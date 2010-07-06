С чего начинается блог?

Недавно в команде B2B-Center появился новый пиар-специалист с зудом преобразователя вселенной. К нему прилагается невероятное количество знакомств, а чаще даже дружеских отношений. И закрутилось-завертелось.

Первый поворот вынес на раут, который вела Елена Ищеева. Замечательный вечер! Сеньорите Суворовой - привет и спасибо.

А потом ПиАртия сказала: "Надо!". И вот, теперь есть блог. Посты, просмотры, комментарии, ответы.

Раньше работал в компании технарей. Казалось, что надо только клиентов привлекать, их уже 40 тысяч, да улучшать систему электронных торгов.

ПиАртии этого мало.

На наши возражения, что объем проведенных торгов в 510 млрд. руб. нас и так ставит выше рынка - гнула свою линию. Так что потихоньку привыкаем к новой жизни, теперь вот жалуемся на нее в блоге. ))

