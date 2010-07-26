По тонкой грани между жизнью и работой

Всегда ли мы проводим грань между жизнью и работой? Где кончается одно и начинается другое? Казалось бы, ответ крайне прост… Но если вдуматься – так ли он очевиден?
Возьмем, например, такие профессии как «журналист» или «пиарщик». Чем больше я сталкиваюсь с этими творческими людьми, тем острее понимаю, что большинство из них уже не видят грани между своей профессиональной деятельностью и личной жизнью.
Из рассказов моих друзей и знакомых данных профессий выходит, пиарщики так сдружились с кем-то из журналистов, что уже не очевидно, чего здесь больше - приятельских отношений или совместной работы. Зачастую искренняя дружба (а иногда даже нежные отношения) так тесно переплетаются с профессиональными интересами, что провести «тонкую красную линию» становится невозможно.
Я часто вижу, что они приходят на тусовку, казалось бы, выпить, отдохнуть и пообщаться, но всегда на чеку, на острие профессионального ножа. В одной руке бокал, в другой визитка.
Если вдруг в этой череде командировок, презентаций, деловых встреч и телефонных звонков удалось появиться второй половинке – то, скорее всего, это коллега (журналист, пиарщик, спикер)… А значит и дома – тоже о работе, о технологиях, примеры из жизни… профессиональной жизни или личной – уже не отличить.
А самое важное, что потрясает – они даже не задумываются, о том, что для них жизнь, а что работа. Они заходят в ЖЖ, чтобы заодно заглянуть в блоги спикеров, они читают газеты глазами авторов, оценивают передачи по своим профессиональным критериям, сплетничают об историях своего рынка…
И я не знаю, как к этому относится, можно ли мерить это какими-то простыми, понятными всем людям мерками…
Комментарии 4
Люди ценящие 24 часа в сутках! И использующие их максимально продуктивно под свой бои-ритм, ритм жизни...
Пожалуй, люди, живущие в постоянном внимании, "не спят", они "включены"))думаю, это приятное чувство жизнелюбия и человеколюбия работает в них как батарейка)в том числе и находясь дома, такой человек способен "зажечь" окружающих, интересными историями, рассказами и наблюдениями)
Это мое мнение:-)