Новости по итогам отчетности за октябрь 2017 г.

http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2017&mon=11
Уралтрансбанк (Н1.2 - 22 дня, ещё 3 дня не нарушал Н1.1, но имел его значение ниже 5,125, что отмечается в отчетности), НКО Нарат (Н16.1 - 26 дней).
Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 8 месяцев подряд. НКО Нарат (дочка Ак Барса) нарушает нормативы 2ой месяц подряд.
Банк ФК Открытие на санации в ФКБС с 29 авг http://cbr.ru/press/pr/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htm
Бинбанк (и Рост) на санации в ФКБС с 21 сент http://cbr.ru/press/pr/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htm ЦБ утвердил план санации Бинбанка http://cbr.ru/press/pr/?file=13102017_182442ik2017-10-13T18_23_42.htm http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10059008
В Генбанке работает ВА http://www.cbr.ru/press/PR/?file=10082017_090006ik2017-08-10T09_03_41.htm
В Тимер банке работа ВА от АСВ продлена ещё на 6 месяцев http://www.cbr.ru/credit/PrBankrot/GetDocument.aspx?DocID=14419
В банке Советский работа ВА от АСВ продлена ещё на 6 месяцев
http://www.cbr.ru/credit/PrBankrot/GetDocument.aspx?DocID=14418
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В октябре Райффайзенбанк допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Предположу, что задержка носит технический характер из-за незначительности сумм.
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В октябре Альфа-банк допустил задержку исполнения платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка у Альфы носит технический характер из-за незначительности сумм.
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Банки, капитал которых на 1 ноября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб
(тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем):
Алтайбизнесбанк, Новый промышленный банк, Народный банк Тувы, Рунэтбанк
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 26.10.2017, лицензии отозваны у следующих
банков и небанковских кредитных организаций: Уралприватбанк (лик., присоединен к Бинбанку),
Народный земельно-промышленный банк (лик., присоединен к КБ Форбанк), НКО ПКД, Регионфинансбанк, Новый символ.
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. 27.10.2017 ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 8,25%. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27102017_133003keyrate2017-10-27T13_18_28.htm
2. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на декабрь. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10127543
3. ЦБ планирует понизить ключевую ставку до 6-7% в течение 1-2 лет https://www.rbc.ru/finances/16/11/2017/5a0d909c9a7947dfd1a7f5ab
4. ЦБ: с 27.11.17 объектом спец. внимания будут случаи превышения установленной банками ставки по вкладам в рублях от расчетной средней максимальной процентной ставки по 10 банкам, привлекающим наибольший объем депозитов физиков, более чем на 2%. По 26.11.17 данный показатель - 3,5%. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15112017_171415ik2017-11-15T17_13_48.htm
5. Минфин будет использовать заёмные ср-ва на покупку валюты http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6071231#message6071231 Ком. При этом люди из прав-ва почему-то советуют гражданам держать сбережения в рублях.
6. ЦБ установил нормативы обязательных резервов для банков с базовой лицензией, вступающие в силу с 1.12.2017. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=10112017_172841dkp.htm
7. Поздышев рассказал о возможности санации не системно значимых банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10088080
8. Fitch опубликовало перевод ежемесячного обзора российских банков. https://www.fitchratings.com/site/pr/10012391
9. ВТБ24 присоединяется к ВТБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10108973
10. Структуры «Роснефти» пополнили капитал МКБ субордами на 22 млрд руб. на 49 лет. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10082034
11. Объединение Промсвязьбанка с Возрождением откладывается на неопределённый срок. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10082662 Ком. ИМХО ЦБ дал понять владельцам, что не согласует объединение. ЦБ выучил уроки Бина и Открытия, когда он дал им сильно разбухнуть на поглощениях других банков, а теперь вынужден санировать этих разбухших монстров. Думаю, ЦБ поставил ПСБ условие разобраться с санацией АВБ, куда слито активов на 200 млрд, разобраться с капиталом (нельзя иметь % к получению на 33 млрд без оборотов) и с резервированием активов, слитых в АВБ. У ПСБ всегда исторически были проблемы с капиталом. Вероятно ЦБ готов взять в ФКБС ПСБ в случае плохого развития событий, но брать на себя ещё и Возрождение ЦБ явно не хочет. ИМХО
Moody's понизило рейтинги Промсвязьбанка до "B2" с "Ba3" и поместило их (а также холдинговой компании «Промсвязь Капитал Б.В.») в список на пересмотр, с вероятностью дальнейшего понижения. https://1prime.ru/finance/20171101/828090238.html https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Promsvyazbanks-deposit-ratings-to-B2-places-ratings-on--PR_374686?lang=ru&cy=easterneur
"Moody's понизило базовый рейтинг (без учета поддержки извне) Промсвязьбанка до "caa1" с "b2"." https://1prime.ru/finance/20171101/828090238.html Рейтинги субордов ПСБ понижены до пред-преддефолтных уровней Саа2/Саа3 http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=5306 (см. последний файл doc). Ком. Базовый рейтинг ПСБ стал хуже чем у МКБ (b2, см. N8). Ком. 2. Смысл рейтинговых действий в том, что Мудис считает высокой вероятность списания субординированных долгов ПСБ, но надеется, что остальные обязательства банка при плохом развитии событий возьмёт на себя ЦБ. Это единственная логичная трактовка таких рейтинговых действий, не вижу как их по-другому можно трактовать, т.к. рейтинг Саа2 - пред-преддефолтный.
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Интересная информация о банках в открытой печати после 26.10.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. У банка Европейский стандарт украдено примерно 65% активов http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6084034#message6084034
2. АТБ и Уралтрансбанк ведут с ЦБ переговоры о санации https://www.kommersant.ru/doc/3472292
3. Держатели связанных с банком «Русский Стандарт» бондов не получили вовремя выплат по бумагам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10086972 Ком. Возможно, вместо денег они получат акции БРС. Мудрый ход со стороны Тарико, поскольку как при санации, так и при отзыве лицензии стоимость акций обнуляется, а денежки он оставит себе. Да и продать БРС можно только за гроши, акции его почти ничего не стоят, он уже давно в зоне риска http://www.banki.ru/blog/day2/7064.php ну и текущее состояние http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=russkiy-standart-2289&BankMenu=nadezhnost а S&P, похоже, лоханулась в очередной раз http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10080566
Держатели дефолтных облигаций начинают изъятие 49% акций банка Русский Стандарт http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10132871
4. Fitch понизило рейтинги ПАО «Восточный» с 'B-' до 'CCC'. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10091903 Ком. Теперь всё логично, все рейтинги Восточного в шкале С, а то Мудис опустило рейтинг Восточного до Саа1 ещё в марте прошлого года, а Фича опустила рейтинг Восточного до ССС только сейчас, через полтора года после Мудис. http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=193284&agencyID=228&rowID=9614990#9614990
Доходность облигаций банка «Восточный» превысила 400% https://rns.online/finance/Dohodnost-obligatsii-KB-Vostochnii-previsila-400-2017-11-16/ Ком. В сентябре на форуме предлагалось за этими облигами понаблюдать http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=333816&MID=5914374#message5914374 Вот и дождались!
5. Обыски в банке Гефест по делу о незаконной банковской деятельности. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6048981#message6048981
6. RAEX понизило рейтинг ФорБанка до ruB+. По рейтингу установлен негативный прогноз и статус «под наблюдением». https://raexpert.ru/releases/2017/Oct30a
Народный земельно-промышленный банк присоединен к КБ Форбанк. http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10112777
7. Гута-банк сворачивает деятельность: за 1 месяц закрыл 5 филиалов. http://www.gutabank.ru/press-sluzhba/news/?y=2017&m=11
8. СМИ: АСВ оштрафовало Транскапиталбанк, Росевробанк, Возрождение и др. за невыполнение условия господдержки через ОФЗ. https://1prime.ru/finance/20171123/828171993.html
Ком. Невыполнение программы госдокапы через ОФЗ заключается в том, что банки эти не наращивают портфель кредитов юрам на 1% в мес, как требует программа. И делают очень правильно, если экономика почти не растет, то и кредиты юрам не могут расти со скоростью 1% в мес. Наращивать кредиты на 1% в мес можно через кредитование плохих заемщиков, но банкам потом станет только хуже из-за роста невозвратных кредитов, дешевле заплатить штраф АСВ из-за невыполнения условий программы. Моральный аспект (зачем эти банки взяли госдокапу от гос-ва для участия в программе, если не выполняют её условия?) это отдельный вопрос.
9. Экс-владелец санированного Рост Банка (Олег Карчев) оказался акционером банка Московско Парижский Банк и БайкалИнвестБанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10132920
10. Андрей Шляховой, единоличный собственник и председатель совета директоров УМ-Банка (бывший Уральский Межрегиональный Банк), стал единственным владельцем банка «Агросоюз». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10093470 Ком. Оба банка, УМ-банк и Агросоюз, находятся в зоне риска. В июне 2017 RAEX отозвало рейтинг УМ-банка с уровня ruB- ( http://www.banki.ru/blog/day2/8684.php N8 ), а Агросоюзу в мае присвоили рейтинг ruB с негативным прогнозом ( http://www.banki.ru/blog/day2/8613.php N5 ).
11. Башкомснаббанк, который ежемесячно мелькал в лидерах антирэнкингов, переименовывается в Роскомснаббанк. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6023795#message6023795
12. Банк Наш Дом не суеверный: перерегистрировался под наименованием Профессионал Банк. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10114644 Лицензия у прежнего Профессионал Банка отозвана в 2015 г.
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно
посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2017&mon=11
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и
банки с ВА не обсуждаем): Металлург, Уралтрансбанк, Си Ди Би Банк, Телекоммерц, Новопокровский, Солидарность, НКО Арб-инкасс, Русский тороговый банк ( РТБК ), ОФК банк.
Бросилось в глаза, что Интерпромбанк, Центр международных расчетов, Алтынбанк, Донхлеббанк лидируют
в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2017&mon=11
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Абсолют банк, МИнБ (Московский Индустриальный банк), Восточный.
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Началось голосование за Человека Года 2017. Можно проголосовать только за одного кандидата. Хотелось бы предложить посетителям блога, которые считают этот блог полезным для себя, проголосовать за 5lexxx, который вносит огромный вклад в поддержание этого блога https://www.banki.ru/services/votes/vote.php?VOTE_ID=121
Ещё раз спасибо 5lexxx!
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Музыкальная пауза. Ночь светла (песня о голубом: "голубая волна", "голубые цветы...")
https://www.youtube.com/watch?v=v31oMVjq-VY (Синявская)
https://www.youtube.com/watch?v=YP764rB9B-c (Казарновская)
http://www.youtube.com/watch?v=X6gSAuBr0K8 (Хворостовский, светлая память)
Комментарии 25
2. RAEX присвоило рейтинг ruВВ- НК Банку, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2017/Nov29
3. МИнБанк не дождался капитала. ЦБ приостановил допэмиссию акций банка. https://www.kommersant.ru/doc/3481215
4. Банк «Солидарность» (Москва) резко снизил ставки по всем вкладам и увеличил минимальную сумму первоначального взноса по ним. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10139383 http://www.solidar.ru/download/vkladi/Maximum%20Mos.pdf Имхо, получено предписание ЦБ.
Однако, нет моего любимого исполнения Сергея Захарова! Его можно послушать здесь, хотя на пластинке звучало лучше.
2. RAEX резко понизило рейтинг Эксперт Банка - до уровня ruCC, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2017/Dec01d
3. Экспобанк закрыл сделку по покупке турецкого АКБ «Япы Креди Банк Москва». http://bankir.ru/novosti/20171201/ekspobank-uspeshno-zakryl-sdelku-po-pokupke-turetskogo-yapy-kredi-banka-10133009/
4. Российская рейтинговая индустрия подводит итоги реформы. Для кредитных организаций реформа рейтингового рынка оказалась наиболее болезненной. https://www.kommersant.ru/doc/3482445
1. Европейский стандарт http://www.cbr.ru/press/PR/?file=04122017_083350ik2017-12-04T08_43_22.htm Ком. Банк упоминался на этой странице блога, N 1.
2. Новопокровский http://www.cbr.ru/press/PR/?file=04122017_084319ik2017-12-04T08_52_52.htm Ком. Банк упоминался на этой странице блога в лидерах антирэнкингов, ранее он упоминался в лидерах антирэнкингов в августе (см. http://www.banki.ru/blog/day2/8968.php ) и в мае (см. http://www.banki.ru/blog/day2/8684.php ), т.е. мелькал там последнее время периодически.
2. RAEX понизило рейтинг Евроазиатского Инвестиционного Банка до уровня «ruССС» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10155268 Ком. Еще 2 года назад было замечено, что банк относится к классическим пылесосам: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3798894#message3798894
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Про банк Солидарность (Москва), который упомянут на этой странице блога среди лидеров антирэнкингов, и про банк Гарант-инвест, который в предыдущей отчетности лидировал по нормативу Н2, написал здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6113121#message6113121 Замечу, что Интерпромбанк, который лидирует в последней отчетности в антирэнкинге по нормативу Н2, одновременно оказался и в лидерах антирэнкинга по экспертной надёжности в смысле ликвидности, поэтому риск потери этим банком ликвидности очень велик, ну и анализбанков ставит неуд http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=interprombank-3266&BankMenu=nadezhnost
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2. По требующей доп. проверки информации, Канский "не выдает и не принимает деньги. ... На двери висит запрет приема ком.платежей." http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=337463&MID=6118877#message6118877
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PS Кстати, предположение о том, что ЦБ поставил ПСБ условие разобраться с резервированием активов, слитых в АВБ, высказанное в п. 11 на этой странице блога, подтверждается (см. "Думаю, ЦБ поставил ПСБ условие разобраться с санацией АВБ, куда слито активов на 200 млрд... и с резервированием активов, слитых в АВБ.")
2. Мовчан: ЦБ признал реальную инфляцию в 11% (в 3 раза выше заявленной) http://www.mk.ru/economics/2017/12/12/movchan-cb-priznal-realnuyu-inflyaciyu-v-3-raza-vyshe-zayavlennoy.html
3. ФРС США повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до уровня 1,25—1,5% годовых http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10166812
4. ЦБ взял под контроль РГС банк (=Росгосстрах банк) http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6122430#message6122430 и банк Траст http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6122338#message6122338
ЦБ публикует обзоры наблюдаемой инфляции ежемесячно вроде как.
2. RAEX установило статус «под наблюдением» по рейтингу Промсвязьбанка "в связи с потенциальной необходимостью доформировать существенный объем резервов". https://raexpert.ru/releases/2017/Dec14e
РБК: Менеджеров Промсвязьбанка уведомили о введении временной администрации
https://www.rbc.ru/finances/14/12/2017/5a32ddc59a7947f1fd64010e?from=newsfeed