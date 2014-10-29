Популярные сообщения

В последнее время заметил, что не только сценаристы Голливуда в своих блокбастерах фантазируют на тему того, какими будут деньги будущего, но и мои коллеги - представители банковской сферы.
И, собственно, гипотезы первых подтверждаются рассуждениями вторых - финансовые услуги будущего, равно как и сами деньги, окончательно превратятся в виртуальные сущности. И то, что мы сегодня видим в кино, когда человек расплачивается, приложив руку или гаджет к считывающему устройству, станет реальностью. Вопрос 10-20 лет для Америки и Европы и 20-30 для России с проникновением дальше Москвы. Может, и раньше, если санкции отменят
В этом, на мой взгляд, есть как свои плюсы, так и, конечно, минусы. Плюсы очевидны: простота, универсализация платежей, автоконвертация в нужную валюту, отсутствие необходимости иметь много карт и, тем более, наличные. А вот один из минусов довольно коварен, ведь, не ощущая деньги в руках, их легче тратить, это уже доказанный многими исследованиями (не только британских учёных) факт.
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