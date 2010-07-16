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Жареное солнце больших городов

16.07.2010 17:54 6 1 609 просмотров
Один большой чиновник с должностью врача предложил ввести в России практику жарких стран – увеличенный обеденный перерыв (сиесту). Жаркое время дня сотрудники могут пережить во сне.
Попробовал представить это в нашей компании. Никак не получается. Если максимальное время поездки до дома и обратно в самых загруженных городах Испании (Мадриде и Барселоне) составляет 40 минут, то в Москве - минимум час. Если, конечно, не жить в том же здании, где офис. А как быть с сотрудниками из области? Придется снять еще один офис для обеденного сна.
Второй погодный момент - дресс-код.
Если серьезно, то его отсутствие и присутствие кондиционеров - спасают ситуацию лучше сиесты. И в офисе сейчас находиться гораздо комфортнее, чем за его пределами.
В нашей компании свободный стиль одежды, ограниченный только рамками здравого смысла. Считаю, что это дает свободу для реализации творческого (и любого другого))) потенциала молодого коллектива.
Но порой кадры выдают такое… А в офис часто приезжают клиенты, партнеры… Можно ли воспитать здравый смысл у сотрудников, не нарушив целостность их личности, внутренней свободы? Вот думаю…
Например, модно у больших компаний подробно описывать для сотрудников допустимый цветовой диапазон галстуков, ширину лямки, длину юбки и т.д. и т.п.
Честно: пока в этой внутренней борьбе победу одерживает лояльность к самовыражению сотрудников. А жара – выступает серьезным союзником победителя.

Комментарии 6

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Дресс-код по жаре это песня. Хорошо, что у нас в офисе посетители редко бывают - видели бы вы наших сотрудников. 100-процентный пляжный вариант. Чем жарче в Москве, тем меньше одежды на них остается. И хотя я их понимаю - наш офис, из которого мы скоро съедем, кондиционерами, увы, не оборудован - но здравый смысл, согласен, должен присутствовать.

Одно из решений - закупить на лету фирменные майки, шорты и шлепанцы. Практически по бренд-буку. Жаль, что банки себе этого позволить не могут.
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Мы года три назад закупили корпоративные подарки - зонты. До сих пор лежат. А майки бы разошлись...
CreditWay  (CreditWay)
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Да уж.Есть такая проблема.У нас на юге особенно.Неделю + 40.Честно скажу, на шлепанцы глаза закрываю.До + 30. smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
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У меня был соблазн вчера отправиться в присутствие в теннисной юбке smile:D Не стала этого делать, т.к. было запланировано с самого утра несколько встреч + вечернее мероприятие. И как полная лохушка ходила весь день в длинной парадной черной юбке. Как же мне в ней было ЖАРКО. В общем, мною принимается волевое решение срочно адаптировать светский гардероб под... конечно, любимую Испанию. Скоро там буду, вот и разведаю, что и как.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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у меня был дресс-код, когда работал в мэрии. это кошмар для меня постоянно носить строгий костюм и галстук, ужас просто, еле вытерпел. на самом деле, есть компании (а скорее даже их передовые подразделения, общающиеся с клиентами), где это оправдано, но нельзя же всех под одну гребенку, а зачастую это так и происходит
Екатерина Суворова  (28_888)
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Ну, наверное, у тебя в мэрии как и у меня в банке в свое время было - нет-нет, а выйти к клиентам надо. Я работала в АйТи и, как правило, мы к клиентам не выходили, только если какая-то аварийно-конфликтная ситуация. Но порой ходили по оперзалу и/или общались с сотрудниками фронта. Конечно, это перестраховка и реально такие ситуации были не слишком часто.
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