Новости по итогам отчетности за сентябрь 2018 г.

таких в публикуемой отчетности нет, но Уралтрансбанк, нарушавший нормативы уже 18 месяцев подряд, не раскрыл значения нормативов. Скорее всего у банка, как и ранее, массовое нарушение нормативов, об этом свидетельствует тот факт, что у банка, впервые за 19 месяцев, капитал стал отрицательным, см. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&orderby=Sum Тем самым, у банка должны быть нарушены все нормативы достаточности капитала.
Донхлеббанк нормативы не нарушал, но 18 дней имел норматив Н1.1 ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности, такая проблема у банка имеется уже 3ий месяц подряд.
ЦБ ввёл ВА от АСВ и мораторий в МБСП (=Международный банк Санкт-Петербурга). Для физиков и ИП наступил страховой случай. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15102018_100954ik2018-10-15T10_04_51.htm банк был в зоне риска уже 2 года, см. в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/8213.php (14) и на форуме http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6720144#message6720144
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В сентябре не было банков, допустивших задержку исполнения клиентских платежных поручений по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
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В сентябре Альфа банк, Сбербанк, Россельхозбанк допустили задержку исполнения платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка банков носит технический характер из-за незначительности сумм.
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Банки, капитал которых на 1 октября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, Рунэтбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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Табличка банков, возможно прячущих плохие активы http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6604
Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют МИнБ (Московский Индустриальный Банк), УБРиР (=Уральский банк реконструкции и развития), Росдорбанк, КС банк. В прошлом месяце они тоже засветились.
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После выхода предыдущей отчетности 26.09.2018, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: КОР, Флора-Москва, ПИР-банк (=Проминвестрасчет), ВостСибтранскомбанк, Риал-Кредит.
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. 26 сентября 2018 ФРС повысила базовую процентную ставку на 0,25% — до 2—2,25% годовых. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10674710 ФРС планирует ещё 1 повышение ставки в этом году и 3 повышения в следующем с целью в 3-3,25% при прогнозе инфляции в США также выше 3% https://www.finam.ru/analysis/marketnews/investory-v-ssha-vzvesyat-resheniya-i-plany-frs-20180927-14000/
2. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10711957
3. ЦБ отсрочит ужесточение нормативов для банков, планировавшееся на 1 янв 2019 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10692966
4. Fitch опубликовало переведенный на рус. яз. обзор российских банков за 8 месяцев 2018 г. https://www.fitchratings.com/site/pr/10047506
5. Moody’s: самая низкая кредитоспособность в группе БРИКС - у российских банков. Суммарное отношение проблемных кредитов к общему объему кредитов, выданных российскими банками, составляет 11,8%. https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_201336
6. ЦБ утвердил перечень системно значимых банков, в который вошли всё те же 11 банков. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10689465
7. Минфин планирует в октябре поставить новый рекорд по закупке валюты (на 475,7 млрд руб.), однако до конца декабря на бирже покупать её не будут, видимо, будут покупать напрямую у ЦБ. https://www.kommersant.ru/doc/3759287 Спрос на ОФЗ по-прежнему более чем в 2 раза ниже предложения. В ходе первого за месяц аукциона ОФЗ Минфин разместил лишь 7,4 млрд руб. из планировавшихся 20 млрд руб. https://www.rbc.ru/finances/03/10/2018/5bb4aef29a79472e615a34f1
8. В августе клиенты забрали из крупнейших госбанков $ 8,3 млрд. Большего всего забрали из ВТБ - $ 2,5 млрд, т.к. Костин громче других выступал за дедолларизацию. Это разумно, пусть ВТБ начинает дедолларизацию с себя! http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10686844
9. В сентябре чистый отток средств граждан из банков достиг почти 500 млрд руб. https://www.kommersant.ru/doc/3765679
10. Чистый отток частного капитала из РФ вырос по итогам девяти месяцев до 31,9 млрд долларов, а ЦБ скупил валюты для минфина по бюджетному правилу примерно на на 35,6 млрд долларов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10693667
11. Только за счет выплат по долгам, планируемый отток капитала в конце 2018 - начале 2019 года составит $ 32,5 млрд http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6736365#message6736365
12. Базовый сценарий ЦБ предполагает снижение стоимости барреля Urals до среднего уровня $60 в 2019 и $ 55 в 2020—2021 годах. Рисковый сценарий ЦБ предполагает падение цены барреля Urals уже в 2019 более чем в два раза до $ 35 за баррель и её сохранение на этом уровне в дальнейшем. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10691310 и https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/7822/2018_03_ddcp.pdf Ком. Дисконт Уралс к Брент составляет около 10%. Средняя цена Уралс в 2018 составит около $ 70. К концу 2018 текущая цена Уралс м.б. около $ 82. Снижение средней цены Уралс в 2019 до $ 60 по базовому сценарию может идти через обвал с $ 82 до $ 38.
13. ЦБ может вернуться к снижению ставки к концу 2019 — началу 2020 года http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10691715 Ком. К концу 2019 ФРС закончит повышение ставки. До этого ЦБ тоже ставку будет скорее повышать. АКРА считает, что к концу 2019 ЦБ поднимет ставку до 8,5%, что примерно соответствует средней доходности по ОФЗ на текущий момент. https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1MJ1ML-ORUBS
14. Валютные резервы ЦБ РФ в размере 460 млрд. долл. включают около 30 млрд. долл. в форме наличных денежных средств, что, в сочетании с их запасом у госбанков в размере около 13 млрд. долл., способно покрыть приблизительно половину всех розничных депозитов в иностранной валюте. https://www.fitchratings.com/site/pr/10047908
15. ЦБ продолжает увеличивать объем золота в ЗВР... В сентябре ЦБ закупил 1,2 млн тр. унций золота, а за 9 месяцев 2018 г. - 6,4 млн унций (199 тонн). https://www.interfax.ru/business/634172 Спрос на золото сохраняется со стороны центральных банков, причем основным покупателем металла остается Банк России. https://www.kommersant.ru/doc/3777823
16. Отрасли экономики, кредитование к-рых наиболее рискованно для банков http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6735750#message6735750
17. ФНС получит больше информации о счетах налогоплательщиков в банках http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10692028
18. ВТБ, не ограничившись приобретением Возрождения, договорился о покупке Саровбизнесбанка. Интеграция банков может завершиться в 2020 г., когда Саровбизнесбанк перейдет под бренд ВТБ. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10695310
19. «Дочки» «Роснефти» предложили перенести оплату услуг подрядчиков с конца этого года на следующий.
https://www.rbc.ru/business/24/09/2018/5ba8bcce9a7947919add86e5 Ком. Либо у компании деньги заканчиваются (ведь она живёт на заёмные ср-ва, т.к. берёт огромные кредиты в БС по схеме прямого-обратного репо!), либо компания ожидает обвал рубля, тогда компания, имея валютную выручку, сможет оплатить рублевые подряды гораздо дешевле.
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Интересная информация о банках в открытой печати после 26.9.2018 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. Арестован один из ключевых акционеров Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов (28,67% акций), по делу о взятке Захарченко. https://ria.ru/incidents/20181002/1529831560.html Пишут, что 2-ой ключевой акционер, Алексей Крапивин (28,67%), и другие совладельцы объявлены в розыск. https://www.rosbalt.ru/moscow/2018/10/05/1737094.html
3. Люди из ББР банка (=Балтийский банк развития) замешаны в отмывании по делу полковника Захарченко https://bankir.ru/novosti/20170523/poterpevshim-po-delu-ottsa-zakharchenko-priznan-bank-moskovskoe-ipotechnoe-agentstvo-10127461/
4. RAEX присвоило Эксперт Банку рейтинг ruССС, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Oct24b
5. RAEX, присвоило Проминвестбанку рейтинг ruB- с негативным прогнозом https://raexpert.ru/releases/2018/Oct10c
6. RAEX присвоило Банку «РБА» рейтинг ruB- с негативным прогнозом. https://raexpert.ru/releases/2018/Oct17f
7. RAEX понизило на 2 ступени рейтинг Банка «СИАБ», до уровня ruB- , прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/Oct04a
8. RAEX присвоило банку «Республиканский Кредитный Альянс» рейтинг ruВ- со стабильным прогнозом. https://raexpert.ru/releases/2018/Oct17d
9. RAEX присвоило рейтинг ТЭМБР-БАНКУ на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз. https://raexpert.ru/releases/2018/Sep27
10. RAEX присвоило рейтинг Нефтепромбанку на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз. https://raexpert.ru/releases/2018/Sep27b Ком. Ближайшие родственники банка уже на кладбище, см. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4015579#message4015579 (20)
11. RAEX понизило рейтинг Банка «Кузнецкий» на 2 ступени, до уровня ruB, и изменило прогноз со стабильного на негативный из-за ухудшения ликвидной позиции банка. smile:!: https://raexpert.ru/releases/2018/Sep28e
12. АКРА изменило прогноз по скромному рейтингу В+ КБ «Восточный» со стабильного на развивающийся. https://www.acra-ratings.ru/press-releases/911
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2018&mon=10
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Уралтрансбанк, МИнБ (Московский индустриальный банк), Экономикс банк.
Бросилось в глаза, что Собинбанк, Развитие-Столица, Столичный кредит лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
А Донхлеббанк, Русский ипотечный банк, Кузнецкий лидируют в антирэнкинге по нормативу Н3 http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2018&mon=10
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала прошлого года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Глобэкс, Абсолют, МФК (=Международный финансовый клуб), МИнБ (Московский индустриальный банк).
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
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Музыкальная пауза. Песня про тесто (песня протеста). https://www.youtube.com/watch?v=0crCOZQdov4
(текст http://www.bards.ru/archives/part.php?id=5567 )
Комментарии 22
1. Уралтрансбанк http://cbr.ru/press/PR/?file=25102018_062731ik2018-10-25T06_26_39.htm Банк упоминался в блоге на этой странице и 18 месяцев подряд в связи с нарушениями нормативов.
2. Союзный http://cbr.ru/press/PR/?file=25102018_082438ik2018-10-25T08_23_17.htm Банк упоминался в блоге в связи с отзывом рейтинга, предписаниями от ЦБ на вклады, признаками рисования в отчетности, см. http://www.banki.ru/blog/day2/8537.php (5), http://www.banki.ru/blog/day2/8162.php (15).
2. Гута-Банк (в зоне риска) получил от ЦБ лицензию с правом привлекать во вклады ДС физических лиц. http://www.cbr.ru/analytics/insideinfo/out/?id=5604
Отмечу тот факт, что банк прожил 2 года без рейтинга RAEX и 1.5 года после предписаний ЦБ. Т.е. я к тому, что отслеживать и отмечать такие вещи безусловно надо, но последствия могут быть достаточно отдалёнными по времени.
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ЦБ отозвал лицензии у 2х банков
1. МБСП http://www.cbr.ru/press/PR/?file=31102018_085425ik2018-10-31T08_53_45.htm Банк упоминался вверху страницы из-за введения моратория, в зону риска был введен особым решением 2 года назад (ссылка тоже наверху).
2. Инкаробанк http://www.cbr.ru/press/PR/?file=31102018_081653ik2018-10-31T08_15_31.htm Банк нарушал нормативы в мае 2018 http://www.banki.ru/blog/day2/9727.php и в ещё 4 месяца в 2015 с июля по октябрь, см. напр. http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php