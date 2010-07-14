Наши акционеры DST купили аську. Могу ли теперь запретить сотрудникам ее использовать на работе?

Сегодня в СМИ вышла информация о том, что наши акционеры DST заявили о закрытии сделки по приобретению ICQ. Меня окликнул житейский вопрос: «Могу ли я теперь своим сотрудникам запрещать использование аськи на работе? И надо ли это?»
Мы изначально не вводили запреты и блокировки на установку аськи на рабочих компьютерах. Зачем? Это быстро, удобно, всегда можно кратко, без бюрократии, что-то спросить, что-то вспомнить, обсудить.
Но с другой стороны – все понимают, что если она стоит – то и по личным темам со своими друзьями-знакомыми также общаются в рабочее время. Как сделать правильный выбор?
Особенно с учетом сегодняшней информации.
P.S. Кстати, в «Одноклассниках» и «В контакте» тоже акционеры DST…
Комментарии 12
У меня у сотрудников была Аська, но заметив, сколько времени они там проводят без дела, я ее у всех запретил. Вы не представляете, какой был положительный эффект: все всё стали успевать делать, клиенты стали довольны более качественным обслуживанием, все показатели продаж немного выросли. Короче, Аська, а точнее ее отслеживание в банке нужна только для службы безопасности.
Кто из моих друзей там сидит, какие у них номера - кромешная тайта для меня.
А вот для работы - оч удобно, серьезно сокращает время на деловую переписку. И все можно написать коротко, ясно, по-человечески, без лишних пируэтов, принятых в деловой переписке.