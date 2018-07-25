Новости по итогам отчетности за июнь 2018 г.

Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 19 дней).
Плюс банк нормативы не нарушал, но 6 дней имел норматив Н1.1 ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности. В прошлом месяце у него была та же проблема. Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 16 месяцев подряд.
ЦБ утвердил изменения в Планы своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка «ФК Открытие», Банка «Траст», Рост банка и Бинбанка. Предусмотрено размещение Банком России депозита в Банке «ФК Открытие» в объеме 63,3 млрд руб. на 5 лет на осуществление мероприятий по реорганизации банка в форме выделения АО «Банк Открытие Специальный» с последующим присоединением последнего к Банку Траст. Также предусматривается предоставление Банком России депозитов на 3-5 лет в размере 73,8 млрд руб. Банку «Траст» и 37,1 млрд руб. Рост банку. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=29062018_143948ik2018-06-29T14_39_02.htm
Банк «Траст» завершил присоединение Рост Банка. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10548937
Рост банк ликвидирован http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10551218
О докапитализации Банка «ФК Открытие»: ЦБ утвердил изменения в План своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка «ФК Открытие». ЦБ предоставит Банку финансирование в общем размере 42,7 млрд руб. В частности, дочерний АО «Банк РГС» получит 2 млрд руб. и ещё докапу на 8,9 млрд руб. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=29062018_143934ik2018-06-29T14_38_36.htm
ЦБ решил не давать Транскапиталбанку дополнительных средств на санацию Инвестторгбанка.
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=13072018_093000info.htm
ТКБ нашел инвестора. Крупнейшим акционером Транскапиталбанка - 47% акций - станет дочь основателя банка «Возрождение» Т. Орлова, которая выкупит пакеты, принадлежащие ЕБРР, IFC и DEG. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10545912 ТКБ раскрыл новых акционеров https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/06/774877-novih
ЦБ отозвал лицензию у банка Советский, к-рый был на санации в ФКБС http://cbr.ru/analytics/insideinfo/out/?id=3181
При этом МКБ (=Московский кредитный банк) принимает на полное банковское обслуживание всех клиентов — физических лиц Банка «Советский» по договорам банковского вклада и банковского счета на тех же условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=10072018_123940ik2018-07-10T12_38_06.htm
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В июне Райфайзенбанк допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Возможно, задержка носила технический характер, сумма для банка небольшая.
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В июне Росбанк, Россельхозбанк, Альфа банк допустили задержку исполнения платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка банков носила технический характер из-за незначительности сумм.
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Банки, капитал которых на 1 июля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, Новый промышленный банк, Народный банк Тувы http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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Табличка банков, возможно прячущих плохие активы http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6604
Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют Чувашкредитпромбанк, Кранбанк, Росдорбанк, КС банк,
МИнБ (Московский Индустриальный Банк).
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После выхода предыдущей отчетности 27.6.2018, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Советский, Таата, Газбанк, Тагилбанк, ЮРБ (=Южный Региональный Банк), Рост банк (ликвидирован, присоединен к банку Траст).
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на август http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10576331
2. С 6 июля по 7 авг минфин закупит валюты на 347,7 млрд рублей – на 32 млрд рублей меньше, чем в прошлом месяце. За весь год Минфин планирует направить на покупку валюты более 2,7 трлн рублей (ок. $ 45 млрд). http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10550219 Ком. Объем нефтегаз. доходов и профицит счета тек. операций сокращается. Кр. того, минфин не может занять рубли через ОФЗ, запланир. объёмы ОФЗ рынок не выкупает.
3. Минфин планирует закупить валюту на внутреннем рынке на 3,4 трлн рублей в 2019 году
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10556948
4. Почему рубль будет худшей валютой 2018 г.: 1) санкции, 2) реформы нового правительства, 3) торговая война США. Отметка 66 руб. за $ может стать точкой, при которой отток средств нерезидентов с российского рынка усилится.
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/364189-slaboe-zveno-pochemu-rubl-budet-hudshey-valyutoy-2018-goda
5. Госдума разрешила Роснефти не возвращать валютную выручку в РФ, к-рая составляет $ 64 млрд.
https://www.rbc.ru/economics/17/07/2018/5b4e13c59a79471532d7e866 Ком. Это приведет к резкому сокращению притока валюты на биржу. Минфин же не сократит скупку валюты на бирже по бюджетному правилу в закрома. В итоге курс $ будет расти плавно до диапазона 68-70 руб. В районе этого диапазона керри-трейд станет невыгодным и иностранцы ускорят выход из ОФЗ и захотят вывести из ОФЗ ср-ва на $ 30 млрд. Это ускорит падение рубля и приведёт к его лавинообразному обвалу.
6. Что будет с рублем этим летом https://ria.ru/economy/20180719/1524884567.html Ком. Оптимистичная статья не учитывает переход плавного снижения рубля в обвал из-за выхода иностранцев керри-трейдеров из ОФЗ. Но зато здесь пишут, что в США к осени готовят новый закон о санкциях против РФ, предусматривающий "заморозку американских активов и корреспондентских счетов российских госбанков, а также запрет инвесторам из США приобретать государственные и корпоративные долговые бумаги России. Также речь идет о заморозке активов энергетических и оборонных компаний, активов предпринимателей, упомянутых в пресловутом "кремлевском списке". В случае принятия закона иностранцы начнут выходить из рублевых активов в $ даже независимо от выгодности керри-трейда, что приведет к обвалу рубля независимо от других факторов, включая цены на нефть.
7. ЦБ повысил стоимость валютных вкладов для банков путём увеличения по ним отчислений в ФОР.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10578191 Ком. Мера в рамках политики по девалютизации активов банков направлена на то, чтобы заставить банки не повышать ставки по валютным вкладам, чтобы сделать валютные депозиты непривлекательными по сравнению с рублевыми, и чтобы увеличить долю рублевых пассивов банков. А потом ЦБ уронит рубль и нагреет всех рублевых вкладчиков банков, к-рые купились на высокие % по рублевым депо по сравнению с валютными. Критика от Сбербанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10579687
8. Fitch опубликовало обзор российских банков за 5 месяцев 2018 года. https://www.fitchratings.com/site/pr/10037962
9. Нашёл интересную статью, где содержится график распределения жителей РФ по доходам за 2014 г.
https://livingstandard.livejournal.com/584.html Здесь же наглядно показан смысл модального дохода, медианного дохода и среднего. В 2017 г. модальный доход составил 13 тыр.
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Интересная информация о банках в открытой печати после 7.6.2018 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. МИнБ (=Московский индустриальный банк) - в особой зоне риска, в т.ч. из-за банкротства дочерних структур Urban Group. Банк выдал подрядчикам Urban Group более 600 млн руб. под залог еще не построенных квартир. Банку может грозить необходимость увеличения резервов с риском снижения нормативов до критического уровня. https://www.kommersant.ru/doc/3682029 Ком. Неслучайно у Банка, как когда-то у Югры - ни единого рейтинга. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6528479#message6528479
2. RAEX отозвало рейтинг «ruBB-» с «негативным» прогнозом Банка «Агророс». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10576046 Ком. У банка больше нет рейтингов. Основным бенефициаром банка является А.Евстафьев, владелец а/к Саратовские Авиалинии, у к-рой отозвали лицензию.
3. ПИР Банк лишился более 58 млн руб. с корсчета в ЦБ из-за хакерской атаки. https://www.kommersant.ru/doc/3677400
4. Кредиторы обвиняют банк «Русский стандарт» в ущемлении своих прав. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/04/774605-kreditori-obvinyayut-russkii-standart
5. RAEX присвоило рейтинг КБ «Кетовский» на уровне ruB-. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul09
6. АКРА присвоило рейтинг Банку Реалист на уровне B(RU). https://www.acra-ratings.ru/press-releases/817 Агентству не понравилась деловая репутация 1-го из 3-х акционеров Банка, экс-владельца «Рост банка», совладельца Байкалинвестбанка Олега Карчева. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/06/774860-akra
7. АКРА присвоило КБ «Интерпромбанк» рейтинг B(RU), прогноз «Стабильный». http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6527899#message6527899
8. RAEX присвоило рейтинг Банку Александровский на уровне ruВ. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul06c
9. RAEX присвоило Банку Новый Век рейтинг на уровне ruB. Прогноз - стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jun29h
10. RAEX присвоило МТИ-Банку рейтинг на уровне ruB. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul04c
11. АКРА присвоило КБ «ИС Банк» рейтинг B+(RU), прогноз «Стабильный». https://www.acra-ratings.ru/press-releases/832
12. RAEX присвоило Норвик Банку рейтинг на уровне ruB+. Прогноз - негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul03b
13. RAEX понизило рейтинг Кошелев банка на 1 ступень, до уровня ruB+. https://raexpert.ru/releases/2018/Jun29i
14. «Глобэкс» снизил уставный капитал в 1,5 раза до 10 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10579589
15. Fitch понизило рейтинг Абсолют банка сразу на 2 ступени, с 'B+' до 'B-', и отозвало его. https://www.fitchratings.com/site/pr/10039032 У Банка остались рейтинги: В1 от Мудис и ВВВ- от RAEX.
16. РЖД хочет продать НПФ Благосостояние вместе с убыточным банком Абсолют, к-рый принадлежит НПФ
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10577302 Ком. Пока не продали, волноваться за Абсолют рано, если продадут, надо будет смотреть кому, от этого будет зависеть, надо ли волноваться, или нет (см. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6536965#message6536965 ).
17. Алма Банк снова стал «Первым Инвестиционным». https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10547750
Ком. Видимо, не будет объединяться с банком Тройка-Д, как было объявлено ранее (вероятно, ЦБ не согласовал объединение).
18. RAEX отозвало рейтинг ruA+ Данске Банка без подтверждения. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul05b
Браудер попросит возбудить уголовное дело против Danske Bank. Он утверждает, что эстонское подразделение Банка использовалось для отмывания денег, похищенных из российского бюджета. https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/07/06/774849-brauder-ugolovnoe-danske-magnitskogo
Ком. Волноваться рано, у банка остаётся высший рейтинг ААА(RU) от АКРА.
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2018&mon=7
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, МИнБ (Московский индустриальный банк).
Бросилось в глаза, что Уралфинанс, Донхлеббанк, Столичный кредит лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2018&mon=7
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала прошлого года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют МФК (=Международный финансовый клуб),
Абсолют, МИнБ (Московский индустриальный банк).
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
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Музыкальная пауза. В связи со смертью Киры Муратовой вспоминается эпизод из её фильма "Короткие встречи" (1967), когда Высоцкий пытается спеть песенку "В Ватикане прошёл мелкий дождик...", но его не хотят слушать. Теперь есть повод послушать полную версию. "Случай в Ватикане" (патриотическая песня) https://www.youtube.com/watch?v=ToMqHyam0SU
Комментарии 10
2. RAEX присвоило рейтинг Первому Клиентскому Банку на уровне ruB- , прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul25a
3. Moody's отозвало рейтинг ИНГ Банк (Евразия). https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10583254
4. RAEX присвоило рейтинг Центрально-Европейскому Банку на уровне ruB- , прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul27
5. Банк «Открытие» завершил создание банка непрофильных активов (БНА). Акционером БНА с долей 97% станет ФКБС, 2% останутся у банка «Открытие», владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10585000
6. ЦБ третий раз подряд оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 7,25% годовых. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27072018_133000key.htm
2. RAEX подтвердило рейтинг Банку «Еврокапитал-Альянс» на уровне ruB, изменило прогноз на негативный и установило статус «под наблюдением». Установление негативного прогноза и статуса «под наблюдением» отражает возросшие операционные и стратегические риски, связанные с присоединением К2 Банка к Банку «Еврокапитал-Альянс». https://raexpert.ru/releases/2018/Aug02b
ЦБ аннулировал лицензию банка Новое время по просьбе банка http://cbr.ru/press/PR/?file=03082018_110644ik2018-08-03T11_06_08.htm
2. RAEX присвоило Тольяттихимбанку рейтинг на уровне ruB, со стабильным прогнозом, несмотря на высокий уровень репутационных рисков, связанных с проводимым правоохранительными органами расследованием уголовного дела о мошенничестве в отношении контролирующих собственников Банка и его ключевого клиента, «Тольяттиазот». https://raexpert.ru/releases/2018/Aug03b
3. МинФин в августе установит рекорд по закупкам валюты. В период с 7 августа по 6 сентября 2018 г. ведомство закупит валюту на сумму 383,2 млрд руб. Укрепление рубля явно не входит в планы властей. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10597879 Ком. Простым гражданам следует брать пример с МинФина.
4. СМИ: судебные приставы начнут процесс реализации 4-х компаний, принадлежащих бенефициару Банка БКФ О. Миримской. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10601905
5. В КБ "Спутник" - чехарда с акционерами и "хороший" кадровый состав руководства. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6569476#message6569476
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1. Новые санкции (как против России, так и против Турции) ударили по рублю: «... если геополитическая обстановка еще более накалится, то можно увидеть курсы далеко за 70 руб./$». https://www.kommersant.ru/doc/3712264
2. Владельцы костромского Аксонбанка хотят передать его Банку России. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10611883
3. Володин, Председатель Госдумы, уже не исключает отмены государственных пенсий в России. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10611948
4. Редкая позитивная новость: уставный капитал Абсолют Банка увеличился почти на 32%. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10614566
5. ВТБ достиг договоренностей с фондом Bonum Capital о приобретении банка «Возрождение». ВТБ намерен приобрести контрольный пакет «Возрождения» (не менее 75%). http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10615533 Кредиторы Ананьевых мешают ВТБ купить «Возрождение»: Лондонский суд снова арестовал пакет акций банка. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10620527
6. Инициирована процедура реорганизации "Связь-банка" в форме присоединения к нему банка "Глобэкс". http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15082018_163215ik2018-08-15T16_31_11.htm
7. ЦБ сообщает о начале процедуры реорганизации ПАО «Совкомбанк» в форме присоединения к нему АКБ «РосЕвроБанк» и ООО «СКИБ». http://www.cbr.ru/press/PR/?file=16082018_174256ik2018-08-16T17_40_51.htm
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1. Fitch опубликовало обзор российских банков за 1 полугодие 2018 г. https://www.fitchratings.com/site/pr/10041919
2. RAEX опубликовало «Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2018 года: риски в розницу», в котором, в частности, отмечает, что розничный бум в перспективе двух лет сменится кризисом. https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_1h2018
3. Moody's отозвало рейтинг (B3) КБ «Альба Альянс». https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10622757
4. RAEX присвоило рейтинг Тамбовкредитпромбанку на уровне ruВ+. https://raexpert.ru/releases/2018/Aug20a
5. Банк «Синергия» сменил статус на расчетную НКО. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10622560
6. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10625713
7. Credit Suisse заморозил более $5 млрд «российских денег» из-за санкций США. https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/08/22/778786-credit
8. ЦБ резко увеличил закупки золота накануне новых санкций. https://www.kommersant.ru/doc/3720356
9. ЦБ не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября (из-за обвала рубля). https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10626380
10. RAEX присвоило рейтинг КБ «Мегаполис» на уровне ruB. https://raexpert.ru/releases/2018/Aug23