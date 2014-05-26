Популярные сообщения

Интернет-банк, мобильный канал, СМС сервисы традиционно рассматриваются банком и его клиентом, как современный и эргономичный способ самообслуживания. Многие операции выполняются в автоматическом режиме, что создает иллюзию отсутствия необходимости пристального внимания к эксплуатации данного канала со стороны банковских сотрудников. В тоже время многие банки рассматривают ДБО только как способ сокращения издержек на обслуживание клиентов, забывая, что современные информационные системы давно построили свой собственный «реальный» мир, значимости которого могут позавидовать многие традиционные элементы человеческой культуры.
Довольно типичным в России является такой вот замкнутый круг: у Банка есть «простенькие» каналы ДБО, ими почти никто не пользуется, они не приносят прибыли, Банк не видит смысла инвестировать в инструмент, который не приносит прибыли. Все остается на своих местах, а электронные сервисы - в своем плачевном состоянии.
Опыт ведущих российских банков показал – каналы ДБО можно сделать популярными и приносящими прибыль.
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