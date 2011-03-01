День рождения Банки.ру

Сегодня, 1 марта, нашему сайту исполнилось 6 лет. Этот праздничный день мы, как и полагается, провели в трудах и заботах. В качестве иллюстрации скажу, что о том, что у нас сегодня День рождения, я узнал, получив во второй половине дня поздравления в аську от прекрасной представительницы банка «Авангард» VEI.
А в остальном все как всегда. Совещания, планирование и обсуждение новых сервисов. Спланировали весьма интересный и нужный раздел, включив его в планы на осень. Раньше не получается – все ходы расписаны. Полдня под руководством нашего технического консультанта потратили на тренинг, на котором пытались понять, как эффективно взаимодействовать различным подразделениям в нашей разросшейся компании.
Но я даже рад. Как на Первомай хорошим тоном считается «бревнышко» потаскать, так и в свой День рождения нужно работать. Тем более, что 6 лет цифра не круглая, а нереализованных идей и планов множество. Не стоит отвлекаться. И так слишком задержались на старте.
Но посетителей Банки.ру я с удовольствием поздравляю! Спасибо, что проводите с нами часть своей жизни. Мы делаем этот сайт для вас и всегда помним об этом.
Комментарии 34
Действительно, первый день весны выдался тяжеловатым на работу ...
ЗЫ: а где итоги? "За 6 лет было написано двадцать миллионов постов нашей миллионной аудиторий, оставлено сто тысяч отзывов из которых все положительные ..."
Жаль в смайликах нет цветов, но ничего, весна пришла!
Абсолютная правда!
А вот это уже правда относительная, ведь в форуме они есть... Попрошу расширить состав смайлов и тут!..
Успехов, здоровья, весенне-летнего ощущения жизни!
А 1 сентября уже в школу...
1 сентября чего нибудь посерьёзнее замутим.
В аспирантуру сразу, например
Хотя дата и не круглая (до круглой ещё четыре года), однако 01 марта 2011 года, как и 01 марта 2005 года, пришлось на вторник. И вообще, расположение дат по дням недели в 2005 и 2011 годах полностью идентично. Есть в этом нечто магическое. Успехов, процветания и непрерывного развития порталу!
Многая лета!
Я думала, как минимум лет десять.
Респект и уважуха - не знаю я, как еще при помощи клавиатуры выразить свое восхищение. За шесть лет - такой отличный результат.
А говорят, что в стране хороших менеджеров нет.
Удачи и успехов всей команде банки.ру.