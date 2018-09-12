Большинство форумчан знает и понимает, как важно знать ещё до оплаты (до момента, когда вы расстались со своими деньгами, пошедшими в счёт оплаты товара или услуги) какой же MCC-код присвоит данной операции терминал, используемый данной конкретной торговой точкой. Это нужно чтобы определить - будет или не будет начислен при оплате cashback на счёт карты. которой вы производите оплату. Есть вариант - "флагомерить", т.е. намеренно использовать для первой, заведомо неудачной попытки оплаты карту, на которой отсутствуют средства (или лимиты на оплату установлены на 0 руб.) - такие есть у Тинькофф Банка, Авангарда... а затем через некоторое время (обычно несколько минут) смотреть в мобильном приложении или в интернет-банке, какой же MCC-код присвоился данной неудачной операции.. Но есть и другой вариант - зайти на созданные добрыми людьми сайты, содержащие пополняемые пользователями базы MCC кодов отдельных торговых точек, чтобы знать заранее, без "флагомеряния" какой же MCC выдаст терминал и будет/не будет у вас кэшбека - соответственно, какую карту использовать для оплаты.Вот эти сайты:Периодически в разных темах проскакивают их упоминания и ссылки на данные сайты, пусть будут тут в одном месте. В комментарии добавить можно, если какие-то пропустили/забыли добавить/появились новые.Спасибо!И не ленимся, не забываем добавлять в базу данных сайтов информацию о полученных при оплатах MCC в различных торговых точках, ведь если этого не сделаете вы, кто же это тогда сделает?