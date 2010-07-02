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«Мы делили апельсин»... (Храните деньги в сберегательной кассе)

02.07.2010 14:19 12 1 973 просмотра
С первого июля 2010 года все федеральные госзакупки должны проводиться на пяти электронных торговых площадках, которые отобрали МЭР и ФАС. Это не имело бы никакого отношения к банкам, «НО»!
Все потенциальные поставщики «Двора его величества» перед участием в аукционе должны внести денежную сумму в размере до 5 процентов от стоимости контракта в качестве обеспечения своего участия в торгах.
Объем госзакупок в 2010 году оценивается в 5 трлн рублей, или 15% ВВП, подсчитали в Министерстве экономического развития правительства РФ. То есть в качестве беспроцентных депозитов на счетах в банках окажутся сотни миллиардов рублей. И кто же эти счастливчики?

Поскольку, в нашей стране ведется активная борьба за честную конкуренцию – чиновники ФАС объявили конкурс и выбрали для госзакупок площадки Сбербанка, Москвы (учредитель Департамент имущества г. Москвы, 52%) и Республики Татарстан.

Еще два победителя были выбраны по неведомым мотивам – это ММВБ и РТС. Площадок у них нет…

Потому и вопрос: «Какие банки получат бесплатные деньги?» Явно не коммерческие.

Частный бизнес с богатыми опытом, как банки, так и электронные торговые площадки, в их числе и B2B-Center, государством не востребованы, «свои» оказались ближе, «свои» роднее. И не важно, что без опыта и без технологий.

PS «А бизнесу кожура»…

Комментарии 12

Максим Белугин  (Белугин)
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Да Алексей, без комментария.
Я бы назвал статью "Как частный бизнес попробывал влезть в калашный ряд и, что из этого получилось".
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Цитата
Как частный бизнес попробывал влезть в калашный ряд
А по-моему, наоборот: в "калашный ряд" в очередной раз влезло сообщество госчиновников и весь "калашный ряд" вновь перестроило под собственные нужды и интересы. А там, где их интересы не совпадают с интересами "калашного ряда"... Ну, вы понимаете...
Андрей Локшин  (AnGeLok1)
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Создание подобных торговых площадок действительно имеет хорошую перспективу как правило при наличии административного ресурса. В то же время есть ниши, которые все еще имеют хороший потенциал для развития и просто на рынке. Это связано с тем, что торговые площадки по закупкам организованы как правило по принципу доски объявлений. В то же время уже по многим видам товаров и услуг уже вполне можно делать на торговых площадках инструменты для сравнительного анализа предложений подрядчиков. Что-то вроде Яндекс-Маркета, только еще глубже. Это позволит Заказчику при покупке товара или услуги принимать более качественное управленческое решение. И к тому же уменьшить коррупционную составляющую. Мы к примеру в этом году запустили первый подобный проект в страховании (Медицинская Страховая Биржа). Сравнивать предложения страховых компаний по ДМС сложно - там множество параметров. На МСБ же заказчик может не просто дать объявление о закупке, но и сравнить предложения по всем параметрам. Это удобно. Административный ресурс мы пока что не подключали, проверяем спрос. И при этом уже на МСБ уже зарегистрировались 17 страховых компаний (мы включали только лидеров рынка) и более 100 компаний - Заказчиков, уже прошло примерно три десятка конкурсов. Это говорит о том, что даже на открытом рынке подобные механизмы конкурсов будут иметь спрос и развитие. Подобный подход лет на 5-10 опережает время, но и изменения внешней среды происходят теперь намного быстрее. Важно не остаться в стороне от них.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Цитата
В то же время есть ниши, которые все еще имеют хороший потенциал для развития и просто на рынке.

Соглашусь. Например та, в которой я работаю. Причем для привлечения, скажем, моей компании к сотрудничеству с B2B-Center нужно "всего лишь" пересмотреть ценовые параметры: при нынешних мне это не интересно, т.к. за участие в системе я заплачу больше, чем будет отдача. Но таких, как я, может оказаться достаточно много.
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Сергей Н., здравствуйте.
Что Вас смутило в тарифном плане? smile:)
В этом году мы его значительно расширили.
Если не секрет, каким видом деятельности занимаетесь? Возможно, мы не все целевые аудитории рассмотрели.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Цитата
Что Вас смутило в тарифном плане?

Для меня он дорог. Как у же писал, мои затраты в сумме запросто могут оказаться выше не только потенциальной прибыли, но даже и потенциальной выручки от участия в системе. И я предполагаю, что я не одинок.
Цитата
Если не секрет, каким видом деятельности занимаетесь?

Ответ есть в моем профиле. Полагаю, более детальная конкретика возможна в привате.
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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В профиле ничего не нашел. Возможно, не там смотрю.
Позвоните пожалуйста по тел. 970-18-66 доб. 177 Владимир.
Он в курсе.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Цитата
В профиле ничего не нашел. Возможно, не там смотрю.

Или я не уточнил, что имею в виду профиль в форуме smile:)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Цитата
Административный ресурс мы пока что не подключали

Ага. И поэтому пока пребываете в наивном заблуждении, будто можно
Цитата
уменьшить коррупционную составляющую
smile:D
Андрей Локшин  (AnGeLok1)
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Это сложная задача, согласен с Вами. Дискуссия об административном ресурсе и коррупции не новая. Могу только сказать что у меня есть опыт в привлечении адм. ресурса. И большой опыт. Уверяю Вас, он не всегда привлекается за деньги. smile;)

Что касается коррупции внутри организаций, то мы сделали механизм, который позволяет свести ее значение близко к нулю. У нас покупка ДМС действительно хорошо формализована. Если же внутри организации, государственной, либо частной, нет политической воли к искоренению откатов, то данный механизм не сильно поможет. smile:| Не бывает простых решений подобных сложных вопросов - здесь много факторов. Один мы убрали. Второй - внутри организаций, которая проводит конкурс на покупку ДМС. smile:)
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Я бы на счет перспектив не был так однозначен. Создание подобной торговой площадки даже при наличии готовых примеров, с которых можно сделать кальку, обойдется минимум в полтора-два года и не один миллион долларов. Один наш естественный монополист заложил бюджет на создание ЭТП в 10 миллионов долларов и три года работы. Понятно, что бюджет завышен, и все же.
Создать доску объявлений большого труда не составит. По нашим подсчетам количество досок объявлений в России приближается к ста. Торговых площадок хотя бы с одним видом электронной торговой процедуры (как правило, реализован аукцион) порядка десяти. А с широким функционалом: аукционы, конкурсы, переторжки, электронная цифровая подпись (ЭЦП), аналитика и т.д. - единицы.
Есть еще проблема легитимности торговых процедур на площадке. Большинство проводят тендеры, а такого понятия в ГК просто не существует. Отсутствие ЭЦП так же способствует жульничеству, как со стороны поставщиков, так и заказчиков.
Что касается вашей площадки, идея интересная. Но вам надо запастись временем и деньгами. 50 посещений в день и 30 процедур с начала года, это пока очень скромно. Для сравнения у B2B-Center около 7 тысяч посещений в день и более 6 тысяч торговых процедур с начала года. Субъективно, площадка начинает сама генерировать процедуры и участников после 2 тысяч посещений в день и 300-500 объявленных процедур в месяц.
Мое мнение, электронные торговые площадки станут повсеместными в ближайшие 2-3 года. Через 5 лет уже никто не назовет это инновациями.
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