Я покидаю столицу...

Довожу до широкой общественности, что в субботу, 29 мая, ваш покорный слуга отправляется в отпуск - восстанавливать душевные силы и копить силы физические перед ударным рывком, который ждет портал со второй половины года. Работы будет много, а потому и отдохнуть стоит хорошо, дабы сил и задора хватило до новогодних праздников.Телефон оставляю дома, комп с собой не беру - не ищите. Как вернусь, выложу фотографии нашего любимого острова в Индийском океане, куда отправляемся уже в четвертый раз. Даже координатами поделюсь, ибо сдается мне, что в пятый раз семья меня туда уже не пустит. Тяжело нам, консерваторам...