Наши акционеры DST купили аську. Могу ли теперь запретить сотрудникам ее использовать на работе?

Сегодня в СМИ вышла информация о том, что наши акционеры DST заявили о закрытии сделки по приобретению ICQ. Меня окликнул житейский вопрос: «Могу ли я теперь своим сотрудникам запрещать использование аськи на работе? И надо ли это?»Мы изначально не вводили запреты и блокировки на установку аськи на рабочих компьютерах. Зачем? Это быстро, удобно, всегда можно кратко, без бюрократии, что-то спросить, что-то вспомнить, обсудить.Но с другой стороны – все понимают, что если она стоит – то и по личным темам со своими друзьями-знакомыми также общаются в рабочее время. Как сделать правильный выбор?Особенно с учетом сегодняшней информации.P.S. Кстати, в «Одноклассниках» и «В контакте» тоже акционеры DST…