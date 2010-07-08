Из жизни соискателей

Рынок труда Москвы и области вызывает у меня удивление. С одной стороны - концентрация действительно профессиональных людей выше, чем в регионах. Благодаря серьезным ВУЗами и притоку инициативных кадров из тех же регионов.

Но с другой стороны - большое количество неопытных специалистов с полной потерей реальности.

Кадры из жизни:

Молодой человек сразу после ВУЗа и без опыта работы на должность специалиста.

- Ваши пожелания по деньгам?

- Не меньше 50 тысяч.

- За что?

- За ВУЗ…



Другой с опытом работы, но тоже молодой человек.

- Что не устроило на прошлом месте работы?

- Захотел в отпуск. Начальник отдела не отпустила. Уволился.



Мужчина в самом расцвете сил. На должность руководителя направления. Представительный, хорошее резюме.

- Что не устроило на прошлом месте работы?

- Работы нет, развития тоже нет. Ну еще и реорганизация грядет.

Объясняю, что проект по срокам очень напряженный, мне нужен специалист еще вчера. С внутренним согласием на 2 недели отсрочки спрашиваю у него:

- Когда сможете приступить?

- Через два месяца.

- А как можно раньше?

- Минимум через месяц. Сына в лагерь надо отправить.

И эти люди ищут работу во время кризиса.

