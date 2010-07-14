Вход
Профиль Блог Лента Активность

Наши акционеры DST купили аську. Могу ли теперь запретить сотрудникам ее использовать на работе?

14.07.2010 14:45 12 1 554 просмотра
Сегодня в СМИ вышла информация о том, что наши акционеры DST заявили о закрытии сделки по приобретению ICQ. Меня окликнул житейский вопрос: «Могу ли я теперь своим сотрудникам запрещать использование аськи на работе? И надо ли это?»
Мы изначально не вводили запреты и блокировки на установку аськи на рабочих компьютерах. Зачем? Это быстро, удобно, всегда можно кратко, без бюрократии, что-то спросить, что-то вспомнить, обсудить.
Но с другой стороны – все понимают, что если она стоит – то и по личным темам со своими друзьями-знакомыми также общаются в рабочее время. Как сделать правильный выбор?
Особенно с учетом сегодняшней информации.
P.S. Кстати, в «Одноклассниках» и «В контакте» тоже акционеры DST… smile:)

Комментарии 12

Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Аську оставили. Сам использую. Телефоном не всегда удобно.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Я однозначно против Аськи! Если перехватывать все сообщения, то вы сами увидите, что 90-95% там – трёп и пустая болтовня! Сотрудники не работают, а «болтают» в Аське весь день, есть и такие! Вполне достаточно электронной почты и телефона.
У меня у сотрудников была Аська, но заметив, сколько времени они там проводят без дела, я ее у всех запретил. Вы не представляете, какой был положительный эффект: все всё стали успевать делать, клиенты стали довольны более качественным обслуживанием, все показатели продаж немного выросли. Короче, Аська, а точнее ее отслеживание в банке нужна только для службы безопасности.
CreditWay  (CreditWay)
#
200 % на рабочем месте Аська зло.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Да не надо ничего запрещать. Кто работает добросовестно, того издалека видно и доступ на всякие болталки тут ни при чем, а кто манкирует - ему хоть все запрети, он найдет способ балду пинать. smile:)
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Согласен абсолютно. Кто работает на результат, аська - инструмент. И сколько он общается не по делу, мне все равно. Нагрузку стараюсь давать чуть больше, чем может. Что бы был рост. А кто работает на процесс, мне не интересен как сотрудник.
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Имхо - на первом месте мотивация и заинтересованность сотрудника, а уж потом запреты на то или иное. Запрет на аську и соц.сайты поможет лишь немного прикрыть дыры в информационной безопасности, дабы не копипастили инвормацию ДСП. Установить эти развлечения на КПК или мобильном - дело пары минут.
Uilenspiegel  (Uilenspiegel)
#
Так в некоторых конторах потому и запрещают пользоваться и КПК, и мобильным - отбирают на входе..
Екатерина Суворова  (28_888)
#
А что это за конторы? Назовите ради интереса, чтобы понимать, где такое мракобесие процветает. smile:idea:
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Крупные Нефтяные компании. Например, с офисом на Чистых smile:)
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Из огромной компании перебралась в чуть поменьше, и тогда у меня появилась Аська. Я такой питекантроп, что меня с трудом научили ей пользоваться, но не научили как выключать))
Кто из моих друзей там сидит, какие у них номера - кромешная тайта для меня.
А вот для работы - оч удобно, серьезно сокращает время на деловую переписку. И все можно написать коротко, ясно, по-человечески, без лишних пируэтов, принятых в деловой переписке.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения