Новости по итогам отчетности за июль 2018 г.

Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 22 дня; Н7, Н10.1 - 1 день), Востсибтранскомбанк (Н1.0 - 4 дня, Н1.2 - 16 дней),
Донхлеббанк нормативы не нарушал, но 15 дней имел норматив Н1.1 ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности.
Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 17 месяцев подряд, при этом значения нормативов ухудшаются.
Банк «Открытие» завершил создание банка непрофильных активов (БНА). Акционером БНА с долей 97% станет ФКБС, 2% останутся у банка «Открытие», владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10585000
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В июле не было банков, допустивших задержку исполнения клиентских платежных поручений по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
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В июле Альфа банк и Сбербанк допустили задержку исполнения платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка банков носит технический характер из-за незначительности сумм.
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Банки, капитал которых на 1 августа был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, Народный банк Тувы, Востсибтранскомбанк, Рунэтбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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Табличка банков, возможно прячущих плохие активы http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6604
Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют МИнБ (Московский Индустриальный Банк), УБРиР (=Уральский банк реконструкции и развития), МС банк рус, Росдорбанк, КС банк, Русский ипотечный банк.
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После выхода предыдущей отчетности 25.7.2018, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Новый промышленный банк, Новое время (аннулирована), РНКО «ИРЦ», Московский Вексельный Банк, Центрально-европейский банк.
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. ЦБ третий раз подряд оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 7,25% годовых. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27072018_133000key.htm
2. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10625713
3. ЦБ приостановил покупку валюты в пользу минфина (в рамках бюджетного правила) до конца сентября http://www.cbr.ru/Press/event/?id=2039 хотя ещё недавно минфин собирался в августе установить рекорд по закупкам валюты. В период с 7 августа по 6 сентября 2018 г. минфин хотел закупить валюту на сумму 383,2 млрд руб. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10597879 Ком. 1. За ежедневной скупкой валюты минфином можно следить здесь http://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=flikvid Ком 2. Здесь 2 аспекта: 1) Минфин скупал валюту в т.ч. на заёмные рубли, вырученные от размещения ОФЗ, но теперь он не может разместить ОФЗ, их никто не покупает, аукционы отменены, т.е. у минфина банально нет рублей от ОФЗ на скупку валюты. 2) В результате скупки валюты в пользу минфина, к-рый скупал почти всю приходящую на биржу валюту, курс $ вырос и приблизился к критическим уровням в 68-70 руб/$. Вблизи этих уровней керри-трейд становится невыгодным и иностранцы для избежания убытков могут захотеть вывести $ 30 млрд, вложенных ими в ОФЗ, что приведёт к лавинообразному обрушению рубля. Писал о таком риске в предыдущих постах блога (ставил задачу см. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6478725#message6478725 и примерно прикинул уровни http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=user_post&UID=464256&mode=all&PAGEN_1=2 )
Приостановка скупки валюты минфином позволит рублю немного укрепиться и отойти от критических уровней. Иностранцам-любителям керри-трейда дают месяц, чтобы плавно вывести из рублёвых активов в $ примерно 1/4 вложенных ср-в, не обрушая курса. Однако если они захотят вывести больше, то курс всё равно выйдет на закритические уровни выше 70 руб/$ и обрушится. Чтобы сдержать обрушение рубля при таком сценарии у ЦБ остаётся последний рычаг - повысить ключевую ставку, что, вероятно, и будет сделано при выходе курса в район 70 руб/$. Министр финансов утверждал, что без скупки валюты минфином $ бы стоил 50 руб. Вот и посмотрим, на сколько укрепится рубль за месяц, если он вообще сильно укрепится. На мой взгляд, если курс откатится хотя бы в район 64-65 руб/$, то это уже будет большой удачей, в которую как-то слабо вериться (скупка валюты минфином заместится на скупку валюты иностранцами, выходящими из рублевых активов, кроме того, профицит валюты на бирже во 2ой половине года всегда сокращается, в частности, из-за роста выплат по долгам, поэтому шансов на серьёзное укрепление у рубля нет).
4. ЦБ резко увеличил закупки золота накануне новых санкций. https://www.kommersant.ru/doc/3720356 Ком. Это большая ошибка. Цена на золото в $ будет снижаться. А если на рынок просочится слух о том, что центробанки Турции и/или Италии хотят продать свой золотой запас для покрытия части внешнего долга, то цена на золото рухнет, т.к. рынок золота малоликвиден.
5. Новые санкции (как против России, так и против Турции) ударили по рублю: «... если геополитическая обстановка еще более накалится, то можно увидеть курсы далеко за 70 руб./$». https://www.kommersant.ru/doc/3712264 Ком. Коммерсант проснулся и открыл глаза. (см. NN 2-7 в "финансовые новости" http://www.banki.ru/blog/day2/9809.php ). Августовское падение рубля
постоянно прогнозировалось в предыдущих постах блогах (последний раз - месяц назад).
6. Fitch опубликовало обзор российских банков за 1 полугодие 2018 г. https://www.fitchratings.com/site/pr/10041919
7. RAEX опубликовало «Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2018 года: риски в розницу», в котором, в частности, отмечает, что розничный бум в перспективе двух лет сменится кризисом. https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_1h2018
8. Новости госбанков группы ВЭБа. Инициирована процедура реорганизации "Связь-банка" в форме присоединения к нему банка "Глобэкс". http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15082018_163215ik2018-08-15T16_31_11.htm
9. "ОАО РЖД и НПФ «Благосостояние» отказались от идеи продажи Абсолют Банка в ближайшей перспективе". http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10567337
10. ВТБ хочет купить не менее 75% банка «Возрождение». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10615533 Кредиторы Ананьевых мешают ВТБ купить «Возрождение»: Лондонский суд снова арестовал пакет акций банка. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10620527
11. ЦБ сообщает о начале процедуры реорганизации ПАО «Совкомбанк» в форме присоединения к нему
АКБ «РосЕвроБанк» и ООО «СКИБ». http://www.cbr.ru/press/PR/?file=16082018_174256ik2018-08-16T17_40_51.htm
12. Credit Suisse заморозил более $5 млрд «российских денег» из-за санкций США. https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/08/22/778786-credit
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Интересная информация о банках в открытой печати после 25.7.2018 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. Владельцы костромского Аксонбанка хотят передать его Банку России. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10611883
2. КБ "Спутник" связан с МАСТ банком (лиц. отозвана) через руководство. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6569476#message6569476
3. Банк "Агросоюз" попал под санкции США. https://1prime.ru/finance/20180803/829093999.html Ком. Банк в зоне риска, т.к. нарушал нормативы в январе 2018 http://www.banki.ru/blog/day2/9417.php см. ещё http://www.banki.ru/blog/day2/9165.php (N10) Интересно, что после нарушения нормативов RAEX рейтинг ruB не понизило (проспало?).
4. RAEX понизило рейтинг Банку «Развитие-Столица» на 1 ступень, до ruB- , прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul25b
5. RAEX присвоило рейтинг Первому Клиентскому Банку на уровне ruB- , прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul25a
6. RAEX присвоило рейтинг ruB- со стабильным прогнозом КБ «Космос» https://raexpert.ru/releases/2018/Aug24b
7. RAEX присвоило Сити Инвест Банку рейтинг на уровне ruB, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Jul30b
8. RAEX подтвердило рейтинг Банку «Еврокапитал-Альянс» на уровне ruB, изменило прогноз на негативный и установило статус «под наблюдением». Установление негативного прогноза и статуса «под наблюдением» отражает возросшие операционные и стратегические риски, связанные с присоединением К2 Банка к Банку «Еврокапитал-Альянс». https://raexpert.ru/releases/2018/Aug02b
9. RAEX присвоило Тольяттихимбанку рейтинг на уровне ruB, со стабильным прогнозом, несмотря на высокий уровень репутационных рисков, связанных с проводимым правоохранительными органами расследованием уголовного дела о мошенничестве в отношении контролирующих собственников Банка и его ключевого клиента, «Тольяттиазот». https://raexpert.ru/releases/2018/Aug03b
10. RAEX присвоило рейтинг КБ «Мегаполис» на уровне ruB. https://raexpert.ru/releases/2018/Aug23
11. RAEX присвоило рейтинг Тамбовкредитпромбанку на уровне ruВ+. https://raexpert.ru/releases/2018/Aug20a
12. Банк «Синергия» сменил статус на расчетную НКО. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10622560
13. СМИ: судебные приставы начнут процесс реализации 4-х компаний, принадлежащих бенефициару Банка БКФ О. Миримской, через которые она владеет 80% акций БКФ. Т.о. банк БКФ может сменить бенефициара http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10601905
14. Moody's отозвало рейтинг B3 КБ «Альба Альянс». https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10622757 Ком. У банка остался невысокий рейтинг ruB+ от RAEX.
15. Moody's отозвало рейтинг ИНГ Банк (Евразия). https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10583254 Ком. У банка остались высокие рейтинги ВВВ- от Фичи и ААА от АКРА.
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2018&mon=8
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, МИнБ (Московский индустриальный банк), Славия, Глобэкс, Востсибтранскомбанк, Рунэтбанк, УБРиР (=Уральский банк реконструкции и развития), Донхлеббанк, Кузнецкий мост.
Бросилось в глаза, что Собинбанк, Кузнецкий мост лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
А Донхлеббанк и Русский ипотечный банк лидируют в антирэнкинге по нормативу Н3 http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2018&mon=8 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала прошлого года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Глобэкс, МФК (=Международный финансовый клуб), Абсолют, МИнБ (Московский индустриальный банк).
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
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Музыкальная пауза. 1. Для форумчан из Гондураса. Гондурасская народная песня "У полковника разведки" https://www.youtube.com/watch?v=F0eiHnNiKGM (полный текст http://www.bards.ru/archives/part.php?id=34766 )
2. Песенка от того же исполнителя "Как-то под вечер" https://www.youtube.com/watch?v=O_eCDqn_ytI
В эпизодах обоих роликов можно увидеть живого Эдуарда Успенского, который ушёл от нас 14 августа.
Комментарии 9
2. RAEX понизило рейтинг КС БАНКа на 2 ступени, с ruBB- до ruB, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Aug28c
3. RAEX присвоило рейтинг Камчаткомагропромбанку на уровне ruB, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Aug30c
4. РИА Рейтинг отмечает рост доли просроченных ипотечных кредитов: у Инвестторгбанка - 23%, у Банка Восточный - 19%. http://vid1.rian.ru/ig/ratings/ipoteka_1.7.18.pdf
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Банк «Еврокапитал-Альянс»: по мнению М. Осадчего, риски возросли после отзыва лицензии у К2 Банка. http://www.banki.ru/news/columnists/?id=10637983
Тезисы этого сообщения подтверждаются косвенными признаками - ростом доходности ОФЗ и дефицитом валюты у банков http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6633555#message6633555
2. Банки увеличили заимствования от ЦБ: задолженность по репо с регулятором подскочила до 30 млрд руб. – последний раз банки столько занимали в начале года. https://www.vedomosti.ru/finance/artic...0445-banki
3. Японская корпорация SBI Holdings (владеет 100% долей в уставном капитале Эс-Би-Ай Банка) инвестирует в Совкомбанк. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10645636
4. Контролирующий акционер банка Восточный отзовет иск к банку в связи с достижением договоренности о кандидатуре нового и.о. предправа (А. Нестеренко). https://www.rbc.ru/finances/11/09/2018/5b97fc619a794776c25f73e3
5. Тольяттихимбанк приостановил обслуживание клиентов из-за обысков, якобы связанных с уголовными делами в отношении "Тольяттиазота". Владелец Банка - бывший председатель совета директоров ПАО "Тольяттиазот" С. Махлай. https://www.interfax.ru/business/628947
6. Глава ВТБ Костин не исключает конвертации долларовых депозитов в рублевые в случае расширения санкций. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/09/12/780670-kostin-dollarovih-vkladov ЦБ позднее пообещал не конвертировать валютные вклады в рубли. https://www.kommersant.ru/doc/3743453
7. Fitch опубликовало обзор российских банков за 7 месяцев 2018 г. https://www.fitchratings.com/site/pr/10044594
8. «Аксонбанк» "приостановил" денежные переводы. https://kostroma.today/akson-bank-priostanovil-denezhnye-perevody/
9. Владельцы бондов Russian Standard, по которым заложено 49% банка «Русский стандарт», пожаловались главе ЦБ на «непрозрачную сделку» структур Рустама Тарико. https://www.rbc.ru/finances/13/09/2018/5b9919a99a794730fec5e34e
2. RAEX понизило на 2 ступени рейтинг Банка «Еврокапитал-Альянс», до ruCCC, сняло статус «под наблюдением», но сохранило негативный прогноз. https://raexpert.ru/releases/2018/Sep14a
3. Fitch подтвердило рейтинг Глобэксбанка на уровне 'BB-', со стабильным прогнозом, и отозвало его "по коммерческим причинам". Агентство отмечает, что 9 августа акционер Банка (ВЭБ) принял решение о присоединении Глобэксбанка к Связь-банку ('BB-', со стабильным прогнозом), которое должно завершиться в октябре 2018 г., и Глобэксбанк прекратит существовать как отдельное юр. лицо. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10655193
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1. СМИ: в конфликт акционеров банка Восточный может вмешаться ЦБ. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10656061 Moody’s поместило рейтинги банка «Восточный» на пересмотр с возможностью понижения. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10662781
2. Вывод средств с российского рынка ускорился. https://www.kommersant.ru/doc/3743917
3. Плюс Банк: риски всё растут. S&P понизило рейтинг казахстанского Цеснабанка, являющегося владельцем Плюс Банка, до уровня 'В,' "ввиду ухудшения показателей ликвидности", прогноз — «негативный». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10659135
4. Fitch отозвало рейтинг Русьуниверсалбанка (=Русского универсального банка). https://www.fitchratings.com/site/pr/10043961
5. ЦБ докапитализирует АТБ на 9 млрд руб. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19092018_184216ik2018-09-19T18_32_35.htm
6. ЦБ утвердил стратегию санации Генбанка, капитал станет положительным к концу 2029 г. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19092018_190115ik2018-09-19T18_57_03.htm
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1. Последний из
могиканБОМП - Московский кредитный банк (=МКБ) - испытывает "технические проблемы" не менее 3-х дней к ряду: работа интернет-банка ограничена (https://www.interfax.ru/business/630161 ), и RAEX установило по рейтингу МКБ статус «под наблюдением» из-за "задержек по проведению части транзакций клиентов." https://raexpert.ru/releases/2018/Sep21d История с "техническим сбоем" - запутанная: МКБ поясняет, что проблемы связаны с продуктами компании Oracle, а в IT-компании уверяют, что МКБ 3 года назад отказался от тех. поддержки Oracle. https://www.kommersant.ru/doc/3744311
2. RAEX понизило рейтинг Банка «Агросоюз» до ruCCC, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Sep21c
3. На ожиданиях санкций, объем валютных депозитов в Сбербанке за август сократился на $1,2 млрд. https://www.rbc.ru/economics/21/09/2018/5ba4c2e59a7947529de8853e?from=main
4. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на октябрь (https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10667964 ) и, как сообщают СМИ, тайком выдал 20 млрд руб. на спасение Генбанка (https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/09/20/781549-tsb ).