Из жизни соискателей

Рынок труда Москвы и области вызывает у меня удивление. С одной стороны - концентрация действительно профессиональных людей выше, чем в регионах. Благодаря серьезным ВУЗами и притоку инициативных кадров из тех же регионов.
Но с другой стороны - большое количество неопытных специалистов с полной потерей реальности.
Кадры из жизни:
Молодой человек сразу после ВУЗа и без опыта работы на должность специалиста.
- Ваши пожелания по деньгам?
- Не меньше 50 тысяч.
- За что?
- За ВУЗ…
Другой с опытом работы, но тоже молодой человек.
- Что не устроило на прошлом месте работы?
- Захотел в отпуск. Начальник отдела не отпустила. Уволился.
Мужчина в самом расцвете сил. На должность руководителя направления. Представительный, хорошее резюме.
- Что не устроило на прошлом месте работы?
- Работы нет, развития тоже нет. Ну еще и реорганизация грядет.
Объясняю, что проект по срокам очень напряженный, мне нужен специалист еще вчера. С внутренним согласием на 2 недели отсрочки спрашиваю у него:
- Когда сможете приступить?
- Через два месяца.
- А как можно раньше?
- Минимум через месяц. Сына в лагерь надо отправить.
И эти люди ищут работу во время кризиса.
Комментарии 27
И вот такие люди еще тоже "работают" в разгар кризиса)
И эти люди руководят проектом? Честно говоря идти работать в организацию, без грамотного планирования, может быть себе дороже... Может поэтому люди не спешат к вам?
"Вчера" - как раз утрирование.
Вакансию успешно закрыли с нормальным сроком выхода нового специалиста.
Речь шла о необычном отношении к поиску работы человеком, которому грозит сокращение.
И эти люди ищут не могут набрать сотрудников в разгар какого-то там кризиса (кстати, он для Вашей компании еще не закончился?)
И она меня пока устраивает )
Времени мало, все собеседования не провожу. Только на позиции, с кем мне потом лично работать. Плюс я не всегда был директором. А часть необычных историй собеседований или решений наших задачек кандидатами мне рассказывают.
Кризис упоминался в отношении рынка труда. За три дня "падало" по 250 резюме на одну вакансию. Мы как работали с прибылью, так и работаем. Регулярность выплаты дивидендов не изменилась. И кредитов никогда не брали.
Пригласила на собеседование пиарщика, молодая приятная девушка, только из региона приехала. Умная, в меру профессиональная.
Спрашиваю: "Сколько времени у вас займет написание пресс-релиза?" Она поразила меня в самое сердце: "Если от руки написать - то минут 20, а если вам надо, чтобы я потом его на компьютере набрала - то около часа"...
И еще одна прекрасная девушка на той же серии собеседований призналась мне честно, что ей очень нравится мое предложение, но она подумает... потому что ей уже предложили работать оператором на кассе одного сотового ритейлера (не стоит называть). На мое удивление - PRщик или кассир - разве выбор не очевиден для человека поработавшего журналистом? Она мило ответила, что там работа 2 через 2 - а это гораздо удобней! "Соглашайтесь на кассира!" - поддержала я это небесное существо.
- Что не устроило на прошлом месте работы?
- Захотел в отпуск. Начальник отдела не отпустила. Уволился.
а вот тут кстати возможно нюансы. я вот когда работал в госструктуре, так меня частенько просили задерживаться на работе, идти в отпуск когда надо и удобно ИМ, а не мне, но если я иду на уступки ради работы, то ожидаю, что и работодатель в след. раз в лепешку расшибется, но сделает так, как удобно МНЕ, простимулирует зарплатой, еще чем-то, а зачастую в реальности это игра в одни ворота.
Там было все однозначно. Человек должен был завершить один проект. Но друзья собрались в отпуск. Сам это все изложил нам.
ElGaucho, в Вашем случае, мне кажется, причина была в глупости руководства или отсутствии кадров. У себя такое стараемся исключить.
Электронные торги - новое направление. Хороших специалистов единицы. Приходится искать из других отраслей, а потом обучать продукту. Не всем это подходит.
B2B-Center, даже как самый крупный игрок на рынке, по размерам совсем не сопоставим с крупными банками. Я думаю, даже Яндекс по численности сотрудников - маленький свечной заводик. Специфика интернета.
Отличный пакет компенсаций - миф. Денег всегда мало. Чем он выше, тем проще управлять людьми. Но тем ниже рентабельность и конкурентоспособность. Пакет должен быть в рынке.
В остальном, стараемся быть компанией с хорошим климатом.
Можете назвать три примера идеальных работодателей?
- За полгода сменилось шесть специалистов....
-А за прошлый год?
- ну почти 13-чертово число...смех.
- А вы не пробовали понять в чем причина такой текучки персонала?
- ну говорят зарплата маленькая (при этом рабочие места не оборудованы вообще, и зарплата объективно значительно ниже рыночной, по объему работ).
- так вы озвучивайте кандидату объем работ, в том числе и с гос. структурами, сразу при собеседовании...
- да зачем, кто ж тогда согласится...
занавес....
Да и по начитаются кадровики (основная масса - но есть правда классные спецы)разных умных книжек, пройдут реально умные семинары по найму работников и управлению персоналом и начинают изображать из себя лицо компании по найму персонала, а потом и получаем то что получаем.
Как я понимаю ситуация не улучшаеься.
Проблема будущего (а возможно настоящего) еще серьезнее. Сегодня многие технические специалисты работают за 10-16 тыс, и держутся за работу, потому что до пенсии, например, лет 5. Так вот вскоре им нужно будет искать замену. Вопрос знатокам.
Кто из молодых специалистов после 5-6 лет тех. образования пойдет на производство за 6-12 тыс. рублей, при возможности продавать телефоны за 16 тыс. руб?
Не хочу казаться старым, но самооценка и требования современных молодых людей довольно высоки и это не из-за непрофессионализма кадровиков. Просто работники становятся требовательней и возможно умнее (по крайней мере неденежная мотивация к молодым людям сейчас проходит редко).
Аутсорс помог нашей компании эффективно работать после существенного сокращения штата.
Вы вот сами как считаете работать за 16т.р./в мес нормально? Думаю не очень. Вывод: надо быть эффективнее. Организовывать работу таким образом, чтобы 1 чел сидел на попе за попо\часы, а бегал как ошпаренный и работал за 5х таких "спецов" (я не умоляю их квалификацию, но надо соответствовать потребностям экономики). Не обязательно, чтобы он заменял пятерых в одной компании, он может выполнять одну функцию в пяти компаниях. Соответственно и труд его будет вознаграждаться соответствующим образом. Это не амбиции, это ответ на вызовы экономики.
У нас был негативный опыт в начале деятельности компании. Украли часть старого софта. С тех пор пишем ПО только сами.
Максим, тут в одном из блогов писали про счет в 7 тысяч рублей за скромный десерт для трех дам. Кто-то сделал выводы, кто-то сильно обеспечен и не особо чувствителен к цене. А кто-то повышает свою самооценку счетами в ресторане. Мне кажется, проблема с кадрами вызвана неумеренностью. И работодатели этому способствуют.
Последнее время заметил тенденцию. На рынке труда приоритет смещается сторону умения продать себя как специалиста (дипломы, умение писать резюме, красивая презентация себя и т.д.), а не быть им. Про это и писал сообщение.
Согласен также и про умение продавать себя. В этом народ прибавляет. Но я считаю, это хорошо уметь самопрезентовать себя, не надо быть котом в мешке. Надо уметь кратко и ясно презентовать свои ключевые навыки и цену за которую согласны их продавать.
Только доверие. Есть и положительный опыт, но в других наших проектах.
Да, это проблема! И не последнее время, а очень давняя! Причины видятся такие - мало их, специалистов,особенно с большим опытом по узкой специальности, а быть ими хочется. А им подыгрывают наши эйчары и эйчарши,плохо разбирающиеся в специфике своей фирмы, не имеющие жизненного опыта в силу банального юного возраста, но зато проштудировавшие пяток переводных книжек, вот и получается, что какой-нибудь заикающийся и краснеющий гик или седой дядька выгоняются чуть ли не с порога,а краснобай,вооружённый пачкой дипломов,тут же принимается.
Так сложилось, что недавно мне пришлось обновить свой бесценный опыт соискателя. В одном банке мне полчаса рассказывала начальница, как она работает в нем с 2002 года и все, что с банком происходило. Когда речь зашла о моей кандидатуре и условиях работы, оказалось, что охрана уже банк закрывает и уходить пора. В другом собеседование проводили в проходном (около входа) коридорчике. Мимо клиенты ходили, сотрудники, а мы тут вовсю про аудит, проверки ЦБ и про выявленные нарушения. Супер. Третьи предупредили, что командировок много, но сколько именно и когда, никто не знает. И заодно спросили, как отношусь к задержкам на работе до 11 вечера. В принципе, спасибо им за честность.
А то, что "начальница в отпуск не пустила - уволился" - привыкайте! Работодателей в Москве много! И, если уж есть возможность выбирать, то грех ею не воспользоваться! Ведь самое прикольное во всех Ваших примерах то, что все три "горе-кандидата" ту работу, что им надо, таки найдут... А это повод и остальным задуматься!
Думаю, глупость есть с обеих сторон.
Про "в отпуск не отпустила" я ответил выше.