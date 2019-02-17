Тут пусть будет заготовка... болванка... шаблон... по "банковской" карте Мегафон-Раунд. Основная причина создания - отсутствие подобного FAQ хоть в каком-то даже сжатом и поверхностном формате. Вторая основная причина - для собственного удобства, чтобы всегда была в паре кликов ссылка на интересующие особенности продукта, чтобы не шерстить поиском ветку форума с сабжем.
Если кого-то скудность/неактуальность/убогость моей заготовки FAQ сподвигнет на создание своей версии - полной, информативной и периодически актуализируемой - буду очень рад, признателен и с чувством облегчения смогу удалить сей опус.
Итак - Дебетовая карта МегаФон
Кобрэнд Банка Раунд с сотовым оператором Мегафон.
Основной и самой любимой форумчанами особенностью данного продукта является то, что карта и баланс номера Мегафон являются единым целым. Пополняете сотовый телефон на 100 рублей - имеете эти 100 рублей на карте, можете далее их тратить (оплата в ТСП, снятие в банкомате (иногда без комиссии), перевод на другие карты (с комиссией).
Офсайт (там же и вход в ИБ): https://bank.megafon.ru/
FAQ на офсайте: https://bank.megafon.ru/faq
Ветка форума: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=505&TID=310732&MID=5004504#message5004504
В первом сообщении указаны и основные моменты при пользовании картой.
ПНО - 8% и CashBack - до 10% , как справедливо замечено было - лотерея.
Поэтому, мной (думаю, не одинок в этом) карта используется в первую очередь, для прогонов и снятия.
Важное, что хотелось бы продублировать.
Про бескомиссионное снятие (в банкомате любого банка):
- Снять без комиссии можно только 10тр в месяц (с условием трат 3тр в этот месяц) на паспорт(!), а не на карту (их может быть всего 5, хоть все на один номер, хоть по одной на каждый).
Траты для бескомиссионного снятия учитываются согласно Дополнительной информации к Тарифам:
Перечень MCC, не учитываемых при расчете суммы операций оплаты товаров и услуг с использованием Банковской
карты МегаФона в размере 3000 рублей в целях применения комиссии, предусмотренной п. 3.3 Тарифов.
Не учитываются операции со следующим МСС: 4812, 4813, 4814, 5960, 6529, 6530, 6532, 6533, 7299,
7399, 7995, 9754, 6536, 6538, 6534, 4829, 6012, 6051, 6540, 6050, 6537, 6539.
Настоящий перечень не является исчерпывающим и может быть изменён Банком по своему
усмотрению в любой момент времени без дополнительного информирования Клиентов.
(отсюда: https://docs.google.com/viewer?url=https://bank.megafon.ru/static/files/license/Annex_tarrifs_BKMF.pdf&embedded=true)
Если перестал работать PayPass (но чип работает), карту по уверению ПБ в ветке форума, перевыпустят бесплатно:
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=505&TID=310732&MID=6992717#message6992717
to be continued...
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