Поздравляем нашего блогера, генерального директора B2B-Center с Днем Рождения!

Дорогие друзья! «У меня растут года - скоро мне...», нет, не 17 и не мне Сегодня знаменательная дата у нашего коллеги-блогера, генерального директора системы электронных торгов B2B-Center Алексея Дегтярева. И вот я решила поселиться сегодня в его блоге, чтобы от имени Банки.ру произвести официальную церемонию. Алексею сегодня 30 лет - почти юбилей. Давайте поздравлять друг друга не только в Курилке, но и на самой что ни на есть доске почета. Церемонию считаю открытой! Алексей, с праздником и спасибо за взвешенные и регулярные, интересные сообщения!
Алексей Дегтярев родился 7 декабря 1980 года. В 2003 году окончил Брянский Государственный технический Университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2007 году защитил диссертацию в Орловском Государственном Университете. Кандидат экономических наук. В 2005 году получил аттестат ГУ — Высшая школа экономики по программе «Организация и проведение торгов (конкурсов) на закупку продукции для государственных нужд».
С 2005 года - генеральный директор B2B-Center. В 2007–2005 гг. руководил проектами по внедрению и развитию систем электронной торговли.
Текущие обязанности: стратегическое и оперативное управление компанией B2B-Center. Анализ и повышение эффективности работы компании. Организационно-административные и юридические аспекты работы B2B-Center. Руководство деятельностью финансовых служб. Организация работы по внутреннему аудиту и оценка эффективности системы внутреннего контроля. Управление рыночными, операционными и финансовыми рисками.
Ведет блог на портале Банки.ру с 30 июня 2010 года.
Портал Банки.ру сердечно поздравляет Алексея с 30-летием и желает ему здоровья, творческих успехов и новых, интересных проектов!
Комментарии 20
Хороших торгов и выхода к госзаказам.
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Ждём обязательно Ваших дальнейших интересных постов обо всём.
В этот день с иголочки я одет,
В этот день теплом вашим я согрет,
Мне сегодня 30 лет!
В этот день скажу юности "привет",
В этот день я в зрелость возьму билет
В этот день и водка не во вред,
Мне сегодня 30 леееееет!!!
Собрались друзья со всех сторон, друг, врубай магнитофон!..
Я тоже эту песню обожаю!
Удачи, здоровья, преданных друзей и побольше радостных минут в жизни!
Начатый Вами проект очень своевременный и, на мой взгляд, имеет большое будущее. Желаю коммерческих, творческих и общечеловеческих успехов и достижений.
Такие теплые слова
Первый раз на "Сектор газа" я обратил внимание только пару лет назад. Друзья ностальгировали ))