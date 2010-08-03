Правильное «спасибо» - отличная мотивация

Понимают это, конечно, все. Но! Как часто не говорим своим подчиненным: «Спасибо/ты молодец/получилось отлично!»
По законам экономики - ресурсы ограниченны. Особенно время. На все задачи его не хватает, а уж на благодарность, и говорить нечего. Бросаем незаметное, тихое, тусклое «спасибо». И главное, есть оправдание - некогда. По своему опыту - путь в тупик.
Для себя решил. А что стоит на минуту остановиться? Сказать: «Молодец, ты отлично справился, ты помог нам быстро, качественно и профессионально решить проблему». Не так уж много времени, пусть даже что-то не успею, но зато смогу подчеркнуть значимость сотрудников для компании, мотивировать их простым, понятным способом. И таким действенным.
Сейчас понимаю, что и этого недостаточно. «Я горжусь тобой» - для одного мотивация, для другого наступить на эго. «Старшие товарищи» подсказали про мотивационные кнопки. Для кого-то имидж, для других самосовершенствование, для третьих деньги и т.д. Целая теория. И она работает. Главное, используя ее, не относиться к людям как к машинам с этими кнопками. Эффекта можно достичь обратного.
Если видеть людей и помнить об их интересах, они начинают гореть вашими идеями и стараться достигать показателей и целей. Я перестал просить задерживаться на работе. Просто им интересно и комфортно работать на достижение результата, а не на процесс.
Правильное спасибо – полностью не решит всех задач с делегированием и мотивацией. Но, мое мнение, это существенный шаг.
Комментарии 20
"Спасибо" приятно слушать молодым сотрудникам. Специалисты эту словесную мишуру пропускают мимо ушей.
А ещё важно, если даже нет особых подвигов (не будешь же за текущую рутину каждый раз говорить "спасибо", девальвируется ) просто улыбнуться. Люди это чувствуют и даже ловят. Мне даже сотрудник указал на это, "что-то Вы давно не улыбались, ..., что-то случилось?"
А если нет времени на работу с персоналом, есть 2 пути. 1)поучиться у Архангельского (вот он рядом улыбается) или 2)освободить себя от этой обузы - руководить
Если у меня нет времени на работу с персоналом, то придется либо доделывать, либо по сто раз проверять работу персонала. Результат-то все равно спрашивают с руководителя. Так что время находится.
Мне кажется, все зависит от степени уверенности в себе. Я себе цену знаю, и цена ее не измеряется в благодарностях и улыбках. Реальный результат в работе выше всякого "спасибо" - сросся контракт, например, или выигрыш в суде.
Очень умный человек советовал мне никогда не просить деньги (я еще в универе училась) - ни премий, ни прибавок к зарплате.
Если человеку недоплачивают, ему всегда есть куда уйти. И надо уходить, а не клянчить или шантажировать : "Повысьте зп, а то я уволюсь". Если некуда, значит, платят ровно столько, сколько работник стоит.
Шантажировать и клянчить не надо. У нормального руководителя это вызывает негатив. Но если мне сотрудники дают обратную связь, я считаю это нормальным.
Сергей, я тоже замечал тенденцию "спасибо деньгами" у молодых сотрудников. У совсем молодых. Но не все такие это факт.
Но у меня есть другие подчиненные, которые по сути - мои коллеги. Я могу сообщать, какие перед НАМИ ставят задачи, я могу им советовать, сама у них прошу совета, несмотря на то, что формально я - начальник. Должность должностью, а на рынке труда мы все находимся по одну сторону, мы все - товар, чего уж играть друг с другом в эти игрища в великих боссов.
Мой руководитель это тоже прекрасно понимает. Он никогда не скажет никому из нас: "Спасибо, Вася (или Маша), я тобой доволен", потому что Вася или Маша не за тем пришли на работу, чтобы доставлять удовольствие "шефу".
Если результат есть, то скорей всего нам скажут: "Мы отлично сработали" - мы все, а не "вы для меня". Если результата нет - тогда, конечно, будет мощный разбор полетов, в котором участвует все.
И уж тем более не зазорно просить себе зарплату, и совет этот считаю глупейшим. Если Маша руководит большим коллективом то мне жаль ее сотрудников, сидит барыня Маша и говорит всем не нравиться вали, а з.п. я тебе не повышу. Так ведь можно и всех сотрудников потерять.
А вот если нравиться организация, но твоя з.п. ниже рынка, логично подойти и все объяснить руководителю и если он тебя поймет, он похлопочет и повысит з.п. Что в этом плохого?
Мой пример я получал одну з.п. в течении 1,5 лет и не только не было повышений, но и банальных индексаций ежегодных 10-15%. Соответственно на дворе рост цен, инфляция по этому ты получаешь уже не те деньги, что получал когда вышел на работу. Вчера тарелка супа стоила 100 сегодня 120, если не просить повышения, то в результате ты получаешь меньше каждый месяц Не просить повышения это подписаться в том, что ты мямля и тряпка, лучше я свалю на другую работу, но ни когда не попрошу повышения, а если работа нравиться? А где уверенность, что на новом месте лучше? Руководство не всегда знает, когда тебе нужно повысить, а когда ты и так поработаешь.
А если самооценка у специалиста низкая, то тут никакое спасибо не поможет - надо учиться, набираться опыта, кейсов разных.
Конечно, переоценивать "спасибо" не надо, к чему такие крайности, просто ценить. Причем всем сторонам.
С одной стороны, были разговоры с собственником об изменении оплаты. Результат положительный. Как правило, если проблем в бизнесе (в проекте, на участке и т.д.) нет, зачем вмешиваться. В том числе, и что-то менять. Логика есть.
С другой, бывало и повышение затягивалось больше чем на полтора года. Не было результатов.
Необходимость индексации для меня не очевидна. Как правило, сотрудники с удовольствием разделяют успех компании. В том числе и материальный. И если руководство адекватное, оно старается развивать успех, через мотивацию "виновников". Но надо быть справедливым. Если рентабельность снижается или бизнес не растет, о какой индексации может быть речь? А в кризис очень мало бизнесов росли. Тогда и сотрудникам надо разделять ситуацию.
И мне говорят, и я говорю - по сто раз на дню, на автомате. Но никто у нас на работе не придает этому слову особое значение. Благодарность - элементарное проявление вежливости. ИМХО, переоценивать "спасибо" от начальника - недооценивать себя, как специалиста.
А дежурное "спасибо" никакой обратной связи не дает. Напрашивается аналогия с американцами. Им плевать как у вас дела, просто так принято спрашивать:
- Как дела?
- Плохо.
- Ну и ок.