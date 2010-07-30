Вход
Профиль Блог Лента Активность

Всему свое время

30.07.2010 11:29 2 1 120 просмотров
Традиция: газеты покупают утром, пиво - вечером, а доступ к электронным торгам – когда нужна прозрачность и оптимизация бизнеса. Всему свое время.
Газеты и пиво – тут я, конечно, утрирую, но все же это традиция. А вот на словосочетание «электронные торги» многие неизменно отвечают: «Это перспективно». Почему перспективно? Это настоящее. В особенности для тех компаний, которые стремятся сделать прозрачными процессы закупок и продаж – для собственников, потенциальных инвесторов, клиентов, партнеров.
В 2008 встречаясь с собственниками заводов-параходов получали ответ: «Знаю, что на закупках воруют. Я сейчас зарабатываю полмиллиарда в год, и не хочу ничего трогать. Вдруг поломается». Ситуация изменилась. По нашему опыту кризис – заставил российский бизнес вспомнить слово «оптимизация». Например, средний размер экономии при использовании электронных торгов при закупке товаров составляет в среднем 10-20%, а при проведении торгов на оказание услуг - 15-30%, НО данные показатели сильно зависят от электронной площадки и специфики отрасли. Самая высокая эффективность отслеживается на рыках с развитой и высокой конкурентной средой.
Конечно, благодаря острой пропаганде государства электронные торги популяризируются. А раз уже даже государство модернизирует (очень актуальное в последнее время слово) свою систему закупок – бизнесу точно надо задуматься о переходе в категорию «первых» из «отстающих».

Комментарии 2

Екатерина Суворова  (28_888)
#
Алексей, согласна с вами. Это действительно настоящее и не правы те, кто так не считает. smile:|
Просто тему надо популяризировать и продвигать в массы. Может быть, как-то упрощая, т.к. зачастую бизнесмены технарей не очень понимают и отмахиваются (мол, мне не понятно, а у меня и так все сейчас работает, думать лень). Лично я намерена приложить к делу популяризации электронных торгов серьезные усилия - и как специалист-технарь, и как журналист.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения