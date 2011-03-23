Банки.ру на Украине

Рад сообщить, что мы приобрели украинский сайт Банки.UA. Официальная новость об этом тут. Не скажу, что мы к этому особо стремились, но когда нам сделали предложение, от него было грех отказываться: и домен хороший, и комьюнити стоящее.
В ближайшее время проведем редизайн сайта, он станет очень похож на Банки.ру, затем постепенно будем переносить туда наиболее востребованные сервисы нашего сайта. Первыми будут вклады, затем, возможно, Народный рейтинг, дальше – посмотрим.
Вообще же, готовясь к сделке, я был шокирован, сколько на Украине банковских сайтов. Десятка полтора, точно. В несколько раз больше чем в России, где их можно по пальцам пересчитать. Рекламных бюджетов в Уанете как таковых нет, а площадок какое-то фантастическое количество. Купили мы Банки.UA, скорее, на вырост. Сделаем хороший добротный сайт, а там, глядишь, и банковская система Украины восстановится. Сейчас она не очень хорошо себя чувствует.
И маленькая ремарка для тех наших форумчан, кого обрадует возможность общения не только на Банки.ру, но и на Банки.UA: на киевском сайте свои правила и своя команда модераторов. Горячие украинские хлопцы. К счастью, все они остались на сайте. Если кого обидят – ко мне жаловаться не приходите. Украина у нас - незалежна держава.
Комментарии 26
Вітаю
Для Банки.UA мы сделали вариант релиза с "в Украине". Компромисс, так сказать.
г-н Редактор, будут ли там присутствовать наши "культовые и знаковые" фигуры хоть в каком-либо качестве?
Просто хотелось бы видеть этих людей и на украинском портале. Опять же будет прослеживаться родство и преемственность.
Или полная независимость?
Или это уже слишком?
p.s. ушел смотреть
Занимательно, что к сделке привела случайность.
Но, всё-равно: поздравляю с новыми возможностями и горизонтами!