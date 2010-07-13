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Мы не биржа (сколько людей – столько взглядов)

13.07.2010 11:47 3 1 386 просмотров
В Ялте знакомились с украинскими журналистами. Рассказ о нашей компании прервался вопросом, который меня смутил: «Это как биржа?» Оказалось, что значительная часть ассоциативно приравнивает нас к бирже… Неожиданно, но факт.
Мы не биржа! Нет, точно не биржа! Совсем другие. Цель биржи - закупка и реализация ограниченного набора стандартизированной продукции. На нашей площадке, наоборот, не стандартные, самые разнообразные товары продаются и покупаются. В том числе уникальные, даже услуги. Цель электронной торговой площадки (ЭТП) - повышение эффективности закупочной деятельности компаний-клиентов, расширение рынков сбыта для поставщиков.
И регулирует нашу деятельность разное законодательство: биржи по ФЗ РФ "О товарных биржах и биржевой торговле", а электронные торговые площадки в секторе B2B по Гражданскому кодексу, в B2G - по 94 ФЗ.
На бирже проходят только аукционы. На ЭТП можно проводить различные виды торговых процедур: конкурсы, аукционы, запросы цен/предложений, конкурентные переговоры (всего - более 35 наименований).
Вот такой ликбез получился)

Комментарии 3

Екатерина Суворова  (28_888)
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Спасибо за ликбез, я, к примеру, прочитала с интересом. Надо рассказывать о своей работе, т.к. порой многие решения просто не известны! smile:)
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Буду периодически выкладывать скучные посты про торги smile:)
Александр Васильев  (san4es)
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Алексей, я не нашел ваших контактов - напишу тут:
Мы занимаемся увеличением эффективности бизнес-циклов в интернете, наш опыт показывает, что оптимизируя различные звенья можно на выходе(покупка, звонок, регистрация) достичь увеличения в 5-10 раз относительно прошлого результата.

К вам есть ряд интересных предложений по развитию вашей площадки, они связаны с увеличением количества пользователей(платных/бесплатных).

Подробно не буду тут излагать, если заинтересует, скиньте мне на почту письмо, я вам для примера отправлю 1-3 простых предложения, добавив, которые на сайт вы увеличите конверсию новых посетителей в пользователей.

С ув., Александр Васильев.
alexoptimizator @ gmail.com

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