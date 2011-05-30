Бумага и цифры

Не так давно проводили рекламную кампанию. Естественно, встал вопрос о распределении бюджетов между носителями (радио, ТВ, "наружка", интернет, пресса и т.д.). Есть открытая статистика, которая подтверждает усиление роли интернета как канала продвижения.
Попутно встал вопрос, а из какого источника люди узнают новости и получают информацию? "Ящик" сразу исключили - стал рупором пропаганды. Новости смотреть невозможно. Радио всегда было дополнением к... Остались пресса и интернет. Случайно наткнулись на статью в "Ъ" о СМИ. Они пишут, что из всех средств массовой информации интернет-СМИ обладают самым высоким потенциалом увеличения аудитории. Посещаемость крупных интернет-изданий уже превосходит тиражи многих известных газет.
Поспрашивал коллег: молодое поколение перешло на электронную форму. Мы даже часть прессы на компанию выписываем только в электронном виде, чтобы не заказывать 10 экземпляров или не передавать из рук в руки. А с появлением плашетников для меня пресса стала электронной процентов на девяносто. Читаю vedomosti.ru, rbc.ru, yandex, kommersant.ru, afisha.ru, lenta.ru, ну и конечно banki.ru
Интересно, а где узнаете новости вы? И есть ли источник, самый независимый из независимых?))
P.S. Похожую тенденцию можно заметить и в книжной отрасли. Бумажную книгу читаю, только если нет электронного варианта. Помимо веса, очень удобно делать пометки и выделять интересующие фрагменты.
Комментарии 10
http://echo.msk.ru/news/
http://echo.msk.ru/blogs/
У каждого сайта своя аудитория, собственно, как и у газеты
Необходимо и достаточно - принцип в математике. Тоже стараемся придерживаться
Сама читаю "бумагу" Ведомости и Коммерсант, причем у меня есть подписка на электронный Ъ вместо бумажного, но я в киоске покупаю газету. Маркую, хрустящую, с любимым запахом типографии.
И, честно говоря, обратила внимание, что так поступают большинство людей, которые читают газеты давно. Это какая-то особая атмосфера - ехать на работу и читать газету, пить утренний кофе и просматривать заголовки.
А у юного поколения, конечно, нет такой привычки, их пальцы стремительно бегут по клавиатуре, вперед, к интернет-будущему.
А за газетами даже заходить покупать не надо. Нажал кнопку и скачались )
Графу "Другие" из-за лени большинство людей пропускает