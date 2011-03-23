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Банки.ру на Украине

23.03.2011 14:53 26 2 210 просмотров
Рад сообщить, что мы приобрели украинский сайт Банки.UA. Официальная новость об этом тут. Не скажу, что мы к этому особо стремились, но когда нам сделали предложение, от него было грех отказываться: и домен хороший, и комьюнити стоящее.

В ближайшее время проведем редизайн сайта, он станет очень похож на Банки.ру, затем постепенно будем переносить туда наиболее востребованные сервисы нашего сайта. Первыми будут вклады, затем, возможно, Народный рейтинг, дальше – посмотрим.

Вообще же, готовясь к сделке, я был шокирован, сколько на Украине банковских сайтов. Десятка полтора, точно. В несколько раз больше чем в России, где их можно по пальцам пересчитать. Рекламных бюджетов в Уанете как таковых нет, а площадок какое-то фантастическое количество. Купили мы Банки.UA, скорее, на вырост. Сделаем хороший добротный сайт, а там, глядишь, и банковская система Украины восстановится. Сейчас она не очень хорошо себя чувствует.

И маленькая ремарка для тех наших форумчан, кого обрадует возможность общения не только на Банки.ру, но и на Банки.UA: на киевском сайте свои правила и своя команда модераторов. Горячие украинские хлопцы. К счастью, все они остались на сайте. Если кого обидят – ко мне жаловаться не приходите. Украина у нас - незалежна держава.

Комментарии 26

Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Що таке. А чому портал не зробити один на одному двигуні, але з різними сайтами? Накладно ж вести дві різні платформи.

Вітаю smile:ura:
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Рэдактор, зараз хто-небудь обов'язково скаже не "на Україні" а "в Україні".
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Всё, ребята, спалились. Одни украинцы кругом. smile:)
Для Банки.UA мы сделали вариант релиза с "в Украине". Компромисс, так сказать.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Не. Адкуль Моисей Абрамович и Clevelus - не ведаю, а я беларус. З Бабруйска smile:) Я сур'ёзна!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
коли-небудь і до Білорусі доберемося, і до Бобруйська.
dailyadm  (dailyadm)
#
Мда, растете и расширяетесь. Супер. smile:)
Orest  (Orest)
#
Действительно, чудесная новость - будет реально очень интересно.

г-н Редактор, будут ли там присутствовать наши "культовые и знаковые" фигуры хоть в каком-либо качестве?

Просто хотелось бы видеть этих людей и на украинском портале. Опять же будет прослеживаться родство и преемственность.

Или полная независимость?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Культовые и знаковые это кто, форумчане? Если да, то это к ним вопрос. Будем только рады, если они будут жить "на два дома".
Orest  (Orest)
#
Нет, сотрудники.
Или это уже слишком?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Сотрудники? Тоже пожеланию - как рядовые читатели/писатели. Повторюсь, там есть свои модераторы, которые прекрасно справляются с форумом.
Orest  (Orest)
#
Спасибо.
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Модератори там теж хороші і цікаві хлопці
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Не надорветесь, уверена, сил хватит, энтузиазма хоть отбавляй, здоровье почаще поправляйте. Удачи удачи и еще раз удачи!!!! smile:ura:
К  (shlomo_chavez)
#
Поздравляю! Надеюсь, BANKI.UA в ссылки "прилепите" smile;)И наоборот.
p.s. ушел смотреть
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Думаю, после редизайна поставим ссылку на главной - в шапке сайта.
Hipster  (Hipster)
#
А нельзя ли смычку братских народов скрепить, так сказать, дружеской поставкой нам братской горилки и не менее братского сала? smile:D
Lion Lion  (Lion13)
#
Поздравляю! Растёте.
Занимательно, что к сделке привела случайность. smile:)
Но, всё-равно: поздравляю с новыми возможностями и горизонтами!
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Случайности - не случайны. Но это не значит что все предопределено.

smile:uncap:
Дмитрий  (Dimon)
#
Поздравляю! Если не ошибаюсь, на Украине, чтобы зарегистрировать домен 2 уровня типа banki.ua, нужно владеть соответствующим товарным знаком. Так что у этого проекта уже и ТЗ есть, что тоже важно.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Да, именно так. Без торгового знака домен не зарегистрируешь.
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