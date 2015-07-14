Популярные сообщения

Обновили, наконец, первый из кредитных разделов – «Потребительские кредиты». Мой коллега, Алексей Трошин, анонсировал в августе этот проект у себя в блоге; сейчас большая часть доработок по потребам сделана, можно говорить о разделе в настоящем времени.
Что изменилось. Прежде всего, интерфейс. Если вы не помните, как он выглядел раньше, и вам кажется, что подобный дизайн был всегда, зайдите в кредитные карты. Ужас? Да, ужас. Пользоваться сервисом, конечно, можно, но без особого удовольствия. В потребительских кредитах душа и глаза отдыхают – все по делу.
Второе, самое главное для меня изменение, - появление «Экспертизы Банки.ру».
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