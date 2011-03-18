Отказали в обслуживании по электронной почте (Ситибанк)

Здравствуйте. Хочу проконсультироваться о стандартах качества обслуживания в банках у
понимающих коллег.
Вчера у наших партнеров возникла несколько странная переписка с банком.
Сотрудник банка инициировал расторжение договора по электронной почте. Наши
юристы провели проверку нормативных документов и не нашли оснований для
подобного поведения. Возможно, есть какие-то закрытые инструкции ЦБ, которые
дают основания. Пока у меня два предположения:
1. Мы не знаем всех нормативных документов. Реакция банка справедлива и
оправдана. Но тогда не понятен тон и формат переписки.
2. Качество обслуживания клиентов - низкое. Тон и формат переписки -
понятны.
Переписка ниже. Имя акционера и название компании я изменил. В скобках мой
комментарий.
Выскажите, пожалуйста, свое мнение.
Первое письмо.
2011/3/16 Grigoriy :
Владимир, добрый день!
Мне необходимо получить от Вас информацию по двум вопросам, которые имеют
непосредственное отношение к деятельности компании ООО "Компания".
1. Источник доходов Иванова Ивана Ивановича (это акционер компании). Со
всеми деталями и документами.
Второй отправлю сегодня чуть позже.
Best Regards
Grigoriy
Local Commercial Bank
7, bld. 1, Ostozhenka street
119034, Moscow, Russia
tel: +7(495)725-10-00 (ext.)
Наш ответ.
From:
Sent: Wednesday, March 16, 2011 7:12 PM
To Grigoriy
Уважаемый Григорий!
Мы к сожалению не сможем предоставить Вам запрашиваемую информацию в
отношении Иванова И.И. ввиду ее конфиденциальности. Тем не менее, мы готовы
предоставить ее при наличии официального и обоснованного запроса.
Vladimir
Сотрудник суров.
От: " Grigoriy "
Дата: 17 марта 2011 г. 9:05:16 Московское стандартное время
Владимир, доброе утро!
Учитывая Ваше нежелание предоставить желаемую информацию, мы хотели
прекратить отношения с компанией ООО Компания.
Дайте мне, пож-та, знать, когда счета по данной компании будут закрыты.
Спасибо!
Regards,
Grigoriy
Комментарии 37
Забавно то, что этот же сотрудник предлагал перевести наши обороты в банк. Упор делал на то, что их банк с самым лучшим сервисом и самый лояльный к клиентам )
Тогда сервис - не очень лояльный к клиентам.
http://www.banki.ru/services/responses/
Название банка тут скрывать ни к чему (повторюсь). Т.к. это похоже на произвол местного значения конкретного менеджера.
А если банку нужно избавиться от клиента, так это делается тоньше и так, что сам клиент все поймет и уйдет, без прямого хамства и посылов
Что делать? Подать в суд! Не знаю, на сколько это надо клиентам, но для создания преценданта, я думаю, это надо всем. На суд тоже надежда не очень, но 115-ФЗ со всей подзаконной документацией не может выдержать суда.
Банкам нужна защита Будет судебное решение, банки с удовольствием не будут грузить клиентов и себя ненужной работой
Интересно было бы послушать представителей банка, как эта процедура прописана во внутренних регламентах. Если это конечно не секрет.
(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 23.07.2010 N 176-ФЗ)
Да, свыше. Но вопрос плавно перетекает не в причину, а в формат подхода. ))