Где же ваши услуги, банки?

За последние пару-тройку лет словосочетание «электронный банк» перестало быть чем-то загадочным, прочно вошло в наш быт. Настолько, что корпоративные клиенты сами хотят получать ряд банковских услуг через Интернет.
Мы на своей электронной торговой площадке B2B-Center провели опрос клиентов. В итоге через Интернет хотели бы получать: кредитование – 45% респондентов, рассчетно-кассовое обслуживание - 40%, международные расчеты – 29%, депозиты – 22% и электронную банковскую гарантию 11%.
А что им предлагают? Не так уж много в ответ на их спрос, в основном банк-клиент. Есть, конечно, исключения, например, «Пробизнесбанк» выдает электронную банковскую гарантию. Возможно, найдется еще три примера на всю страну выхода банков в Сеть. А где остальные?
Наверняка, будут возражения: «У нас нет законодательства!» Если законы принимаются, значит это кому-нибудь нужно. Или не нужно...
Комментарии 14
И так неплохо получилось, как было сказано в старом преферансном анекдоте. Никто же не отказывается от услуг банков оттого, что они не предлагают какие то услуги онлайн? Нет? Ну значит и внедрять не надою
Меня IT директор крупнейшего российского банка уверял, что их банк самый передовой в области технологий, потому что у входа стоит банкомат. Так чего вы хотите от этих людей?
Это правда было?!! Когда?
Новых услуг хочу.
Пять лет назад для физлиц тоже не было интернет-банков. А сейчас оплата телефона, коммунальных услуг, переводы и т.д. Как говорится: удобно, выгодно, практично. Кто-то это все делал. Кому-то это было все нужно.
Кстати, и расчетно-кассовое обслуживание, и международные расчеты немало банков предлагают своим корпоративным клиентам. Депозиты и кредитование - не знаю, потому как не интересовался. Физикам депозиты через интернет-банк доступны в разных банках.
Пять лет назад у меня появился Альфа-клик. До этого момента ходил в отделения. У Сбера и БРС интернет-банк появился позже.
Возможно, в Европе и США это уже было на тот момент.
"Кстати, и расчетно-кассовое обслуживание, и международные расчеты немало банков предлагают своим корпоративным клиентам." - на мой взгляд, это и есть банк-клиент.
Да и до ума она довела ее за счет КУРСА СК.
к вопросу "А где остальные?". Вы считаете, что у нас так много корпоративных клиентов?
Если быть объективным, то они аккумулированы ограниченным количеством банков. Скажем первой десяткой банков с сопоставимым рейтингом и необходимой стоимостью и возможностями финансирования, а также небольшим количеством отраслевых внутригрупповых банков.
А зачем маленькому банку выдавать гарантию по интернету? Так, если к нему обратится корпоративный клиент, он даже выделит отдельного спеца, который будет обеспечивать от банка весь спектр услуг - это даже лучше чем Интернет, фактически личный банковский секретарь. Только, поверьте, обращений не будет. Ведь в итоге возникает вопрос цены, а у банков возможности привлечения разные и что ни говорите у крупных банков ресурсы дешевле , а стабильность выше.
К слову интернет сервис банк в крупных банках очень даже приличный. Например, у меня есть опыт использования ВТБ 24, МДМ банк, Банк Авангард, Уралсиб. Уверен Сбербанк также предоставляет все необходимые опции.
Так, что в итоге, для кого Ваши исследования? Для крупных банков которые уже "держат" корпоративных клиентов, или малых и средних у которых нет доступа к соответствующим корпоративным клиентам?
Исследование делали для себя. У нас 40 тысяч компаний-участников. Им хотели сделать жизнь проще и удобней. Торги уже перешли на электронные рельсы, а бумаги надо по прежнему ездить собирать (и по банкам тоже). Получается интернет нужен только в качестве замены услуг почты или курьера.