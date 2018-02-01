Вход
Профиль Блог Лента Активность

Новости по итогам отчетности за декабрь 2017 г.

01.02.2018 18:14 21 3 512 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ):
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=1

Уралтрансбанк (Н1.2 - 22 дня, ещё 12 дней не нарушал Н1.1, но имел его значение ниже 5,125,
что отмечается в отчетности). Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 10 месяцев подряд.

В банке ВВБ работает ВА и объявлен мораторий http://www.cbr.ru/press/PR/?file=12122017_090044ik2017-12-12T08_49_15.htm

ЦБ гарантировал непрерывность деятельности Промсвязьбанка, Бинбанка и ФК Открытие на время санации http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_59_17.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_57_59.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_57_09.htm

В банке Советский продолжает работать ВА от АСВ, продленная на 6 месяцев
http://www.cbr.ru/credit/PrBankrot/GetDocument.aspx?DocID=14418
(около 18 февраля по нему должно быть какое-то решение - истекают 6 мес)
=========================================================
В декабре банк ВВБ (там мораторий и введена ВА) допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому
счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
================================================
В декабре банк ВВБ (там мораторий и введена ВА), Сбербанк, Альфа-банк, Росбанк, МСП банк допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка у Сбербанка, Альфа-банка, Росбанка, МСП банка носит технический характер из-за незначительности сумм.
==================================================
Банки, капитал которых на 1 января был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): таких банков нет. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
======================================================
После предыдущей записи в блоге 26.12.2017, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Стар Альянс, Алтайбизнесбанк, Северный Кредит. Кроме того, ликвидирован ВТБ24 (присоединен к ВТБ).
======================================================
Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:

1. ФРС США сохранила ставку рефинансирования на уровне 1,25—1,50% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10254196
2. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на февраль. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10241272
3. Изменения в законодательстве РФ в 2018 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6166182#message6166182
4. ЦБ рассказал о новациях для банков в 2018 году http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10205004
5. В 2018 банки в РФ разделятся на универсальные и базовые http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10204056 К 2019 г. 150 банков получат базовую лицензию, а остальные (большинство) - универсальную, при этом 63 банка готовы увеличить капитал для получения универсальной лицензии https://www.kommersant.ru/doc/3533412
6. Об ужесточении требований ЦБ к банкам с 2018 г., в частности, об ужесточении норматива Н25 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&PAGEN_1=353#forum-message-list
7. Вступили в силу новые требования к деловой репутации и квалификации банкиров и финансистов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10246356
8. ЦБ передаст Промсвязьбанк правительству для обслуживания военных и госконтрактов. https://www.kommersant.ru/doc/3523063?utm_campaign=push&utm_source=kommersant
9. Сбербанк продает турецкий Denizbank http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10249550
10. Совкомбанк, владеющий 34% акций Росевробанка, обсуждает возможность слияния с последним. https://rns.online/finance/Sovkombank-obsuzhdaet-vozmozhnost-sliyaniya-s-Rosevrobankom-2018-01-15/
Совкомбанк увеличил долю в Росевробанке до 35% http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9Aw5kGs6SUanvX57G7ZJzg-B-B
11. 1% населения Земли владеет 82% всех богатств. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10231240
12. Моя концепция "белого списка" банков и "безопасных" банков http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6218358#message6218358
======================================================
Интересная информация о банках в открытой печати после 26.12.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

1. ЦБ отключил тюменский СБРР (= Сибирский банк реконструкции и развития) от БЭСП https://1prime.ru/finance/20180131/828400508.html Банк не проводит платежи http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10253381 Ком. Банк в зоне риска с 2016 г. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (13)
2. АктивКапитал Банк не пополняет вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10197485
3. Похоже, что проверка ЦБ выявила недостачу денег в кассах КБ Спутник http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6209233#message6209233
4. Moody's понизило рейтинг Акибанка до «Caa1» с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10236884 Ещё про Акибанк: https://kazanfirst.ru/articles/456962
5. RAEX (Эксперт РА) отозвало без подтверждения рейтинг ruCCC с негативным прогнозом Нэклис Банка https://raexpert.ru/releases/2017/Dec27d
6. RAEX присвоило рейтинг Банку «Славянский кредит» на уровне ruB https://raexpert.ru/releases/2017/Dec27o
7. RAEX присвоило банку «Еврокапитал Альянс» рейтинг «ruB» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10193782
8. RAEX понизило рейтинг Банка «СИАБ» до ruB+, прогноз негативный.
https://raexpert.ru/releases/2018/Jan16a
9. RAEX присвоило банку «Москва Сити» рейтинг «ruB+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10248162
10. RAEX резко понизило рейтинг банка «Возрождение», с ruВВВ- до ruВ+, сохранило развивающийся прогноз и статус «под наблюдением». https://raexpert.ru/releases/2018/Jan26b Промсвязьбанк подал иск к акционеру банка «Возрождение» на 7 млрд руб. https://www.kommersant.ru/doc/3532776
ЦБ направил Ананьевым, владеющим 52% банка Возрождение, предписание о том, что у них есть право
голоса только по 10% акций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10231172 ЦБ дал Ананьевым месяц на
продажу «Возрождения»​ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10227898 У «Возрождения» "потерялись" 19% акций. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/22/748581-u-vozrozhdeniya-poteryalis-aktsii
Суд арестовал 38,1% акций «Возрождения» https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/31/749575-arestoval
11. Moody's отозвало рейтинг В3 со стабильным прогнозам банка «Ренессанс Кредит» по собственным причинам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10199977 Ком. У банка остались рейтинги: В- от S&P и ВВВ- от АКРА.
12. Группа «Онэксим» Михаила Прохорова подала ходатайство в ФАС о покупке 100% ​ МФК банка (= Международный Финансовый Клуб) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10247508 Ком. Появились шансы на улучшение положения в банке с рейтингом Саа1 от Moody's http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9857616
13. Московско Парижский Банк сменил название на «Реалист» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10253216 Ком. см. http://www.banki.ru/blog/day2/9165.php (9)
14. РусЮгбанк (=Русский Южный банк), единственным акционером которого выступает Банк
«Национальный стандарт», хочет присоединиться к последнему. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0IzAXihOrEOMOIgZ4fCYcQ-B-B
15. НБК Банк реорганизуется в форме присоединения к Москоммерцбанку. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2NA84Aro-CEqapbNAduVfuw-B-B
============================================================­====
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно
посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2018&mon=1
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и
банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, НКО Московский Клиринговый Центр, Русский тороговый банк ( РТБК ), Риал Кредит, Башкомснаббанк, Промтрансбанк, Банк ЧБРР, Кредит Экспресс, МИнБ (Московский индустриальный банк), Яр банк, НКО Арб-инкасс, Промсельхозбанк, УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития), К2 банк.
Бросилось в глаза, что Банк ЧБРР, Данске банк, Кредпромбанк, Руснарбанк лидируют
в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2018&mon=1
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала прошлого года банки можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1
Среди банков, не находящихся на санации, лидируют МИнБ (Московский Индустриальный банк), Абсолют банк, Еврофинанс Моснарбанк (ключевые слова: Венесуэла, Роснефть), Зенит, Активкапитал банк, Башкомснаббанк.
============================================================­====
Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога!
Поздравляем 5lexxx со званием "Человек Года 2017" по версии банки.ру !
============================================================­==
Музыкальная пауза. Хочется поздравить уважаемого Бутерброда ( 1611949 ) с наступающей 4-го февраля 6-ой годовщиной его присутствия на сайте банки.ру песней группы Пъющие Мэдсестры "Кушать я хочу!"
https://www.youtube.com/watch?v=ZlXeQmGIEq4 smile:)

Комментарии 21

renaissanceman  (renaissanceman)
#
Спасибо за полезную работу!
1611949  (1611949)
#
Спасибо за поздравление! smile:D А что, 6-я годовщина - какая-то особенная? На форуме множество гораздо более старожильных старожилов. В любом случае, нет повода не выпить. smile;)
miiz  (miiz)
#
Спасибо!
Бе Ри  (дай)
#
ЦБ отозвал лицензии у 2х банков за отмыв/сомнит операции
1. ПартнерКапиталБанк (бывш. Новаховкапиталбанк ) http://www.cbr.ru/press/PR/?file=02022018_083451ik2018-02-02T08_33_57.htm Ком. Упоминался в блоге год назад из-за отзыва РАЕКСом последнего невысокого рейтинга с негативным прогнозом http://www.banki.ru/blog/day2/8410.php (8 )
2. Расчетно-Кредитный Банк http://www.cbr.ru/press/PR/?file=02022018_084250ik2018-02-02T08_42_16.htm
5lexxx  (5lexxx)
#
1. Ком. к № 4: RAEX резко понизил рейтинг Акибанка (с ruBB+ до ruB+) с негативным прогнозом. https://raexpert.ru/releases/2018/Feb02a
2. ЦБ принял решение объединить Бинбанк и Открытие. Их плохие активы могут быть переданы в отдельную структуру. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/02/749793-obedinenii-binbanka-otkritie
3. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг санируемого Роскапом банка «Солидарность» (Самара). https://raexpert.ru/releases/2018/Feb02c
Бе Ри  (дай)
#
Мой компьютер с интервалом в несколько минут пишет , что доступ на "Горячие новости банков" запрещён. Это руководство форума пытается таким образом новую тему раскрутить, чтобы все форумчане на неё пошли? А по-другому, значит, никак не получается? smile:D
-----------------------------
Самарскую Солидарность сейчас санирует не Роскап, а Кранбанк, который сам в зоне риска, см. http://www.banki.ru/blog/day2/9068.php (1) Сначала Солидарность действительно отдали временно Роскапу, но потом провели конкурс на санатора и отдали Кранбанку https://www.asv.org.ru/sanation/news/371113/
--------------------------------
1. RAEX понизило рейтинг Акибанка до «ruB+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10258753
2. Baring Vostok (владеет 51,62% акций банка «Восточный») решил отложить продажу банка и собирается докапитализировать его на 5 млрд http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10254445
3. Акционеры Абсолют Банка докапитализируют группу в течение двух лет на 9 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10259900
4. Минфин РФ в период с 7 февраля по 6 марта закупит валюту на сумму 298,1 млрд рублей.... Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,7 млрд ... http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10260727
Константин Жуков  (South_West)
#
Благодарю за своевременный и актуальный информационный срез.
Бе Ри  (дай)
#
ЦБ отозвал лицензию у банка СБРР (Сибирский банк реконструкции и развития) http://www.cbr.ru/press/PR/?file=06022018_064740ik2018-02-06T06_47_31.htm Ком. Номер 1 на этой странице.
--------------------------------------------
1. Обвал американских индексов дал начало коррекции на мировых рынках http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10264671
5lexxx  (5lexxx)
#
1. Reuters: С. Керимов (находится во Франции под подпиской о невыезде smile:angel: ) ведет переговоры о покупке «Возрождения». https://www.kommersant.ru/doc/3541789?from=hotnews НПФ «Благосостояние» якобы предлагает объединить «Возрождение» с подконтрольным НПФ «Абсолют-банком». https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/02/07/750250-reuters-uznal-ob-uchastii ИФ "Бонум Капитал" ведёт переговоры о приобретении "Возрождения". https://1prime.ru/finance/20180208/828431614.html
2. Обзор РИА Рейтинг (итоги, прогнозы, выводы): "Не просматриваются новые относительно емкие ниши на рынке банковских услуг, в которых средние и небольшие банки могли бы показывать значительный рост". smile:pardon: http://riarating.ru/banks/20180207/630081913.html
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:
  • 1
  • 2

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения