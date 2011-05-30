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Бумага и цифры

30.05.2011 11:00 10 1 378 просмотров
Не так давно проводили рекламную кампанию. Естественно, встал вопрос о распределении бюджетов между носителями (радио, ТВ, "наружка", интернет, пресса и т.д.). Есть открытая статистика, которая подтверждает усиление роли интернета как канала продвижения.
Попутно встал вопрос, а из какого источника люди узнают новости и получают информацию? "Ящик" сразу исключили - стал рупором пропаганды. Новости смотреть невозможно. Радио всегда было дополнением к... Остались пресса и интернет. Случайно наткнулись на статью в "Ъ" о СМИ. Они пишут, что из всех средств массовой информации интернет-СМИ обладают самым высоким потенциалом увеличения аудитории. Посещаемость крупных интернет-изданий уже превосходит тиражи многих известных газет.
Поспрашивал коллег: молодое поколение перешло на электронную форму. Мы даже часть прессы на компанию выписываем только в электронном виде, чтобы не заказывать 10 экземпляров или не передавать из рук в руки. А с появлением плашетников для меня пресса стала электронной процентов на девяносто. Читаю vedomosti.ru, rbc.ru, yandex, kommersant.ru, afisha.ru, lenta.ru, ну и конечно banki.ru smile;)

Интересно, а где узнаете новости вы? И есть ли источник, самый независимый из независимых?))

P.S. Похожую тенденцию можно заметить и в книжной отрасли. Бумажную книгу читаю, только если нет электронного варианта. Помимо веса, очень удобно делать пометки и выделять интересующие фрагменты.

Комментарии 10

Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Субъективно, "Эхо" воспринимаю только как радио. А радио только в машине. Видимо, стереотипы. smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
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По "Эху" согласен. Но это - для "моей" категории. Есть и другая категория - "Авто-радио", например или "Маяк" (который я не могу слушать долго). Поэтому, как в диете, в рекламе необходима разумная достаточность и как любят говорить в ЦБ - "таргетирование", т.е. - стрельба по целям. Думаю, что вклад "Пенсионный" на сайтах репа (не путать с РЕПО smile:) ) или "девушка желает познакомиться" не стоит.
У каждого сайта своя аудитория, собственно, как и у газеты
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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"Эхо" использовали smile:)
Необходимо и достаточно - принцип в математике. Тоже стараемся придерживаться smile:)
Анастасия Макс  (aMaks)
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Алексей, все правильно, я и сама так говорю - за интернетом будущее, но только очень пока молодое будущее. smile:)
Сама читаю "бумагу" Ведомости и Коммерсант, причем у меня есть подписка на электронный Ъ вместо бумажного, но я в киоске покупаю газету. Маркую, хрустящую, с любимым запахом типографии.
И, честно говоря, обратила внимание, что так поступают большинство людей, которые читают газеты давно. Это какая-то особая атмосфера - ехать на работу и читать газету, пить утренний кофе и просматривать заголовки.
А у юного поколения, конечно, нет такой привычки, их пальцы стремительно бегут по клавиатуре, вперед, к интернет-будущему.
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Я уже не студент, но запах книг променял на удобства (всегда с собой, малый размер, можно ставить пометки, читать в темноте и т.д.) smile:)
А за газетами даже заходить покупать не надо. Нажал кнопку и скачались )
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Кофе, конечно, подбивает подержать что-то бумажное в руках. Но я держусь ))
Анастасия Макс  (aMaks)
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Мужественно! Я слабая женщина, я сдалась - бумага - мой выбор)
Юлия Амириди  (amiridi)
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Примерно год назад мы проводили опрос ИТ-специалистов банков относительно того, откуда они узнают профильные новости. Победил сайт Bankir.ru и журнал "Банковские технологии" (именно бумажная версия, а не электронный вариант). Но, скажу сразу, что анкета была практически "закрытой", то есть надо было "почекать" готовые варианты ответов, а в графу "Другие" практически никто ничего не написал smile:(
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Год назад не было удобных для чтения устройств. Сейчас планшетные ПК полностью выполняют эту функцию (текст, иллюстрации). Более того, специальные версии некоторых печатных изданий содержат даже видео. Друг показывал, забыл спросить. Скорее всего "глянец".
Графу "Другие" из-за лени большинство людей пропускает smile:)
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