кассация и т.д. Да и ЦБ любит отзывать лицензии, невзирая на ход судебных процессов.
8. Обыски в БКФ банке https://www.kommersant.ru/doc/3416338
============================================================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно
посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2017&mon=9
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и
банки с ВА не обсуждаем): Металлург, Башкомснаббанк, Уралтрансбанк, ПИР банк (=Проминвестрасчет), Русский тороговый банк ( РТБК ), Промтрансбанк, Уральский банк Реконструкции и Развития ( УБРиР ), Новопокровский, КС банк.
Бросилось в глаза, что Новикомбанк, МБСП лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2017&mon=9
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Абсолют банк, Восточный, МИнБ (=Московский Индустриальный банк), Башкомснаббанк, Зенит.
============================================================
Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
============================================================
Музыкальная пауза. Поскольку крупнейшие банки в отечественной БС оказались "хрупкой плиткой",
слушаем грустную аргентинскую песню "Хрупкая плитка" (или "Умру танцуя" - привет Богине Дискотеки http://mbkcentre.pro/main_post/183068 ). https://www.youtube.com/watch?v=YMynzg3XjtM
Классический вариант - 1957 - https://www.youtube.com/watch?v=FSjAf9E-HMU (перевод
http://tango-del-dia.livejournal.com/27284.html )
Комментарии 23
"Кранбанк санирует Саммарскую Солидарность" - тогда уж сафмарскую солидарность .
----------------------
Убыток Абсолюта говорит о том, что банк проедает капитал. Однако капитал там пока с запасом, Н1.0 выше 11, поэтому будет что проедать ещё некоторое время. По капиталу Абсолют вне зоны риска, в отличие от его соседей по рэнкингу убыточности, это МиНБ и Восточный, у них Н1.0 уже опустился ниже 10, т.е. капитала на проедание из-за убыточности у них уже почти нет. Вообще Абсолют принадлежит НПФ Благосостояние, который принадлежит госкорпорации РЖД, т.е. Абсолют как бы госбанк. Убытки банка должны покрывать пенсионеры НПФ или РЖД. Гос-во дотирует РЖД, а оно дотирует свои убыточные дочки и внучки. Есть риск, что РЖД продаст НПФ (вместе с банком) в какую-нибудь очередную пирамиду. Возможна и продажа самого банка (как МДМ продали Бинбанку). Но сразу после этого банк не сразу упадёт, будет ещё время понаблюдать. Мне у Абсолюта позиция по ликвидности не нравится, но это надо будет как-то отдельно пристальнее посмотреть.
--------------------
Спасибо всем за замеченные опечатки.
Мне кажется, что про миллиард евро явно загнули. Первоисточник - http://www.mirror.co.uk/news/world-news/inside-1billion-wedding-russian-oligarchs-7653557 , буквально там пишут: "is rumoured to have cost up to a staggering $1billion (£700m)", то есть "по слухам". Если просуммировать приведённые числа, миллиард не набирается даже близко даже в логарифмическом масштабе. В общем, английский таблоид, хм, преувеличил. Конечно, пир во время чумы - и одновременно гримаса капитализма, наверное. Но не думаю, что это был решающий удар по империи .
вот мне тоже кажется что миллиард - это за пределами добра и зла, мне кажется, даже если захочешь, столько не потратишь)))
2. Moody's понизило рейтинг субординированных долгов МКБ (=Московский кредитный банк) до Саа2 с Саа1, а базовый рейтинг МКБ, не учитывающий возможную подержку со стороны ЦБ, понижен до b2 с b1. При этом рейтинг РДЭ, в который заложена НАДЕЖДА на поддержку банка со стороны ЦБ повышен с В1 до Ва3. http://www.banki.ru/upload/iblock/5fd/1978_2017_09_27_moodys.pdf Инвесторы распродают вечные бонды МКБ по цене 74% от номинала http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10027692 Ком. 1. Про МКБ написал в комменте от 25.08.2017 к предыдущей странице блога http://www.banki.ru/blog/day2/8862.php и недавнее продолжение на форуме http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5956822#message5956822 Ком. 2. Смысл рейтинговых действий в том, что Мудис считает высокой вероятность списания субординированных долгов МКБ, но надеется, что остальные обязательства банка при плохом развитии событий возьмёт на себя ЦБ. Это единственная логичная трактовка таких рейтинговых действий, не вижу как их по-другому можно трактовать, т.к. рейтинг Саа2 - пред-преддефолтный.
3. Про Промсвязьбанк (и немного про МКБ ещё) написал здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5958790#message5958790
4. О связи банков БОМП через строительные компании (ПИК, ОПИН, Инград) написано в разделе "чрезмерная зависимость" здесь https://ria.ru/economy/20170929/1505816209.html
Пример перекрёстного кредитования банками БОМП дочерних строительных компаний есть здесь (Возрождение присоединяется к ПСБ) http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5962156#message5962156
5. Про Московский индустриальный банк ( МИнБ ) написал здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5954668#message5954668
----------------------------------------
1. На форуме пишут, что МФбанк (=Международный Фондовый Банк) закрыл офисы и отключил телефоны. К чему бы это? http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5964389#message5964389 Банк в зоне риска с января 2017 http://www.banki.ru/blog/day2/8410.php (N6)
2. В дополнение к Вашему комменту, сотрудник МФбанка выписал себе кредит, превышающий половину активов банка, и сдался полиции. https://www.vesti.ru/videos/show/vid/731773/cid/8/
3. ЦБ 29.09.2017 завершил внеплановую тематическую проверку ПАО "МИнБанк" http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=174525094&giko=y
4. АСВ приняло решение увеличить базовую ставку взносов банков в ФОСВ с 0,12% до 0,15%. https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/496186/
-------------------------------
1. Ананьевы, собственники Промсвязьбанка, неофициально обсуждают с ЦБ его дальнейшую судьбу http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10021675 Moody`s понизило базовый рейтинг ПСБ, не учитывающий поддержку извне, с b2 до b3, но подтвердило РДЭ на уровне Ва3. https://www.kommersant.ru/doc/3429208?from=four_finance