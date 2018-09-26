Новости по итогам отчетности за август 2018 г.

Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 22 дня; Н10.1 - 6 дней; Н7 - 3 дня), Востсибтранскомбанк (Н1.2 - 27 дней)
Донхлеббанк нормативы не нарушал, но 31 день имел норматив Н1.1 ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности, такая проблема у банка имеется уже 2ой месяц подряд. Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 18 месяцев подряд, при этом значения нормативов ухудшаются, а Востсибтранскомбанк нарушает нормативы 2ой месяц подряд.
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В августе не было банков, допустивших задержку исполнения клиентских платежных поручений по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
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В августе Альфа банк, Сбербанк, Россельхозбанк, Росбанк допустили задержку исполнения платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка банков носит технический характер из-за незначительности сумм.
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Банки, капитал которых на 1 сентября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, Народный банк Тувы http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1 В прошлом месяце они тоже засветились.
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Табличка банков, возможно прячущих плохие активы http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6604
Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют МИнБ (Московский Индустриальный Банк), УБРиР (=Уральский банк реконструкции и развития), Росдорбанк, КС банк, Русский ипотечный банк.
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После выхода предыдущей отчетности 24.08.2018, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: К2 банк, Аксонбанк. Аннулирована лицензия у Михайловского ПЖСБ ( http://www.cbr.ru/press/PR/?file=21092018_110558ik2018-09-21T11_04_31.htm ) и у АО «Гранд Инвест Банк» в связи с ликвидацией банков, т.к. собственники решили добровольно сдать лицензию. Ликвидация подразумевает, что все обязательства перед клиентами на момент утраты лицензии банки выполнят в полном объёме. Для вкладчиков страхового случая не наступает, а все вклады возвращаются в полном объёме с процентами (в т.ч. превышенцам) на день ликвидации. Замечу, что Михайловский ПЖСБ был отнесен к "безопасным банкам", к-рые с большой вероятностью смогут исполнить все обязательства перед клиентами в случае утраты лицензии, см. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6214386#message6214386
Т.о. этот случай подтверждает жизнеспособность концепции "безопасных банков".
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,50% годовых ( http://cbr.ru/press/PR/?file=14092018_133000Key.htm ) и продлить до конца года паузу в покупке валюты для минфина на бирже в рамках бюджетного правила ( https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10654337 ). Ком.: ЦБ намекает на то, что ослабление рубля будет существенным из-за новых санкций.
2. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на октябрь ( https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10667964
3. ЦБ прогнозирует вывоз 55 млрд долларов, что почти вдвое больше, чем регулятор ожидал в апреле (28 млрд), и в 4 раза превышает прогноз декабря (15 млрд). http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6656668#message6656668 Чистый отток капитала из РФ составил $ 5 млрд за август, это на 20% больше, чем в июле. В частности, иностранцы вывели из ОФЗ ср-в на $ 2 млрд. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6659010#message6659010 Ком. Иностранцы ждут усиления санкций.
4. Moody's: расходы банков на фондирование будут постепенно расти до конца 2018 г., что будет негативно для российских банков. https://1prime.ru/finance/20180910/829215028.html
5. Глава ВТБ Костин не исключает конвертации долларовых депозитов в рублевые в случае расширения санкций. smile:pardon: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/09/12/780670-kostin-dollarovih-vkladov ЦБ позднее пообещал не конвертировать валютные вклады в рубли. https://www.kommersant.ru/doc/3743453
6. На ожиданиях санкций, объем валютных депозитов в Сбербанке за август сократился на $1,2 млрд. https://www.rbc.ru/economics/21/09/2018/5ba4c2e59a7947529de8853e?from=main
7. Fitch опубликовало обзор российских банков за 7 месяцев 2018 г. https://www.fitchratings.com/site/pr/10044594
8. Про курс доллара и нефть написал здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6680207#message6680207
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Интересная информация о банках в открытой печати после 24.8.2018 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. RAEX отозвало рейтинг ruCCC с негативным прогнозом Евроазиатского Инвестиционного Банка без подтверждения https://raexpert.ru/releases/2018/Sep26a
2. RAEX понизило рейтинг Банка «Агросоюз» до ruCCC, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Sep21c
RAEX отозвало рейтинг ruCCC с негативным прогнозом Банка «Агросоюз» https://raexpert.ru/releases/2018/Sep26b
3. Тольяттихимбанк приостановил обслуживание клиентов из-за обысков, якобы связанных с уголовными делами в отношении "Тольяттиазота". Владелец Банка - бывший председатель совета директоров ПАО "Тольяттиазот" С. Махлай. https://www.interfax.ru/business/628947
4. RAEX понизило на 2 ступени рейтинг Банка «Еврокапитал-Альянс», до ruCCC, сняло статус «под наблюдением», но сохранило негативный прогноз. smile:!: https://raexpert.ru/releases/2018/Sep14a Ком. Банк находился в процессе объединения с К2 банком на момент отзыва у него лицензии.
5. RAEX понизило рейтинг КС Банка на 2 ступени, с ruBB- до ruB, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Aug28c
6. RAEX присвоило рейтинг Камчаткомагропромбанку на уровне ruB, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Aug30c
7. Контролирующий акционер банка Восточный подал иск в суд о банкротстве банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10642792 Это проявление борьбы акционеров за контроль над банком http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10641045 Ком. Сначала (1.5 года назад) иностранцы, контролировавшие банк, хотели слить Восточный Аветисяну почти задарма и слинять, для этого затеяли объединение Восточного с Юниаструмом. Оба банка были в плохом состоянии, но Юниаструм был в гораздо более плохом, и без объединения он бы просто не выжил. ИМХО Теперь у иностранцев открылись глаза, вероятно, им Аветисян что-то пообещал за сдачу контроля в Восточном, но не выполнил обещаний (либо они поняли, что в случае сдачи контроля в банке и его последующего банкротства Аветисяном, они окажутся крайними и их обвинят виновными в доведении до банкротства, а не Аветисяна.) Иностранцы, имеющие контроль в Восточном, вероятно, поняли, что их грубо надули (или собираются надуть, как когда-то надули Bank of Cyprus, продав ему Юниаструм за дорого, а потом выкупив обратно за дёшево) и начали бороться, если уже не за сам банк, то хотя бы за международную репутацию.
8. Контролирующий акционер подал к Восточному ещё один иск. В конфликт акционеров банка Восточный может вмешаться ЦБ. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10656061 Moody’s поместило рейтинги банка «Восточный» на пересмотр с возможностью понижения. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10662781
9. Владельцы бондов Russian Standard, по которым заложено 49% банка «Русский стандарт», пожаловались главе ЦБ на «непрозрачную сделку» структур Рустама Тарико. https://www.rbc.ru/finances/13/09/2018/5b9919a99a794730fec5e34e
10. Fitch отозвало рейтинг Русьуниверсалбанка (=Русского универсального банка). https://www.fitchratings.com/site/pr/10043961
11. Последний из могикан БОМП - Московский кредитный банк (=МКБ) - испытывает "технические проблемы" не менее 3-х дней к ряду: работа интернет-банка ограничена (https://www.interfax.ru/business/630161 ), и RAEX установило по рейтингу МКБ статус «под наблюдением» из-за "задержек по проведению части транзакций клиентов." https://raexpert.ru/releases/2018/Sep21d История с "техническим сбоем" - запутанная: МКБ поясняет, что проблемы связаны с продуктами компании Oracle, а в IT-компании уверяют, что МКБ 3 года назад отказался от тех. поддержки Oracle. https://www.kommersant.ru/doc/3744311
Ком 1. Системнозначимые тоже плачут, а Роман Авдеев тренируется для побега в Лондон http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6672204#message6672204 Ком 2. Возможную причину "техпроблем" описАл здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6680207#message6680207
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2018&mon=9
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, Донхлеббанк, МИнБ (Московский индустриальный банк), Металлург, Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк), Первомайский, ПИР банк (=Проминвестрасчет).
Бросилось в глаза, что Санкт-Петербургский банк инвестиций, Синергия, Донхлеббанк, Собинбанк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
А Донхлеббанк, Русский Стандарт, Кузнецкий, Модульбанк, Тройка-Д банк лидируют в антирэнкинге по нормативу Н3 http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2018&mon=9
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала прошлого года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Глобэкс, Абсолют, МФК (=Международный финансовый клуб), МИнБ (Московский индустриальный банк).
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
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Музыкальная пауза. К 190-летию со дня рождения Льва Толстого.
1. Песня про Анну Каренину https://www.youtube.com/watch?v=JzFLJcmkXNM , варианты текста: http://a-pesni.org/dvor/karenina.php
2. Шуточная песенка "Жил-был великий писатель" https://www.youtube.com/watch?v=IHWq7GOWh_U (ещё вариант https://www.youtube.com/watch?v=QYS7FPK3L7M ), варианты текста: http://a-pesni.org/dvor/tolstoj.php
Комментарии 18
несколько месяцев назад, судя по действиям регулятора, вы точно спрогнозировали ослабление рубля
а что же будет ближе к Новому году и в 2019г с курсом рубля?
Стоит ли бежать из модульбанка, который, вроде, впервые в обзоре?
turkinaw, МИнБ, УБРиР - в любой момент, в отчетности видны характерные признаки рисования ИМХО, но точную дату никто не скажет, это зависит от ЦБ. Например, Югру аналитики похоронили за 3 года до отзыва у неё лицензии, т.к. рисование отчетности было очевидно, но ЦБ этого ещё 3 года "не замечал". Но когда лицензию всё же отозвали, то это почему-то стало неожиданным для клиентов банка. В банках проблема с капиталом, см., напр., норматив Н1.2 http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5759&orderby=Sum Среди 11 банков-лидеров антирэнкинга, 5 на санации, ещё 3 банка, которые указаны вверху страницы, затем Кранбанк, находящийся в зоне риска из-за очень низких рейтингов, но он держится пока за счет того, что он санатор, а ещё МИнБ и УБРиР.
Модульбанк это бывший Региональный Кредит (он раньше часто мелькал в обзорах и нормативы нарушал), банки меняют фамилию, чтобы клиенты не могли найти в гугле всякие страсти из их прошлой жизни. Банком владеет Аветисян, к-рый также бенефициар Восточного и бывший хозяин Юниаструма, они упоминались на этой странице блога. Репутация бенефициара говорит не в пользу банка. Консервативным клиентам лучше не рисковать, а рисковым клиентам можно и остаться, имеющиеся риски в банке не сильно изменились, но риски надо осознавать.
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ЦБ отозвал лицензию у БТФ банка (Банк Торгового Финансирования) http://www.cbr.ru/press/PR/?file=28092018_082559ik2018-09-28T08_24_09.htm Банк упоминался в блоге в связи с ограничениями от ЦБ на вклады см. http://www.banki.ru/blog/day2/8862.php (4), http://www.banki.ru/blog/day2/8410.php (5), и из-за отзыва низкого рейтинга от RAEX ещё 3 года назад, см. http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php
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1. 26 сентября 2018 ФРС повысила базовую процентную ставку на 0,25% — до 2—2,25% годовых. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10674710 ФРС планирует ещё 1 повышение ставки в этом году и 3 повышения в следующем с целью в 3-3,25% при прогнозе инфляции в США также выше 3% https://www.finam.ru/analysis/marketnews/investory-v-ssha-vzvesyat-resheniya-i-plany-frs-20180927-14000/
2. RAEX присвоило рейтинг ТЭМБР-БАНКУ на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз. https://raexpert.ru/releases/2018/Sep27
3. RAEX присвоило рейтинг Нефтепромбанку на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз. https://raexpert.ru/releases/2018/Sep27b Ком. Ближайшие родственники банка уже на кладбище, см. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4015579#message4015579 (20)
4. «Дочки» «Роснефти» предложили перенести оплату услуг подрядчиков с конца этого года на следующий.
https://www.rbc.ru/business/24/09/2018/5ba8bcce9a7947919add86e5 Ком. Либо у компании деньги заканчиваются (ведь она живёт на заёмные ср-ва, т.к. берёт огромные кредиты в БС по схеме прямого-обратного репо!), либо компания ожидает обвал рубля, тогда компания, имея валютную выручку, сможет оплатить рублевые подряды гораздо дешевле.
2. RAEX понизило рейтинг Банка «Кузнецкий» на 2 ступени, до уровня ruB, и изменило прогноз со стабильного на негативный из-за ухудшения ликвидной позиции банка. https://raexpert.ru/releases/2018/Sep28e
3. Минфин планирует в октябре поставить новый рекорд по закупке валюты (на 475,7 млрд руб.). https://www.kommersant.ru/doc/3759287 В ходе первого за месяц аукциона ОФЗ Минфин разместил лишь 7,4 млрд руб. из планировавшихся 20 млрд руб. https://www.rbc.ru/finances/03/10/2018/5bb4aef29a79472e615a34f1 А 24 октября Минфину удалось разместить меньше 1/2 предложенного инвесторам выпуска 6-летних ОФЗ. https://www.rbc.ru/finances/24/10/2018/5bd0524e9a79474f70f59227 Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в сентябре снизилась по сравнению с августом на 0,8 п.п., до 25,8%. https://1prime.ru/state_regulation/20181024/829365499.html
Как по вашему мнению, нужно ли юрику уходить из МКБ после последних событий ?
Пока проблемы, вроде бы, устранены. Но что будет дальше?
Заранее спасибо )
2. Fitch опубликовало переведенный на рус. яз. обзор российских банков за 8 месяцев 2018 г. https://www.fitchratings.com/site/pr/10047506
3. ЦБ утвердил перечень системно значимых банков, в который вошли всё те же 11 банков. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10689465
1. КОР http://www.cbr.ru/press/PR/?file=05102018_082807ik2018-10-05T08_24_56.htm Банк был в зоне риска уже более 2х лет из-за отзыва последнего рейтинга http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (14)
2. Флора-Москва http://www.cbr.ru/press/PR/?file=05102018_083906ik2018-10-05T08_29_08.htm Банк упоминался в блоге год назад, т.к. собирался самоликвидироваться http://www.banki.ru/blog/day2/9233.php (4)
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1. Совкомбанк отказывается выполнять законы и досрочно возвращать вклад с % по желанию вкладчика при реорганизации (присоединении Росевробанка). http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6701565#message6701565
3. В августе клиенты забрали из крупнейших госбанков $ 8,3 млрд. Большего всего забрали из ВТБ - $ 2,5 млрд, т.к. Костин громче других выступал за дедолларизацию. Это разумно, пусть ВТБ начинает дедолларизацию с себя! http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10686844
По поводу беззалоговых кредитов юрикам не могу сказать, не брали.
2. ЦБ может вернуться к снижению ставки к концу 2019 — началу 2020 года http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10691715 Ком. К концу 2019 ФРС закончит повышение ставки. До этого ЦБ тоже ставку будет скорее повышать. АКРА считает, что к концу 2019 ЦБ поднимет ставку до 8,5%, что примерно соответствует средней доходности по ОФЗ на текущий момент. https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1MJ1ML-ORUBS
3. Чистый отток частного капитала из РФ вырос по итогам девяти месяцев до 31,9 млрд долларов, а ЦБ скупил валюты для минфина по бюджетному правилу примерно на на 35,6 млрд долларов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10693667
4. Валютные резервы ЦБ РФ в размере 460 млрд. долл. включают около 30 млрд. долл. в форме наличных денежных средств, что, в сочетании с их запасом у госбанков в размере около 13 млрд. долл., способно покрыть приблизительно половину всех розничных депозитов в иностранной валюте. https://www.fitchratings.com/site/pr/10047908
5. ЦБ отсрочит ужесточение нормативов для банков, планировавшееся на 1 янв 2019 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10692966
6. ФНС получит больше информации о счетах налогоплательщиков в банках http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10692028
2. ВТБ, не ограничившись приобретением Возрождения, договорился о покупке Саровбизнесбанка. Интеграция банков может завершиться в 2020 г., когда Саровбизнесбанк перейдет под бренд ВТБ. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10695310
3. В сентябре чистый отток средств граждан из банков достиг почти 500 млрд руб. https://www.kommersant.ru/doc/3765679
4. RAEX резко, на 3 ступени (!), понизило рейтинг МБСП, до ruССС, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Oct11b Ком. Любопытно, что ЦБ завершил внеплан Банка за пару дней до этого рейтингового действия. http://www.cbr.ru/analytics/insideinfo/giko/?id=183007581
2. «Эксперт РА» присвоило банку «Республиканский Кредитный Альянс» рейтинг ruВ- со стабильным прогнозом. https://raexpert.ru/releases/2018/Oct17d
3. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10711957
4. ЦБ продолжает увеличивать объем золота в ЗВР... В сентябре ЦБ закупил 1,2 млн тр. унций золота, а за 9 месяцев 2018 г. - 6,4 млн унций (199 тонн). https://www.interfax.ru/business/634172 Спрос на золото сохраняется со стороны центральных банков, причем основным покупателем металла остается Банк России. https://www.kommersant.ru/doc/3777823
1. ВостСибтранскомбанк http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19102018_032943ik2018-10-19T03_27_36.htm Банк нарушал нормативы 2 месяца подряд, в августе и июле 2018 (см. вверху страницы).
2. Риал-Кредит http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19102018_083658ik2018-10-19T08_33_46.htm Банк упоминался в блоге в отчетности за февраль и март 2018 среди банков, чей капитал ниже разрешенного уровня в 300 млн руб., см. http://www.banki.ru/blog/day2/9503.php http://www.banki.ru/blog/day2/9578.php
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1. Люди из ББР банка (=Балтийский банк развития) замешаны в отмывании по делу полковника Захарченко https://bankir.ru/novosti/20170523/poterpevshim-po-delu-ottsa-zakharchenko-priznan-bank-moskovskoe-ipotechnoe-agentstvo-10127461/
2. В Донхлеббанке (см. вверху страницы) совдир планирует рассмотреть 22 октября "заключение о возникшем регуляторном риске в процессе деятельности Банка за 3 квартал 2018 г". http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8cE2Qi0tIke4grsFye-ADBA-B-B
3. Отрасли экономики, кредитование к-рых наиболее рискованно для банков http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6735750#message6735750
4. Только за счет выплат по долгам, планируемый отток капитала в конце 2018 - начале 2019 года составит $ 32,5 млрд http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6736365#message6736365
2. «Эксперт РА» присвоило рейтинг Эксперт Банку на уровне ruССС, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Oct24b