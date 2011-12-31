Популярные сообщения

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Денис Перлин 31.12.2011 00:00 denchik
отчет за неделю 17/12/2011—24/12/2011
Ну вот и прошла первая неделя моей инвестиционной деятельности. Пока все укладывается в рамки бизнес-плана. Теперь по порядку: Андрей: +4,62уе = +0,93% к депозиту — общая доходность + 0,93% Галактика: +4,93уе = +0,99% к депозиту — общая доходность + 0,99% Авас: +19,02уе = +1,19% к депозиту — общая доходность + 1,19% ТР: +14,99уе = + 3% к депозиту — общая доходность + 3% Свен: +24,71уе = + 4,94% к депозиту — общая доходность + 4,94% Валех: +34,98уе = + 7% к депозиту — общая доходность + 7% Жук: +7,35уе = + 1,47% к депозиту — общая доходность + 1,47% Начальная стоимость портфеля: 3997 уе Суммарная стоимость портфеля: 4107,6 уе Общая доходность портфеля за период: неделя:17/12—24/12+110,6 уе=+2,77% месяц:декабрь=+2,77% год:2011=+2,77% общая:+2,77% Декабрь 2011 +2,77% Для чистоты эксперимента я так же открыл новый центовый счет на 1000 уе чтобы доказать(или опровергнуть) утверждение что даже не профессионал может торговать на форекс. Начальная стоимость портфеля: 1000 уе Суммарная стоимость портфеля: 1203,53 уе Общая доходность портфеля за период: неделя:17/12—24/12+203,53 уе=+20,35% месяц:декабрь=+20,35% год:2011=+20,35% общая:+20,35% Декабрь 2011 +20,35% Всем удачи на следующей неделе !
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Денис Перлин 30.12.2011 00:00 denchik
Первые шаги начинающего инвестора или как за 3 года превратиться из бизнесмена в инвестора
Доброго времени суток. Я хочу на своем примере показать всем тем,кто еще сомневается или боится,что инвестировать это легко и прибыльно. Всем своим партнерам буду оказывать всестороннюю помощь и поддержку Всем удачных инвестиций !!! http://www.fx-trend.com/ru/pamm/agent/15690/
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