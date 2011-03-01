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День рождения Банки.ру

01.03.2011 20:55 34 2 772 просмотра
Сегодня, 1 марта, нашему сайту исполнилось 6 лет. Этот праздничный день мы, как и полагается, провели в трудах и заботах. В качестве иллюстрации скажу, что о том, что у нас сегодня День рождения, я узнал, получив во второй половине дня поздравления в аську от прекрасной представительницы банка «Авангард» VEI.

А в остальном все как всегда. Совещания, планирование и обсуждение новых сервисов. Спланировали весьма интересный и нужный раздел, включив его в планы на осень. Раньше не получается – все ходы расписаны. Полдня под руководством нашего технического консультанта потратили на тренинг, на котором пытались понять, как эффективно взаимодействовать различным подразделениям в нашей разросшейся компании.

Но я даже рад. Как на Первомай хорошим тоном считается «бревнышко» потаскать, так и в свой День рождения нужно работать. Тем более, что 6 лет цифра не круглая, а нереализованных идей и планов множество. Не стоит отвлекаться. И так слишком задержались на старте.

Но посетителей Банки.ру я с удовольствием поздравляю! Спасибо, что проводите с нами часть своей жизни. Мы делаем этот сайт для вас и всегда помним об этом.

Комментарии 34

Екатерина Суворова  (28_888)
#
Поздравляю! smile:ura: Я отлично помнила про праздник, и в отделе по работе с клиентами с утра, и с техническим директором Василием Чепцовым в обед походя мы поздравлениями обменялись. А вот руководство беспокоить не стала smile:) , ибо
Цитата
Этот праздничный день мы, как и полагается, провели в трудах и заботах.

smile:)
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Поздравляю !
smile:ura:

Действительно, первый день весны выдался тяжеловатым на работу ...

ЗЫ: а где итоги? "За 6 лет было написано двадцать миллионов постов нашей миллионной аудиторий, оставлено сто тысяч отзывов из которых все положительные ..."
smile:D
qaq  (qaq)
#
Поздравляю!
Першинг  (Першинг)
#
Поздравляю от всей души! Я совсем недавно с вами, но получила множество разхнообразных эмоций и интересных собеседников! Приятно, что среди сотрудников сайта нет равнодушных людей! С удовольствием провожу у вас свободное время! Так держать! Молодцы!
smile:D smile:{}
Жаль в смайликах нет цветов, но ничего, весна пришла!
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
среди сотрудников сайта нет равнодушных людей!

Абсолютная правда! smile:)

Цитата
Жаль в смайликах нет цветов,

А вот это уже правда относительная, ведь в форуме они есть... Попрошу расширить состав смайлов и тут!..
Першинг  (Першинг)
#
Спасибо! Считайте это пожеланием по улучшению сайта! smile:D
Успехов, здоровья, весенне-летнего ощущения жизни!
smile:flowers: smile:flowers: smile:flowers: smile:flowers:
Елена  (ElleNe)
#
От души поздравляю! Для себя многое открвла именно благодаря Вашему сайту и форуму в частности. Спасибо! Так держать! smile:)
Юрий  (VollMond)
#
А вот 7 можно вполне себе считать юбилеем. Цифра-то счастливая smile:D Надо будет придумать что-то.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Поздравляю уважаемый мной портал, его руководителя, коллег и, безусловно, себя! smile:shuffle: smile:D
CreditWay  (CreditWay)
#
И мое поздравлямс! smile:) Выросли.Уже большие... 6 лет.Дааа...Как годы то бегут...
А 1 сентября уже в школу... smile:shuffle:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Неее, школа - уже пройденный этап. Идём по ускоренной программе smile;)
1 сентября чего нибудь посерьёзнее замутим. smile:shuffle:
В аспирантуру сразу, например smile:idea: smile:D
Andru  (56318)
#
Поздравляю! Позитива и развития вам! smile:)
Кожаный Пиджак  (Вурдалак)
#
Присоединяюсь к поздравлениям smile:flowers:
Хотя дата и не круглая (до круглой ещё четыре года), однако 01 марта 2011 года, как и 01 марта 2005 года, пришлось на вторник. И вообще, расположение дат по дням недели в 2005 и 2011 годах полностью идентично. Есть в этом нечто магическое. Успехов, процветания и непрерывного развития порталу!
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Поздравляю! Всего Вам наилучшего!
Сергей  (Sобеседник)
#
Мои поздравления, Филипп! smile:ura: smile:ura: smile:ura:
Евгений  (Адреналин1)
#
Присоеденяюсь к поздравлениям, с днем рождения!!! smile:) smile:ura:
Елена Пушникова  (Алёна))
#
От всей души присоединяюсь, ибо с вашим сайтом связана у меня добрая часть жизни,и надеюсь еще будет связана много-много лет. Очень много новых хороших приятелей я тут нашла. Спасибо, что даете возможность самовыражаться, общаться, узнавать много нового. Всего вам самого доброго!!! smile:ura:
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
С Днем рождения проекта!!!
Многая лета!
Марина (mashen)  (mashen)
#
Всего шесть?
Я думала, как минимум лет десять.
Респект и уважуха - не знаю я, как еще при помощи клавиатуры выразить свое восхищение. За шесть лет - такой отличный результат.

А говорят, что в стране хороших менеджеров нет.
Удачи и успехов всей команде банки.ру.

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