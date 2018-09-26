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Новости по итогам отчетности за август 2018 г.

26.09.2018 19:33 18 2 868 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ в августе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=9

Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 22 дня; Н10.1 - 6 дней; Н7 - 3 дня), Востсибтранскомбанк (Н1.2 - 27 дней)

Донхлеббанк нормативы не нарушал, но 31 день имел норматив Н1.1 ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности, такая проблема у банка имеется уже 2ой месяц подряд. Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 18 месяцев подряд, при этом значения нормативов ухудшаются, а Востсибтранскомбанк нарушает нормативы 2ой месяц подряд.
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В августе не было банков, допустивших задержку исполнения клиентских платежных поручений по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
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В августе Альфа банк, Сбербанк, Россельхозбанк, Росбанк допустили задержку исполнения платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка банков носит технический характер из-за незначительности сумм.
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Банки, капитал которых на 1 сентября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, Народный банк Тувы http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1 В прошлом месяце они тоже засветились.
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Табличка банков, возможно прячущих плохие активы http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6604
Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют МИнБ (Московский Индустриальный Банк), УБРиР (=Уральский банк реконструкции и развития), Росдорбанк, КС банк, Русский ипотечный банк.
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После выхода предыдущей отчетности 24.08.2018, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: К2 банк, Аксонбанк. Аннулирована лицензия у Михайловского ПЖСБ ( http://www.cbr.ru/press/PR/?file=21092018_110558ik2018-09-21T11_04_31.htm ) и у АО «Гранд Инвест Банк» в связи с ликвидацией банков, т.к. собственники решили добровольно сдать лицензию. Ликвидация подразумевает, что все обязательства перед клиентами на момент утраты лицензии банки выполнят в полном объёме. Для вкладчиков страхового случая не наступает, а все вклады возвращаются в полном объёме с процентами (в т.ч. превышенцам) на день ликвидации. Замечу, что Михайловский ПЖСБ был отнесен к "безопасным банкам", к-рые с большой вероятностью смогут исполнить все обязательства перед клиентами в случае утраты лицензии, см. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6214386#message6214386
Т.о. этот случай подтверждает жизнеспособность концепции "безопасных банков".
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:

1. ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,50% годовых ( http://cbr.ru/press/PR/?file=14092018_133000Key.htm ) и продлить до конца года паузу в покупке валюты для минфина на бирже в рамках бюджетного правила ( https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10654337 ). Ком.: ЦБ намекает на то, что ослабление рубля будет существенным из-за новых санкций.
2. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на октябрь ( https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10667964
3. ЦБ прогнозирует вывоз 55 млрд долларов, что почти вдвое больше, чем регулятор ожидал в апреле (28 млрд), и в 4 раза превышает прогноз декабря (15 млрд). http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6656668#message6656668 Чистый отток капитала из РФ составил $ 5 млрд за август, это на 20% больше, чем в июле. В частности, иностранцы вывели из ОФЗ ср-в на $ 2 млрд. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6659010#message6659010 Ком. Иностранцы ждут усиления санкций.
4. Moody's: расходы банков на фондирование будут постепенно расти до конца 2018 г., что будет негативно для российских банков. https://1prime.ru/finance/20180910/829215028.html
5. Глава ВТБ Костин не исключает конвертации долларовых депозитов в рублевые в случае расширения санкций. smile:pardon: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/09/12/780670-kostin-dollarovih-vkladov ЦБ позднее пообещал не конвертировать валютные вклады в рубли. https://www.kommersant.ru/doc/3743453
6. На ожиданиях санкций, объем валютных депозитов в Сбербанке за август сократился на $1,2 млрд. https://www.rbc.ru/economics/21/09/2018/5ba4c2e59a7947529de8853e?from=main
7. Fitch опубликовало обзор российских банков за 7 месяцев 2018 г. https://www.fitchratings.com/site/pr/10044594
8. Про курс доллара и нефть написал здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6680207#message6680207
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Интересная информация о банках в открытой печати после 24.8.2018 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

1. RAEX отозвало рейтинг ruCCC с негативным прогнозом Евроазиатского Инвестиционного Банка без подтверждения https://raexpert.ru/releases/2018/Sep26a
2. RAEX понизило рейтинг Банка «Агросоюз» до ruCCC, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Sep21c
RAEX отозвало рейтинг ruCCC с негативным прогнозом Банка «Агросоюз» https://raexpert.ru/releases/2018/Sep26b
3. Тольяттихимбанк приостановил обслуживание клиентов из-за обысков, якобы связанных с уголовными делами в отношении "Тольяттиазота". Владелец Банка - бывший председатель совета директоров ПАО "Тольяттиазот" С. Махлай. https://www.interfax.ru/business/628947
4. RAEX понизило на 2 ступени рейтинг Банка «Еврокапитал-Альянс», до ruCCC, сняло статус «под наблюдением», но сохранило негативный прогноз. smile:!: https://raexpert.ru/releases/2018/Sep14a Ком. Банк находился в процессе объединения с К2 банком на момент отзыва у него лицензии.
5. RAEX понизило рейтинг КС Банка на 2 ступени, с ruBB- до ruB, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Aug28c
6. RAEX присвоило рейтинг Камчаткомагропромбанку на уровне ruB, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/Aug30c
7. Контролирующий акционер банка Восточный подал иск в суд о банкротстве банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10642792 Это проявление борьбы акционеров за контроль над банком http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10641045 Ком. Сначала (1.5 года назад) иностранцы, контролировавшие банк, хотели слить Восточный Аветисяну почти задарма и слинять, для этого затеяли объединение Восточного с Юниаструмом. Оба банка были в плохом состоянии, но Юниаструм был в гораздо более плохом, и без объединения он бы просто не выжил. ИМХО Теперь у иностранцев открылись глаза, вероятно, им Аветисян что-то пообещал за сдачу контроля в Восточном, но не выполнил обещаний (либо они поняли, что в случае сдачи контроля в банке и его последующего банкротства Аветисяном, они окажутся крайними и их обвинят виновными в доведении до банкротства, а не Аветисяна.) Иностранцы, имеющие контроль в Восточном, вероятно, поняли, что их грубо надули (или собираются надуть, как когда-то надули Bank of Cyprus, продав ему Юниаструм за дорого, а потом выкупив обратно за дёшево) и начали бороться, если уже не за сам банк, то хотя бы за международную репутацию.
8. Контролирующий акционер подал к Восточному ещё один иск. В конфликт акционеров банка Восточный может вмешаться ЦБ. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10656061 Moody’s поместило рейтинги банка «Восточный» на пересмотр с возможностью понижения. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10662781
9. Владельцы бондов Russian Standard, по которым заложено 49% банка «Русский стандарт», пожаловались главе ЦБ на «непрозрачную сделку» структур Рустама Тарико. https://www.rbc.ru/finances/13/09/2018/5b9919a99a794730fec5e34e
10. Fitch отозвало рейтинг Русьуниверсалбанка (=Русского универсального банка). https://www.fitchratings.com/site/pr/10043961
11. Последний из могикан БОМП - Московский кредитный банк (=МКБ) - испытывает "технические проблемы" не менее 3-х дней к ряду: работа интернет-банка ограничена (https://www.interfax.ru/business/630161 ), и RAEX установило по рейтингу МКБ статус «под наблюдением» из-за "задержек по проведению части транзакций клиентов." https://raexpert.ru/releases/2018/Sep21d История с "техническим сбоем" - запутанная: МКБ поясняет, что проблемы связаны с продуктами компании Oracle, а в IT-компании уверяют, что МКБ 3 года назад отказался от тех. поддержки Oracle. https://www.kommersant.ru/doc/3744311
Ком 1. Системнозначимые тоже плачут, а Роман Авдеев тренируется для побега в Лондон smile:) http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6672204#message6672204 Ком 2. Возможную причину "техпроблем" описАл здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6680207#message6680207
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2018&mon=9
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, Донхлеббанк, МИнБ (Московский индустриальный банк), Металлург, Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк), Первомайский, ПИР банк (=Проминвестрасчет).
Бросилось в глаза, что Санкт-Петербургский банк инвестиций, Синергия, Донхлеббанк, Собинбанк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
А Донхлеббанк, Русский Стандарт, Кузнецкий, Модульбанк, Тройка-Д банк лидируют в антирэнкинге по нормативу Н3 http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2018&mon=9
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала прошлого года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Глобэкс, Абсолют, МФК (=Международный финансовый клуб), МИнБ (Московский индустриальный банк).
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
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Музыкальная пауза. К 190-летию со дня рождения Льва Толстого. smile:)
1. Песня про Анну Каренину https://www.youtube.com/watch?v=JzFLJcmkXNM , варианты текста: http://a-pesni.org/dvor/karenina.php
2. Шуточная песенка "Жил-был великий писатель" https://www.youtube.com/watch?v=IHWq7GOWh_U (ещё вариант https://www.youtube.com/watch?v=QYS7FPK3L7M ), варианты текста: http://a-pesni.org/dvor/tolstoj.php

Комментарии 18

denezku  (denezku)
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добрый день! как всегда браво! )
несколько месяцев назад, судя по действиям регулятора, вы точно спрогнозировали ослабление рубля
а что же будет ближе к Новому году и в 2019г с курсом рубля?
Олег Фомин  (FOVL)
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Добрый день! Во Владивостоке Восточный обновляет линейку вкладов! smile:)
Сырный Человечек  (turkinaw)
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Спасибо за обзор! Как всегда отлично. Интересно сколько еще проятнут МИнб и УБРиР.

Стоит ли бежать из модульбанка, который, вроде, впервые в обзоре?
Бе Ри  (дай)
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denezku, курс к Новому году будет зависеть от санкций, к-рые обещают в ноябре. Если, напр., Сбербанку перекроют долларовые транзакции и заблокируют ему ср-ва на зарубежных долларовых счетах, то мне страшно представить, какой может быть курс. Если санкции отложат, или ограничатся мелкими госбанками, а ЦБ будет проводить разумную политику (поднимет ещё ставку, если потребуется), то курс м.б. в районе 70 руб, но я исхожу из того, что до Нового года цена нефти будет расти, т.к. в конце года всегда усиливается вывоз капитала из-за роста выплат по внешнему долгу (независимо от поведения иностранцев на внутреннем рынке). В 2019 г. жду обвала цен на нефть и роста курса $ независимо от санкций. Нефть может либо неограниченно долго болтаться в боковом тренде, либо постоянно расти с последующим обвалом в 2-2,5 раза. Сейчас реализуется 2ой сценарий - нефть непрерывно растёт, летом была коррекция, но она не сломала растущий тренд на месячном графике.
turkinaw, МИнБ, УБРиР - в любой момент, в отчетности видны характерные признаки рисования ИМХО, но точную дату никто не скажет, это зависит от ЦБ. Например, Югру аналитики похоронили за 3 года до отзыва у неё лицензии, т.к. рисование отчетности было очевидно, но ЦБ этого ещё 3 года "не замечал". Но когда лицензию всё же отозвали, то это почему-то стало неожиданным для клиентов банка. В банках проблема с капиталом, см., напр., норматив Н1.2 http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5759&orderby=Sum Среди 11 банков-лидеров антирэнкинга, 5 на санации, ещё 3 банка, которые указаны вверху страницы, затем Кранбанк, находящийся в зоне риска из-за очень низких рейтингов, но он держится пока за счет того, что он санатор, а ещё МИнБ и УБРиР.
Модульбанк это бывший Региональный Кредит (он раньше часто мелькал в обзорах и нормативы нарушал), банки меняют фамилию, чтобы клиенты не могли найти в гугле всякие страсти из их прошлой жизни. Банком владеет Аветисян, к-рый также бенефициар Восточного и бывший хозяин Юниаструма, они упоминались на этой странице блога. Репутация бенефициара говорит не в пользу банка. Консервативным клиентам лучше не рисковать, а рисковым клиентам можно и остаться, имеющиеся риски в банке не сильно изменились, но риски надо осознавать.
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ЦБ отозвал лицензию у БТФ банка (Банк Торгового Финансирования) http://www.cbr.ru/press/PR/?file=28092018_082559ik2018-09-28T08_24_09.htm Банк упоминался в блоге в связи с ограничениями от ЦБ на вклады см. http://www.banki.ru/blog/day2/8862.php (4), http://www.banki.ru/blog/day2/8410.php (5), и из-за отзыва низкого рейтинга от RAEX ещё 3 года назад, см. http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php
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1. 26 сентября 2018 ФРС повысила базовую процентную ставку на 0,25% — до 2—2,25% годовых. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10674710 ФРС планирует ещё 1 повышение ставки в этом году и 3 повышения в следующем с целью в 3-3,25% при прогнозе инфляции в США также выше 3% https://www.finam.ru/analysis/marketnews/investory-v-ssha-vzvesyat-resheniya-i-plany-frs-20180927-14000/
2. RAEX присвоило рейтинг ТЭМБР-БАНКУ на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз. https://raexpert.ru/releases/2018/Sep27
3. RAEX присвоило рейтинг Нефтепромбанку на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз. https://raexpert.ru/releases/2018/Sep27b Ком. Ближайшие родственники банка уже на кладбище, см. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4015579#message4015579 (20)
4. «Дочки» «Роснефти» предложили перенести оплату услуг подрядчиков с конца этого года на следующий.
https://www.rbc.ru/business/24/09/2018/5ba8bcce9a7947919add86e5 Ком. Либо у компании деньги заканчиваются (ведь она живёт на заёмные ср-ва, т.к. берёт огромные кредиты в БС по схеме прямого-обратного репо!), либо компания ожидает обвал рубля, тогда компания, имея валютную выручку, сможет оплатить рублевые подряды гораздо дешевле.
5lexxx  (5lexxx)
#
1. АКРА ухудшило прогноз по скромному рейтингу КБ «Восточный» (В+) со стабильного на развивающийся. smile:pardon: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/911
2. RAEX понизило рейтинг Банка «Кузнецкий» на 2 ступени, до уровня ruB, и изменило прогноз со стабильного на негативный из-за ухудшения ликвидной позиции банка. smile:!: https://raexpert.ru/releases/2018/Sep28e
3. Минфин планирует в октябре поставить новый рекорд по закупке валюты (на 475,7 млрд руб.). https://www.kommersant.ru/doc/3759287 В ходе первого за месяц аукциона ОФЗ Минфин разместил лишь 7,4 млрд руб. из планировавшихся 20 млрд руб. https://www.rbc.ru/finances/03/10/2018/5bb4aef29a79472e615a34f1 А 24 октября Минфину удалось разместить меньше 1/2 предложенного инвесторам выпуска 6-летних ОФЗ. https://www.rbc.ru/finances/24/10/2018/5bd0524e9a79474f70f59227 Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в сентябре снизилась по сравнению с августом на 0,8 п.п., до 25,8%. https://1prime.ru/state_regulation/20181024/829365499.html
Сириус
#
Уважаемый Дай, благодарю вас за очередной мегаполезный обзор.
Как по вашему мнению, нужно ли юрику уходить из МКБ после последних событий ?
Пока проблемы, вроде бы, устранены. Но что будет дальше?
Заранее спасибо )
5lexxx  (5lexxx)
#
1. RAEX понизило на 2 ступени рейтинг Банка «СИАБ», до уровня ruB- , прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Oct04a
2. Fitch опубликовало переведенный на рус. яз. обзор российских банков за 8 месяцев 2018 г. https://www.fitchratings.com/site/pr/10047506
3. ЦБ утвердил перечень системно значимых банков, в который вошли всё те же 11 банков. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10689465
Бе Ри  (дай)
#
Сириус, банк схематозил с другими банками кольца, которые на санацию попали, и с Роснефтью схематозит, как и Открытие перед санацией, поэтому положение у банка трудно назвать хорошим. Но банк официально признан системно значимым, поэтому считается, что худшее, что с ним может произойти, это санация. Поэтому подождите пока уходить, последите за развитием ситуации, если будет дальнейшее ухудшение, то мы узнаем из новостей, т.к. банк не маленький. Думаю, что время уйти ещё будет. Сегодня в банке внеплановая проверка закончилась, посмотрим, что будет происходить. Тут недавно посчитал, получается, что примерно половину всех кредитов банк выдал без залога. Там действительно выдают беззалоговые кредиты юрикам?
Бе Ри  (дай)
#
ЦБ отозвал лицензии у 2х банков:
1. КОР http://www.cbr.ru/press/PR/?file=05102018_082807ik2018-10-05T08_24_56.htm Банк был в зоне риска уже более 2х лет из-за отзыва последнего рейтинга http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (14)
2. Флора-Москва http://www.cbr.ru/press/PR/?file=05102018_083906ik2018-10-05T08_29_08.htm Банк упоминался в блоге год назад, т.к. собирался самоликвидироваться http://www.banki.ru/blog/day2/9233.php (4)
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1. Совкомбанк отказывается выполнять законы и досрочно возвращать вклад с % по желанию вкладчика при реорганизации (присоединении Росевробанка). http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6701565#message6701565
3. В августе клиенты забрали из крупнейших госбанков $ 8,3 млрд. Большего всего забрали из ВТБ - $ 2,5 млрд, т.к. Костин громче других выступал за дедолларизацию. Это разумно, пусть ВТБ начинает дедолларизацию с себя! http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10686844
5lexxx  (5lexxx)
#
Арестован один из ключевых акционеров Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов (28,67% акций), по делу о взятке Захарченко. https://ria.ru/incidents/20181002/1529831560.html Пишут, что 2-ой ключевой акционер, Алексей Крапивин (28,67%), и другие совладельцы объявлены в розыск. https://www.rosbalt.ru/moscow/2018/10/05/1737094.html
Сириус
#
Уважаемый Дай, спасибо за ваш ответ.
По поводу беззалоговых кредитов юрикам не могу сказать, не брали.
Бе Ри  (дай)
#
1. Базовый сценарий ЦБ предполагает снижение стоимости барреля Urals до среднего уровня $60 в 2019 и $ 55 в 2020—2021 годах. Рисковый сценарий ЦБ предполагает падение цены барреля Urals уже в 2019 более чем в два раза до $ 35 за баррель и её сохранение на этом уровне в дальнейшем. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10691310 и https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/7822/2018_03_ddcp.pdf Ком. Дисконт Уралс к Брент составляет около 10%. Средняя цена Уралс в 2018 составит около $ 70. К концу 2018 текущая цена Уралс м.б. около $ 82. Снижение средней цены Уралс в 2019 до $ 60 по базовому сценарию может идти через обвал с $ 82 до $ 38.
2. ЦБ может вернуться к снижению ставки к концу 2019 — началу 2020 года http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10691715 Ком. К концу 2019 ФРС закончит повышение ставки. До этого ЦБ тоже ставку будет скорее повышать. АКРА считает, что к концу 2019 ЦБ поднимет ставку до 8,5%, что примерно соответствует средней доходности по ОФЗ на текущий момент. https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1MJ1ML-ORUBS
3. Чистый отток частного капитала из РФ вырос по итогам девяти месяцев до 31,9 млрд долларов, а ЦБ скупил валюты для минфина по бюджетному правилу примерно на на 35,6 млрд долларов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10693667
4. Валютные резервы ЦБ РФ в размере 460 млрд. долл. включают около 30 млрд. долл. в форме наличных денежных средств, что, в сочетании с их запасом у госбанков в размере около 13 млрд. долл., способно покрыть приблизительно половину всех розничных депозитов в иностранной валюте. https://www.fitchratings.com/site/pr/10047908
5. ЦБ отсрочит ужесточение нормативов для банков, планировавшееся на 1 янв 2019 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10692966
6. ФНС получит больше информации о счетах налогоплательщиков в банках http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10692028
5lexxx  (5lexxx)
#
1. RAEX, присвоив рейтинг Проминвестбанку на уровне ruB- с негативным прогнозом, косвенно подтверждает, что банк - в зоне риска. https://raexpert.ru/releases/2018/Oct10c
2. ВТБ, не ограничившись приобретением Возрождения, договорился о покупке Саровбизнесбанка. Интеграция банков может завершиться в 2020 г., когда Саровбизнесбанк перейдет под бренд ВТБ. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10695310
3. В сентябре чистый отток средств граждан из банков достиг почти 500 млрд руб. https://www.kommersant.ru/doc/3765679
4. RAEX резко, на 3 ступени (!), понизило рейтинг МБСП, до ruССС, прогноз негативный. smile:!: https://raexpert.ru/releases/2018/Oct11b Ком. Любопытно, что ЦБ завершил внеплан Банка за пару дней до этого рейтингового действия. http://www.cbr.ru/analytics/insideinfo/giko/?id=183007581
Бе Ри  (дай)
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ЦБ отозвал лицензию у ПИР банка (=Проминвестрасчет) http://www.cbr.ru/press/PR/?file=12102018_082642ik2018-10-12T08_25_21.htm Банк упоминался в разделе "лидеры антирэнкингов" на этой странице блога и периодически на предыдущих, а также в связи с отзывом рейтинга, ограничением на вклады, обысками, хакерскими атаками см. http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (9), http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (16), http://www.banki.ru/blog/day2/9809.php (3)
5lexxx  (5lexxx)
#
1. «Эксперт РА» присвоило Банку «РБА» рейтинг ruB- с негативным прогнозом. https://raexpert.ru/releases/2018/Oct17f
2. «Эксперт РА» присвоило банку «Республиканский Кредитный Альянс» рейтинг ruВ- со стабильным прогнозом. https://raexpert.ru/releases/2018/Oct17d
3. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10711957
4. ЦБ продолжает увеличивать объем золота в ЗВР... В сентябре ЦБ закупил 1,2 млн тр. унций золота, а за 9 месяцев 2018 г. - 6,4 млн унций (199 тонн). https://www.interfax.ru/business/634172 Спрос на золото сохраняется со стороны центральных банков, причем основным покупателем металла остается Банк России. https://www.kommersant.ru/doc/3777823
Бе Ри  (дай)
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ЦБ отозвал лицензии у 2х банков:
1. ВостСибтранскомбанк http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19102018_032943ik2018-10-19T03_27_36.htm Банк нарушал нормативы 2 месяца подряд, в августе и июле 2018 (см. вверху страницы).
2. Риал-Кредит http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19102018_083658ik2018-10-19T08_33_46.htm Банк упоминался в блоге в отчетности за февраль и март 2018 среди банков, чей капитал ниже разрешенного уровня в 300 млн руб., см. http://www.banki.ru/blog/day2/9503.php http://www.banki.ru/blog/day2/9578.php
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1. Люди из ББР банка (=Балтийский банк развития) замешаны в отмывании по делу полковника Захарченко https://bankir.ru/novosti/20170523/poterpevshim-po-delu-ottsa-zakharchenko-priznan-bank-moskovskoe-ipotechnoe-agentstvo-10127461/
2. В Донхлеббанке (см. вверху страницы) совдир планирует рассмотреть 22 октября "заключение о возникшем регуляторном риске в процессе деятельности Банка за 3 квартал 2018 г". http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8cE2Qi0tIke4grsFye-ADBA-B-B
3. Отрасли экономики, кредитование к-рых наиболее рискованно для банков http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6735750#message6735750
4. Только за счет выплат по долгам, планируемый отток капитала в конце 2018 - начале 2019 года составит $ 32,5 млрд http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6736365#message6736365
5lexxx  (5lexxx)
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1. Moody’s: самая низкая кредитоспособность в группе БРИКС - у российских банков. Суммарное отношение проблемных кредитов к общему объему кредитов, выданных российскими банками, составляет 11,8%. https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_201336
2. «Эксперт РА» присвоило рейтинг Эксперт Банку на уровне ruССС, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Oct24b
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