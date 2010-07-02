«Мы делили апельсин»... (Храните деньги в сберегательной кассе)

С первого июля 2010 года все федеральные госзакупки должны проводиться на пяти электронных торговых площадках, которые отобрали МЭР и ФАС. Это не имело бы никакого отношения к банкам, «НО»!
Все потенциальные поставщики «Двора его величества» перед участием в аукционе должны внести денежную сумму в размере до 5 процентов от стоимости контракта в качестве обеспечения своего участия в торгах.
Объем госзакупок в 2010 году оценивается в 5 трлн рублей, или 15% ВВП, подсчитали в Министерстве экономического развития правительства РФ. То есть в качестве беспроцентных депозитов на счетах в банках окажутся сотни миллиардов рублей. И кто же эти счастливчики?
Поскольку, в нашей стране ведется активная борьба за честную конкуренцию – чиновники ФАС объявили конкурс и выбрали для госзакупок площадки Сбербанка, Москвы (учредитель Департамент имущества г. Москвы, 52%) и Республики Татарстан.
Еще два победителя были выбраны по неведомым мотивам – это ММВБ и РТС. Площадок у них нет…
Потому и вопрос: «Какие банки получат бесплатные деньги?» Явно не коммерческие.
Частный бизнес с богатыми опытом, как банки, так и электронные торговые площадки, в их числе и B2B-Center, государством не востребованы, «свои» оказались ближе, «свои» роднее. И не важно, что без опыта и без технологий.
PS «А бизнесу кожура»…
Комментарии 12
Я бы назвал статью "Как частный бизнес попробывал влезть в калашный ряд и, что из этого получилось".
Соглашусь. Например та, в которой я работаю. Причем для привлечения, скажем, моей компании к сотрудничеству с B2B-Center нужно "всего лишь" пересмотреть ценовые параметры: при нынешних мне это не интересно, т.к. за участие в системе я заплачу больше, чем будет отдача. Но таких, как я, может оказаться достаточно много.
Что Вас смутило в тарифном плане?
В этом году мы его значительно расширили.
Если не секрет, каким видом деятельности занимаетесь? Возможно, мы не все целевые аудитории рассмотрели.
Для меня он дорог. Как у же писал, мои затраты в сумме запросто могут оказаться выше не только потенциальной прибыли, но даже и потенциальной выручки от участия в системе. И я предполагаю, что я не одинок.
Ответ есть в моем профиле. Полагаю, более детальная конкретика возможна в привате.
Позвоните пожалуйста по тел. 970-18-66 доб. 177 Владимир.
Он в курсе.
Или я не уточнил, что имею в виду профиль в форуме
Ага. И поэтому пока пребываете в наивном заблуждении, будто можно
Что касается коррупции внутри организаций, то мы сделали механизм, который позволяет свести ее значение близко к нулю. У нас покупка ДМС действительно хорошо формализована. Если же внутри организации, государственной, либо частной, нет политической воли к искоренению откатов, то данный механизм не сильно поможет. Не бывает простых решений подобных сложных вопросов - здесь много факторов. Один мы убрали. Второй - внутри организаций, которая проводит конкурс на покупку ДМС.
Создать доску объявлений большого труда не составит. По нашим подсчетам количество досок объявлений в России приближается к ста. Торговых площадок хотя бы с одним видом электронной торговой процедуры (как правило, реализован аукцион) порядка десяти. А с широким функционалом: аукционы, конкурсы, переторжки, электронная цифровая подпись (ЭЦП), аналитика и т.д. - единицы.
Есть еще проблема легитимности торговых процедур на площадке. Большинство проводят тендеры, а такого понятия в ГК просто не существует. Отсутствие ЭЦП так же способствует жульничеству, как со стороны поставщиков, так и заказчиков.
Что касается вашей площадки, идея интересная. Но вам надо запастись временем и деньгами. 50 посещений в день и 30 процедур с начала года, это пока очень скромно. Для сравнения у B2B-Center около 7 тысяч посещений в день и более 6 тысяч торговых процедур с начала года. Субъективно, площадка начинает сама генерировать процедуры и участников после 2 тысяч посещений в день и 300-500 объявленных процедур в месяц.
Мое мнение, электронные торговые площадки станут повсеместными в ближайшие 2-3 года. Через 5 лет уже никто не назовет это инновациями.