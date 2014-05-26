• Категоризация расходов;

• Управление бюджетами по категориям;

• Цели сбережений;

• Предстоящие расходы.



1. Встроенные мини-игры в ДБО;

2. Умышленные «пасхальные яйца» в различных функциях Интернет-банка;

3. Системы баллов лояльности;

4. Публикация элементов финансового мира клиента в социальных сетях;

5. Измерители финансового здоровья, система наград и бейджиков;

6. Сценарии доступности функционала в зависимости от действий пользователя.



В первой части данной статьи мы рассмотрели основные тренды в области развития эргономики ДБО, ставшие реальностью в 2013-2014 гг, хотя и предсказанные еще в прошлом десятилетии. В данной части статьи позвольте сконцентрироваться на тех элементах успешности ДБО, которые банки только начали осторожно пробовать.Среди таких концептов следует выделить, прежде всего, те «фишки», внедрение которых было предсказано в начале десятилетия и уже прошло апробацию на европейском рынке. Ведущие банки в области ДБО или уже сделали ставку на них, отнимая долю «прогрессивных» клиентов у спящих соседей или только проверяют интерес к ним со стороны текущих клиентов кнопками с названиями «Мне интересно!» в своих интерфейсах Интернет-банков.Первый концепт, обретающий черты внедренных решений с историями успеха – это Персональный финансовый менеджер (ПФМ). Данная совокупность функций направлена на управление личными финансами клиента и в текущей реализации идеи (после около 50 внедрений в Мире) содержит обычно следующие функции:В России первым банком, внедрившим первый элемент из данного решения, был Альфа-Банк, который еще в 2011 году запустил функцию Целей накопления, открыв сотни тысяч новых накопительных счетов, на которых клиенты собирали деньги на реализацию своих мечтаний. В Альфа-клике 1.0 данная функция получила название «Мои цели».Рис. 1. Альфа-Клик – Цель накопления.В настоящее время идеи ПФМ реализованы в большей мере в решениях Промсвязьбанка и банка Связной, часть функций реализована в Альфа-Банке. Также ТКС и Сбербанк имеют некоторые элементы ПФМ, но не особенно торопятся с реализацией всех «классических» функций. Меж тем, в Европе десятки банков не только реализовали данные функции, но и значительно их расширили собственными уникальными функциями. Такие решения не только направлены на повышение лояльности и финансовой грамотности клиентов, но, прежде всего, позволяют делать адресные кросс-продажи банковских и партнерских продуктов на базе информации, которую клиент сам о себе рассказал банку, пользуясь функциями ПФМ.Рис.2. Пример интерфейса ПФМ в банке UBS Swiss. Разработка IND Group.Основные мотивы внедрения ПФМ в рамках ДБО банка заключаются в следующей логической цепочке:1. На первом этапе ПФМ предоставляет клиенту набор информационных сервисов (категории затрат, предстоящие расходы, сравнение с окружающими и т.п.), которые способствуют повышению его финансовой грамотности и лояльности текущему Банку.2. На втором этапе клиент пользуется активными функциями (бюджетирование, цeли накопления и прочее), вовлекаясь в активное планирование собственных расходов и сбережений. На этом этапе ДБО становится не просто центром планирования финансов клиента, а Банк, собрав максимум информации о клиенте, может адресно предложить свою помощь клиенту в реализации его задач. Например, в виде овердрафта по карте при превышении бюджета или потребительского кредита для скорейшего исполнения мечты клиента, на которую он собирает деньги.3. На третьем этапе клиент обнаруживает, что уже очень много усилий и внимания уделил ПФМ в ДБО банка, а значит – связь клиента и банка становится сильнее. Более того, прогрессивные ДБО позволяют агрегировать в одном месте финансовые данные не только по текущему банку, а также импортировать сведения по активам в других банках. Так со временем у клиента появляется единая точка входа для анализа его финансовых активов, а ДБО сторонних банков будет терять свою актуальность.Другой концепт в области развития ДБО – это геймификация, которая с разных сторон подбирается к системам ДБО во всем Мире. И если в США геймификация уже стала мощным трендом развития любых розничных систем обслуживания, добавляя развлечений и улыбок клиентам каких угодно сервисов (даже медицинских и государственных), то в банковском мире России и Европы элементы геймификации развиваются как продолжение общего тренда вовлечения клиентов в он-лайн взаимодействие. Примеров такого концепта очень много:Обычно системы геймификации ДБО органично включают в себя программы лояльности банка и\или платежных систем.Основной мотив создания элементов геймификации в информационных системах ДБО – это стремление вовлечь клиентов в он-лайн взаимодействие в игровой увлекательной форме, а значит не только обеспечить интерес к своему ДБО, но и органично увеличить среднее пребывание клиента в системе. Как показывает опыт любого розничного бизнеса – чем дольше клиент находится в вашей точке продаж, тем выше шанс кросс-продажи. Аналогично и с системами ДБО – шансы кросс-продаж банковских продуктов тем выше, чем дольше клиент бродит по страничкам Интернет-банка.Интересной также выглядит задумка по привлечению новых клиентов с помощью элементов геймификации: бейджики находят свои места в Facebook, набранные очки в мини-играх публикуются в рейтингах, клиенты выставляют оценки функциям ДБО и продуктам банка и делятся комментариями в Twitter. В целом создается некоторое сообщество, по-новому оценивающее финансовые услуги и свой банк и являющееся привлекательным для окружающих.Хотя, конечно, такой концепт предполагает ориентацию на определенный тип клиента, что, конечно, ограничивает возможности развития геймификации в банковском мире. И хотя, по словам А. Мосина развитие геймификации может «свидетельствовать об инфантилизации общества, а это, в свою очередь, является очень опасным и деструктивным для общества явлением», но в целом концепция геймофикации в целом привлекательной для финансовой области.Таким образом, внедрение новых концептов, превращающих стандартное ДБО во что-то увлекательное, нуждается в тщательной подготовке не только в области подбора команды реализации, а прежде всего в области изучения ожиданий текущих и будущих клиентов. Нет никакого смысла в замене одной непопулярной системы Интернет или Мобильного банкинга на другую, даже если кажется, что в ней интереснее интеграция или интерфейсы пользователей. Гораздо важнее понять – будет ли эта система популярна у клиентов и приносить прибыль Банку. В данной части статьи рассмотрены возможности развития ДБО с помощью оригинальных концептов, нашедших свое практическое подтверждение в решениях европейских банков. Данные элементы уже находят свое отражение в решениях ведущих игроков рынка ДБО в России.