С чего начинается блог?

Недавно в команде B2B-Center появился новый пиар-специалист с зудом преобразователя вселенной. К нему прилагается невероятное количество знакомств, а чаще даже дружеских отношений. И закрутилось-завертелось.
Первый поворот вынес на раут, который вела Елена Ищеева. Замечательный вечер! Сеньорите Суворовой - привет и спасибо.
А потом ПиАртия сказала: "Надо!". И вот, теперь есть блог. Посты, просмотры, комментарии, ответы.
Раньше работал в компании технарей. Казалось, что надо только клиентов привлекать, их уже 40 тысяч, да улучшать систему электронных торгов.
ПиАртии этого мало.
На наши возражения, что объем проведенных торгов в 510 млрд. руб. нас и так ставит выше рынка - гнула свою линию. Так что потихоньку привыкаем к новой жизни, теперь вот жалуемся на нее в блоге. ))
Комментарии 4
¡bienvenidos!
Если серьезно, то предстоит большая и кропотливая работа. Но оно того стоит.