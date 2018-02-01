Новости по итогам отчетности за декабрь 2017 г.

http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=1
Уралтрансбанк (Н1.2 - 22 дня, ещё 12 дней не нарушал Н1.1, но имел его значение ниже 5,125,
что отмечается в отчетности). Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 10 месяцев подряд.
В банке ВВБ работает ВА и объявлен мораторий http://www.cbr.ru/press/PR/?file=12122017_090044ik2017-12-12T08_49_15.htm
ЦБ гарантировал непрерывность деятельности Промсвязьбанка, Бинбанка и ФК Открытие на время санации http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_59_17.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_57_59.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_57_09.htm
В банке Советский продолжает работать ВА от АСВ, продленная на 6 месяцев
http://www.cbr.ru/credit/PrBankrot/GetDocument.aspx?DocID=14418
(около 18 февраля по нему должно быть какое-то решение - истекают 6 мес)
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В декабре банк ВВБ (там мораторий и введена ВА) допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому
счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В декабре банк ВВБ (там мораторий и введена ВА), Сбербанк, Альфа-банк, Росбанк, МСП банк допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка у Сбербанка, Альфа-банка, Росбанка, МСП банка носит технический характер из-за незначительности сумм.
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Банки, капитал которых на 1 января был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): таких банков нет. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 26.12.2017, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Стар Альянс, Алтайбизнесбанк, Северный Кредит. Кроме того, ликвидирован ВТБ24 (присоединен к ВТБ).
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. ФРС США сохранила ставку рефинансирования на уровне 1,25—1,50% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10254196
2. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на февраль. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10241272
3. Изменения в законодательстве РФ в 2018 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6166182#message6166182
4. ЦБ рассказал о новациях для банков в 2018 году http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10205004
5. В 2018 банки в РФ разделятся на универсальные и базовые http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10204056 К 2019 г. 150 банков получат базовую лицензию, а остальные (большинство) - универсальную, при этом 63 банка готовы увеличить капитал для получения универсальной лицензии https://www.kommersant.ru/doc/3533412
6. Об ужесточении требований ЦБ к банкам с 2018 г., в частности, об ужесточении норматива Н25 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&PAGEN_1=353#forum-message-list
7. Вступили в силу новые требования к деловой репутации и квалификации банкиров и финансистов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10246356
8. ЦБ передаст Промсвязьбанк правительству для обслуживания военных и госконтрактов. https://www.kommersant.ru/doc/3523063?utm_campaign=push&utm_source=kommersant
9. Сбербанк продает турецкий Denizbank http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10249550
10. Совкомбанк, владеющий 34% акций Росевробанка, обсуждает возможность слияния с последним. https://rns.online/finance/Sovkombank-obsuzhdaet-vozmozhnost-sliyaniya-s-Rosevrobankom-2018-01-15/
Совкомбанк увеличил долю в Росевробанке до 35% http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9Aw5kGs6SUanvX57G7ZJzg-B-B
11. 1% населения Земли владеет 82% всех богатств. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10231240
12. Моя концепция "белого списка" банков и "безопасных" банков http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6218358#message6218358
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Интересная информация о банках в открытой печати после 26.12.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. ЦБ отключил тюменский СБРР (= Сибирский банк реконструкции и развития) от БЭСП https://1prime.ru/finance/20180131/828400508.html Банк не проводит платежи http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10253381 Ком. Банк в зоне риска с 2016 г. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (13)
2. АктивКапитал Банк не пополняет вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10197485
3. Похоже, что проверка ЦБ выявила недостачу денег в кассах КБ Спутник http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6209233#message6209233
4. Moody's понизило рейтинг Акибанка до «Caa1» с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10236884 Ещё про Акибанк: https://kazanfirst.ru/articles/456962
5. RAEX (Эксперт РА) отозвало без подтверждения рейтинг ruCCC с негативным прогнозом Нэклис Банка https://raexpert.ru/releases/2017/Dec27d
6. RAEX присвоило рейтинг Банку «Славянский кредит» на уровне ruB https://raexpert.ru/releases/2017/Dec27o
7. RAEX присвоило банку «Еврокапитал Альянс» рейтинг «ruB» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10193782
8. RAEX понизило рейтинг Банка «СИАБ» до ruB+, прогноз негативный.
https://raexpert.ru/releases/2018/Jan16a
9. RAEX присвоило банку «Москва Сити» рейтинг «ruB+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10248162
10. RAEX резко понизило рейтинг банка «Возрождение», с ruВВВ- до ruВ+, сохранило развивающийся прогноз и статус «под наблюдением». https://raexpert.ru/releases/2018/Jan26b Промсвязьбанк подал иск к акционеру банка «Возрождение» на 7 млрд руб. https://www.kommersant.ru/doc/3532776
ЦБ направил Ананьевым, владеющим 52% банка Возрождение, предписание о том, что у них есть право
голоса только по 10% акций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10231172 ЦБ дал Ананьевым месяц на
продажу «Возрождения» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10227898 У «Возрождения» "потерялись" 19% акций. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/22/748581-u-vozrozhdeniya-poteryalis-aktsii
Суд арестовал 38,1% акций «Возрождения» https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/31/749575-arestoval
11. Moody's отозвало рейтинг В3 со стабильным прогнозам банка «Ренессанс Кредит» по собственным причинам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10199977 Ком. У банка остались рейтинги: В- от S&P и ВВВ- от АКРА.
12. Группа «Онэксим» Михаила Прохорова подала ходатайство в ФАС о покупке 100% МФК банка (= Международный Финансовый Клуб) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10247508 Ком. Появились шансы на улучшение положения в банке с рейтингом Саа1 от Moody's http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9857616
13. Московско Парижский Банк сменил название на «Реалист» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10253216 Ком. см. http://www.banki.ru/blog/day2/9165.php (9)
14. РусЮгбанк (=Русский Южный банк), единственным акционером которого выступает Банк
«Национальный стандарт», хочет присоединиться к последнему. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0IzAXihOrEOMOIgZ4fCYcQ-B-B
15. НБК Банк реорганизуется в форме присоединения к Москоммерцбанку. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2NA84Aro-CEqapbNAduVfuw-B-B
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно
посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2018&mon=1
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и
банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, НКО Московский Клиринговый Центр, Русский тороговый банк ( РТБК ), Риал Кредит, Башкомснаббанк, Промтрансбанк, Банк ЧБРР, Кредит Экспресс, МИнБ (Московский индустриальный банк), Яр банк, НКО Арб-инкасс, Промсельхозбанк, УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития), К2 банк.
Бросилось в глаза, что Банк ЧБРР, Данске банк, Кредпромбанк, Руснарбанк лидируют
в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2018&mon=1
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала прошлого года банки можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1
Среди банков, не находящихся на санации, лидируют МИнБ (Московский Индустриальный банк), Абсолют банк, Еврофинанс Моснарбанк (ключевые слова: Венесуэла, Роснефть), Зенит, Активкапитал банк, Башкомснаббанк.
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога!
Поздравляем 5lexxx со званием "Человек Года 2017" по версии банки.ру !
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Музыкальная пауза. Хочется поздравить уважаемого Бутерброда ( 1611949 ) с наступающей 4-го февраля 6-ой годовщиной его присутствия на сайте банки.ру песней группы Пъющие Мэдсестры "Кушать я хочу!"
https://www.youtube.com/watch?v=ZlXeQmGIEq4
Комментарии 21
1. ПартнерКапиталБанк (бывш. Новаховкапиталбанк ) http://www.cbr.ru/press/PR/?file=02022018_083451ik2018-02-02T08_33_57.htm Ком. Упоминался в блоге год назад из-за отзыва РАЕКСом последнего невысокого рейтинга с негативным прогнозом http://www.banki.ru/blog/day2/8410.php (8 )
2. Расчетно-Кредитный Банк http://www.cbr.ru/press/PR/?file=02022018_084250ik2018-02-02T08_42_16.htm
2. ЦБ принял решение объединить Бинбанк и Открытие. Их плохие активы могут быть переданы в отдельную структуру. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/02/749793-obedinenii-binbanka-otkritie
3. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг санируемого Роскапом банка «Солидарность» (Самара). https://raexpert.ru/releases/2018/Feb02c
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Самарскую Солидарность сейчас санирует не Роскап, а Кранбанк, который сам в зоне риска, см. http://www.banki.ru/blog/day2/9068.php (1) Сначала Солидарность действительно отдали временно Роскапу, но потом провели конкурс на санатора и отдали Кранбанку https://www.asv.org.ru/sanation/news/371113/
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1. RAEX понизило рейтинг Акибанка до «ruB+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10258753
2. Baring Vostok (владеет 51,62% акций банка «Восточный») решил отложить продажу банка и собирается докапитализировать его на 5 млрд http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10254445
3. Акционеры Абсолют Банка докапитализируют группу в течение двух лет на 9 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10259900
4. Минфин РФ в период с 7 февраля по 6 марта закупит валюту на сумму 298,1 млрд рублей.... Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,7 млрд ... http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10260727
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1. Обвал американских индексов дал начало коррекции на мировых рынках http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10264671
2. Обзор РИА Рейтинг (итоги, прогнозы, выводы): "Не просматриваются новые относительно емкие ниши на рынке банковских услуг, в которых средние и небольшие банки могли бы показывать значительный рост". http://riarating.ru/banks/20180207/630081913.html
2. Финтрастбанк присоединяется к банку «Современные Стандарты Бизнеса» http://www.ftbank.ru/about/news/news_84.html