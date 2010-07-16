Жареное солнце больших городов

Один большой чиновник с должностью врача предложил ввести в России практику жарких стран – увеличенный обеденный перерыв (сиесту). Жаркое время дня сотрудники могут пережить во сне.
Попробовал представить это в нашей компании. Никак не получается. Если максимальное время поездки до дома и обратно в самых загруженных городах Испании (Мадриде и Барселоне) составляет 40 минут, то в Москве - минимум час. Если, конечно, не жить в том же здании, где офис. А как быть с сотрудниками из области? Придется снять еще один офис для обеденного сна.
Второй погодный момент - дресс-код.
Если серьезно, то его отсутствие и присутствие кондиционеров - спасают ситуацию лучше сиесты. И в офисе сейчас находиться гораздо комфортнее, чем за его пределами.
В нашей компании свободный стиль одежды, ограниченный только рамками здравого смысла. Считаю, что это дает свободу для реализации творческого (и любого другого))) потенциала молодого коллектива.
Но порой кадры выдают такое… А в офис часто приезжают клиенты, партнеры… Можно ли воспитать здравый смысл у сотрудников, не нарушив целостность их личности, внутренней свободы? Вот думаю…
Например, модно у больших компаний подробно описывать для сотрудников допустимый цветовой диапазон галстуков, ширину лямки, длину юбки и т.д. и т.п.
Честно: пока в этой внутренней борьбе победу одерживает лояльность к самовыражению сотрудников. А жара – выступает серьезным союзником победителя.
Комментарии 6
Одно из решений - закупить на лету фирменные майки, шорты и шлепанцы. Практически по бренд-буку. Жаль, что банки себе этого позволить не могут.