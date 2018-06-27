Новости по итогам отчетности за май 2018 г.

Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 20 дней), Инкаробанк (Н4 - 19 дней).
Плюс банк нормативы не нарушал, но 14 дней имел норматив Н1.1 ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности.
Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 15 месяцев подряд.
ЦБ сообщает о начале процедуры присоединения "Рост банка" к банку "Траст". http://www.cbr.ru/press/PR/?file=30052018_145350ik2018-05-30T14_52_58.htm
ЦБ может передать активы и обязательства банка «Советский» (на санации в ФКБС) другому банку https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/06/27/773865-tsb-aktivi-sovetskogo
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В мае не было банков, допустивших задержку исполнения клиентских платежных поручений по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В мае Сбербанк, Альфа банк, Росбанк, МСП допустили задержку исполнения платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка банков носит технический характер из-за незначительности сумм.
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Банки, капитал которых на 1 июня был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Риал Кредит, Новый промышленный банк, Рунэтбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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Табличка банков, возможно прячущих плохие активы http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6604
Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют Модульбанк, Чувашкредитпромбанк, Кранбанк, Росдорбанк, КС банк, МИнБ (Московский Индустриальный Банк).
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После выхода предыдущей отчетности 29.5.2018, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Воронеж, Мосуралбанк, БУМ-Банк, Русский Национальный Банк, Рублев.
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. 15.6.2018 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, т.к. ожидает рост инфляции http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15062018_133000key.htm
2. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на июль. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10528242
3. 13.6.2018 ФРС США повысила базовую процентную ставку на 0,25% до 1,75-2% http://tass.ru/ekonomika/5289107
4. Минфин с 7 июня по 5 июля купит валюту на рекордные 379,7 млрд руб. http://www.interfax.ru/business/615716
5. Fitch ожидает более слабого рубля по сравнению с мартовским прогнозом. Макропрогноз по России скорректирован в сторону уменьшения. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10516885
Обзор российских банков от Fitch за 4 месяца 2018 года. https://www.fitchratings.com/site/pr/10034774
6. Статья-ликбез, проясняющая реальность риска обвала рубля, в случае выхода из ОФЗ иностранцев-любителей керри-трейда, которые на 1 марта держали ОФЗ на 2 трлн руб (около $ 35 млрд). https://www.m24.ru/articles/ehkonomika/16102017/151236 В конце прошлого года, когда написана эта статья, в ОФЗ всё ещё был приток (см. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10330966 ), а с апреля начался отток. Причины перехода плавного оттока иностранцев из ОФЗ в лавинообразный, который приведет к обвалу рубля, могут быть разные. Это либо резкое снижение нефтяных цен, которое может произойти через неск-ко
месяцев из-за резкого роста добычи сланцевой нефти в США, либо усиление санкций против РФ, либо снижение ключевой ставки ЦБ и/или рост ставок ФРС США и ЕЦБ (что сделает невыгодным керри-трейд), либо плавный рост курса $ к рублю, к-рый примет лавинообразный характер после прохождения определенного значения (после его прохождения керри-трейд становится невыгодным - интересно оценить это значение курса $/руб при текущих ставках ЦБ и ФРС, в простейшей модели можно не учитывать санкции). В идеале, ЦБ должен будет сыграть на опережение, подняв ставку (чтобы не допустить обвала рубля) при приближении курса к этому значению (тогда и ставки по рублевым вкладам подрастут). Но в 2014 он на опережение не сыграл.
Постановка задачи о построении графика зависимости порогового значения курса $/руб (при котором керри-трейд становится убыточным) от ставки ЦБ РФ здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6478725#message6478725
7. По данным ЭСН, доля иностранцев в ОФЗ на 15.06.18 снизилась до 30%. Цены на ОФЗ достигли минимального уровня более чем за полгода. https://www.rbc.ru/finances/18/06/2018/5b27836f9a794781eef7ced9 Минфин не смог занять запланированную сумму на рынке третью неделю подряд. Несмотря на то, что объем выпуска ОФЗ был минимальным за последние месяцы, 10 млрд руб., Минфину удалось реализовать только 7,2 млрд. Распродажи ОФЗ активно идут с 15.06.18. https://www.rbc.ru/finances/20/06/2018/5b2a50119a7947c66d891b7a Ком. Минфин не смог продать 30% выпуска ОФЗ, как раз 30% покупателей составляют иностранцы. Видимо, они перестали покупать ОФЗ и перешли к распродажам имеющихся у них ОФЗ. Либо минфин должен не жадничать и поднимать ставку размещения, либо сокращать заимствования за счет ОФЗ. Раньше ср-ва, вырученные за ОФЗ шли на покупку $ на бирже в соответствии с бюджетным правилом. Если минфин не сможет занимать рубли, на какие ср-ва он будет $ покупать? Возможно, ЦБ будет кредитовать минфин рублями напрямую, либо через ВЭБ, либо придётся поднимать ставку.
8. Иностранцы ускорили вывод ср-в из российских акций до $ 0,5 млрд в неделю http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10529922
9. По оценке ЦБ, в случае резкого падения цен на нефть и обесценения рубля риск получить дыру в капитале есть у 117 банков. А банкротство отдельных организаций может привести к «эффекту домино» еще для 107 банков. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6457221#message6457221
10. ЦБ ограничит валютное кредитование российских компаний банками http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10479999 Ком. ЦБ готовит БС к обвалу рубля. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6465287#message6465287 Ком. ЭСН хочет провести девалютизацию активов банков, чтобы уменьшить негативный эффект обвала рубля.
11. ЦБ ужесточает расчет норматива Н6 по кредитованию банками связанных сторон http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10530119
12. Акционеры готовы продать Альфа банк в любой момент. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10501580 Ком. ВТБ ау!
13. Набиуллина рассказала, как разрубила московское банковское кольцо. Перекрестные операции в нем ЦБ оценивает минимум в десятки миллиардов рублей. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6456597#message6456597 Ком. Раньше-то где они были? Раньше ЦБ сам поддерживал эти банки, выдал им ОФЗ по программе госдокапы на сотни млрд., выдал гос. ср-ва на санацию кучи банков, давал разрешения на поглощения др. банков, закрывал глаза на слив плохих активов в санируемые банки на сотни млрд. и т.д. И много лет не видел перекрестных операций?
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Интересная информация о банках в открытой печати после 29.5.2018 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. На форуме пишут, что Невский банк не пополняет вклады, видимо, получил предписание от ЦБ
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=68872&MID=6477138#message6477138
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=68872&MID=6480040#message6480040
Ком. Невский банк в зоне риска http://www.banki.ru/blog/day2/9578.php (6)
2. Moody's отозвало рейтинг Саа1 с негативным прогнозом Акибанка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10519460
3. RAEX присвоило Солид Банку рейтинг ruВ-, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jun09b
4. RAEX присвоило рейтинг ruВ- Горбанку, прогноз стабильный https://raexpert.ru/releases/2018/Jun07a
5. RAEX присвоило рейтинг ruВ Банку Кремлевский, прогноз стабильный https://raexpert.ru/releases/2018/Jun07b .
6. RAEX присвоило Москоммерцбанку рейтинг на уровне «ruB», прогноз «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10494403
7. RAEX присвоило ТЕНДЕР-БАНКу рейтинг ruB, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jun01d
8. RAEX присвоило Энергомашбанку рейтинг ruB, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jun05a
9. АКРА присвоило Морскому банку невысокий рейтинг B(RU), прогноз «Стабильный». https://www.acra-ratings.ru/press-releases/760
10. RAEX понизило рейтинг кредитоспособности НС Банку до ruB+, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jun04e
11. RAEX понизило рейтинг Руна Банка до ruB+ с ruBB (на 2 ступени), прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10497078 https://raexpert.ru/releases/2018/Jun01c
12. Держатели дефолтных бондов Russian Standard (по ним заложены 49% акций БРС = Банка Русский Стандарт ) потребовали их досрочного погашения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10515226
13. ЦБ сообщает о начале процедуры реорганизации «Еврокапитал-Альянса» в форме присоединения к нему
К2 Банка. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10492237
Ком. Оба банка в зоне риска, см. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4629149#message4629149 (13, 17)
http://www.banki.ru/blog/day2/8102.php (7)
15. Банк «БЦК-Москва» переименован в РАМ Банк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10497100
16. Прохоров выкупил у Вексельберга 39,42% акций банка МФК. (Позитив) http://www.interfax.ru/business/615019
Банк «МФК» удвоил уставный капитал — до 5,6 млрд руб. (ещё позитив) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10496031
Moody's отозвало рейтинг МФК (=БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ») - Caa1 с развивающимся прогнозом - "по причинам делового характера". (негатив) http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6494274#message6494274 Банк остался с единственным рейтингом - ruB+ от RAEX.
17. Похоже, что рейтинги АКРА неадекватны. Пруф: а) АКРА присвоило Акибанку кредитный рейтинг «BВ-(RU)» со «стабильным» прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10494691 тогда как Moody's отозвало рейтинг «Caa1» с негативным прогнозом Акибанка, а в марте RAEX отозвало без подтверждения рейтинг «ruB+» с «негативным» прогнозом Акибанка (см. http://www.banki.ru/blog/day2/9503.php (4) )
б) АКРА присвоило КБ «Модульбанк» (бывш. Региональный Кредит) кредитный рейтинг ВВ+(RU), прогноз «Стабильный» https://www.acra-ratings.ru/press-releases/758 При этом банк фигурирует среди банков, которые подозреваются в сокрытии плохих активов (см. выше на этой странице). RAEX отозвало свой рейтинг банка ещё 2 года назад с уровня В++ с негативным прогнозом http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php это произошло после того, как банк нарушил нормативы ЦБ
http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php Более того, даже такая всеядная акула как Совкомбанк не захотела
заглотить Модульбанк, и вернула 24% его акций его мажоритарному владельцу Аветисяну
http://www.banki.ru/blog/day2/9233.php (6)
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2018&mon=6
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, Банк ЧБРР, Плюс Банк, МФК, МИнБ (Московский индустриальный банк), Газбанк.
Бросилось в глаза, что Собинбанк, ЧБРР лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2018&mon=6 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала прошлого года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют МИнБ (Московский индустриальный банк)
МФК, Абсолют и Газбанк. Особо хочется обратить внимание, что МИнБ зашёл в пике по всем 3-ём нормативам достаточности капитала.
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
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Музыкальная пауза. Песня "Зато мы делаем ракеты" (=Мы впереди планеты всей) https://www.youtube.com/watch?v=Hjw4jTG1lyk
(здесь 2ая часть - продолжение - о современности) посвящается решению властей РФ развалить ракетостроение (детали см.
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6483802#message6483802 )
Ну и к отпускному сезону ещё песня "За туманом" (фразы "Люди едут за деньгами" и про "невозвращенные долги"
актуальны для банковского форума!) https://www.youtube.com/watch?v=3EXC5RYHdYA
Комментарии 21
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Уже 4 года веду блог, а кнопку "редактировать" мне так и не дали.
это в разделе "Банки, капитал которых на 1 июня был менее разрешенного минимума в 300 млн руб"
В том же разделе - капитал Уралтрансбанка сократился до 277 млн., и головная боль ЦБ в связи с этим перешла в мигрень.
2. О докапитализации Банка «ФК Открытие»: ЦБ утвердил изменения в План своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка «ФК Открытие». Принятые решения направлены на оказание финансовой помощи ... АО «Банк РГС» в размере 2 млрд руб. и докапитализацию Банка на 8,9 млрд руб. ЦБ предоставит Банку финансирование в общем размере 42,7 млрд руб. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=29062018_143934ik2018-06-29T14_38_36.htm
3. RAEX понизило рейтинг КОШЕЛЕВ-БАНКа на 1 ступень, до уровня ruB+. https://raexpert.ru/releases/2018/Jun29i
4. RAEX присвоило Банку Новый Век рейтинг на уровне ruB. Прогноз - стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jun29h
2. ЦБ дал Автовазбанку депозит в 34,2 млрд руб. на выкуп проблемных активов «Советского». https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10548983 Ком. Урок схематоза от ЦБ.
3. СМИ: крупнейшим акционером Транскапиталбанка - 47% акций - станет дочь основателя банка «Возрождение» Т. Орлова, которая выкупит пакеты, принадлежащие ЕБРР, IFC и DEG. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10545912 ЕБРР, IFC и DEG поняли, что дело пахнет керосином, и надо делать ноги: первый - Европейский банк реконструкции и развития - выдохнул с облегчением, продав свой пакет акций (27,766%) в ТКБ Орловой. https://1prime.ru/finance/20180703/828994826.html Ком. Уживутся ли две медведицы (речь не о IFC и DEG) в одной банковской берлоге? ТКБ раскрыл новых акционеров https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/06/774877-novih ЦБ решил не давать (новым акционерам) Транскапиталбанка дополнительных средств на санацию Инвестторгбанка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=13072018_093000info.htm
4. Находящийся в зоне риска Банк "Таатта" ввел ограничение на счета клиентов. http://tass.ru/ekonomika/5342222 «Некоторое руководство уволилось, некоторое находится в Москве ... в Якутске нет руководителей». https://regnum.ru/news/economy/2441708.html Ком. Ждем решения ЦБ.
5. Банк «Траст» завершил присоединение Рост Банка. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10548937
6. Алма Банк снова стал «Первым Инвестиционным». https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10547750
7. RAEX присвоило Норвик Банку рейтинг на уровне ruB+. Прогноз - негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul03b
8. RAEX присвоило МТИ-Банку рейтинг на уровне ruB. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul04c
9. «Российский капитал» спишет часть суборда ВТБ на 26,3 млрд руб. После корректировки отчетности капитал Банка стал отрицательным. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/04/774609-rossiiskii-kapital-spishet
10. Кредиторы обвиняют банк «Русский стандарт» в ущемлении своих прав. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/04/774605-kreditori-obvinyayut-russkii-standart
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1. Находящийся в зоне риска Народный Доверительный Банк "по технич. причинам" не открывает вклады. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10552815 Ком. Вероятно, Банк получил предписание ЦБ.
2. RAEX отозвало рейтинг Данске Банка без подтверждения. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul05b Браудер попросит возбудить уголовное дело против Danske Bank. Он утверждает, что эстонское подразделение Банка использовалось для отмывания денег, похищенных из российского бюджета. https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/07/06/774849-brauder-ugolovnoe-danske-magnitskogo
3. МТС увеличило долю в капитале МТС-Банка до 55%. Соответственно, доля АФК «Система» в капитале Банка снизилась с 71,87% до 43,24%. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10553823
4. Находящийся в зоне риска ПИР Банк лишился более 58 млн руб. с корсчета в ЦБ из-за хакерской атаки. https://www.kommersant.ru/doc/3677400
5. RAEX присвоило рейтинг Банку Александровский на уровне ruВ. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul06c
6. АКРА присвоило рейтинг Банку Реалист на уровне B(RU). https://www.acra-ratings.ru/press-releases/817 Агентству не понравилась деловая репутация 1-го из 3-х акционеров Банка, экс-владельца «Рост банка», совладельца Байкалинвестбанка Олега Карчева. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/06/774860-akra
7. RAEX присвоило рейтинг КБ «Кетовский» на уровне ruB-. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul09
8. Почему рубль будет худшей валютой 2018 г.: 1) санкции, 2) реформы нового правительства, 3) торговая война США. Отметка 66 руб. за $ может стать точкой, при которой отток средств нерезидентов с российского рынка усилится. http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/364189-slaboe-zveno-pochemu-rubl-budet-hudshey-valyutoy-2018-goda
2. МКБ (=МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК) не позднее 17.07.18 примет на полное банковское обслуживание всех клиентов — физических лиц Банка «Советский» по договорам банковского вклада и банковского счета на тех же условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=10072018_123940ik2018-07-10T12_38_06.htm
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1. ЦБ ограничил право голоса основателю и основному акционеру (де-факто около 100%) банка «Авангард» Кириллу Миновалову, который допустил нарушения при приобретении более 10% акций Банка. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/11/775235-tsb-avangard ЦБ отменил данное предписание через несколько дней. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/16/775652-tsb-otmenil
2. Абсолют-банк останется у ОАО РЖД - нет желающих купить банк. https://www.kommersant.ru/doc/3683189 Ком. Предложение в банковском секторе существенно превышает спрос.
3. Fitch опубликовало обзор российских банков за 5 месяцев 2018 года. https://www.fitchratings.com/site/pr/10037962
2. Минфин планирует закупить валюту на внутреннем рынке на 3,4 трлн рублей в 2019 году http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10556948
3. ЦБ решил не давать Транскапиталбанку (ТКБ) дополнительных средств на санацию Инвестторгбанка (ИТБ). http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6523846#message6523846
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10569156
4. АКРА присвоило КБ «Интерпромбанк» рейтинг B(RU), прогноз «Стабильный». http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6527899#message6527899