Популярные сообщения

Денис Перлин
31.12.2011 00:00
denchik
отчет за неделю 17/12/2011—24/12/2011
Ну вот и прошла первая неделя моей инвестиционной деятельности. Пока все укладывается в рамки бизнес-плана. Теперь по порядку:
Андрей: +4,62уе = +0,93% к депозиту — общая доходность + 0,93%
Галактика: +4,93уе = +0,99% к депозиту — общая доходность + 0,99%
Авас: +19,02уе = +1,19% к депозиту — общая доходность + 1,19%
ТР: +14,99уе = + 3% к депозиту — общая доходность + 3%
Свен: +24,71уе = + 4,94% к депозиту — общая доходность + 4,94%
Валех: +34,98уе = + 7% к депозиту — общая доходность + 7%
Жук: +7,35уе = + 1,47% к депозиту — общая доходность + 1,47%
Начальная стоимость портфеля: 3997 уе
Суммарная стоимость портфеля: 4107,6 уе
Общая доходность портфеля за период:
неделя:17/12—24/12+110,6 уе=+2,77% месяц:декабрь=+2,77% год:2011=+2,77% общая:+2,77%
Декабрь 2011 +2,77%
Для чистоты эксперимента я так же открыл новый центовый счет на 1000 уе чтобы доказать(или опровергнуть) утверждение что даже не профессионал может торговать на форекс.
Начальная стоимость портфеля: 1000 уе
Суммарная стоимость портфеля: 1203,53 уе
Общая доходность портфеля за период:
неделя:17/12—24/12+203,53 уе=+20,35% месяц:декабрь=+20,35% год:2011=+20,35% общая:+20,35%
Декабрь 2011 +20,35%
Всем удачи на следующей неделе !
Денис Перлин
30.12.2011 00:00
denchik
Первые шаги начинающего инвестора или как за 3 года превратиться из бизнесмена в инвестора
Доброго времени суток. Я хочу на своем примере показать всем тем,кто еще сомневается или боится,что инвестировать это легко и прибыльно. Всем своим партнерам буду оказывать всестороннюю помощь и поддержку
Всем удачных инвестиций !!!
http://www.fx-trend.com/ru/pamm/agent/15690/