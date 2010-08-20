Обязательства статуса против реальностей бизнеса

По долгу работы приходится бывать на ММВБ на презентациях интернет и ИТ компаний для венчурных фондов. Удивил ряд моментов. Со стороны инвесторов состав достаточно представительный, в том числе и фонды крупнейших банков.
При этом уровень презентаций, ищущих деньги молодых людей, порой ниже дипломных работ. В некоторых финансовая составляющая будущего бизнеса укладывается в три-четыре цифры: нужно денег, планируем через столько лет получить огромную прибыль. И никаких подробностей о затратах, конкурентах, потенциальных клиентах и т.д. Наверное, этому есть объяснение: начинающие профессионалы горят своими идеями и своими же целями, напрочь забывая, зачем пришли инвесторы.
Но больше всего удивляют те счастливчики, которые находят инвестора. А точнее неумеренность в расходах новоявленных бизнесменов. Обычно, инвестор входит с контролем и больше, оставшаяся часть менее половины достается идеологам проекта. Им же достаются руководящие должности в потенциально успешной компании. Все справедливо.
Но поскольку должности руководящие, оклады и антураж требуются соответствующие. Не важно, что компания не приносит никакой выручки. И принесет ли вообще не понятно. Инвестор рискует своими деньгами. Молодые люди тоже становятся собственниками компании. Но риски делить отказываются, требуя себе высокую оплату труда, как уникальным специалистам обладающим знаниями «Know how». На мой взгляд, какая-то утопия. Либо ты получаешь высокую зарплату, как уникальный специалист. Но тогда не можешь быть собственником. Обычно, такой подход не интересен инвестору, так как теряется мотивация успешно завершить проект. Либо ты получаешь низкую зарплату, и при этом ждешь, что твоя компания «порвет» рынок. Тогда скромность окупится приличными деньгами.
Комментарии 15
А еще была программа "Кандидат" на ТНТ несколько лет назад. Тоже порой не понимаешь, кто пришел, зачем и почему. Дайте денег, я, мол, крут.
Есть и хорошие, умные. Но их не всегда видишь, они находят инвесторов слишком быстро. А на передачи им ходить некогда, слишком заняты проектом.
Сразу вспоминается известная поговорка: «Жадность порождает бедность».
Даю справку На сколько я знаю, ММВБ совместно с Роснано создали сектор ИРК (инновационные и развивающиеся компании). К ним приходят с презентациями от стартапов до серьезных инновационных компаний. Собственники B2B-Center планируют выход на биржу. Потому и в курсе.
Венчурные инвестиции как раз и характерны высокой степенью риска. Но при этом могут быть и высокорентабельны. Просто такая специфика бизнеса.
Делить риски строго пополам не всегда возможно. У ребят есть идеи, но абсолютно нет денег. У инвесторов наоборот. И если совсем не платить зарплату, протянут ноги. Проект не завершится. Тоже плохо.
это, конечно, да и от размера зависит. Хотя если это чистая инновация, тем более ИТ, то имхо часто огромные деньги и не нужны. Кстати, каковы в основном размеры предполагаемых инвестиций на обычный проект озвучивались (если в курсе)?
Платить в таком случае надо, но не зарплату топа, это просто странно даже как-то
Есть хочется, а есть надо. Есть цели. Эти траты помогают их достичь? Значит, надо.
Нет? Зачем тратить...