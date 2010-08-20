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Обязательства статуса против реальностей бизнеса

20.08.2010 13:11 15 1 881 просмотр
По долгу работы приходится бывать на ММВБ на презентациях интернет и ИТ компаний для венчурных фондов. Удивил ряд моментов. Со стороны инвесторов состав достаточно представительный, в том числе и фонды крупнейших банков.
При этом уровень презентаций, ищущих деньги молодых людей, порой ниже дипломных работ. В некоторых финансовая составляющая будущего бизнеса укладывается в три-четыре цифры: нужно денег, планируем через столько лет получить огромную прибыль. И никаких подробностей о затратах, конкурентах, потенциальных клиентах и т.д. Наверное, этому есть объяснение: начинающие профессионалы горят своими идеями и своими же целями, напрочь забывая, зачем пришли инвесторы.
Но больше всего удивляют те счастливчики, которые находят инвестора. А точнее неумеренность в расходах новоявленных бизнесменов. Обычно, инвестор входит с контролем и больше, оставшаяся часть менее половины достается идеологам проекта. Им же достаются руководящие должности в потенциально успешной компании. Все справедливо.
Но поскольку должности руководящие, оклады и антураж требуются соответствующие. Не важно, что компания не приносит никакой выручки. И принесет ли вообще не понятно. Инвестор рискует своими деньгами. Молодые люди тоже становятся собственниками компании. Но риски делить отказываются, требуя себе высокую оплату труда, как уникальным специалистам обладающим знаниями «Know how». На мой взгляд, какая-то утопия. Либо ты получаешь высокую зарплату, как уникальный специалист. Но тогда не можешь быть собственником. Обычно, такой подход не интересен инвестору, так как теряется мотивация успешно завершить проект. Либо ты получаешь низкую зарплату, и при этом ждешь, что твоя компания «порвет» рынок. Тогда скромность окупится приличными деньгами.

Комментарии 15

Екатерина Суворова  (28_888)
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Жадность и амбиции впереди планеты всей! Известное дело. По работе несколько лет зависала на форуме платформы Битрикс (и наш сайт, кстати, тоже на ней). Изначально это стандартный коробочный продукт, написанный на php и html. На базе стандартных инфоблоков довольно просто можно прикручивать разные доработки. В общем, основная идеология системы - просто и под силу всем. И что? Посетители того форума сдавали стандартные интерактивные курсы, получали статус якобы золотого партнера и заламывали такие цены на свои услуги! Я как раз тогда искала сильных программистов для своего подсайта здесь. У многих чувства меры и адекватного восприятия ситуации, к сожалению, нет.

А еще была программа "Кандидат" на ТНТ несколько лет назад. Тоже порой не понимаешь, кто пришел, зачем и почему. Дайте денег, я, мол, крут.
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Катя, не все такие. smile:) Я писал про жадных, про них писать легче...
Есть и хорошие, умные. Но их не всегда видишь, они находят инвесторов слишком быстро. А на передачи им ходить некогда, слишком заняты проектом.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Да, Алексей, я поняла smile:)
Сразу вспоминается известная поговорка: «Жадность порождает бедность».
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Хорошая тема, Алексей. Наверное все так и есть, хотя я не слышал о презентациях на ММВБ. То ходят клянчат деньги, а как появился инвестор, сразу возомнят себя экстрагениальными и на всех, включая того же инвестора, смотрят чуть ли не сверху вниз. Появляются аппетиты, запросы, в результате уже думает не о работе, а тупо о бабле. Кончиться только это все может плачевно, для всех сторон причем. Вот я сам порой придумываю какие-то инвестпроекты (не претендующие на ноу-хау), так я готов только так: риски и прибыль 50Х50, а как иначе. Было такое, что и терял. А для многих это неприемлемо, совершенно не укладывается в голове: работать год и ничего не получить, а то и в минус уйти, психология наемного работника. Вот и эти, которые на ММВБ, наверное по сути готовы быть только наемниками, но никак не совладельцами
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Спасибо.
Даю справку smile:) На сколько я знаю, ММВБ совместно с Роснано создали сектор ИРК (инновационные и развивающиеся компании). К ним приходят с презентациями от стартапов до серьезных инновационных компаний. Собственники B2B-Center планируют выход на биржу. Потому и в курсе.
Венчурные инвестиции как раз и характерны высокой степенью риска. Но при этом могут быть и высокорентабельны. Просто такая специфика бизнеса.
Делить риски строго пополам не всегда возможно. У ребят есть идеи, но абсолютно нет денег. У инвесторов наоборот. И если совсем не платить зарплату, протянут ноги. Проект не завершится. Тоже плохо.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Цитата
елить риски строго пополам не всегда возможно. У ребят есть идеи, но абсолютно нет денег. У инвесторов наоборот. И если совсем не платить зарплату, протянут ноги. Проект не завершится. Тоже плохо.

это, конечно, да и от размера зависит. Хотя если это чистая инновация, тем более ИТ, то имхо часто огромные деньги и не нужны. Кстати, каковы в основном размеры предполагаемых инвестиций на обычный проект озвучивались (если в курсе)?
Платить в таком случае надо, но не зарплату топа, это просто странно даже как-то
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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От нескольких сотен тысяч долларов на интернет проекты с горизонтом запуска год-два. Фактически это расходы на зарплату, небольшое количество техники и аренду офиса. Возможно, небольшой рекламный бюджет. До нескольких десятков миллионов для инновационных производственных компаний. Им, как правило, деньги нужны на основные средства (дорогое оборудование, строительство цехов и т.д.).
Екатерина Суворова  (28_888)
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Только сейчас перечитала заголовок. Песни про статус раздаются отовсюду и постоянно. Какой статус??? Нужно работать и приносить прибыль компании, тогда и статус все признают. Если не так - лесом посылать. smile:evil:
К К  (Klantus)
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Помимо указанной проблемы есть еще и проблемы, подтверждающие актуальность выражения "Дружба дружбой, а деньги врозь"... Очень часто быват, что инвестор - друг, родственник и т.п... как только проект начинает работать, кто-то начинает думать, что изначально "мало попросил". Документ - последнее, к сожадлению, о чем задумывается большая часть начинающих предпринимателей России...
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Согласен. Работа и бизнес с друзьями - отдельная тема.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Алексей, и как по впечатлению, ребята в основном-то могут более-менее достойно презентацию провести, подать себя правильно или тоже далеко не всем это удается? Я про стартапы, конечно, сейчас
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Я не профессионал в области венчурных инвестиций. В блоге описал только то, с чем столкнулся. Будет несправедливо давать оценку всем стартапам, не видя и десятой их части. Думаю, как и везде, есть и качественные презентации, и откровенно слабые. Так же есть люди умеющие писать отличные презентации по сомнительным проектам.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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А кстати, почему только о начинающих студентах новоявленных бизнесменах со своими стартапами говорим? А если вопрос поставить к уже работающих проектам. Есть такие вещи вот у вас например, Алексей или на примере окружающих? smile;) Вроде не хочется куда-то ходить, что-то носить, на что-то тратить средства, а приходится....для статуса? smile:)
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Не совсем понятен вопрос.
Есть хочется, а есть надо. Есть цели. Эти траты помогают их достичь? Значит, надо.
Нет? Зачем тратить...
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