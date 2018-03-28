Новости по итогам отчетности за февраль 2018 г.

Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 19 дней), Конфидэнс банк (Н1.1, Н1.2 - 1 день).
Банк Взаимодействие норматив Н1.1 не нарушал, но 1 день имел его значение менее 5,125, что отмечается в отчетности.
Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 12 месяцев подряд. Конфидэнс банк нарушает нормативы 2ой месяц подряд.
ЦБ ввел ВА от АСВ и мораторий в ОФК Банк. Для физиков и ИП наступил страховой случай.
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=21032018_100000ik2018-03-21T09_56_11.htm
В банке ВВБ работает ВА, и объявлен мораторий http://www.cbr.ru/press/PR/?file=12122017_090044ik2017-12-12T08_49_15.htm который ЦБ продлил ещё на 3 месяца. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=13032018_122459ik2018-03-13T12_23_43.htm
С 15.03.2018 в ФКБС переданы Банк Траст (http://www.cbr.ru/press/PR/?file=14032018_192250ik2018-03-14T19_22_07.htm ) и Рост Банк (http://www.cbr.ru/press/PR/?file=14032018_192250ik2018-03-14T19_23_16.htm ). ЦБ гарантирует непрерывность деятельности обоих банков на время санации.
ЦБ продлил ВА в банке Советский на 3ий 6-месячный срок, функции новой ВА возложены на ФКБС.
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=21022018_201415ik2018-02-21T20_12_55.htm
ЦБ прекратил ВА в Бинбанке, т.к. консолидировал там 99,9% акций и сформировал постоянные органы управления http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10351706 ВА в Бине центробанку больше не нужна! Однако до 1 апреля 2019 Бинбанк должны присоединить к Открытию, которое все ещё с ВА и на санации в ФКБС
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=06032018_165715ik2018-03-06T16_56_14.htm
ЦБ подключил АСВ к санации Промсвязьбанка. АСВ станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Банка.
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10345270 Путин подписал закон о передаче Промсвязьбанка государству
https://www.kommersant.ru/doc/3568852 ПСБ планируется использовать для оборонных госконтрактов, что поставит его под удар
международных санкций.
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В феврале Алжан (лиц. отозвана), ОФК банк и банк ВВБ (в обоих мораторий и введена ВА) допустили задержку
исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому
счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В феврале Алжан (лиц. отозв.), ВВБ (там мораторий и введена ВА), Альфа банк, Росбанк, МСП, Форштадт допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка у последних 4х банков носит технический характер из-за незначительности сумм.
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Банки, капитал которых на 1 марта был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Риал Кредит, Новый промышленный банк, Рунэтбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 27.2.2018, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Алжан, Кредит Экспресс, Телекоммерц. Ликвидированы: Вэлтон, Хованский (присоединен к Джей энд Ти банк).
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25%. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=23032018_133000keyrate2018-03-23T13_20_35.htm
2. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на апрель http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10347431
3. 21.3.2018 ФРС США повысила базовую ставку до 1,5–1,75% https://www.kommersant.ru/doc/3579772
4. В правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15% https://www.kommersant.ru/doc/3579908
5. ЦБ хочет раскрывать информацию о запретах в проблемных банках. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10326918
6. ЦБ установил обязательные нормативы для банков с базовой лицензией. https://1prime.ru/finance/20180306/828577060.html
7. ЦБ хочет разделить убытки от санации с владельцами банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10359419
8. Рейтинг 100 самых надёжных банков РФ на 2018 г. от Форбс http://www.forbes.ru/amp/358971
Рейтинги от Форбс в предыдущие годы и комменты по ним http://www.banki.ru/blog/day2/8537.php (2)
Коммент по новому рейтингу Форбс http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6322440#message6322440
9. Трамп требует, чтобы все страны, поставляющие сталь и алюминий в США, платили импортные пошлины: 25% за сталь и 10% за алюминий. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10321882 Ком. Посмотрим, удастся ли Трампу реализовать эту идею. Начало торговой войны, однако!
10. Роснефть (50% добычи нефти в РФ) просит все больше налоговых льгот из бюджета, имеет отрицательный денежный поток, должна выплатить $ 40 млрд долгов в этом году, скоро станет убыточной и будет дотироваться из бюджета. Сейчас финансирование Роснефти возложено на печатный станок ЦБ через схемы прямого/обратного репо с банками (напр., группы МКБ). http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rosneft-poprosila-u-putina-$2-5-mlrd-1018246220
11. Авдеев готов продать МКБ, если будут предложения https://www.kommersant.ru/doc/3578010 Ком. Бизнесы продают, когда ожидается снижение их стоимости.
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Интересная информация о банках в открытой печати после 27.2.2018 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. В АктивКапитал Банке не проходят операции по картам и не выдаются вклады
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10336910 Ком. Ждём!!!
2. Fitch понизило до уровня "СС" и отозвало рейтинг Уралтрансбанка. http://www.finmarket.ru/news/4729415
3. ЦБ просит АТБ (Азиатско Тихоокеанский банк) сменить акционера. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10347751
Ком. Последнее китайское предупреждение?! Крупный банк остался совсем без рейтингов! http://www.banki.ru/blog/day2/9417.php (1)
4. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг «ruB+» с «негативным» прогнозом Акибанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10314305
5. RAEX понизило на 2 ступени рейтинг Банка «Аспект», до "ruB-", прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Mar21f
6. RAEX присвоило рейтинг ЭКСИ-Банку на уровне ruB. https://raexpert.ru/releases/2018/Mar05
7. RAEX присвоило рейтинг банку «МБА-Москва» на уровне ruB+, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Mar27b
8. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг ruBBB- с негативным прогнозом Транскапиталбанка. https://raexpert.ru/releases/2018/Mar23c ТКБ остался с единственным рейтингом, от Moody's, который 3 недели назад был понижен на 1 ступень, до В2, прогноз негативный. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10314367
9. Fitch, отозвало рейтинг В- со стабильным прогнозом СКБ-Банка http://www.finmarket.ru/news/4741533 Ком. У банка остался рейтинг ruBB от RAEX, прогноз стабильный.
10. Венесуэла в дефолте. https://www.rbc.ru/economics/12/03/2018/5aa6a7459a79477d10a896f4?from=main
Венесуэле принадлежит 50% Еврофинанс Моснарбанка http://www.banki.ru/banks/bank/evrofinance/ (это инфа для размышления)
11. Акционеры Совкомбанка и РосЕвроБанка договорились о слиянии Банков.
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10327999 Ком. Согласует ли ЦБ это объединение? Если да, это - плохая новость для РосЕвроБанка.
12. Совкомбанк хочет продолжать неорганический рост за счет поглощений https://www.rbc.ru/finances/07/03/2018/5aa017f19a79475617fee425?from=newsfeed
Обсуждали на форуме, что стратегия неорганического роста за счет поглощений характерна для пирамид http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=327624&MID=5459765#message5459765
13. ФАС разрешила группе "Онэксим" М. Прохорова купить до 100% банка МФК. https://1prime.ru/finance/20180323/828636653.html Ком. Главное - от ЦБ разрешение получить.
14. БГ «Зенит» намерена в 2018–2019 гг. объединить все банки («Зенит», «Зенит Сочи», Спиритбанк,
банк «Девон-Кредит» и Липецккомбанк) на 1-ой лицензии. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5aba62b39a79479f9f840a1d БГ = банковская группа
============================================================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2018&mon=3
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, Новый промышленный банк, Металлург, Риал Кредит, УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития),
МИнБ (Московский индустриальный банк), ОК банк.
Бросилось в глаза, что Натиксис, Столичный Кредит, Центр Международных расчетов лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2018&mon=3
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала прошлого года банки можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1
Среди банков, не находящихся на санации, лидирует МИнБ (Московский индустриальный банк) - год только начался, а убыток уже 3,4 млрд.
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
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Музыкальная пауза. Ко дню космонавтики - концерт из песен Ларисы Мондрус, любимой певицы первых космонавтов.
Песни до эмиграции в ФРГ в 1973 г.:
1. Милый мой фантазер (голубой огонек на новый 1965 год) https://www.youtube.com/watch?v=s4j49tr-Gq4
2. Может нет, а может да https://www.youtube.com/watch?v=0hCeZa6DjWQ
3. В добрый час (польск.) https://www.youtube.com/watch?v=i0WAUtzZ-XI
после эмиграции:
4. Тум-балалайка https://www.youtube.com/watch?v=lmj-gCCd7l8
5. Schweig Zigeuner (на мотив Смуглянка-молдаванка) https://www.youtube.com/watch?v=6RhUkJkUjz4
6. Karussel (Чертово колесо) https://www.youtube.com/watch?v=CNBiSwT18cc
(запись на ТВ https://www.youtube.com/watch?v=DVLNK4I3g28 )
7. Zilniece (Гадалка-Таганка на латыш. яз.) https://www.youtube.com/watch?v=r6mPJx1Xhmo
Комментарии 14
2. Лайтбанк http://www.cbr.ru/press/PR/?file=29032018_083439ik2018-03-29T08_35_32.htm Ком. Банк был в зоне риска уже 2 года., см. на форуме http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (4) и в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (6)
3. НКО Умут http://www.cbr.ru/press/PR/?file=29032018_084650ik2018-03-29T08_47_49.htm
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1. Арестовано 20% акций «Ак Барса» по делу Татфондбанка http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6334075#message6334075
2. СМИ: Банк "плохих долгов" будет создан на базе "Траста". Лицензия Рост банка будет аннулирована. Будет ли Рост банк присоединен к «Трасту», неизвестно. https://www.kommersant.ru/doc/3591093
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1. АТБ (Азиатско-Тихоокеанский Банк) сообщил об изменении режима работы своих офисов - https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10372823 Ком. Началось?!
2. Автовазбанк (АВБ) забрали в ФКБС (раньше он был на санации у Промсвязьбанка) http://www.cbr.ru/press/PR/?file=04042018_182601ik2018-04-04T18_25_16.htm Ком. Интересно, что будет с филиалом АВБ на Кипре. (Аналогичный вопрос по филиалу ПСБ на Кипре).
2. На фоне резкого ужесточения контроля ЦБ над петербургскими банками (https://www.rbc.ru/spb_sz/06/04/2018/5ac75ce19a794718cef0c001?from=main ) RAEX понизило рейтинг Невскому банку до ruССС, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Apr06h Переход контроля за местными банками из Петербурга в Москву ставит под угрозу существование целого ряда местных банков.
3. Банк «Российская Финансовая Корпорация» - в расширенном санкционном списке США. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10376623
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Новые санкции США привели к обвалу бирж в РФ и падению рубля http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10379190 $>60 руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10380009 евро>74 руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10380083
2. Совкомбанк получил разрешение ЦБ на покупку акций РосЕвроБанка. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10380803
3. S&P отозвало рейтинги Банка «ФК Открытие». https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10382811 У Банка остались рейтинги от Moody's (B2) и АКРА (BBB-).
2. В конгресс США внесен законопроект, требующий "запретить американским лицам заниматься трансакциями, финансировать или каким-либо иным образом иметь дело с российским суверенным долгом, выпущенным через 180 дней после даты наложения санкций". http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10383120 Ком. Если закон примут, то рубль может упасть к доллару на 50% ИМХО.
3. Цена нефти Brent превысила 73 доллара впервые с 2014 года http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10385660 Ком. Нефть пошла в диапазон $ 80-90, это приведет к краткосрочному укреплению рубля на горизонте 2х месяцев (если не будет негативных факторов, описанных в предыдущем пункте), курс доллара, вероятно, вернется в район 60 руб. Однако потом вероятен обвал цены нефти в 2-2,5 раза (возможно, в конце лета или в осенью), тогда доллар обновит исторический максимум к рублю (85 руб/$). Всё это независимо от развития сценария с санкциями. Подробнее (прогноз по ФР и курсу рубля) http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6361444#message6361444
2. RAEX присвоило достаточно низкий рейтинг Унифондбанку: ruB-, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Apr12a
3. Банк «Развитие-Столица» якобы не функционировал сегодня (http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6363515#message6363515 ). Возможная причина - следственные действия... https://www.bfm.ru/news/382238 Рустем Терегулов - основатель и член совета директоров Банка.
1. Конфидэнс банк http://www.cbr.ru/press/PR/?file=13042018_083435ik2018-04-13T08_32_06.htm 2. НКО Лидер http://www.cbr.ru/press/PR/?file=13042018_084705ik2018-04-13T08_46_15.htm Конфидэнс банк упоминался на этой странице блога и на предыдущей как нарушитель нормативов, а НКО Лидер была в зоне риска уже 2 года как осколок банка Балтика, см. в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php и на форуме http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4313901#message4313901 (15)
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2. ЦБ может повысить прогноз по инфляции на 2018 г. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10394750
3. ЦБ не исключает введение ограничений на кредитование компаний в валюте. https://www.rbc.ru/economics/16/04/2018/5ad458069a7947cc915fa047?from=newsfeed
4. ЦБ спрятал доли находящегося под санкциями США Вексельберга в Меткомбанке (9,9%) и МФК (39,4%). https://www.rbc.ru/finances/16/04/2018/5ad4559d9a7947c9815fa03d
5. Moody's понизило 17.04.18 рейтинги банка "Возрождение" до "B3" с "B2" и сохранило их в списке на пересмотр с возможным дальнейшим понижением "в условиях постоянной неопределенности в отношении будущего банка". https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10399225
6. ЦБ 17 апреля купил валюты на сумму в 17,5 млрд руб. https://1prime.ru/finance/20180419/828733641.html
7. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг Трансстройбанка. https://raexpert.ru/releases/2018/Apr19
8. RAEX отозвало без подтверждения рейтинг Тамбовкредитпромбанка. https://raexpert.ru/releases/2018/Apr19b
9. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на май. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10408144
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ЦБ продолжит санировать АВЗ (Автовазбанк), санатором к-го был ПСБ http://www.cbr.ru/press/PR/?file=20042018_130931ik2018-04-20T13_08_59.htm
2. RAEX понизило рейтинг Банка Альба Альянс на 1 ступень, до ruВ+. https://raexpert.ru/releases/2018/Apr20d
3. Набсовет ВЭБа одобрил объединение «Глобэкса» и Связь-Банка на базе последнего. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10413577