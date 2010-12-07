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Поздравляем нашего блогера, генерального директора B2B-Center с Днем Рождения!

07.12.2010 14:15 20 3 560 просмотров
Дорогие друзья! «У меня растут года - скоро мне...», нет, не 17 и не мне smile:) Сегодня знаменательная дата у нашего коллеги-блогера, генерального директора системы электронных торгов B2B-Center Алексея Дегтярева. И вот я решила поселиться сегодня в его блоге, чтобы от имени Банки.ру произвести официальную церемонию. smile:) Алексею сегодня 30 лет - почти юбилей. Давайте поздравлять друг друга не только в Курилке, но и на самой что ни на есть доске почета. smile;) Церемонию считаю открытой! Алексей, с праздником и спасибо за взвешенные и регулярные, интересные сообщения!




Алексей Дегтярев родился 7 декабря 1980 года. В 2003 году окончил Брянский Государственный технический Университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2007 году защитил диссертацию в Орловском Государственном Университете. Кандидат экономических наук. В 2005 году получил аттестат ГУ — Высшая школа экономики по программе «Организация и проведение торгов (конкурсов) на закупку продукции для государственных нужд».

С 2005 года - генеральный директор B2B-Center. В 2007–2005 гг. руководил проектами по внедрению и развитию систем электронной торговли.
Текущие обязанности: стратегическое и оперативное управление компанией B2B-Center. Анализ и повышение эффективности работы компании. Организационно-административные и юридические аспекты работы B2B-Center. Руководство деятельностью финансовых служб. Организация работы по внутреннему аудиту и оценка эффективности системы внутреннего контроля. Управление рыночными, операционными и финансовыми рисками.

Ведет блог на портале Банки.ру с 30 июня 2010 года.


Портал Банки.ру сердечно поздравляет Алексея с 30-летием и желает ему здоровья, творческих успехов и новых, интересных проектов! smile:ura:

Комментарии 20

Елена Пушникова  (Алёна))
#
Поздравляю от всей души, дорогой коллега по блогу!!! smile;) Удачи во всем, любви, здоровья крепкого!!! Считаю Катину идею о поздравлениях в блогах замечательной!!! smile:ura:
Милана  (Милана)
#
С Днем Рождения! Счастья, здоровья, удачи!!!!! smile:ura:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Поздравляю!
Хороших торгов и выхода к госзаказам. smile;)
Лоймила  (Лоймила)
#
Алексей,Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали. smile:{}
Ждём обязательно Ваших дальнейших интересных постов обо всём. smile;)
Венера  (Венера)
#
В этот день родили меня на свет,
В этот день с иголочки я одет,
В этот день теплом вашим я согрет,
Мне сегодня 30 лет!

В этот день скажу юности "привет",
В этот день я в зрелость возьму билет
В этот день и водка не во вред,
Мне сегодня 30 леееееет!!!

smile:ura:
Елена Пушникова  (Алёна))
#
ух ты!!! думаю Алексей оценит, это как раз наша тема (тридцатилетних))) раньше почти все заслушивались ею.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Солнце опустилось за горизонт, дома у меня стаканов звон...
Собрались друзья со всех сторон, друг, врубай магнитофон!..

Я тоже эту песню обожаю!
К  (shlomo_chavez)
#
Вот, песня для именинника smile:shuffle:
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Поздравляю от всей души! Любви, здоровья и удачного выбора мобильной системы для работы. smile:)
Леонид Чуриков  (acter)
#
Присоединяюсь к поздравлениям. В 30 лет, отчего-то, не принято устраивать мальчишники, ну так хоть здесь на сайте отметим... Как говорится, камон эврибади, в клуб тех, кому зо 30... То есть, в клуб настоящих мужчин:))))
Анастасия Макс  (aMaks)
#
С удовольствием присоединяюсь! Алексей, искренне желаю вам легкого пути в этой насыщенной профессиональной и личной жизни. Крепкого здоровья самым близким людям. Я с огромным уважением отношусь к вам и с искренней теплотой желаю мудрости и силы.
Рун Рунов  (runaruna)
#
Поздравляю!
Удачи, здоровья, преданных друзей и побольше радостных минут в жизни! smile:ura:
Артем Генкин  (artgen)
#
Алексей, пусть Вам во всем сопутствует удача!
Начатый Вами проект очень своевременный и, на мой взгляд, имеет большое будущее. Желаю коммерческих, творческих и общечеловеческих успехов и достижений.
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Спасибо большое за поздравления. Неожиданно и очень приятно.
Такие теплые слова smile:)
Первый раз на "Сектор газа" я обратил внимание только пару лет назад. Друзья ностальгировали ))
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Вчера не смог поблагодарить за поздравления, был вне "сети".
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Это нормально. Было бы странно весь свой ДР у компьютера просидеть. Я вот через пару месяцев надеюсь быть в Сети, но не в столице нашей родины.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
"Сектор газа" немало хороших песен спели. А "30 лет" - истинный хит притом, что я вообще другими стилями интересуюсь (на Facebook, кстати, они отчасти указаны smile;))
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