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С чего начинается блог?

06.07.2010 12:54 4 1 349 просмотров
Недавно в команде B2B-Center появился новый пиар-специалист с зудом преобразователя вселенной. К нему прилагается невероятное количество знакомств, а чаще даже дружеских отношений. И закрутилось-завертелось.
Первый поворот вынес на раут, который вела Елена Ищеева. Замечательный вечер! Сеньорите Суворовой - привет и спасибо.
А потом ПиАртия сказала: "Надо!". И вот, теперь есть блог. Посты, просмотры, комментарии, ответы.
Раньше работал в компании технарей. Казалось, что надо только клиентов привлекать, их уже 40 тысяч, да улучшать систему электронных торгов.
ПиАртии этого мало.
На наши возражения, что объем проведенных торгов в 510 млрд. руб. нас и так ставит выше рынка - гнула свою линию. Так что потихоньку привыкаем к новой жизни, теперь вот жалуемся на нее в блоге. ))

Комментарии 4

Екатерина Суворова  (28_888)
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Цитата
Сеньорите Суворовой - привет и спасибо.

¡bienvenidos!
smile;)

Если серьезно, то предстоит большая и кропотливая работа. Но оно того стоит. smile:)
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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К заголовку: блог, обычно, начинается с приветственного слова.)) И заканчивается по-английски...
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