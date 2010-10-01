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О пользе книг

01.10.2010 13:44 23 1 900 просмотров
На мой взгляд, очень полезный блог ведет Ольга Стрелкова, просвещая нас о литературе практического содержания. Хочу поддержать инициативу и рассказать о своем опыте «книговодства» в B2B-Center.ru.

Год назад появилась необходимость в создании нового отдела. Функции этого подразделения частично уже выполнялись, но были разбросаны по разным отделам. Встал вопрос о систематизации знаний сотрудников и повышении их общего уровня для достижения новых задач. Вечная проблема курицы и яйца: сначала провести семинар, а потом бросать в бой подготовленных специалистов; или начать работать, столкнуться с трудностями и уже конкретные проблемы решить в процессе обучения?

Опытные коллеги из HH.ru (на мой взгляд, лучший ресурс на своем рынке) подсказали идею внеклассного чтения. То есть, в процессе работы нового отдела изучить литературу по тематике, «набить шишки», а потом провести обучение с приглашением опытного тренера.

Так и сделали: ребята сами выбрали книги и начали читать. Через две недели каждый представил свою книгу. Начинать было непросто. Поводов «не читать» много: на работе нет времени, стеснительность в презентации коллегам, директор эксцентричный и т.д. Со временем прошло.

Более того, читать стали практически все подразделения. Доступ на презентации свободный. В процессе разработали параметры презентации и оценки прочтенных книг, формат рекомендаций, каким подразделениям они были бы ценны, ведем общую базу прочтенных книг. Сейчас срок чтения книг увеличили до месяца. Очень важно то, что все стали искать в книгах идеи, которые мы могли бы применить в работе.

Что это дало компании? Вырос уровень профессиональных знаний и общей эрудиции. Презентации на публике стали лучше. Появилась возможность выбирать книги по своим интересам, изучив базу данных. К сожалению, часть книг не особенно полезна. Либо устарели, либо исключительно американский опыт и т.д. Компания перестала вариться в «собственном соку», стали реализовываться новые идеи. И наконец, прослушав десять презентаций - за час получаешь большой объем знаний.

«Пушкин – это наше все».

Комментарии 23

vvv vvv  (vvv)
#
Нда. Уж, простите, но это называется колхоз. Даже если и был положительный результат, то это скорее пример как ненужно делать и которому не нужно следовать. Почему это так даже не хочется аргументировать. Но, в любом случае это не подготовка кадров, а факультатив кружка например радиолюбителей.
aianostre  (aianostre)
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Вы рассуждаете как руководитель или исполнитель? Аргументируйте, пожалуйста smile:)
Так как подобная практика (ИМХО):
1) Объединяет коллектив и налаживает связи между отделами;
2) Даёт возможность высказать свою идею перед коллегами и руководством (и обосновать);
3) Позволяет развить навыки проведения презентации и т.п.

Кому от этого плохо? И почему этому не нужно следовать?
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Подготовка кадров складывается из нескольких составляющих. В том числе тренинги, семинары и книги...
Аргументы бы хотелось услышать. smile:)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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А Вы найдите аргументы, напрягитесь. Как раз прекрасный пример. Если лично Вам чужды какие-то групповые, коллективные, клубные действия/cобытия, это не значит, что все остальные тоже социопаты.
Анастасия Макс  (aMaks)
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Книжные шкафы встретишь не в каждой компании. Они не просто создают уют smile;)
Я много читаю и фолианты в принципе вызывают во мне нежность и трепет. Конечно, я капризна и крайне избирательна. Видимо, поэтому профессиональную и скучную литературу я не читала со времен окончания университета (давненько, короче говоря).
Но тут за последние 3 месяца я прочитала 3 книжки:
- Бегбедера "99 франков" (каюсь, темная, давно пора было прочитать!)
- Санаева "PRавда. Роман о русском пиаре" (шедевр)
- и какую-то нудную книженцию, даже и не помню, и вам не советую.

Я получила истинное удовольствие. Эх, ну и чертяка этот Санаев, как снова всю свою профессиональную жизнь прожила. Я смеялась и грустила, ругалась с ним и бормотала себе под нос в электричке. Да!
От нуждятины плохого автора (забытого сразу) меня подергивало, злило, я вскрикивала - это не пиар никакой вообще, а маркетинг. Кто ж так пишет! Кто ж так делает!
А Бегбедеровское "Говномет к бою" (да простят меня модераторы сайта за цитату) - я использую в жизни все чаще и чаще)

Что ж не только художественной литературой единой можно оказывается наполнять свою жизнь.

Вот мне любопытно, а кто-то еще читает профессиональную литературу, или около-профессиональную? Не так чтобы тебе дали проект и сразу читать, а просто так, для души?
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Настя, какие нетленки пошли у нас в комментах... smile:)

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Катюша, я старый солдат... циничный и презентационный)
Я редко бываю в лирическом настроении, прости уж одиноко пробивающиеся светлые лучи...

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;...


О, я хочу безумно жить:
Всё сущее - увековечить,
Безличное - вочеловечить,
Несбывшееся - воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне,-
Быть может, юноша весёлый
В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство - разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь - дитя добра и света,
Он весь - свободы торжество!
Анастасия Макс  (aMaks)
#
ЭЭЭЭ, откуда столько оптимизма...
smile:|

Прощай.
Позабудь.
И не обессудь.
А письма сожги…
Как мост.
Да будет мужествен твой путь
И будет он прям
И прост.
Да будет во мгле
Для тебя гореть
Звездная мишура,
Да будет надежда ладони греть
У твоего костра.
Да будут метели,
Снега, дожди,
И бешенный рев огня…
Да будет удач у тебя впереди
Больше,чем у меня.
Да будет могуч и прекрасен
Бой,
Гремящий в твоей груди.
Я счастлив за тех,
Кому с тобой,
Может быть,
По пути.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Алексей, браво!
Ваши сотрудники вместо бизнес-книг сборники стихов с полок магазинов разобрали! smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
Да будет могуч и прекрасен
Бой,
Гремящий в твоей груди.


И вечный бой.
Покой нам только снится.
И пусть ничто
не потревожит сны.
Седая ночь,
и дремлющие птицы
качаются от синей тишины.

И вечный бой.
Атаки на рассвете.
И пули,
разучившиеся петь,
кричали нам,
что есть еще Бессмертье...
... А мы хотели просто уцелеть.

Простите нас.
Мы до конца кипели,
и мир воспринимали,
как бруствер.
Сердца рвались,
метались и храпели,
как лошади,
попав под артобстрел.

...Скажите... там...
чтоб больше не будили.
Пускай ничто
не потревожит сны.
...Что из того,
что мы не победили,
что из того,
что не вернулись мы?..
Татьяна Гончарова  (IstinKO)
#
Книговодство - абсолютно точно, позитивное начинание! Вот недавно перечитала "12 стульев" и заново прониклась трудом любимых Ильфа и Петрова. Это же кладезь приемов и нестандартных ходов для деловых переговоров и презентаций! Так что вполне можно назвать эту книгу околопрофессиональной)

Что касается проблемы курицы и яйца, мое мнение - перед реализацией нового проекта обязательно нужно погрузиться в проблему. И это не значит, что надо непременно тратиться на семинары, - просмотреть литературку, сайты-форумы на тему и пр.

Даешь постоянное самосовершенствование! Знания - в массы! Ура, товарищчи! smile:ura:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Оффтоп:
О! Я смотрю, сюда весь отдел рекламы и пиара b2b перебрался? (посмотрел в контактах на сайте) smile:D . Добро пожаловать.

По теме:
Алексей.
Простите, но я снова мало что понял про смысл идеи, что Вы хотите донести?
То, что книги – это хорошо?
Согласен.
Учиться, учиться и ещё раз учиться? Так это ещё Ильич сказал…
Если снова про методику обучения персонала, то я так понял, что Вы выбрали методику обучения по бизнес-книгам.
Возможно это хорошо, однако смутила эта фраза:
Цитата
что все стали искать в книгах идеи, которые мы могли бы применить в работе.

То есть если раньше Ваши сотрудники сами генерировали идеи, то теперь они тупо списывают их из книг??? smile:D
Оригинально...
Цитата
Вырос уровень профессиональных знаний и общей эрудиции.

До прочтения книг оценивали? Если да - интересно, как...
Раньше кроссворды не разгадывали на рабочем месте? smile:D

P.S. Настя, про омномёт и "Я смеялась и грустила, ругалась с ним и бормотала себе под нос в электричке" - это сильно! smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Так не давайте повода вредным критикам зацепиться! smile;)
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Цитата
P.S. Настя, про омномёт и "Я смеялась и грустила, ругалась с ним и бормотала себе под нос в электричке" - это сильно!


Расскажи мне о жизни отец.
Хоть и поздно, но расскажи.
Пусть, как в детстве далёком, в луга
Звёзды падают.
Босоногой девчонкой бегу
На откос, где бежит река
Ты смеёшься, а надо мной
Чудо - радуга.

Я раскрою семейный альбом.
Чередой промелькнут года.
Здесь отец был ещё молодым,
Здесь - уже седой.
Так устроена наша жизнь:
Нам однажды дано понять.
Этот путь от себя к себе,
Долгий путь домой.

Когда звенит над миром ночь
Я не одна, мы снова вместе.
И вновь звучат слова той песни,
Что пели мы, отец и дочь.

Незнакомая птица всю ночь
Пела под моим окном.
Знать, судьба подавала мне знак
Птицей певчею.
Загадаю желанье в ночи.
В зеркалах увижу свет.
Из туманных зеркал ты глядишь
Недоверчиво.

Когда звенит над миром ночь
Я не одна, мы снова вместе.
Отец земной, отец небесный,
Я ваша дочь, я ваша дочь.
Отец и дочь, мы снова вместе,
Когда звенит над миром ночь.

smile:oops:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Эх, гулять - так гулять!
smile:D
Ёжик шёл лесной тропою.
Был доволен сам собою.
Нарушал лесной покой.
Самый я, — кричал, — крутой.
А навстречу шёл Медведь,
Любо дорого смотреть —
Настоящий великан.
Был Медведь немного пьян.
Вскоре Ёжика он встретил,
Но малютку не заметил
И случайно дал под зад.
Ёжик, словно акробат,
Раза три перевернулся,
Отряхнулся, чертыхнулся.
Вновь вернулся на дорожку,
Постоял ещё немножко,
Дальше лесом побежал.
Громче прежнего кричал,
Всю, используя мощь лёгких:
— Я крутой..., но очень лёгкий!
Анастасия Макс  (aMaks)
#
ААААААААААААААА
Моисей Абрамович изменил своему стилю! smile:o
В стихах! smile:o
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Моисей Абрамыч ещё никому никогда не изменял, тем более себе smile:D
Просто Вы плохо меня знаете. smile8)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Спасибо на добром слове. Действительно, очень интересная внутрикорпоративная инициатива. Кстати, Ольга Дергунова в своей статьей о бизнес-книгах (в сентябрьском Forbes Woman) тоже писала о том, что корпоративные библиотеки помогают найти общий язык с коллегами.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Если по теме... smile:)

Я - книгохлеб, все равно, что читать, хоть ежемесячный журнал «Дома-2» (его на самом деле читает моя мама, а мне он иногда попадается под руку smile:D ). Порой и из трешевого чтива (я одно время активно читала Донцову) узнаешь буквально одну фразу, очень полезную или просто интересную, которую можно взять на заметку или даже как-то творчески развить и обработать в своей жизни/проф. деятельности. Конечно же, если не читал ни Пастернака, ни Гоголя, ни Тургенева, ни Лескова, ни того же Пушкина, который, как написано выше, «наше все», в новомодные книги надо смотреть уже очень осторожно. smile:shuffle: Эффект будет не тот, а из серии «слышал звон» и «да-да, конечно, я читал эту супер-современную книгу, там много мыслей».

Книги нужно уметь читать. Как говорил нам профессор на курсах при филфаке (училась там перед поступлением на мехмат - повторила или даже узнала многое из мировой литературы) «чтение - это тяжкий труд». И их нужно уметь воспринимать, перерабатывать, отвечать на вопросы, которые ставит автор.

Что же до маркетинговых книг... Все эти бодряшки из серии «думай и богатей» сразу вспоминаются. Но это, конечно, слишком топорный взгляд. Я потому и написала про то, что с литературой нужно уметь работать. Если умеешь - то сможешь вычленить то, что нужно именно твоему проекту и твоему боссу и твоей компании. Я осторожно смотрю в эти книги, но смотрю. К примеру, нравится Джек Траут «В поисках очевидного».
Наталья Лаврентьева  (alice_vagabond)
#
лучший стимулятор из литературы для повышения эффективности жизни (а с этим и все, что включается в полноценную жизнь) - книга Айн Райд "Атлант расправил плечи". Кто-нибудь из ваших "ТОПов" считает ее настольной книгой или руководством к действию?
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