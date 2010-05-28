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Я покидаю столицу...

28.05.2010 16:51 20 1 811 просмотров
Довожу до широкой общественности, что в субботу, 29 мая, ваш покорный слуга отправляется в отпуск - восстанавливать душевные силы и копить силы физические перед ударным рывком, который ждет портал со второй половины года. Работы будет много, а потому и отдохнуть стоит хорошо, дабы сил и задора хватило до новогодних праздников.

Телефон оставляю дома, комп с собой не беру - не ищите. Как вернусь, выложу фотографии нашего любимого острова в Индийском океане, куда отправляемся уже в четвертый раз. Даже координатами поделюсь, ибо сдается мне, что в пятый раз семья меня туда уже не пустит. Тяжело нам, консерваторам... smile:)

Комментарии 20

Екатерина Суворова  (28_888)
#
Правильно! Хорошего отпуска smile:)

Хочу тоже в океан, но - другой smile:)

Доминикана, Карибы, ром, сальса и бачата - вот оно, счастье.

qaq  (qaq)
#
Цитата
Все форумчане - в гости к 28_888!!

smile:D

qaq  (qaq)
#
По моему, без телефона -это не реально.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А зачем он нужен? Если что-то срочное, в почту напишут - буду проверять изредка.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Стоп... smile:|
"Телефон оставляю дома, комп с собой не беру"...
Значит, таки, есть лазейка для забот? smile:D
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну да. Есть на острове один комп, подключенный к интернету и работающий со скоростью черепахи. Почту можно будет проверить, но не более.
bugnut  (bugnut)
#
Тогда это Тимор. Восточный Тимор smile:D
qaq  (qaq)
#
Что то я ,про остров не сразу подумал.
Согласен , телефон с роумингом там не нужен. smile:D
Роман™  (Устин Акимыч)
#
а ведь лет эдак 15-20 назад ничотак без телефона было, и даже в метро ухитрялись найтись smile:)
Алексей Борякин  (Brein)
#
Хороший отдых в хорошем месте это прекрасно! Очевидно дел во второй половине года намечается очень много!


Елена  (kapella)
#
smile:) Отличного отдыха Вам и вашей семье

Георгий Крюков  (Гога)
#
Хорошего отдыха.
Набраться сил и в "полном расцвете сил" за работу.

Хорошей погоды! smile;) smile:)
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Цитата
Телефон оставляю дома, комп с собой не беру
эта пять! самое то для отдыха. давай зачОтку! smile:)
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