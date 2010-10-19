Банки смотрят на мир достаточно консервативно

Это оправдано, хотя и не всегда.
Хочу поделиться альтернативным взглядом на электронные площадки, представив, что я банкир.
Есть три варианта нестандартного подхода к использованию электронных торговых площадок в деятельности банков.
Во-первых, как вариант усовершенствования системы оценки заемщиков из корпоративного сегмента. В архивах электронной площадки хранятся все данные о хозяйственной деятельности абонентов (что, когда и как закупали/поставляли и проч.) – на основании их анализа можно делать выводы о динамике бизнеса конкретной компании.
Во-вторых, на электронных торгах можно выставить на продажу залоговое имущество должников. Не секрет, что в кризис банки получили в свое распоряжение множество залогов, которые надо либо продавать, либо управлять ими. Реализация залогов на электронных торгах может быть интересна как банкам, испытывающим системные проблемы с реализацией залогов, так и инвестиционным компаниям, которым банки передали часть залогового имущества, полученного в кризис.
Например, на нашей площадке B2B-Center существует функциональность аукционов по продаже имущества должника. Были даже прецеденты, но не в банковской сфере.
И последнее - на электронные торговые площадки стоит обратить внимание с точки зрения возможностей продажи банковских портфелей.
Комментарии 31
Скажите, а в каком объёме Вы бы хотели видеть среди абонентов системы кредитные организации?
Идеи, если честно, интересные... Реализуются или только планируете? И как намерены бороться с консерватизмом и "откатизмом" банкиров?
Если честно, спасибо
Видеть - топ 30. Бороться - общаться
А в каком ключе? Просто немного не представляю.
Вот сделайте мне предложение, от которого я не смогу отказаться, исходя из такой общей придуманной ситуации:
Я владелец Банка, есть залоговая недвижимость на реализацию рыночной стоимостью 50 млн. Что-бы покрыть долг, достаточно 40 млн.
Есть давно отлаженный канал реализации, где я продам за 40 (это официально по бухгалтерии), плюс от покупателей получу ещё 5 в карман чёрным наликом и он в итоге столько же наваривает.
Если у Вас уже есть "правильный" покупатель - мы лишнее звено. И с наваром точно не поможем. Не наш профиль.
Вот если у вас его нет. "Тут такие мы на белом коне" с большой базой участников, видами торгов, юридической значимостью и т.д. С наваром опять не поможем. Торги прозрачные.
Мда... С вами каши не сваришь, досадно
А что Вы конкретно имеете ввиду? Кредитные портфели? Инвестиционные портфели? Долговые портфели?
Есть уже практические наработки в этом или на стадии идеи?
Если есть, то какие? Раскрывайте, Алексей, карты.
Чьорт побьери.
Алексей, повезло Вам с защитницей.
Но я с вопроса не слезаю.
С портфелями на стадии идеи. Готовы начать совместно с заинтересованными лицами
Про портфели пока не готов обсуждать
Ну и как там нынче, в Баку?
Фото есть?
Наверное, есть у организаторов. Но они еще не передавали.
Повторюсь, люди очень гостеприимные. Особенно из Международного Банка Азербайджана. Им огромное спасибо!
Хм...
Решили осваивать банковский сектор СНГ, значит...
А что, правильно, картошка - она и в Африке картошка.
Ну и как, азербайджанские банкиры менее консервативные в своих взглядах на бизнес?
На счет консервативности пока не знаю, но точно более открытые в общении.
Такую открытость и теплый прием я встречаю второй раз. Первый был в Казахстане.
Следующий пункт по географии - Тегеран (последний в прикаспийском регионе).
В блоги больше ни ногой...
За здоровый антирес получи по почкам ликбез...
"B2B-Center вплотную приблизился к поддержке ядерной программе Ирана, утерев нос ЦРУ на постсоветском пространстве"?
Я мягко намекнул...
Заходил я на вашу площадку. Очень симпатично, и фильтр работает шустренько.
Десятки тысяч зарегистрировавшихся пользователей.
Вот только непонятно мне, почему за 5 лет на вашей площадке не было сделок по зерну, муке, мясу, маслу подсолнечному? Либо в России эти товары не пользуются спросом, не производятся, не продаются, не покупаются, либо нет смысла в электронных торгах.
Какие уж там портфели, какое залоговое имущество...
Заметил, что на большинство выставленных лотов или никто не претендует, или претендует единственный покупатель(исполнитель).
Смысл бизнеса? Стричь абонентскую плату?
Слона по частям.
Больше сорока тысяч пользователей - юридические лица проверяются как при регистрации, так и на регулярной основе. Чистим базу от банкротов и прочих ненадежных элементов.
Восемь лет.
Мясо и прочие продукты сельхозпереработки согласен отсутсутствуют, не наш профиль. Так исторически сложилось, что мы закрываем промышленность и сектор услуг (финансовых, юридических и т.д.). Если Вам лично интересно зерно, обратитесь в "зерно онлайн". С этим продуктом они больше всех работают. Возможно, такие биржи есть и по мясу. Мы не биржа и не по сельхозпродукции.
По большинству лотов конкуренция начинается в последние дни закрытия процедур. В нашей стране все почему-то делают всё в последний момент. Мы следим за количеством состоявшихся процедур. У нас он самый высокий по рынку - около 90%. Причин две: качественный состав участников (см. первый пункт), у нас отлажена работа по информированию и привлечению потенциальных поставщиков под каждую конкретную процедуру.
Смысл бизнеса - создание единого цивилизованного рынка (если коротко). Абонентскую плату получаем
Заглянул на вашу площадку еще раз. Смотрю- чем торгуют. Типичные лоты- что-то вроде "Продажа отходов электростанций", "Заказываем электрификацию деревни Малые Пузыри".
Пребываю в недоумении: почему активны всего с полсотни ваших пользователей? Самый "крупняк". А остальные 45000- что им мешает торговать?
Допустим, ООО "Одуванчик" не интересуется отходами электростанций, но почему оно не заявляет: "Покупаю/продаю/произвожу гвозди, шапки, мебель,компьютеры?"
Если бы система функционировала, количество запросов, при таком количестве подписчиков, составляло бы сотни тысяч!
И их, действительно, сотни. Но не тысяч. Просто сотни.