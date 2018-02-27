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Новости по итогам отчетности за январь 2018 г.

27.02.2018 17:53 10 3 592 просмотра
Нарушители нормативов ЦБ в январе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=2

Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.4 - 3 дня, Н1.2 - 17 дней, ещё 12 дней не нарушал Н1.1, но имел его значение ниже 5,125,
что отмечается в отчетности), Кредит Экспресс (Н4, Н10.1 - 23 дня), Конфидэнс банк (Н1.2 - 8 дней), Агросоюз (Н10.1 - 4 дня).

Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 11 месяцев подряд.

В банке ВВБ работает ВА и объявлен мораторий http://www.cbr.ru/press/PR/?file=12122017_090044ik2017-12-12T08_49_15.htm Для вкладчиков и ИП наступил страховой случай.

ЦБ гарантировал непрерывность деятельности Промсвязьбанка, Бинбанка и ФК Открытие на время санации http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_59_17.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_57_59.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_57_09.htm
ЦБ принял решение объединить Бинбанк и Открытие. Их плохие активы могут быть переданы в отдельную структуру. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/02/749793-obedinenii-binbanka-otkritie
Госдума приняла закон о схеме передачи Росимуществу Промсвязьбанка, на базе которого создается опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10296954

ЦБ продлил ВА в банке Советский на 3ий 6-месячный срок, функции новой ВА возложены на ФКБС.
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=21022018_201415ik2018-02-21T20_12_55.htm
Ком. "Одной из первоочередных задач ВА является проведение анализа финансового положения Банка с целью
определения перспектив дальнейшей реализации мер по предупреждению банкротства Банка." Уже год разные ВА оценивают финансовое положение банка и никак не могут определиться с перспективами. ИМХО Такая формулировка оставляет банк в подвешенном состоянии и не отвечает на вопрос: будут ли его санировать дальше?
=========================================================
В январе Жилстройбанк и банк ВВБ (там мораторий и введена ВА) допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Возможно, что задержка у Жилстройбанка носит технический характер из-за незначительности сумм (но это его не обеляет см. http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=zhilstroybank-2769&BankMenu=nadezhnost особенно ФОР и смену собст-ков).
================================================
В январе Жилстройбанк, Альфа банк и банк ВВБ (там мораторий и введена ВА) допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка у Альфы и Жилстройбанка носит технический характер из-за незначительности сумм.
==================================================
У банка Санкт Петербург в январе были большие просрочки по МБК по 317 счету http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=1536&orderby=Sum&DESC=1 (у Сбера такие просрочки типичны и связаны, говорят, с часовыми поясами мест, где работает Сбер, а у банка СПб просрочек раньше не было)
======================================================
Банки, капитал которых на 1 февраля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Рунэтбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
======================================================
После предыдущей записи в блоге 1.2.2018, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций:
ПартнерКапиталБанк (бывш. Новаховкапиталбанк ), Расчетно-Кредитный Банк, Финансово-Промышленный Капитал, СБРР (Сибирский банк реконструкции и развития), Уралкапиталбанк, Мастер-Капитал.
======================================================
Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:

1. Банк России снизил 9.02.18 ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50%. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=09022018_133031keyrate2018-02-09T13_29_29.htm
2. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на март. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10297685
3. Минфин РФ в период с 7 февраля по 6 марта закупит валюту на сумму 298,1 млрд рублей.... Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,7 млрд ... http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10260727
4. ЦБ хочет отбирать активы у хозяев и топов банков-банкротов, чтобы покрыть причиненный ими ущерб своим банкам (вроде вывода активов) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10293253
5. "АСВ не оспаривает операции вкладчиков, если их сумма меньше суммы страхового возмещения (1,4 млн рублей), а также если прогноз удовлетворения первой очереди стремится к 100%..." http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10279215 Ком. Ещё 1 повод обратить внимание на концепцию "безопасных банков", см. N12 вверху страницы http://www.banki.ru/blog/day2/9340.php
6. Дефицит бюджета США в 2019 г. составит 4,7% ВВП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10277218
7. Первым зампредом МКБ назначен выходец из ВБРР, занимавшийся санацией Пересвета http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10300281 Ком. Движение МКБ к Роснефти становится всё более явным.
8. Акционеры Абсолют Банка докапитализируют группу в течение двух лет на 9 млрд рублей (позитив) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10259900
9. Moody's повысило рейтинг банка Восточный с Caa1 до B3, прогноз стабильный, и улучшило базовую оценку кредитоспособности (BCA) с "caa1" до "b3" (позитив). https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10284235 Повышение рейтинга произошло в ответ на инфу о том, что Baring Vostok (владеет 51,62% акций банка «Восточный») решил отложить продажу банка и собирается докапитализировать его на 5 млрд http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10254445
======================================================
Интересная информация о банках в открытой печати после 1.2.2018 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

1. RAEX отозвало рейтинг «ruСС» с «негативным» прогнозом Азиатско Тихоокеанского Банка ( АТБ ) без подтверждения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10281235 Ком. http://www.banki.ru/blog/day2/8613.php (8 )
2. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг ruССС с негативным прогнозом Банка «Первомайский». https://raexpert.ru/releases/2018/Feb20c
4. RAEX отозвало рейтинг «ruBB-» банка «Вологжанин» без подтверждения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10281149
5. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг ruBB+ Камкомбанка (=Камский коммерческий банк). https://raexpert.ru/releases/2018/Feb22d
6. RAEX понизило на 2 ступени, до ruВ, рейтинг Банка «Таатта», прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Feb20a
7. RAEX присвоило Земскому Банку невысокий рейтинг «ruВ», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10274010
8. RAEX понизило рейтинг Акибанка до «ruB+» (на 3 ступени, с ruBB+) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10258753
9. Против Гамидова СК возбудил уголовное дело о мошенничестве, а его сестра - мажоритарный акционер
банка Эльбин http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6248757#message6248757
10. Обыски в банке Финам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10280799
11. Хозяйка Нэклис банка жалуется на трудности в банке http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10281408 "Касперская... стала владелицей столкнувшегося с трудностями Нэклис-Банка пять месяцев назад. Ей пришлось конвертировать субординированные депозиты в доли банка — «иначе не факт, что банк смог бы вернуть деньги»..."
12. МИнБ ( Московский индустриальный банк ) получит подарок от акционеров на 3,5 млрд (банк нуждается в финансовой помощи). http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10274953 Ком. Про МИнБ написано здесь http://www.banki.ru/blog/day2/9068.php (7)
13. Кредиторы Рустама Тарико хотят отобрать у него 49% банка «Русский Стандарт» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10271097
14. Вятка-банк может стать «разменной монетой» в сделках его владельца Гусельникова http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10302971
15. Финтрастбанк присоединяется к банку «Современные Стандарты Бизнеса» http://www.ftbank.ru/about/news/news_84.html
16. Банк Национальный стандарт готовится присоединить к себе РусЮгбанк. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jjR7pb3c3Uqqu8egI-CrV7g-B-B
17. ЯР-Банк, перешедший в августе под контроль японцев, переименовался в Эс-Би-Ай Банк https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10298335
============================================================­====
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2018&mon=2
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, Земельный, УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития).
Бросилось в глаза, что Кредит Экспресс, Столичный Кредит, Центр Международных расчетов, Банк ЧБРР, лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2018&mon=2
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала прошлого года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Альфа банк, ОФК банк, Транскапиталбанк.
============================================================­=
Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
============================================================­==
Музыкальная пауза. Песни про выборы. smile:) 1. Выбери меня (Тимур Шаов) клип: https://www.youtube.com/watch?v=z85VvFK0lMg
2. Выбери меня (Птица счастья) клип: https://www.youtube.com/watch?v=FNfYb0SpRQY
(полная версия https://www.youtube.com/watch?v=sr5YdM4lK7k )
3. "ВыборА" (Шнуров, песня из к/ф "День выборов", для детей старше 18 лет) https://www.youtube.com/watch?v=1CLBANCVHTw

Комментарии 10

Бе Ри  (дай)
#
Как раз 3 недели назад напомнил на форуме, что Алжан находится в зоне риска: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6249211#message6249211
-------------------------------------
RAEX отозвало без подтверждения рейтинг «ruB+» с «негативным» прогнозом Акибанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10314305
5lexxx  (5lexxx)
#
1. Полезная статья в Ъ о том, что происходит с банковской системой и о ее ближайших перспективах. https://www.kommersant.ru/doc/3557210
2. RAEX присвоило рейтинг ЭКСИ-Банку на уровне ruB. https://raexpert.ru/releases/2018/Mar05
3. ЦБ докапитализирует Бинбанк на 56,9 млрд руб. До 01.04.2019 планируется объединение Бинбанка с ФК Открытие. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=06032018_165715ik2018-03-06T16_56_14.htm
4. Fitch понизило до уровня "СС" и отозвало рейтинг Уралтрансбанка. smile:!: http://www.finmarket.ru/news/4729415
5. ЦБ установил обязательные нормативы для банков с базовой лицензией. https://1prime.ru/finance/20180306/828577060.html
Бе Ри  (дай)
#
1. Поздравляю всех женщин с праздником 8 марта! smile:flowers:
2. Поздравляю 5lexxx с вручением премии ЧГ-2017 и super с вручением поощрительного приза "Людей года" за большой вклад в развитие форума и за создание лучшего блога на сайте банки.ру !
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10320559 smile:uncap:
------------------------------------------------------
1. Путин подписал закон о передаче Промсвязьбанка государству https://www.kommersant.ru/doc/3568852
2. Трамп требует, чтобы все страны, поставляющие сталь и алюминий в США, платили импортные пошлины: 25% за сталь и 10% за алюминий. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10321882 Ком. Посмотрим, удастся ли Трампу реализовать эту идею. Начало торговой войны, однако!
3. Роснефть (50% добычи нефти в РФ) просит все больше налоговых льгот из бюджета, имеет отрицательный денежный поток, должна выплатить $ 40 млрд долгов в этом году, скоро станет убыточной и будет дотироваться из бюджета. Сейчас финансирование Роснефти возложено на печатный станок ЦБ через схемы прямого/обратного репо с банками (напр., группы МКБ). http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rosneft-poprosila-u-putina-$2-5-mlrd-1018246220
4. Совкомбанк хочет продолжать неорганический рост за счет поглощений https://www.rbc.ru/finances/07/03/2018/5aa017f19a79475617fee425?from=newsfeed Ком. Обсуждали на форуме, что стратегия неорганического роста за счет поглощений характерна для пирамид http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=327624&MID=5459765#message5459765
5lexxx  (5lexxx)
#
1. ЦБ продлил на 3 месяца мораторий в банке ВВБ. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=13032018_122459ik2018-03-13T12_23_43.htm
2. ЦБ хочет раскрывать информацию о запретах в проблемных банках. smile:scratch: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10326918
3. RAEX: в 2018 г. рынок могут покинуть не менее 60 банков; в топ-50 - не менее пяти банков, в отношении которых высока вероятность применения регулятивных действий. https://raexpert.ru/releases/2018/Mar13
4. Акционеры Совкомбанка и РосЕвроБанка договорились о слиянии Банков. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10327999 ЗЫ Согласует ли ЦБ это объединение? Если да, это - плохая новость для РосЕвроБанка.
5. ОФК Банк "приостановил" операции​. smile:!: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/03/15/753632-bank-odnokursnika-putina https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10342063
6. С 15.03.2018 в ФКБС переданы Банк Траст (http://www.cbr.ru/press/PR/?file=14032018_192250ik2018-03-14T19_22_07.htm ) и Рост Банк (http://www.cbr.ru/press/PR/?file=14032018_192250ik2018-03-14T19_23_16.htm ). ЦБ гарантирует непрерывность деятельности обоих банков на время санации. smile:relax:
5lexxx  (5lexxx)
#
1. ​ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс». http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15032018_084539ik2018-03-15T08_44_34.htm
2. ​ЦБ аннулировал лицензию Вэлтон Банка по просьбе последнего о добровольной ликвидации.​ Исходя из представленных в ЦБ отчетных данных, Банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15032018_100656ik2018-03-15T10_06_30.htm
3. АктивКапитал Банк "не справляется" с обслуживанием клиентов. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6311467#message6311467 Банк "временно" сократил часы обслуживания физиков. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10339312 smile:!:
4. Владелец желтого финансового портала - Finnews - Владимир Шевченко арестован по подозрению в вымогательстве у Россельхозбанка. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10342175
5lexxx  (5lexxx)
#
1. ЦБ отозвал лицензию у АО «Телекоммерц Банк». http://www.cbr.ru/press/PR/?file=21032018_083536ik2018-03-21T08_34_21.htm
2. ЦБ возложил на АСВ функции ВА по управлению ОФК Банком сроком на 6 месяцев, ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка. smile:!: Введение моратория является страховым случаем. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=21032018_100000ik2018-03-21T09_56_11.htm
3. RAEX понизило на 2 ступени рейтинг Банка «Аспект», до "ruB-", прогноз негативный. smile:!: https://raexpert.ru/releases/2018/Mar21f
4. ЦБ подключил АСВ к санации​ Промсвязьбанка. АСВ станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Банка. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10345270
Бе Ри  (дай)
#
1. Венесуэла в дефолте. https://www.rbc.ru/economics/12/03/2018/5aa6a7459a79477d10a896f4?from=main
Венесуэле принадлежит 50% Еврофинанс Моснарбанка http://www.banki.ru/banks/bank/evrofinance/
(это инфа для размышления)
2. ОФК банк был в зоне риска уже 2 года, как раз обсуждали его месяц назад на форуме
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6256350#message6256350
там же есть ссылки на упоминания банка в блоге
3. Активкапиталбанк. Жизненный путь. 3 месяца назад появилась инфа о вероятном предписании на вклады со стороны ЦБ http://www.banki.ru/blog/day2/9340.php (2) А в зоне риска банк был уже в мае 2017, года RAEX отозвало его рейтинг В с негативным прогнозом http://www.banki.ru/blog/day2/8684.php (7)
4. Авдеев готов продать МКБ, если будут предложения
https://www.kommersant.ru/doc/3578010
5. 21.3.2018 ФРС США повысила базовую ставку до 1,5–1,75% https://www.kommersant.ru/doc/3579772
6. В правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15% https://www.kommersant.ru/doc/3579908
7. Рейтинг 100 самых надёжных банков РФ на 2018 г. от Форбс http://www.forbes.ru/amp/358971
Рейтинги от Форс в предыдущие годы и комменты по ним http://www.banki.ru/blog/day2/8537.php (2)
8. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на апрель http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10347431
5lexxx  (5lexxx)
#
1. ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25%. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=23032018_133000keyrate2018-03-23T13_20_35.htm
2. СМИ: ЦБ просит АТБ сменить акционера. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10347751
3. ФАС разрешила группе "Онэксим" М. Прохорова купить до 100% банка МФК. https://1prime.ru/finance/20180323/828636653.html
4. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг Транскапиталбанка. smile:!: https://raexpert.ru/releases/2018/Mar23c ТКБ остался с единственным рейтингом, от Moody's, который 3 недели назад был понижен на 1 ступень, до В2, прогноз негативный. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10314367
5lexxx  (5lexxx)
#
1. Fitch, подтвердив рейтинг СКБ-Банка ('B-', прогноз стабильный), отозвало его с дипломатичной формулировкой "по причинам делового характера". http://www.finmarket.ru/news/4741533
2. RAEX присвоило рейтинг банку «МБА-Москва» на уровне ruB+, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Mar27b
3. БГ «Зенит» намерена в 2018–2019 гг. объединить все банки («Зенит», «Зенит Сочи», Спиритбанк, банк «Девон-Кредит» и Липецккомбанк) на 1-ой лицензии. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5aba62b39a79479f9f840a1d БГ = банковская группа smile:)
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