Традиция: газеты покупают утром, пиво - вечером, а доступ к электронным торгам – когда нужна прозрачность и оптимизация бизнеса. Всему свое время.
Газеты и пиво – тут я, конечно, утрирую, но все же это традиция. А вот на словосочетание «электронные торги» многие неизменно отвечают: «Это перспективно». Почему перспективно? Это настоящее. В особенности для тех компаний, которые стремятся сделать прозрачными процессы закупок и продаж – для собственников, потенциальных инвесторов, клиентов, партнеров.
В 2008 встречаясь с собственниками заводов-параходов получали ответ: «Знаю, что на закупках воруют. Я сейчас зарабатываю полмиллиарда в год, и не хочу ничего трогать. Вдруг поломается». Ситуация изменилась. По нашему опыту кризис – заставил российский бизнес вспомнить слово «оптимизация». Например, средний размер экономии при использовании электронных торгов при закупке товаров составляет в среднем 10-20%, а при проведении торгов на оказание услуг - 15-30%, НО данные показатели сильно зависят от электронной площадки и специфики отрасли. Самая высокая эффективность отслеживается на рыках с развитой и высокой конкурентной средой.
Конечно, благодаря острой пропаганде государства электронные торги популяризируются. А раз уже даже государство модернизирует (очень актуальное в последнее время слово) свою систему закупок – бизнесу точно надо задуматься о переходе в категорию «первых» из «отстающих».
Комментарии 2
Просто тему надо популяризировать и продвигать в массы. Может быть, как-то упрощая, т.к. зачастую бизнесмены технарей не очень понимают и отмахиваются (мол, мне не понятно, а у меня и так все сейчас работает, думать лень). Лично я намерена приложить к делу популяризации электронных торгов серьезные усилия - и как специалист-технарь, и как журналист.