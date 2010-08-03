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Правильное «спасибо» - отличная мотивация

03.08.2010 13:01 20 1 667 просмотров
Понимают это, конечно, все. Но! Как часто не говорим своим подчиненным: «Спасибо/ты молодец/получилось отлично!»
По законам экономики - ресурсы ограниченны. Особенно время. На все задачи его не хватает, а уж на благодарность, и говорить нечего. Бросаем незаметное, тихое, тусклое «спасибо». И главное, есть оправдание - некогда. По своему опыту - путь в тупик.
Для себя решил. А что стоит на минуту остановиться? Сказать: «Молодец, ты отлично справился, ты помог нам быстро, качественно и профессионально решить проблему». Не так уж много времени, пусть даже что-то не успею, но зато смогу подчеркнуть значимость сотрудников для компании, мотивировать их простым, понятным способом. И таким действенным.
Сейчас понимаю, что и этого недостаточно. «Я горжусь тобой» - для одного мотивация, для другого наступить на эго. «Старшие товарищи» подсказали про мотивационные кнопки. Для кого-то имидж, для других самосовершенствование, для третьих деньги и т.д. Целая теория. И она работает. Главное, используя ее, не относиться к людям как к машинам с этими кнопками. Эффекта можно достичь обратного.
Если видеть людей и помнить об их интересах, они начинают гореть вашими идеями и стараться достигать показателей и целей. Я перестал просить задерживаться на работе. Просто им интересно и комфортно работать на достижение результата, а не на процесс.
Правильное спасибо – полностью не решит всех задач с делегированием и мотивацией. Но, мое мнение, это существенный шаг.

Комментарии 20

Елка К  (Elin)
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Ага... когда успехи, ну и просто хорошая работа не удостаиваются внимания - опускаяются руки, понимаешь, что "что воля, что - неволя" все одно, запал проходит... и все , работаешь на троечаку, не перенапрягаешься.. А зачем? Все равно никто не заметит... smile:(
Екатерина Суворова  (28_888)
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Все верно, но «просветленному» сотруднику и «спасибо» порой не нужно - он знает, что отработал хорошо, и чаще всего он работает уже в некотором смысле на себя (карьера, развитие, знания). Но это далеко не общий случай. А в общем случае - см. выше пост Алексея smile:)
Анастасия Макс  (aMaks)
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Да, спасибо, обычно не говорят. А зато, если допустил оплошность - то "шишек" не избежать smile:(
Марина (mashen)  (mashen)
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Для меня "спасибо" вообще не служит мотивацией. Поблагодарить коллег за помощь или совет - проявление обычной вежливости. Благодарность от начальника, если он такой же, как и я, наемный работник, выглядит смешно и неуместно. Я не на него и не для него работаю.
"Спасибо" приятно слушать молодым сотрудникам. Специалисты эту словесную мишуру пропускают мимо ушей.
Сергей Попов  (sonnert)
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у меня немного другой опыт. Молодые чаще просят "деньгами" спасибо сказать. А вот ветераны очень ценят, когда их отмечаешь. И с глазу на глаз, и в коллективе. Молодые же больше любят, когда им говоришь благодарности один на один. В коллективе стесняются что-ли...
А ещё важно, если даже нет особых подвигов (не будешь же за текущую рутину каждый раз говорить "спасибо", девальвируется smile:)) просто улыбнуться. Люди это чувствуют и даже ловят. Мне даже сотрудник указал на это, "что-то Вы давно не улыбались, ..., что-то случилось?"
А если нет времени на работу с персоналом, есть 2 пути. 1)поучиться у Архангельского (вот он рядом улыбается) или 2)освободить себя от этой обузы - руководить smile:)
Марина (mashen)  (mashen)
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А кто такой Архангельский?
Если у меня нет времени на работу с персоналом, то придется либо доделывать, либо по сто раз проверять работу персонала. Результат-то все равно спрашивают с руководителя. Так что время находится.
Мне кажется, все зависит от степени уверенности в себе. Я себе цену знаю, и цена ее не измеряется в благодарностях и улыбках. Реальный результат в работе выше всякого "спасибо" - сросся контракт, например, или выигрыш в суде.
Очень умный человек советовал мне никогда не просить деньги (я еще в универе училась) - ни премий, ни прибавок к зарплате.
Если человеку недоплачивают, ему всегда есть куда уйти. И надо уходить, а не клянчить или шантажировать : "Повысьте зп, а то я уволюсь". Если некуда, значит, платят ровно столько, сколько работник стоит.
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Не соглашусь. Я так понимаю, Мария - юрист. Субъективно, профессия располагает к несколько более прагматичному и циничному отношению. По моему опыту, работа с персоналом и делегирование - больше чем просто кадровый документооборот и распоряжения. Добавляется как минимум психология.
Шантажировать и клянчить не надо. У нормального руководителя это вызывает негатив. Но если мне сотрудники дают обратную связь, я считаю это нормальным.
Сергей, я тоже замечал тенденцию "спасибо деньгами" у молодых сотрудников. У совсем молодых. Но не все такие это факт.
Марина (mashen)  (mashen)
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Я благодарю своих молодых сотрудников, хвалю их, критикую, когда надо, сиречь учу и воспитываю.
Но у меня есть другие подчиненные, которые по сути - мои коллеги. Я могу сообщать, какие перед НАМИ ставят задачи, я могу им советовать, сама у них прошу совета, несмотря на то, что формально я - начальник. Должность должностью, а на рынке труда мы все находимся по одну сторону, мы все - товар, чего уж играть друг с другом в эти игрища в великих боссов.

Мой руководитель это тоже прекрасно понимает. Он никогда не скажет никому из нас: "Спасибо, Вася (или Маша), я тобой доволен", потому что Вася или Маша не за тем пришли на работу, чтобы доставлять удовольствие "шефу".
Если результат есть, то скорей всего нам скажут: "Мы отлично сработали" - мы все, а не "вы для меня". Если результата нет - тогда, конечно, будет мощный разбор полетов, в котором участвует все.
Костя  (Kosty)
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Когда мне мой директор (не акционер/владелец) говорит или пишет, спасибо, то мне лично это нравится, и говорит это о том, что хорошо потрудился и тебе приято и всем приятно. Зачем к этому слову относиться как-то с пренебрежением и не доверием и почему спасибо должно мотивировать? У спасибо другая роль, что бы просто среди моря рабочих писем, появился островок «спасибо». И ты увидел, что твой труд отметили, чуть согрело и пошел дальше работать. Но ведь согрело… И потом позиция Маши мне вообще не понятна, уже ей и спасибо не скажи если ты конечно не господь бог. smile:)

И уж тем более не зазорно просить себе зарплату, и совет этот считаю глупейшим. Если Маша руководит большим коллективом то мне жаль ее сотрудников, сидит барыня Маша и говорит всем не нравиться вали, а з.п. я тебе не повышу. Так ведь можно и всех сотрудников потерять.

А вот если нравиться организация, но твоя з.п. ниже рынка, логично подойти и все объяснить руководителю и если он тебя поймет, он похлопочет и повысит з.п. Что в этом плохого?
Екатерина Суворова  (28_888)
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Костя, так-то все гладко у вас получается, все разумно. Но вот насчет зарплаты - вы лично просили ее повысить у своего начальника хоть разок? smile:) Если да, то каков был разговор и итог. Мне все же кажется, что это не так просто сделать, как выглядит «на бумаге»...
Костя  (Kosty)
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Да я просил, и итог был положительный, когда ты не наглеешь и понимаешь, что твоя з.п. уже ниже рыночных реалий, то просто необходимо идти к руководству.

Мой пример я получал одну з.п. в течении 1,5 лет и не только не было повышений, но и банальных индексаций ежегодных 10-15%. Соответственно на дворе рост цен, инфляция по этому ты получаешь уже не те деньги, что получал когда вышел на работу. Вчера тарелка супа стоила 100 сегодня 120, если не просить повышения, то в результате ты получаешь меньше каждый месяц smile:o Не просить повышения это подписаться в том, что ты мямля и тряпка, лучше я свалю на другую работу, но ни когда не попрошу повышения, а если работа нравиться? А где уверенность, что на новом месте лучше? Руководство не всегда знает, когда тебе нужно повысить, а когда ты и так поработаешь.
Анастасия Макс  (aMaks)
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Пожалуй, к Константину присоединюсь. Позицию Маши не разделяю. Как-то выходит цинично - благодарность и внимание начальства к успехам сотрудников ставить в один ранг с утренним "Привет".
А если самооценка у специалиста низкая, то тут никакое спасибо не поможет - надо учиться, набираться опыта, кейсов разных.
Конечно, переоценивать "спасибо" не надо, к чему такие крайности, просто ценить. Причем всем сторонам.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Да, разумно все и логично, спасибо за ответ. Но 1,5 года без даже минимального повышения - это вы умудрились, конечно... Видимо, место было очень хорошим и/или работа нравилась. smile:)
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Опыт Кости мне близок smile:)
С одной стороны, были разговоры с собственником об изменении оплаты. Результат положительный. Как правило, если проблем в бизнесе (в проекте, на участке и т.д.) нет, зачем вмешиваться. В том числе, и что-то менять. Логика есть.
С другой, бывало и повышение затягивалось больше чем на полтора года. Не было результатов.
Необходимость индексации для меня не очевидна. Как правило, сотрудники с удовольствием разделяют успех компании. В том числе и материальный. И если руководство адекватное, оно старается развивать успех, через мотивацию "виновников". Но надо быть справедливым. Если рентабельность снижается или бизнес не растет, о какой индексации может быть речь? А в кризис очень мало бизнесов росли. Тогда и сотрудникам надо разделять ситуацию.
Костя  (Kosty)
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Алексей, я и разделял. Я работаю в банке и с августа 2008г. по ноябрь 2009г. я не претендовал на повышение, более того старался и эту удержать. Так как в волну сокращений, я не попал, но пугалки то всегда есть и нас стали пугать, что возможно сократят з.п. smile:( Причем мы сами себя и пугали, у руководства таких мыслей походу и не было. Но если говорить о сегодняшней ситуации, когда бизнес встает с колен и ты лично участвуешь в его поднятии, разумно хочется и повышения попросить. Тем более топы себя ни когда не обижали, ни в кризис, ни сейчас. То почему бы и гребцу (кто читал, историю про команду гребцов, поймет smile:D ) чуть-чуть не дать, тем более это тьфу для крупной компании.хочеться и повышения попросить. Тем более топы себя ни когда не обижали не в кризес ни сейчас. То почему бы и гребцу (кто читал историю про команду грепцов поймет) чуть-чуть не дать, тем более это тьфу для крупной корпорации.
Марина (mashen)  (mashen)
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Почему мне "спасибо" не скажи.
И мне говорят, и я говорю - по сто раз на дню, на автомате. Но никто у нас на работе не придает этому слову особое значение. Благодарность - элементарное проявление вежливости. ИМХО, переоценивать "спасибо" от начальника - недооценивать себя, как специалиста.



Костя  (Kosty)
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Если начальник говорит коллективу всем спасибо, все свободны, то это дежурное спасибо. А если он тебе лично пишет на почту, в ответ на твое письмо с работой, спасибо большое, это не одно и тоже. Я не говорю, что надо сать кипятком от счастья, главное отметить, что тебя оценили, а это куму-то может скрасить будний порой тяжелый день. Руководители возьмите на заметку )))
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Речь идет о "спасибо" как об обратной связи на выполненную работу. Это не только благодарность, но и оценка. Если работа выполнена плохо, идет критика. Сотрудник понимает что такое хорошо, что такое плохо. И старается исключить плохо. Не всегда это очевидно.
А дежурное "спасибо" никакой обратной связи не дает. Напрашивается аналогия с американцами. Им плевать как у вас дела, просто так принято спрашивать:
- Как дела?
- Плохо.
- Ну и ок.
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