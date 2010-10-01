О пользе книг

На мой взгляд, очень полезный блог ведет Ольга Стрелкова, просвещая нас о литературе практического содержания. Хочу поддержать инициативу и рассказать о своем опыте «книговодства» в B2B-Center.ru.
Год назад появилась необходимость в создании нового отдела. Функции этого подразделения частично уже выполнялись, но были разбросаны по разным отделам. Встал вопрос о систематизации знаний сотрудников и повышении их общего уровня для достижения новых задач. Вечная проблема курицы и яйца: сначала провести семинар, а потом бросать в бой подготовленных специалистов; или начать работать, столкнуться с трудностями и уже конкретные проблемы решить в процессе обучения?
Опытные коллеги из HH.ru (на мой взгляд, лучший ресурс на своем рынке) подсказали идею внеклассного чтения. То есть, в процессе работы нового отдела изучить литературу по тематике, «набить шишки», а потом провести обучение с приглашением опытного тренера.
Так и сделали: ребята сами выбрали книги и начали читать. Через две недели каждый представил свою книгу. Начинать было непросто. Поводов «не читать» много: на работе нет времени, стеснительность в презентации коллегам, директор эксцентричный и т.д. Со временем прошло.
Более того, читать стали практически все подразделения. Доступ на презентации свободный. В процессе разработали параметры презентации и оценки прочтенных книг, формат рекомендаций, каким подразделениям они были бы ценны, ведем общую базу прочтенных книг. Сейчас срок чтения книг увеличили до месяца. Очень важно то, что все стали искать в книгах идеи, которые мы могли бы применить в работе.
Что это дало компании? Вырос уровень профессиональных знаний и общей эрудиции. Презентации на публике стали лучше. Появилась возможность выбирать книги по своим интересам, изучив базу данных. К сожалению, часть книг не особенно полезна. Либо устарели, либо исключительно американский опыт и т.д. Компания перестала вариться в «собственном соку», стали реализовываться новые идеи. И наконец, прослушав десять презентаций - за час получаешь большой объем знаний.
«Пушкин – это наше все».
Комментарии 23
Так как подобная практика (ИМХО):
1) Объединяет коллектив и налаживает связи между отделами;
2) Даёт возможность высказать свою идею перед коллегами и руководством (и обосновать);
3) Позволяет развить навыки проведения презентации и т.п.
Кому от этого плохо? И почему этому не нужно следовать?
Аргументы бы хотелось услышать.
Я много читаю и фолианты в принципе вызывают во мне нежность и трепет. Конечно, я капризна и крайне избирательна. Видимо, поэтому профессиональную и скучную литературу я не читала со времен окончания университета (давненько, короче говоря).
Но тут за последние 3 месяца я прочитала 3 книжки:
- Бегбедера "99 франков" (каюсь, темная, давно пора было прочитать!)
- Санаева "PRавда. Роман о русском пиаре" (шедевр)
- и какую-то нудную книженцию, даже и не помню, и вам не советую.
Я получила истинное удовольствие. Эх, ну и чертяка этот Санаев, как снова всю свою профессиональную жизнь прожила. Я смеялась и грустила, ругалась с ним и бормотала себе под нос в электричке. Да!
От нуждятины плохого автора (забытого сразу) меня подергивало, злило, я вскрикивала - это не пиар никакой вообще, а маркетинг. Кто ж так пишет! Кто ж так делает!
А Бегбедеровское "Говномет к бою" (да простят меня модераторы сайта за цитату) - я использую в жизни все чаще и чаще)
Что ж не только художественной литературой единой можно оказывается наполнять свою жизнь.
Вот мне любопытно, а кто-то еще читает профессиональную литературу, или около-профессиональную? Не так чтобы тебе дали проект и сразу читать, а просто так, для души?
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.
Я редко бываю в лирическом настроении, прости уж одиноко пробивающиеся светлые лучи...
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
В душе не презирать людей;...
О, я хочу безумно жить:
Всё сущее - увековечить,
Безличное - вочеловечить,
Несбывшееся - воплотить!
Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне,-
Быть может, юноша весёлый
В грядущем скажет обо мне:
Простим угрюмство - разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь - дитя добра и света,
Он весь - свободы торжество!
Прощай.
Позабудь.
И не обессудь.
А письма сожги…
Как мост.
Да будет мужествен твой путь
И будет он прям
И прост.
Да будет во мгле
Для тебя гореть
Звездная мишура,
Да будет надежда ладони греть
У твоего костра.
Да будут метели,
Снега, дожди,
И бешенный рев огня…
Да будет удач у тебя впереди
Больше,чем у меня.
Да будет могуч и прекрасен
Бой,
Гремящий в твоей груди.
Я счастлив за тех,
Кому с тобой,
Может быть,
По пути.
Ваши сотрудники вместо бизнес-книг сборники стихов с полок магазинов разобрали!
Бой,
Гремящий в твоей груди.
И вечный бой.
Покой нам только снится.
И пусть ничто
не потревожит сны.
Седая ночь,
и дремлющие птицы
качаются от синей тишины.
И вечный бой.
Атаки на рассвете.
И пули,
разучившиеся петь,
кричали нам,
что есть еще Бессмертье...
... А мы хотели просто уцелеть.
Простите нас.
Мы до конца кипели,
и мир воспринимали,
как бруствер.
Сердца рвались,
метались и храпели,
как лошади,
попав под артобстрел.
...Скажите... там...
чтоб больше не будили.
Пускай ничто
не потревожит сны.
...Что из того,
что мы не победили,
что из того,
что не вернулись мы?..
Что касается проблемы курицы и яйца, мое мнение - перед реализацией нового проекта обязательно нужно погрузиться в проблему. И это не значит, что надо непременно тратиться на семинары, - просмотреть литературку, сайты-форумы на тему и пр.
Даешь постоянное самосовершенствование! Знания - в массы! Ура, товарищчи!
О! Я смотрю, сюда весь отдел рекламы и пиара b2b перебрался? (посмотрел в контактах на сайте) . Добро пожаловать.
По теме:
Алексей.
Простите, но я снова мало что понял про смысл идеи, что Вы хотите донести?
То, что книги – это хорошо?
Согласен.
Учиться, учиться и ещё раз учиться? Так это ещё Ильич сказал…
Если снова про методику обучения персонала, то я так понял, что Вы выбрали методику обучения по бизнес-книгам.
Возможно это хорошо, однако смутила эта фраза:
То есть если раньше Ваши сотрудники сами генерировали идеи, то теперь они тупо списывают их из книг???
Оригинально...
До прочтения книг оценивали? Если да - интересно, как...
Раньше кроссворды не разгадывали на рабочем месте?
P.S. Настя, про омномёт и "Я смеялась и грустила, ругалась с ним и бормотала себе под нос в электричке" - это сильно!
Расскажи мне о жизни отец.
Хоть и поздно, но расскажи.
Пусть, как в детстве далёком, в луга
Звёзды падают.
Босоногой девчонкой бегу
На откос, где бежит река
Ты смеёшься, а надо мной
Чудо - радуга.
Я раскрою семейный альбом.
Чередой промелькнут года.
Здесь отец был ещё молодым,
Здесь - уже седой.
Так устроена наша жизнь:
Нам однажды дано понять.
Этот путь от себя к себе,
Долгий путь домой.
Когда звенит над миром ночь
Я не одна, мы снова вместе.
И вновь звучат слова той песни,
Что пели мы, отец и дочь.
Незнакомая птица всю ночь
Пела под моим окном.
Знать, судьба подавала мне знак
Птицей певчею.
Загадаю желанье в ночи.
В зеркалах увижу свет.
Из туманных зеркал ты глядишь
Недоверчиво.
Когда звенит над миром ночь
Я не одна, мы снова вместе.
Отец земной, отец небесный,
Я ваша дочь, я ваша дочь.
Отец и дочь, мы снова вместе,
Когда звенит над миром ночь.
Ёжик шёл лесной тропою.
Был доволен сам собою.
Нарушал лесной покой.
Самый я, — кричал, — крутой.
А навстречу шёл Медведь,
Любо дорого смотреть —
Настоящий великан.
Был Медведь немного пьян.
Вскоре Ёжика он встретил,
Но малютку не заметил
И случайно дал под зад.
Ёжик, словно акробат,
Раза три перевернулся,
Отряхнулся, чертыхнулся.
Вновь вернулся на дорожку,
Постоял ещё немножко,
Дальше лесом побежал.
Громче прежнего кричал,
Всю, используя мощь лёгких:
— Я крутой..., но очень лёгкий!
Моисей Абрамович изменил своему стилю!
В стихах!
Просто Вы плохо меня знаете.
Я - книгохлеб, все равно, что читать, хоть ежемесячный журнал «Дома-2» (его на самом деле читает моя мама, а мне он иногда попадается под руку ). Порой и из трешевого чтива (я одно время активно читала Донцову) узнаешь буквально одну фразу, очень полезную или просто интересную, которую можно взять на заметку или даже как-то творчески развить и обработать в своей жизни/проф. деятельности. Конечно же, если не читал ни Пастернака, ни Гоголя, ни Тургенева, ни Лескова, ни того же Пушкина, который, как написано выше, «наше все», в новомодные книги надо смотреть уже очень осторожно. Эффект будет не тот, а из серии «слышал звон» и «да-да, конечно, я читал эту супер-современную книгу, там много мыслей».
Книги нужно уметь читать. Как говорил нам профессор на курсах при филфаке (училась там перед поступлением на мехмат - повторила или даже узнала многое из мировой литературы) «чтение - это тяжкий труд». И их нужно уметь воспринимать, перерабатывать, отвечать на вопросы, которые ставит автор.
Что же до маркетинговых книг... Все эти бодряшки из серии «думай и богатей» сразу вспоминаются. Но это, конечно, слишком топорный взгляд. Я потому и написала про то, что с литературой нужно уметь работать. Если умеешь - то сможешь вычленить то, что нужно именно твоему проекту и твоему боссу и твоей компании. Я осторожно смотрю в эти книги, но смотрю. К примеру, нравится Джек Траут «В поисках очевидного».