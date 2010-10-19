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Банки смотрят на мир достаточно консервативно

19.10.2010 13:39 31 1 579 просмотров
Это оправдано, хотя и не всегда.
Хочу поделиться альтернативным взглядом на электронные площадки, представив, что я банкир.
Есть три варианта нестандартного подхода к использованию электронных торговых площадок в деятельности банков.
Во-первых, как вариант усовершенствования системы оценки заемщиков из корпоративного сегмента. В архивах электронной площадки хранятся все данные о хозяйственной деятельности абонентов (что, когда и как закупали/поставляли и проч.) – на основании их анализа можно делать выводы о динамике бизнеса конкретной компании.
Во-вторых, на электронных торгах можно выставить на продажу залоговое имущество должников. Не секрет, что в кризис банки получили в свое распоряжение множество залогов, которые надо либо продавать, либо управлять ими. Реализация залогов на электронных торгах может быть интересна как банкам, испытывающим системные проблемы с реализацией залогов, так и инвестиционным компаниям, которым банки передали часть залогового имущества, полученного в кризис.
Например, на нашей площадке B2B-Center существует функциональность аукционов по продаже имущества должника. Были даже прецеденты, но не в банковской сфере.
И последнее - на электронные торговые площадки стоит обратить внимание с точки зрения возможностей продажи банковских портфелей.

Комментарии 31

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Приветствую, Алексей.
Скажите, а в каком объёме Вы бы хотели видеть среди абонентов системы кредитные организации?
Идеи, если честно, интересные... Реализуются или только планируете? И как намерены бороться с консерватизмом и "откатизмом" банкиров? smile;)
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Здравствуйте.
Если честно, спасибо smile:)
Видеть - топ 30. Бороться - общаться smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Краткость - сестра таланта. smile;)

Цитата
общаться

А в каком ключе? Просто немного не представляю.
Вот сделайте мне предложение, от которого я не смогу отказаться, исходя из такой общей придуманной ситуации:
Я владелец Банка, есть залоговая недвижимость на реализацию рыночной стоимостью 50 млн. Что-бы покрыть долг, достаточно 40 млн.
Есть давно отлаженный канал реализации, где я продам за 40 (это официально по бухгалтерии), плюс от покупателей получу ещё 5 в карман чёрным наликом и он в итоге столько же наваривает. smile:)

Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Общаемся - встречаемся, письма пишем друг-другу, презентации шлем.
Если у Вас уже есть "правильный" покупатель - мы лишнее звено. И с наваром точно не поможем. Не наш профиль.
Вот если у вас его нет. "Тут такие мы на белом коне" с большой базой участников, видами торгов, юридической значимостью и т.д. С наваром опять не поможем. Торги прозрачные.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
"Тут такие мы на белом коне" с большой базой участников, видами торгов, юридической значимостью


Мда... С вами каши не сваришь, досадно smile:D

Цитата
возможностей продажи банковских портфелей.

А что Вы конкретно имеете ввиду? Кредитные портфели? Инвестиционные портфели? Долговые портфели?
Есть уже практические наработки в этом или на стадии идеи?
Если есть, то какие? Раскрывайте, Алексей, карты. smile;)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Андрей, не забывай, что ты наша внутренняя СБ Банки.ру, smile:D Алексей тебе ничего может и не раскрыть, ослабь хватку smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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smile:wall:
Чьорт побьери. smile:D
Алексей, повезло Вам с защитницей. smile:(
Но я с вопроса не слезаю. smile8)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Я просто сейчас с Алексеем в одном здании smile;) Должна же быть солидарность! А тебя надо хоть и удаленно, но контролировать smile8)
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Пока опыт был только с залоговым имуществом.
С портфелями на стадии идеи. Готовы начать совместно с заинтересованными лицами smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ну так в итоге-то? С какими именно портфелями? smile:)
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Был в Баку. Wifi в отеле был какой-то неправильный smile:)
Про портфели пока не готов обсуждать smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Спасибо. smile;)
Ну и как там нынче, в Баку?
Фото есть?
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Хорошо. Банковский форум. Очень теплый прием. +20С. Красивый город.
Наверное, есть у организаторов. Но они еще не передавали.
Повторюсь, люди очень гостеприимные. Особенно из Международного Банка Азербайджана. Им огромное спасибо! smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Банковский форум

Хм... smile:idea:
Решили осваивать банковский сектор СНГ, значит... smile:shuffle:
А что, правильно, картошка - она и в Африке картошка.
Ну и как, азербайджанские банкиры менее консервативные в своих взглядах на бизнес?
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Ну надо же. Каждое слово надо взвешивать... ))))))))
На счет консервативности пока не знаю, но точно более открытые в общении.
Такую открытость и теплый прием я встречаю второй раз. Первый был в Казахстане.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Мне нравится подход b2b к бизнесу... smile;)
Следующий пункт по географии - Тегеран (последний в прикаспийском регионе). smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Следующий пункт - лишение тебя премии. smile:D Хорош приставать к народу smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Здрасти вам! smile:o
В блоги больше ни ногой... smile:cry:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Вот тебе и свобода слова...
За здоровый антирес получи по почкам ликбез...
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Андрей, кардинальные решения вопроса требуются крайне редко - и в жизни, и в бизнесе. Алексей не даст соврать, думаю. smile:) Все на нюансах, на полутонах... smile:idea:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А где я тут прямо сказал:
"B2B-Center вплотную приблизился к поддержке ядерной программе Ирана, утерев нос ЦРУ на постсоветском пространстве"?
Я мягко намекнул... smile:oops:
iamvs  (iamvs)
#
Ой, не верю я в эти электронные торги. Нежизненно это как-то.
Заходил я на вашу площадку. Очень симпатично, и фильтр работает шустренько.
Десятки тысяч зарегистрировавшихся пользователей.
Вот только непонятно мне, почему за 5 лет на вашей площадке не было сделок по зерну, муке, мясу, маслу подсолнечному? Либо в России эти товары не пользуются спросом, не производятся, не продаются, не покупаются, либо нет смысла в электронных торгах.
Какие уж там портфели, какое залоговое имущество...
Заметил, что на большинство выставленных лотов или никто не претендует, или претендует единственный покупатель(исполнитель).
Смысл бизнеса? Стричь абонентскую плату?
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Зря Вы так smile:)
Слона по частям.
Больше сорока тысяч пользователей - юридические лица проверяются как при регистрации, так и на регулярной основе. Чистим базу от банкротов и прочих ненадежных элементов.
Восемь лет.
Мясо и прочие продукты сельхозпереработки согласен отсутсутствуют, не наш профиль. Так исторически сложилось, что мы закрываем промышленность и сектор услуг (финансовых, юридических и т.д.). Если Вам лично интересно зерно, обратитесь в "зерно онлайн". С этим продуктом они больше всех работают. Возможно, такие биржи есть и по мясу. Мы не биржа и не по сельхозпродукции.
По большинству лотов конкуренция начинается в последние дни закрытия процедур. В нашей стране все почему-то делают всё в последний момент. Мы следим за количеством состоявшихся процедур. У нас он самый высокий по рынку - около 90%. Причин две: качественный состав участников (см. первый пункт), у нас отлажена работа по информированию и привлечению потенциальных поставщиков под каждую конкретную процедуру.
Смысл бизнеса - создание единого цивилизованного рынка (если коротко). Абонентскую плату получаем smile:)
iamvs  (iamvs)
#
Спасибо!
Заглянул на вашу площадку еще раз. Смотрю- чем торгуют. Типичные лоты- что-то вроде "Продажа отходов электростанций", "Заказываем электрификацию деревни Малые Пузыри". smile:)
Пребываю в недоумении: почему активны всего с полсотни ваших пользователей? Самый "крупняк". А остальные 45000- что им мешает торговать?
Допустим, ООО "Одуванчик" не интересуется отходами электростанций, но почему оно не заявляет: "Покупаю/продаю/произвожу гвозди, шапки, мебель,компьютеры?"
Если бы система функционировала, количество запросов, при таком количестве подписчиков, составляло бы сотни тысяч!
И их, действительно, сотни. Но не тысяч. Просто сотни.
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