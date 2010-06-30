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Где же ваши услуги, банки?

30.06.2010 18:54 14 1 563 просмотра
За последние пару-тройку лет словосочетание «электронный банк» перестало быть чем-то загадочным, прочно вошло в наш быт. Настолько, что корпоративные клиенты сами хотят получать ряд банковских услуг через Интернет.
Мы на своей электронной торговой площадке B2B-Center провели опрос клиентов. В итоге через Интернет хотели бы получать: кредитование – 45% респондентов, рассчетно-кассовое обслуживание - 40%, международные расчеты – 29%, депозиты – 22% и электронную банковскую гарантию 11%.

А что им предлагают? Не так уж много в ответ на их спрос, в основном банк-клиент. Есть, конечно, исключения, например, «Пробизнесбанк» выдает электронную банковскую гарантию. Возможно, найдется еще три примера на всю страну выхода банков в Сеть. А где остальные?

Наверняка, будут возражения: «У нас нет законодательства!» Если законы принимаются, значит это кому-нибудь нужно. Или не нужно...

Комментарии 14

Игорь Виттель  (vittel)
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Дело не в процентном соотношении желающих и тех, кто не желает. дело в том, что внедрение любой услуги требует изрядных инвестиций. А также работы рук и мозга. До тех пор пока жаренный петух банки не клюнет, никто ничего нового не будет внедрять.

И так неплохо получилось, как было сказано в старом преферансном анекдоте. Никто же не отказывается от услуг банков оттого, что они не предлагают какие то услуги онлайн? Нет? Ну значит и внедрять не надою

Меня IT директор крупнейшего российского банка уверял, что их банк самый передовой в области технологий, потому что у входа стоит банкомат. Так чего вы хотите от этих людей?
Екатерина Суворова  (28_888)
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Цитата
Меня IT директор крупнейшего российского банка уверял, что их банк самый передовой в области технологий, потому что у входа стоит банкомат.


Это правда было?!! Когда? smile:D smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
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Окей. Кстати, так и не прислал ты мне, что хотел. В почте пусто.
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Добрый день. Это мой первый комментарий smile:)
Новых услуг хочу.
Пять лет назад для физлиц тоже не было интернет-банков. А сейчас оплата телефона, коммунальных услуг, переводы и т.д. Как говорится: удобно, выгодно, практично. Кто-то это все делал. Кому-то это было все нужно.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Цитата
Пять лет назад для физлиц тоже не было интернет-банков.
Ну вот... Это почему же не было? Где не было? Я вот и пять лет назад этим пользовался и даже - страшно сказать! - двенадцать лет назад - тоже...

Кстати, и расчетно-кассовое обслуживание, и международные расчеты немало банков предлагают своим корпоративным клиентам. Депозиты и кредитование - не знаю, потому как не интересовался. Физикам депозиты через интернет-банк доступны в разных банках.
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Сужу по себе.
Пять лет назад у меня появился Альфа-клик. До этого момента ходил в отделения. У Сбера и БРС интернет-банк появился позже.
Возможно, в Европе и США это уже было на тот момент.
"Кстати, и расчетно-кассовое обслуживание, и международные расчеты немало банков предлагают своим корпоративным клиентам." - на мой взгляд, это и есть банк-клиент.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Думаю, Вы со мной согласитесь: Ваш личный опыт недостаточен для обобщения и выдачи фразы "Пять лет назад для физлиц тоже не было интернет-банков" за утверждение. Собственно, за это я и уцепился. Про банки в европах и прочих америках речь не идет. Но вот, скажем, примитивный, весьма обрезанный и крайне неудобный вариант использования интернета - хотя бы даже для контроля за состоянием собственного счета - был у меня, скажем, в Мост-Банке (а это ещё в прошлом тысячелетии было smile:) ). Можно ещё вспомнить, к примеру, Авто-Банк и Гута-Банк... Так что Альфа - совсем не пионер.
Георгий Крюков  (Гога)
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Да, с Альфой вы явно в хвосте очереди и с ее кликом тоже.
Да и до ума она довела ее за счет КУРСА СК.
Максим Белугин  (Белугин)
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Добрый день Алексей,
к вопросу "А где остальные?". Вы считаете, что у нас так много корпоративных клиентов?
Если быть объективным, то они аккумулированы ограниченным количеством банков. Скажем первой десяткой банков с сопоставимым рейтингом и необходимой стоимостью и возможностями финансирования, а также небольшим количеством отраслевых внутригрупповых банков.
А зачем маленькому банку выдавать гарантию по интернету? Так, если к нему обратится корпоративный клиент, он даже выделит отдельного спеца, который будет обеспечивать от банка весь спектр услуг - это даже лучше чем Интернет, фактически личный банковский секретарь. Только, поверьте, обращений не будет. Ведь в итоге возникает вопрос цены, а у банков возможности привлечения разные и что ни говорите у крупных банков ресурсы дешевле , а стабильность выше.

К слову интернет сервис банк в крупных банках очень даже приличный. Например, у меня есть опыт использования ВТБ 24, МДМ банк, Банк Авангард, Уралсиб. Уверен Сбербанк также предоставляет все необходимые опции.

Так, что в итоге, для кого Ваши исследования? Для крупных банков которые уже "держат" корпоративных клиентов, или малых и средних у которых нет доступа к соответствующим корпоративным клиентам?
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Здравствуйте, Максим.
Исследование делали для себя. У нас 40 тысяч компаний-участников. Им хотели сделать жизнь проще и удобней. Торги уже перешли на электронные рельсы, а бумаги надо по прежнему ездить собирать (и по банкам тоже). Получается интернет нужен только в качестве замены услуг почты или курьера.
Максим Белугин  (Белугин)
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Спасибо Алексей, признаю, что мои рассуждения не конкретны, а относятся в целом к банковскому сервису. Зашел для начала на сайт b2b-center, так сказать ознакомиться с мат. частью. Будут идеи поделюсь.
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