Что такое Инфосфера

Ищем иголку в стоге сена и находим.



Пролог



Представьте сферу. Вы сидите в центре этой конструкции на удобном кресле которое полностью повторяет фактуру вашего тела. Вы можете вращаться в трех плоскостях без особого труда. Каждая ячейка сферы которая окружает Вас это одно из миллиона упоминаний о Вас в текущем мире:документы, фотографии, контактные данные, телефоны, номер скайп, записки в социальных сетях и живых журналах, анкеты и резюме, места в которых вы были в отпуске или на каникулах и даже фото вашего домашнего питомца. Протягивая руку вперед вы легким движение вызываете файл с данными и видите его содержимое. Что когда сколько что именно зачем… И так еще раз и еще с каждым новым движением вы видите новое упоминание о Вас. В совокупности это представление о Вас как человеке в информационном пространстве. Почему никто этим не пользуется. Ведь эта сфера это ваш социальный портрет ваше представление в мире которое создали Вы сами….



Что такое Инфо сфера.



Инфо сфера-это уникальное технологического решение которое позволяет Вам получать и проверять информацию о социальном портрете человека и организации.



Наши цели



Сделать поиск проверенной и актуальной информации доступным, быстрым и тривиальным.