Популярные сообщения

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Филипп Ильин-Адаев 14.07.2015 20:01 Редактор
Мы купили Банкир.ру
Как уже сообщала новостная лента крупнейшего банковского портала, мы (то есть Банки.ру) купили старейший банковский сайт Банкир.ру. Я не буду заводить мою любимую песню о том, что в свое время мы и мечтать об этом не могли... Скажу лишь, что для нас самих это было неожиданно – подобных планов мы не строили, благо жили в своем мире, Банкир в своем. Телефонный звонок, поездка в Краснодар, вечер за бутылкой вина в компании Михаила Лапушинского и мы ударили по рукам. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 19.03.2015 15:54 Редактор
Почему у нас получилось
Написал объемный текст для раздела, посвященному 10-летию Банки.ру. Что-то мне подсказывает, что там его могли найти не все, поэтому продублирую в блогах. К слову, по этой ссылке можно прочитать много интересных эссе от моих коллег. Если время на это будет... Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 31.12.2014 15:18 Редактор
Скоро Новый год. Версия 14/15
С момента последнего поста прошел ровно год. Перечитал его перед публикацией – улыбнулся. Многое из того, что было намечено, реализовать не удалось; группа топ-менеджеров, которая много сделала для развития проекта, уже его покинула, летом я вернулся на должность генерального директора, а в остальном все осталось без изменений: команда из 150 человек ежедневно делает для вас самый интересный и полезный финансовый портал Рунета. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 23.12.2013 21:50 Редактор
Скоро Новый год
До Нового года еще неделя, но неофициальные итоги года подвести уже можно. Главный итог лично для меня – появление в команде Банки.ру нового генерального директора Алексея Аршинова. Вопреки ожиданиям, с его приходом работы стало не меньше, а больше. Причем у всех сразу. Зато стало веселее… В сентябре мы решились на редизайн. Как ни странно, мне новый вид сайта пришелся по душе, и я с ним почти уже сроднился. Странно не потому, что он неудачный, а потому что со старым вариантом меня очень многое связывало, и я был уверен, что расставание пройдет куда более мучительно. Ничего страшного – расстались и расстались. Сейчас в старый дизайн меня уже не затащишь. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 29.10.2013 09:49 Редактор
Как бы официальное заявление
9 лет назад я основал Банки.ру, чтобы получить свободу. Чтобы вырваться из размеренной и скучной жизни клерка и жить так, как хочу именно я. Это были прекрасные годы – у меня никогда уже не будет того драйва, который я получил, строя с нуля свой первый в жизни бизнес. Успешный бизнес. Сегодня это просто офигительная компания с оборотом в сотни миллионов рублей, со штатом сотрудников в 150 человек и с неограниченными перспективами роста. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 01.10.2013 18:23 Редактор
10% нового дизайна Банки.ру
Сегодня произошло историческое событие в жизни Банки.ру – впервые за 8 лет существования мы обновили дизайн сайта. Пока запуск проведен в тестовом режиме – его могут увидеть 10% посетителей сайта, отобранные случайным образом. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 16.07.2013 14:59 Редактор
Вести с полей
Почти полгода прошло с моего последнего поста. Вроде не было особых поводов, хотя изменений в проекте произошло предостаточно. Из последнего – запущенные разделы «Курсы обмена валют» и «Каталог банковской рекламы» (совместно с Вадимом Логиновым). Сервисы пока работают в режиме «бета», но вроде без сбоев. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 19.02.2013 11:15 Редактор
Веселые картинки
Обновили еще один «якорный» раздел Банки.ру – «Кредитные карты». Аскетичная версия образца 2006 года ушла в историю. Новый раздел «делают» картинки – изображения многочисленных кредитных карт. Плюс добавлена ставшая уже традиционной для Банки.ру экспертиза по банковским продуктам – плюсы и скрытые минусы каждого предложения. Расширилась география, появились поля с новой информацией и еще много-много всего. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 18.02.2013 15:25 Редактор
Банки.ру теперь и в iPhone
«Это маленький шаг для меня и огромный скачок для Банки.ру». С этих перефразированных слов астронавта Нила Армстронга начинается письмо, разосланное сегодня по внутренней почте менеджером по разработке мобильных приложений Арсением Добкиным. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 16.01.2013 11:15 Редактор
Мне приятно, когда вам приятно
В форуме, посвященному обсуждению «Банклото», вчера нашел сообщение от пользователя bert1973. Добрый день! Я никогда не участвовала ни в каких розыгрышах, лотереях, так как думала, что в нашей стране выигрывают только те, кто это затеял! Счёт в "Траст Банке" открывали с мужем, он распечатал какой-то промо код для открытия вклада, я ещё над ним смеялась и говорила - бесплатный сыр в мышеловке. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 28.11.2012 16:44 Редактор
Воспоминания о лете
Пока еще свежи в памяти воспоминания, выложу фотоотчет о летнем автопробеге по Европе. Пишу его в большей степени для себя – чтобы была возможность в свободную минуту зайти в блоги на Банки.ру и поностальгировать по летнему отпуску. Поездка, скажу вам, удалась. За месяц с небольшим проехал 10 тысяч километров через 16 стран. В среднем получилось 300 км в сутки. Если учесть, что десять из 30 дней я занимался исключительно пляжным туризмом, суточный пробег получился весьма серьезным. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 12.09.2012 11:05 Редактор
Первый пошел...
Обновили, наконец, первый из кредитных разделов – «Потребительские кредиты». Мой коллега, Алексей Трошин, анонсировал в августе этот проект у себя в блоге; сейчас большая часть доработок по потребам сделана, можно говорить о разделе в настоящем времени. Что изменилось. Прежде всего, интерфейс. Если вы не помните, как он выглядел раньше, и вам кажется, что подобный дизайн был всегда, зайдите в кредитные карты. Ужас? Да, ужас. Пользоваться сервисом, конечно, можно, но без особого удовольствия. В потребительских кредитах душа и глаза отдыхают – все по делу. Второе, самое главное для меня изменение, - появление «Экспертизы Банки.ру». Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 28.08.2012 14:05 Редактор
Подарки для вкладчиков от Банки.ру
3 сентября на Банки.ру стартует проект «БанкЛото». Посетители сайта, выбравшие для размещения вкладов одно из «Специальных предложений» наших партнеров, получат право участвовать в ежемесячном розыгрыше призов. Такую же акцию мы проводили осенью — весной с ХКФ Банком, и тогда она вызвала большой интерес со стороны наших посетителей. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 20.07.2012 11:00 Редактор
Последний форпост пал
На этой неделе произошло знаменательное событие: в ИЦ «Яндекса» Банки.ру наконец обогнал по уровню цитируемости Банкир.ру и вышел на первое место среди новостных банковских ресурсов и на третье — среди просто банковских. Впереди лишь Сбербанк и Банк России. Отчасти событие вполне себе рядовое, но мы слишком долго к этому шли — целых семь лет. Поэтому посчитал, что оно заслуживает отдельного поста. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 24.05.2012 17:55 Редактор
Давайте жить дружно!
Встречались вчера с представителями банка, по PR-активности которого на прошлой неделе был опубликован нелицеприятный пост в блогах. Урегулировали ситуацию. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в возникшей ситуации есть большая доля нашей вины, ибо модераторы Банки.ру писали о проблеме на деревню дедушке. Менеджеры банка, отвечающие за PR и продвижение в Сети, о ней ничего не знали. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 22.05.2012 16:30 Редактор
Какая польза от фикции?
Банки.ру хороший и полезный сайт. Я в это искренне верю – все-таки сам создавал. Главная ценность проекта – не в новостях, не в поиске по вкладам или кредитам, а в том, что посетители имеют возможность решать свои проблемы на сайте. Сейчас на Банки.ру открыты «Горячие линии» 25 кредитных организаций, практически каждый банк отслеживает отзывы в «Народном рейтинге», оперативно реагируя на жалобы клиентов. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 06.04.2012 11:25 Редактор
По следам Банка года
С момента очередной церемонии прошел уже почти месяц, можно подвести какие-то итоги. Прежде всего, хочу выразить признательность своей супруге, Елене Ищеевой, которая подготовила «под ключ» отличное мероприятие. Только она знает, каких усилий ей это стоило… Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 10.02.2012 16:52 Редактор
Банк года – обратный отсчет
В понедельник мы начинаем голосование - пятый год подряд выбираем лучшие банки страны. Звучит немного пафосно, но общий смысл именно такой. До юбилейной церемонии «Банк года» остается ровно месяц, надо бы успеть проголосовать. Выбрать победителей, сжечь бумажку с их названиями и бросить в бокал с шампанским. Глядишь, финансовые проблемы обойдут стороной… Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 09.02.2012 15:13 Редактор
Прощай, аватар!
Сегодня произошло знаменательное (лично для меня) событие. Решил отказаться от своего аватара, которым пользовался с первого дня работы над сайтом. Образ Виктора Владимировича Геращенко в свое время был выбран не случайно, в надежде, что он повысит мой скромный авторитет на сайте. Писать под своим именем я тогда не мог. А кто в банковской сфере обладает такой же репутацией как Геращенко? На мой взгляд, никто. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 13.01.2012 11:20 Редактор
Спецпредложения для посетителей Банки.ру
В канун Нового года запустили на сайте раздел «Специальные предложения». В нем мы планируем собрать предложения по самым разным видам банковских услуг, предлагаемых посетителям Банки.ру на особых условиях. Читать далее
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Филипп Ильин-Адаев 11.01.2012 13:27 Редактор
Буря в стакане воды
Новогодние праздники – великая вещь, как, впрочем, и любой отпуск. Возвращаешься на работу отдохнувшим, просветленным, с повышенным порогом чувствительности. Последнее особенно важно в свете развернувшихся баталий вокруг совершенно нейтрального сервиса – терминала онлайн-платежей. Для тех, кто не в курсе. С сегодняшнего дня через Банки.ру при помощи банковской карты можно оплатить практически любые счета сотовых операторов, интернет-провайдеров, жилищно- коммунальные услуги. Альтернатива многочисленным уличным терминалам с похожим набором услуг. Казалось бы, плати и радуйся. Или не плати и тоже радуйся. Нет, опять нас в чем-то обвиняют. Читать далее
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